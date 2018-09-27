Эдер спас Семина, Семак проверил резерв, а «Спартак» забил с игры

25 и 26 сентября прошли 13 матчей 1/16 финала Олимп-Кубка России. 12 из 13 команд российской премьер-лиги вышли в следующую стадию турнира. Это «Оренбург», «Урал», «Арсенал», «Ахмат», «Ростов», «Енисей», «Зенит», «Спартак», «Рубин», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив». Только «Уфа», занимающая на настоящий момент 15-е место в РПЛ, не смогла выйти в следующую стадию Кубка, проиграв «Нижнему Новгороду» (0:0, пенальти — 3:5).

Семак убил всех зайцев разом

Креативный редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков считает, что наставник «Зенита» успешно проверил ближайший резерв в кубковом матче с «Волгарем» (3:0).

«Накануне сезона Сергей Семак, давая интервью, в котором он рассказывал о своих тренерских взглядах, отметил, что главное в современном футболе — взрывная работа, интенсивные отрезки, переход из обороны в атаку. В этом плане "Зенит" смотрелся идеально, то и дело прорезая защиту стремительными выпадами.

Схему петербуржцев цементировали в центре Матиас Краневиттер и Клаудио Маркизио, атакующиефункции выполняли Магомед Оздоев, Эрнани, Мак, Антон Заболотный. Последний и провел третий гол, добив мяч в сетку после удара Мака. Голевое чутье у Антона есть — и то хорошо. Чувствуется, впрочем, что практики не хватает. Особенно на контрасте с Артемом Дзюбой, который гораздо чаще с мячом и в комбинациях.

А теперь еще и Александр Кокорин вернулся. Рисковал, наверное, Семак, выпуская и его, и Эмануэля Мамману на сложное поле и в не самую приятную погоду. После травм "крестов". Но практика нужна, соперник подходящий. В итоге Кокорин забил — впервые с февраля, когда отличился в игре с "Селтиком".

Тренер "Зенита" убил всех зайцев за вечер. Путевку в следующий этап завоевал, ближайший резерв проверил, Кокорина и Мамману вернул, дал практику Михаилу Кержакову, болельщиков порадовал крупной победой. Вы скажете — Маркизио? Конечно, мастер, понимает игру, умеет отдавать умные передачи. Но надо дождаться серьезных соперников. Итальянец впервые провел 90 минут, набирает кондиции. Интересно, будет ли он выходить с первых минут и дальше».

«Спартак» был ни о чем

Автор Rusfootball.info Александр Симбирский обозначил основные тезисы по игре в Новороссийске, где «Спартак» победил «Черноморец», наконец-то забив с игры.

«Ничего особенного "Черноморец" сегодня не предложил — колоссальный брак в передачах, бесконечные безадресные выносы на чужую половину поля, у команды тупо не было мысли. Даже в самом печальном функциональном состоянии "Спартак" на голом классе переиграл соперника в первом тайме (и этого оказалось достаточно). После гола Зе Луиша "Черноморец" даже не смог настроить контрпрессинг — "Спартак" очень легко уходил от бездумных и бессистемных попыток отбора.

Впрочем, после перерыва команда Дышекова перехватила инициативу, но к по-настоящему опасным моментам у ворот Реброва это не привело. Хотя спартаковцы стабильно садились на карточки, фолили в непосредственной близости от штрафной и с минуты 65-й просто забили на игру. Более классная команда размотала бы такой "Спартак" без особых проблем.

Огненного футбола сегодня не получилось — на игру, к слову, сильно повлияло поле, которое больше было похоже на огород. Ну и гол Пантелеева со штрафного мы так и не увидели.

"Спартак" с легким нервяком прошел в следующий этап Кубка России, болельщики красно-белых увидели в деле Пантелеева, Маслова и Мамина, узнали, что Ананидзе жив, ну а Новороссийск, будем надеяться, получит импульс для дальнейшего развития футбола в городе. В свое время "Черноморец" даже играл с "Валенсией" в Кубке УЕФА. Приятно видеть, что некогда хорошие команды возвращаются в большую игру»

Горячее дерби на Восточной

Корреспондент Sportbox.ru Василий Богданов делится атмосферой одного из старейших столичных дерби, в котором «Динамо» на Восточной улице взяло верх над «Торпедо» (1:0).

