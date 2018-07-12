ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол

    Международный кубок чемпионов: когда, кто и с кем играет

    Анонс большого предсезонного турнира

    Международный кубок чемпионов Арсенал Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Челси Футбол Англии Бавария Боруссия Д Барселона Реал Мадрид Атлетико Футбол Испании Рома Милан Ювентус Интер Футбол Италии ПСЖ Лион Бенфика Футбол Франции Португалия Календарь Международного кубка чемпионов
    Вся лентаСамое главное
    4 августа Роналду может впервые сыграть за «Ювентус» против «Реала»Международный кубок чемпионов: когда, кто и с кем играет Серена УильямсУимблдон. Кербер снова сыграет в финале с Сереной Уильямс Джесси ЛингардЧетыре проблемы «Трех львов»
    Короче, ЧМ. 11 и 14 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 21:04
    • Определены арбитры на финал ЧМ-2018
  • 19:55
    • Модрич — лучший игрок на ЧМ-2018, считает тренер сборной Хорватии
  • 18:36
    • Хавбек сборной Хорватии получил травму в матче с Англией
  • 18:22
    • Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона
  • 17:15
    • СМИ: «Челси» уволил Конте
  • 16:24
    • «Барселона» объявила о трансфере игрока «Севильи»
    Все новости спорта
    4 августа Роналду может впервые сыграть за «Ювентус» против «Реала»
    4 августа Роналду может впервые сыграть за «Ювентус» против «Реала»
    Главные предсезонные турниры либо не будут проведены в 2018 году, либо вошли в состав крупнейшего из них — Международного кубка чемпионов. Рассказываем, как, когда и с участием кого он пройдет этим летом.

    Большая прибыльная тусовка

    Начиная с 2014 года, когда состоялся его первый розыгрыш, Международный кубок чемпионов (МКЧ) хотя и был самым представительным и престижным среди всех предсезонных турниров, но все же был лишь одним из них. Так, некоторые его участники или вовсе другие клубы соперничали между собой на Кубке Ауди, Кубке Эмирейтс, азиатской Премьер-лиге или каких-то церемониальных матчах, победитель которого выигрывал символический трофей. В этом году три последних вышеуказанных первенства не будут проводиться по разным причинам, вместо чего в рамках МКЧ пройдут Футбольный саммит Ауди и Кубок Эйсебио — других турниров календарь не предусматривает.

  • Роналду изменил «Реал» и призван изменить «Ювентус»
  • Реакция прессы на переход Роналду в «Ювентус»
  • Вчера

    • Как и раньше, участниками Международного кубка чемпионов будут европейские команды, из которых кто-то сыграет на своем континенте, а кто-то отправится в Азию или США. Это помогает им заработать высокие доходы за счет фанатов в других странах, которые заполняют стадионы — в Америке или на Дальнем Востоке это чуть ли не единственная возможность вживую посмотреть на «Реал», «Барселона» или «Манчестер Юнайтед». Болельщики не только ходят на игры, но и активно тратят свои деньги на приобретение экипировки, а кто-то, впервые попав на чей-то матч, только начинает примыкать к среде фанатов того или иного клуба, а значит становится потенциальным покупателем его символики.

    Где и когда состоится Международный кубок чемпионов 2018

    В предыдущие два года турнир был разделен на три разных региона: США, Китай, Австралия в 2016 году и США, Китай, Сингапур и 2017-м году. В первые два года существования первенства оно проходило исключительно в Соединенных Штатах. Между тем, в 2018 году Китай заменен на несколько европейских стран: Швецию, Польшу, Австрию, Италию, Швейцарию, Испанию и Португалию. Европы и Сингапур примут 10 поединков, а США — 17, что вместе составит 27 матчей с участием 18 команд.

    В отличие от прошлых лет, организаторы решили, что участники проведут по три игры, и чемпионом будет объявлен лишь один из них. Прежде клубы не всегда играли одинаковое число встреч, а победителем объявляли лучших среди коллективов, которые выступали в одном месте. Международный кубок чемпионов-2018 начнется 20 июля, а закончится 12 августа, после чего клубы приступят к официальным поединкам в своих национальных чемпионатах или еврокубках.

