«Ростов» победил на классе: падение «Спартака» продолжается

Гол воспитанника «Спартака» Александра Зуева помог «Ростову» победить красно-белых в матче девятого тура чемпионата России. Единственный мяч был забит на 67-й минуте. Стоит отметить, что Зуев вышел на замену за две минуты до результативного момента.

Новая-старая схема

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров комментирует внезапные тактические изменения, предпринятые Массимо Каррерой.

«Ещё накануне инсайдерские каналы в социальных сетях сообщили, что Каррера в матче с "Ростовом" планирует отказаться от схемы 4-3-3, которая до сих пор применялась в каждом матче сезона (Новороссийск в расчёт не берём, там играл полурезерв) и не приносила желаемого эффекта. Информация получила подтверждение: красно-белые выстроились по 4-2-3-1. Ханни занял любимую позицию "под нападающим", Зобнин и Фернандо расположились глубже, а левый фланг образовали Комбаров и Мельгарехо.

Есть подозрение, что на этот шаг Каррера решился под влиянием игроков, многим из которых прошлогодняя формация нравилась больше. Только лучше, по крайней мере пока, не стало. Да, с 4-2-3-1 "Спартак" стал чаще атаковать через центральную зону, Ханни получил свободу и порой исполнял роль второго форварда, но цельного футбола у красно-белых не было вообще. За весь первый тайм они нанесли всего два удара. Оба — неточные. В первом случае опасно после подбора пробил Фернандо, во втором Ханни не попал в створ с острого угла».

Креатив Ханни и навесы Комбарова

Обозреватель «Советского Спорта» Игорь Зетилов не впечатлен игрой красно-белых до перерыва.

«Денис Глушаков, который в начале сезона был выбран капитаном народной команды большинством голосов игроков, после отстранения от тренировок с основой продолжает оставаться в опале. Приходится ему учить уму-разуму спартаковскую молодежь. "Всех с победой! С 'Ростовом' готов хоть два раза за день играть! Но сегодня имел честь лишь в одном матче. Желаю 'Спартаку' вечером повторить успех молодёжной команды!" — написал хавбек на своей странице в инстаграме.

Нельзя сказать, что в отствии Глушакова игра "Спартака" потеряла в креативе. Без особой выдумки красно-белые играют с начала сезона. В первом тайме матча против "Ростова" пытался креативить, пожалуй, только Ханни. Но он — пока бледная тень того парня, который феерил в "Андерлехте". А, может, просто партнеры не того уровня?

Дмитрий Комбаров без устали навешивал со своего левого фланга, но все невпопад. Для "Ростова" такие передачи — что семечки любимые. Наставник ростовчан Валерий Карпин продолжает дело Курбана Бердыева и пляшет от обороны. В восьми встречах южане пропустили всего трижды — меньше всех в РПЛ. В атаке у ростовчан получается хуже, но очки команда набирает исправно».

Нежданный Терри

Репортер Sportbox.ru Егор Кузнец удивляется визиту на «Открытие Арену» именитого англичанина Джона Терри, отказавшего красно-белым пару недель назад.

«Появление Джона Терри возле "Открытия Арены" стало главным событием перед матчем. Он сделал несколько фото с болельщиками и в компании Марко Трабукки пошел на трибуну.

Не совсем понятно, зачем Терри нужен "Спартаку" сейчас. Кутепов уже приступил к беговой работе, он должен вернуться в середине, максимум — конце октября. Вряд ли Джон сможет набрать форму и влиться быстрее. Даже если он уже все согласовал и подписал контракт в перерыве.

Каррере сейчас, прежде всего, нужен не центральный защитник, а срочное решение по созиданию. Команде очень тяжело дается продвижение вперед. Рассказов атаки не поддерживает, проходить центр через пас — не получается. Тащит мяч вперед только Зобнин, но голевой выгоды это не дает. Получается, что отработана только доставка мяча до Комбарова. Он всегда навешивает и почти всегда — это ни к чему не приводит. Кстати, он не пожал руку Каррере после замены.