«Было любопытно посмотреть на тех, кто нынче поддерживает "Торпедо", несмотря на все напасти, с которыми столкнулся клуб в последние годы. В целом болельщиков черно-белых можно разделить на две группы, отличающиеся не только возрастом, но и поведением на матчах.

Первая — фанаты со стажем, исчисляющимся десятками лет и сотнями игр. Это те люди, которые прекрасно помнят золотые годы "Торпедо", предаются ностальгии и травят с товарищами старые байки. Как правило, фанатские заряды они не поддерживают, а выкрикивают что-то вроде "куда ты даешь?!" в индивидуальном порядке. Публика здесь разношерстная и в основном "40+", а молодежи в ее рядах практически не видно, только если это не отец с сыном.

Те, кто помоложе, стремятся на центральную трибуну, где собирается активная группа фанатов. Там и песнопения, и пиротехническое шоу, и вырванные стулья, и прочие атрибуты субкультуры. Естественно, что здесь большую часть составляли молодые ребята.

К слову, эти две группы вовсе не лояльны по отношению друг к другу. "Ветераны" крайне неодобрительно встречали каждый взрыв петарды, а когда одна из них долетела до поля, вяло пытались поставить молодежь на место. Другое дело, что никакого действия это не возымело, да и кто будет вступать в открытую конфронтацию с разгоряченной молодежью?

Единение же поклонники хозяев демонстрировали только в спорных судейских моментах — особенно в эпизоде с пенальти, который с трибуны действительно смотрелся сомнительным. Нужно сказать, что Алексей Еськов не раз и не два давал повод всем торпедовцам обратить их гнев против себя, поэтому после финального свистка в его адрес с трибун прилетело немало нелестных слов».

«Торпедо» дало бой динамовцам

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин считает, что «Торпедо» достойно проявило себя в матче с представителем Премьер-лиги.

«А вот если говорить о том, что творилось на поле, хозяева не давали повода даже допустить мысли, что они не выдержат давления представителя премьер-лиги. Подопечные Игоря Колыванова не закрывались в обороне и даже в своих тактических построениях не скрывали агрессии. На опасный удар Себастьяна Хольмена черно-белые ответили фланговым выпадом, когда после навеса Александра Елисеева здоровенный центральный защитник Максим Шоркин головой пробил чуть мимо дальнего угла ворот Игоря Лещука.

Кстати, не только Лещук получил игровую практику в кубковом матче. При всей куцей скамейке "Динамо" Дмитрий Хохлов умудрился провести какую-никакую ротацию состава, благодаря чему место в "основе" получили Григорий Морозов, Антон Соснин, Иван Темников и Евгний Марков.

Бывший форвард "Тосно" и заработал пенальти ближе к концовке первого тайма. Ситуация выглядела неоднозначной, поскольку торпедовский защитник Артем Самсонов после подката в штрафной некоторое время уже лежа пытался отобрать мяч у нападающего, который, словно оступившись, упал на газон. Ничтоже сумняшеся сам Марков и реализовал этот 11-метровый.

Этот гол в итоге оказался решающим, хотя вторую половину встречи скучной и скудной на моменты никак не назовешь».

«Ростов» громил под звук ударных

Автор «Советского Спорта» Сергей Иванов делится впечатлениями о матче «Сызрань-2003» — «Ростов» (0:4), в котором клуб из РПЛ не оставил шансов сопернику.

«Перед матчем организаторы постарались развлечь тех, кто решил прийти на матч. Сначала хиты из 2000-х исполняла местная кавер-группа, потом симпатичные девушки плясали в центре поля, следом уже другие красавицы играли на барабанах.