    Участники Международного кубка чемпионов

    В США выступать будут: «Милан», «Барселона», «Бавария», «Бенфика», «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Рома» и «Тоттенхэм». В Европе между собой посоперничают: «Арсенал» Лондон, «Атлетико», «Бавария», «Бенфика», «Челси», «Интер», «Лион» и ПСЖ. В Сингапур играть отправятся: «Арсенал», «Атлетико», «Челси» и ПСЖ.

  • Неймар: навстречу Роналду или Робиньо
  • Что нужно бразильцу, чтобы не растерять свой талант?
  • 10/07/2018

    • В рамках называемого Футбольного саммита Ауди сыграют:

    «Бавария» — ПСЖ, 21 июля

    «Ливерпуль» — «Боруссия», 22 июля

    «Ювентус» — «Бавария», 25 июля

    «Боруссия» — «Бенфика» , 25 июля

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль», 25 июля

    «Рома» — «Тоттенхэм», 25 июля

    «Милан» — МЮ, 25 июля

    «Атлетико» — «Арсенал», 26 июля

    «Арсенал» — ПСЖ, 28 июля

    «Бенфика» — «Ювентус», 28 июля

    «Челси» — «Интер», 28 июля

    «Бавария» — Манчестер Сити«, 28 июля

    "Барселона" — "Тоттенхэм", 28 июля

    ПСЖ — "Атлетико", 28 июля

    МЮ — "Реал", 31 июля

    "Тоттенхэм" — "Милан", 31 июля

    "Барселона" — "Рома", 31 июля

    В Кубке Эусебио состоятся следующие встречи:

    "Бенфика" — "Лион", 1 августа

    "Интер" — "Лион", 4 августа

    "Реал" — "Ювентус", 4 августа

    "Милан" — "Барселона", 4 августа

    "Челси" — "Лион", 7 августа

    "Реал" — "Рома", 7 августа

    "Атлетико" — "Интер", 12 августа

    Также отдельно выделены матчи:

    "Манчестер Сити" — "Боруссия", 20 июля

    МЮ — "Ливерпуль, 28 июля

    'Арсенал' — 'Челси', 1 августа 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сборная Англии сама отдала победу Хорватии
  • 02:13
    •
  • Прогноз
  • Бельгия — Англия
  • 2,20
  • Послезавтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Александр Головин
  • Топ-3 игрока, которых нам открыл ЧМ-2018
    • 11:53 07/07/2018     Александр Головин и Денис Черышев
  • Головин в «Челси», Кутепов в «Фиорентине», а Смолов — в «Локо»
    • 02:08 06/07/2018     Трансфер Криштиану поменяет расклад сил в Европе
  • Трансфер Роналду начинает новую эру в футболе
    • 00:37 06/07/2018
    Тоже интересно
    Варди не удалось спасти положение для сборной Англии Футбол Сборная Англии сама отдала победу ХорватииРеакция спортивной прессы на выход хорватской команды в финал чемпионата мира 02:130
  • 18:56
    • Эмери: Состав «Арсенала» уже укомплектован
  • 18:39
    • Жирков рассказал, где закончит карьеру
  • 18:07
    • «Барселона» сделала новое предложение по Виллиану
    Марио Манджукич Футбол Дневник ЧМ-2018. Английская трагедия, хорватский героизм и неудачник КейнО главных событиях двадцать третьего игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 01:290
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Третий финал Серены за четыре года
  • 2,25
    •
  • 22:35
    • Сигурдссон продлил контракт с «Ростовом»
  • 22:22
    • Креспо: Латиноамериканцам нужно обратить внимание на силу сборных из Европы
  • 21:59
    • «Краснодар» победил «Штурм»
    Зе Луиш забивает почти в каждом матче Футбол В начале большого пути. «Спартак» набирает форму в АвстрииРассказываем о подготовке «красно-белых» к старту нового сезона Вчера в 21:570
  • 17:52
    • «Анжи» выкупил у «Ахмата» контракт полузащитника
  • 17:34
    • «Виннипег» заключил новый контракт с основным вратарем
  • 17:02
    • «Вест Хэм» согласовал рекордный для клуба трансфер
    Все новости спорта
    Комментарии
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие