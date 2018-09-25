Дубль Ари едва не отправил Тихонова в отставку

«Краснодар» на выезде разгромил «Крылья Советов» в матче восьмого тура РПЛ. Победный гол забил бразилец Ари, оформивший дубль во встрече. Довел счет до разгромного Магомед-Шапи Сулейманов.

Болельщики еще верят в «Крылья»

Автор «Коммерсанта» Евгений Федяков отмечает, что самарские болельщики продолжают подержкивать свою команду и Андрея Тихонова, даже несмотря на неудачные результаты.

«Самарцы, в свою очередь, в последних четырех турах набрали лишь три очка. Более того, результативность "Крыльев Советов" выглядела катастрофически низкой — всего два забитых гола в семи предыдущих матчах. При этом интерес к выступлению вернувшегося в премьер-лигу клуба в Самаре пока весьма высок. Средняя посещаемость четырех предыдущих домашних матчей "Крыльев Советов" на "Самара Арене" составила более 28 тыс. человек, и терять своих болельщиков из-за очередной неудачи главному тренеру Андрею Тихонову и его подопечным, конечно, не хотелось.

Первый тайм ознаменовался сразу пятью желтыми карточками, три из которых оказались на счету хозяев и были получены в течение шести минут, и отсутствием голов. Хотя неплохие моменты были и у "Крыльев Советов", старавшихся максимально использовать скоростные качества своего форварда Максима Канунникова, и у "Краснодара", где одним из самых активных, как всегда, выглядел Виктор Классон. Именно швед опасно угрожал воротам 38-летнего ветерана Сергея Рыжикова и в начале второго тайма, когда мяч после его удара попал в сетку с внешней стороны».

Мамаев в роли джокера

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев фиксирует, что перелом в игре наступил после грамотных замен наставника «Краснодара».

«Постепенно "Краснодар" к ходам соперника приноровился. Все чаще мячи перехватывались в центре поля, но так как в начальной стадии атаки самарцы оставляли на своей половине достаточно много игроков, им удавалось перестраиваться и перекрывать пути в штрафную. А преимущество волжан в росте сводило на нет все попытки доставить мяч к воротам верхом.

К фирменным перепасовкам "быков" "Крылья" также были готовы, хотя пара подключений Петрова позволяла создать численное преимущество на правом фланге. Соответственно южанам приходилось чаще атаковать с дальней дистанции. В конце первого и в начале второго тайма совсем чуть-чуть не хватило точности Классону. Однако этого было недостаточно, и в ход пошли замены.

Мусаев сделал их сразу две, бросив в бой Рамиреса и Мамаева, что принесло мгновенный результат. Российский полузащитник попытался исполнить передачу пяткой, Самарджич не успел за Ари, завалив форварда у линии штрафной, и сам пострадавший изящно перебросил стенку».

Русифицированный Ари

Редакция Sport24 поздравляет бразильского нападающего «Краснодара» Ари с его первыми российскими голами.

«Ари оформил дубль всего за 2 минуты. Сначала бывший форвард "Спартака" исполнил штрафной не хуже Фернандо, а потом и круто ввинтил мяч в девятку с игры. Вообще про такие голы надо не читать. Их надо видеть.

Если вдруг кто забыл — в июле Ари получил паспорт РФ. "Я всегда хотел иметь гражданство из-за дочери. А еще потому, что видел возможность поиграть за сборную России. Очень рад, что после завершения карьеры могу спокойно жить тут, рядом с дочкой. Не исключено, и какой-то бизнес открою в России. Ну и играть за сборную России — мечта всей жизни", — говорил тогда нападающий.

С тех пор русский бразилец сыграл четыре матча в новом сезоне. И это его первые голы в статусе гражданина Российской Федерации».

Ари мог отправить Тихонова в отставку

Корреспондент «Лайф-спорт» Дмитрий Кузнецов вспоминая голы бразильца Ари проводит параллели из недалекого прошлого.

«После перерыва "Краснодар" ещё жёстче вдавил соперника в штрафную, но с голевыми моментами было всё так же туго. И тогда на арену вышел экс-спартаковец, экс-локомотивец и экс-бразилец Ари. Новоиспечённый россиянин устроил настоящий бенефис, за три минуты положив сразу два гола-шедевра, от которых захватило дух даже у враждебной "Самара-арены".