Именно под громкий звук "ударных" команды появились на поле. "Ростов" не стал долго "раскачиваться". Уже в дебюте Кьяртанссон не реализовал выход один на один. Гости больше владели мячом, сызранцы же и вовсе забыли про атаку. В итоге на 21-й минуте Шомуродов замкнул навес Зуева, а через несколько так Салетрес дальним ударом удвоил преимущество желто-синих.

В перерыве шоу на стадионе "Кристалл" продолжилось. В центре поля девушки устроили бразильский карнавал, который вызвал бурю эмоций на трибунах.

Футбол же во втором тайме не изменился. "Ростов" атаковал, а хозяева с трудом переходили центр поля. В итоге дубль на свой счет записал исландец Кьяртанссон — 4:0. Желто-синие в хорошем настроении будут готовиться к игре со "Спартаком", а "Сызарни-2003" остается ждать следующего года».

Самый результативный матч

«СКА-Хабаровск» и «Ахмат» выдали бодрейший матч в Кубке России, забив 6 мячей на двоих и вызвав восхищение у редакции Sport24.

«Грозненцы дожали соперников в серии пенальти, но максимальная активность команд пришлась на концовки основного и дополнительного времени. За пять минут до конца игры (счет тогда был 1:1) Магомед Митришев сориентировался в штрафной и, казалось, вывел "Ахмат" в 1/8. Но грозненцы чувствовали себя победителями лишь полторы минуты. Дальше в дело вмешался Денис Дедечко.

На 113-й минуте Беким Балай реализовал пенальти, еще раз выведя грозненский клуб вперед. "СКА-Хабаровск" мог спасти матч на 119-й минуте, но тут Дедечко неудачно пробил с точки. И все-таки хозяева сравняли счет! Празднуя гол Ираклия Квеквескири в компенсированное время, комментатор едва не сорвал голос:

В серии пенальти тот же Дедечко попал в штангу, и именно этот промах в итоге все решил. Кроме него, переиграть вратаря "Ахмата" Виталия Гудиева не смог Лукаш Секульски.

Тренер Хабаровска Вадим Евсеев после игры признал, что "кубковая встреча состоялась, никто не хотел проигрывать". А старший тренер "Ахмата" Роман Пилипчук благодарил команду, которая выдержала тяжелую дорогу».

Рязанцев невольно помог Казани

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев фиксириует курьезный факт — казанский «Рубин» вывел в следующий раунд автогол его бывшего игрока, выступающего за «Химки».

«Ирония судьбы. Совсем недавно покинувший "Зенит" Александр Рязанцев определился с новой командой, подписав контракт с "Химками". К сожалению для 32-летнего полузащитника, счет голам он открыл совсем не так, как хотелось бы, поразив собственные ворота.

Получилось очень курьезно: при подаче углового футболист неудачно подставил ногу в площади ворот. Так Рязанцев невольно помог Курбану Бердыеву и, пожалуй, главной команде в своей жизни, ведь с "Рубином" он выиграл по два чемпионских титула и Олимп-Суперкубка России, а также один кубковый турнир.

До пенальти, в отличие от Нижнего Новгорода, дело не дошло. Именно там случилась пока единственная осечка представителя премьер-лиги. Героем второго по посещаемости матча дня стал голкипер волжан Анисимов. По ходу игры он не раз останавливал атаки "Уфы", а в серии пенальти парировал удар Кротова».

Фартовый Эдер спас «Локомотив»

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер восхищается интригой матча в Калиниграде, где действующий чемпион едва не вылетел из Кубка, но сумел вырвать победу в экстра-тайме.

«И тут в Калининграде уходили минуты — и "Локо", казалось, вот-вот станет всего лишь второй из 13 команд РПЛ, которая не выйдет в 1/8 финала. Словно сговорились клубы премьер-лиги отмазаться от прошлогоднего позора, когда таких неудачников из элиты оказалось сразу девять — что и вызвало к жизни страннейший по составу финал "Тосно" — "Авангард".

