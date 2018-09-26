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    Моуринью забыл о «Дерби» в запале противостояния с Погба

    Ситуация в «Манчестер Юнайтед» с каждой игрой становится только сложнее

    Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Юнайтед Дерби
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    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    Во вторник, 25 сентября, «Манчестер Юнайтед» в третьем раунде Кубка английской лиги потерпел сенсационное поражение на «Олд Траффорд», проиграв «Дерби Каунти». Основное время завершилось вничью — 2:2, а по пенальти точнее были подопечные Фрэнка Лэмпарда — 8:7. Автор ESPN Роб Доусон рассказывает о причинах очередного провала манкунианцев.
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    Болельщики — на стороне Моуринью. Вудворд — тоже

    Забавное совпаддение: когда камеры захватили Поля Погба в белом спортивном костюме на «Олд Траффорд», фанаты «МЮ» начали скандировать «Жозе Моуринью».

    Большинство болельщиков на трибунах так бы и не увидели Погба, ведь он не участвовал в поединке против «Дерби». Но есть ощущение, что в грязном противостоянии француза с главным тренером очень многие фанаты встали на сторону Моуринью.

    Во вторник днем Эд Вудворд, как показалось, тоже выбрал сторону португальца. В разговоре с инвесторами вице-президент клуба выразил уверенность в том, что команда будет завоевывать трофеи с Моуринью. Это не вотум доверия, но Вудворд вообще редко делает подобные заявления о поддержке. Это максимум, который можно от него услышать.

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    • Это особенно важно, ведь прошло всего три дня после провальной игры с «Вулверхэмптоном» (1:1), которая отдалила «Юнайтед» от «Ливерпуля» уже на восемь очков всего после шести поединков.

    «Легко говорить о спадах в игре по ходу сезона, но я хотел бы взглянуть на картину в целом. Наш совет, инвесторы и работники клуба — все нацелены на завоевание кубков. Именно для этого мы наняли Жозе Моуринью и уже выиграли три турнира вместе с ним», — подчеркнул Вудворд.

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    Эти слова однозначно усилили позиции португальского тренера в руководстве. В то же время Моуринью работает в этом направлении и в раздевалке. Перед поединком с «Дерби» коуч сообщил Погба, что он больше не будет капитаном. Причины — его ленивое возвращение в защиту после потери мяча, когда «Вулверхэмптон» забивал гол, а также слова, которые хавбек говорил после игры.

    Моуринью однозначно устал от слухов о желании Погба покинуть «Олд Траффорд». Эта сага длится уже очень долго. Португалец просто решил лишить француза роли «второго капитана», но не стал обсуждать его будущее.

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    • «Единственная правда в том, что я принял решение, что он больше не будет вице-капитаном, но нет никакого осадка, никаких проблем. Я тренер и могу принимать такие решения. У нас никаких проблем, это просто решение, которое мне не нужно объяснять», — подчеркнул тренер, который изначально своими же руками отдавал повязку Полю.

    Проблема лишь в том, что в выяснении отношений с Вудвордом и Погба тренер просто забыл о встрече с Фрэнком Лэмпардом и его «Дерби». Эта игра все подорвала. Ведь все равно будущее Моуринью будет в безопасности лишь в том случае, если команда будет побеждать, чего сделать не удается. Нет, это не конец света, поражение случилось лишь в серии пенальти, а Премьер-лига, Лига чемпионов и Кубок Англии — более актуальные турниры. И тем не менее.

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    Беспокойство вызывает частота провалов «Юнайтед». Снова, снова и снова. Жозе не устает критиковать своих футболистов:

    «Надеюсь, что матч с "Вулверхэмптоном" станет для нас важным уроком. Я повторяю это каждую неделю, но некоторые парни просто не понимают, что каждая игра в футболке "МЮ" должна восприниматься как последняя в жизни. Мы должны соответствовать такому уровню агрессии, мотивации и желания. 95% самоотдачи — это мало».

    Против «волков» игроки «Юнайтед» потеряли концентрацию, когда повели в счете. Это повторилось против «Дерби». На фоне заявлений тренера послематчевое интервью Эшли Янга вызвало удивление:

    «Не уверен, что за 90 минут основного времени мы сделали достаточно, чтобы выиграть этот матч. Мы проявили характер и перевели встречу в серию пенальти, но этого не хватило для победы. При счете 1:0 в нашу пользу мы могли ставить точку в матче, но нам не везло — в другой день мяч залетел бы в сетку и события развивались бы совсем по-другому. Соперник играл интенсивнее нас и закономерно победил».

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