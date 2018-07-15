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    Провалит ли Франция второй финал большого турнира подряд?

    Франция — Хорватия. Прогноз и ставки на финал чемпионата мира по футболу 15 июля 2018 года

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Хорватии
    Прогноз на Франция — Хорватия
    Сборная Франции
    В воскресенье, 15 июля, сборная Франции сыграет с командой Хорватии в финальном матче на чемпионате мира по футболу 2018 года. Встреча, которая пройдет в столичных «Лужниках», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на Франция — Хорватия.
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    Франция

    Сборная Франции, как финалист Евро-2016, изначально считалась одним из главных фаворитов турнира, и ее путь на ЧМ-2018 показал, что в отличие от Германии или Бразилии, насчет французов эксперты не ошиблись.

    Франция прошла групповой этап в экономном режиме: после довольно непростых побед над Австралией (2:1) и Перу (1:0), подопечные Дидье Дешама цинично скатали с Данией «сухую» ничью — результат который устроил обе команды и позволил сохранить силы на плей-офф.

    Силы оказались сэкономлены не зря — в 1/8 финала французы в прекрасном стиле выбили с турнира сборную Аргентины (4:3) и Лионеля Месси, а в четвертьфинале уверенно обыграли оставшийся без Эдинсона Кавани Уругвай — 2:0.

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    • В полуфинале команде Дешама противостоял быстрый и атакующий бельгийский коллектив, но французский тренер сумел перестроить игру своей команды, чтобы нейтрализовать и Ромелу Лукаку и Эдена Азара, удержав минимальную победу, которой хватило для финала — 1:0.

    Хорватия

    Сборная Хорватии, от которой, несмотря на всех звезд, никто много не ждал, провела блестящий групповой этап, после которого о ней всерьез заговорили как об одном из фаворитов.

    Балканская команда уверенно обыграла атлетичную и быструю сборную Нигерии (2:0), в одну калитку вынесла Аргентину (3:0), а в заключительном матчегруппового этапа вырвала победу у неуступчивой Исландии (2:1).

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    • А вот плей-офф хорваты прошли буквально «на зубах» — все три матча заканчивались для них экстра-таймами, а два из них — еще и сериями пенальти.

    И нельзя сказать, что соперники были слишком сильны — в 1/8 финала сборная Дании (1:1, 3:2 по пенальти), в 1/4 финала — Россия (2:2, 3:2 по пенальти), в а полуфинале — Англия (2:1 д.в.)

    В итоге Хорватия впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира, но потратила куда больше сил, по сути сыграв на один матч больше (три овертайма по 30 минут).

    Под сомнением участие в финале Марио Манджукича и Ивана Перишича.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество «les Bleus»: победа сборной Франции — 1,91, победа сборной Хорватии — 4,50, ничья в основное время — 3,20.

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    На то, что в итоге Кубок мира поднимет сборная Франции дают коэффициент 1,44, на успех Хорватии ставят с коэффициентом 2,75.

    Против хорватов выступает и статистика: две ничьи при трех поражениях в очных встречах. Последняя — в 2011 году, в рамках товарищеского матча, который закончился со счетом 0:0.

    Французы выглядят мощнее и быстрее, а учитывая ход плей-офф — еще и намного свежее, они даже отдыхали на день меньше. Всего этого вполне хватит, чтобы поставить на победу Франции в основное время.

    Мы не раз видели, как стремительные прорывы Килиана Мбаппе заставляют соперников фолить. Учитывая не лучшую физическую форму хорватов, им часто придется отбиваться и фолить.

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    • Еще один прогноз — ставка на гол Килиана Мбаппе или Антуана Гризманна — оба забивали и в групповом этапе и в плей-офф, в частности в матче с Аргентиной. И оба имеют шансы проявить себя в финале, которые оцениваются с коэффициентом 2,87. 0

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    Футбол. Прогноз на Франция — Хорватия. В воскресенье, 15 июля, сборная Франции сыграет с командой Хорватии в финальном матче на чемпионате мира по футболу 2018 года. Встреча, которая пройдет в столичных «Лужниках», начнется в 18:00 по московскому времени.
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