Но тут, по всему казалось, премьер-лига берет тотальный реванш. Кто-то это сделал легко и беспроблемно, как "Зенит" с забившим первый мяч после "крестов" Кокориным, и "Ростов". Кто-то — с натугой, как "Спартак", даже в Новороссийске не забивший шестому месту зоны "Юг" ПФЛ больше одного мяча.

Долго казалось, что комбинационная игра у гостей спорится, моменты возникают — и своего они, несмотря на все рвение команды Игоря Ледяхова, в конце концов добьются. Но случилось иначе. Магаль сначала попал в перекладину, а затем — после паса через все поле вратаря Помазана — забил второй мяч. И тут "Локо" растерялся. С каждой 10-минуткой у него получалось все меньше. Вылет из Кубка для его позапрошлого обладателя и действующего чемпиона страны казался уже очень близок. Враги Юрия Семина уже потирали руки.

И тут на 88-й минуте Эдер, выкуп которого в межсезонье долго был под вопросом, исполнил что-то невероятное. Он не просто сравнял счет. Он сделал это боковыми "ножницами", забив, возможно, красивейший мяч в этом российском сезоне. Он в очередной раз доказал, что на исходе основного или в дополнительное время — в зависимости от необходимости — в него по-прежнему вселяется бес решающих голов.

После этого "Балтика" сдулась. И гол Антона Миранчука в овертайме полностью вытекал из того, что было на поле. Это был вечер премьер-лиги — и "Локо", несмотря на все сложности, прошел дальше. С таких драматических побед обычно начинаются переломы в судьбе падавших до того команд.

Об этом мы узнаем скоро, а пока констатируем: Кубок в этом сезоне явно получится качественный. Прошлогодний позор будет забыт».

Клубы РПЛ поменяли отношение к Кубку

Автор Soccer.ru Вадим Багров нахваливает текущий розыгрыш Кубка России, который выгодно отличается от прошлогоднего.

«Радимов считает, что в СМИ так разносили клубы РПЛ после провалов в Кубке России, что футболисты начинались отзывов и стали играть серьезнее. Скорее могли нахвататься комментариев своих же болельщиков, позориться неприятно. В любом случае, когда каждый клуб РПЛ — и "Ахмат", и "Енисей", и "Спартак" с "Зенитом", в официальном матче не играют спустя рукава и дерутся за победу в турнире на вылет, картинка у матчей совсем другая.

Сегодня было горячо, напряженно, и только для поклонников "Ростова" и "Зенита" матчи напомнили легкую прогулку. А вот "Рубин" прошел дальше после гола Рязанцева в овертайме. "Уфа" не сумела переиграть "Нижний Новгород" в серии пенальти. "Анжи" вымучил путевку на игру против "Спартака", переиграв "Чайку". Наконец, в классическом московском дерби "Динамо" с пенальти забило "Торпедо", и хотя при таком счете легко все изменить, Хохлов идет дальше.

Причем нельзя заявлять, что растет разница между клубами различных лиг, ведь сегодня многим фаворитам из РПЛ было нелегко. Только два клуба выиграли с большой разницей. "Балтика" первой забила "Локомотиву" — Касаев передал привет, пришлось Эдеру создавать гол-шедевр. "Ахмат" прошел "СКА-Хабаровск" в роскошном матче — счет 2:2 в основное время, ничья 3:3 после дополнительного, 2:4 по пенальти. В Кубке можно дойти до пенальти, не забивая мячи, но сегодня в каждом поединке, кроме одного, увидели мячи в воротах без серии пенальти.

Зрелищность и напряжение — огромные плюсы и бонусы, хотя главным выводом после первой для клубов РПЛ стадии является отношение команд к поединкам. Не замечено ни одного матча, в котором формальные фавориты не хотели выиграть. В кубках всегда есть сюрпризы, но сегодня клубы РПЛ не подвели, ведь никто не просит провести турнир, где каждый раз выигрывает формально сильнейший. Важно показать отношение, и в этом плане день образцовый». 0