В своё время Ари, будучи в "Спартаке", провожал Тихонова из футбола — в 2011 году Андрей вышел на матч чемпионата России против "Крыльев" (3:0), отдал голевую и ушёл после первого тайма. Ари просидел тот матч на скамейке запасных.

Теперь, кажется, бразилец хочет сказать "ариведерчи" Тихонову и на тренерском поприще. Тренер "Крыльев" судорожно попытался изменить ситуацию, выпустив нападающего Молло, не закрепившегося в своё время в "Зените", и 35-летнего Корниленко. В итоге самарцы получили ещё и не менее красиво — теперь ударом из-за штрафной в "девятку" отличился воспитанник "быков" Магомед-Шапи Сулейманов».

Кто путает карты Тихонову?

Автор «Спорта День за Днем» , гадает, когда у руководства «Крыльев Советов» кончится лимит доверия, и сомневается в тренерских решениях Андрея Тихонова.

«Допустим, неудачи на старте сезона можно объяснить обилием новичков, которых еще необходимо вписать в игровую схему. Так, уже Владимир Полуяхтов потерял место в основном составе, хотя в первых матчах ему не было альтернативы. Перспективный форвард Александр Соболев тоже перестал попадать в "старт", а в матче с "Краснодаром" и вовсе не вышел на поле. Наверное, сказалось отсутствие реализации, однако непонятно, почему его заменил Максим Канунников, который и сам не блещет результативностью — последний раз в премьер-лиге 27-летний воспитанник СШОР "Зенит" забивал в декабре 2017 года. Надо ли удивляться, что он не забил "Краснодару"?

В этом сезоне Тихонов испробовал разные варианты: менял схему, менял игроков, ему докупали новых футболистов, как например, Мирала Самарджича. Но полноценных результатов нет. Проблески качественной игры были в матче с "Локомотивом" (0:1) и против "Ростова" (1:0), однако главный тренер не закрепляет локальный успех, а начинает постоянно что-то менять словно кто-то путает ему карты.

До следующей паузы на матчи сборных осталось всего два матча (с "Рубином" и "Динамо"). Руководители наверняка захотят увидеть прогресс в игре, потому что уже в игре с "Краснодаром" их лица, выглядывающие из вип-ложи "Самара Арены", не внушали спокойствие. Пока даже футболистам сложно отстаивать Тихонова, ведь он их постоянно меняет без четкого объяснения причин.

Так может довериться тем, с кем он начинал сезон — например, Соболеву, который в свой 21 год, может пригодиться "Крыльям Советов" не только в качестве хорошего бомбардира, но и как вложение в последующую продажу? Тогда Андрею Валерьевичу скажут спасибо за доверие не только руководители, но и сам Соболев в интервью пресс-службе какого-нибудь топ-клуба».

«Краснодар» отлично справляется без Смолова

Редакция «Бомбардир.ру» анализирует, как изменилась игра «Краснодара», потерявшего своего лучшего форварда.

«Мурад Мусаев научился играть на флангах. При Шалимове фланги почти не использовались, ведь Смолов обитал в центре. Теперь же с бровок атакуют Классон и Вандерсон (суммарно в новом сезоне РПЛ они забили 5 голов) и периодически организовывают моменты на кого-то из нападающих (либо на Ари, либо на Игнатьева). Во-вторых, Мусаев наладил связь между фланговыми защитниками и полузащитниками. Теперь атаки идут не на вынос и не на развитие через центральных игроков, а в их организации часто участвуют Стоцкий, Петров и Рамирес.

За весь прошлый сезон Вандерсон забил 3 гола, сейчас — столько же. Павел Мамаев забил уже два. а за весь прошлый сезон — всего три. Главный ветеран клуба Александр Мартынович — абсолютный лидер по сыгранным минутам (единственный, кто провел все матчи полностью). Похоже, важная фишка нового "Краснодара" — умение Мусаева перенастроить тех футболистов, что ему достались и запустить в них новые навыки». 0