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"Ростов" выглядел не хуже "Спартака" в первом тайме, во втором — уверенно оборонялся. Использовал свой шанс в контратаке и забил. В общем, победил на классе. Когда объявляли автора мяча Александра Зуева, многие на стадионе поаплодировали. Гол он не праздновал. Гулиев после игры сказал, что поступил бы также».

Перестановки Карпина работают

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин отмечает замены наставника «Ростова», которые принесли результат.

«Сразу после перерыва вистов в глазах Черчесова подзаработали Паршивлюк и Абаев. Первый смачно приложился с правого угла штрафной, заставив Александра Максименко "тащить" мяч из дальнего угла. А второй был бдителен при дальнем "выстреле" Фернандо и справился с коварно "клюнувшим" вниз мячом. Угловой для "Спартака" в нынешнем сезоне — как половина пенальти, но на этот раз подача Фернандо на голову Сальваторе Боккетти успеха не принесла.

Еще в первой половине встречи бросалось в глаза, насколько слабо работает ростовская атака, в которой совсем потерялся Элдор Шомуродов. Карпин не мог этого не видеть и в середине второго тайма поочередно заменил обоих форвардов. Эффект был достигнут уже через пару минут. Желто-синим удалась быстрая атака, в развитии которой ключевую роль сыграл Тимофей Калачев, а в ее завершении — только что вошедший в игру Александр Зуев. Бывший спартаковец (видите, от этой темы никуда не уйти!), оказавшись тет-а-тет с Максименко, сначала пробил в штангу, а затем сам же успел на добивание и закатил мяч в пустые ворота».

Терри убедился, что был прав

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев считает, что ростовчане могли обыграть «Спартак» с более крупным счетом.

«Ханни все еще бегал, обыгрывал троих, но до ворот не доходил. Тем не менее, Каррера явно остался им доволен: когда алжирец уходил с поля, итальянец отбил ему сразу две руки. А вот с Комбаровым все наоборот: после замены футболист и тренер друг на друга даже не посмотрели. Все было из-за того, что ко времени замен счет был уже 1:0 в пользу "Ростова".

Спартаковцы пропустили быструю контратаку. Сальваторе Боккетти провалился в центральной зоне, проиграв касание вышедшему на поле Александру Зуеву. Ростовская атака идеально разыграла выход "три в одного", разве что Зуев замешкался с финальным ударом. Ему на помощь пришла штанга: мяч стукнулся об нее, а Зуев забил уже в пустые ворота.

Воспитанник "Спартака", нужно отдать ему должное, демонстративно праздновать гол не стал. Все это происходило на фоне поющего стадиона, который взял за традицию исполнять песню о Москве под зажженные фонарики. Что тут сказать, красиво.

Самое страшное, что ничего с ведущим в счете "Ростовом" москвичи сделать не могли. Было ощущение, что это "Ростов" был ближе ко второму мячу, чем "Спартак" к тому, чтобы сравнять счет. У красно-белых по-прежнему все плохо. И Терри на трибунах следовало бы перекреститься: по всей видимости, его отказ переезжать в Москву стал правильным решением».​

Паршивлюку хлопали, Гулиеву свистели

Корреспондент Sport24 Ярослав Кулемин оценивает воспитанников «Спартака», игравших за «Ростов» проив своей бывшей команды.

«Кроме Зуева, в деле у "Ростова" было еще несколько футболистов, носивших красно-белые цвета. И если тот же Александр Гацкан делал это так давно, что и сам, наверное, не помнит, то Сергей Паршивлюк ушел из команды в начале золотого сезона, а полузащитник Аяз Гулиев — вообще этим летом.

Паршивлюка часто называют любимчиком Карпина, да и сам он считает, что Валерий Георгиевич — лучший тренер в его карьере. Уйти из "Спартака" Паршивлюку пришлось при Аленичеве — коуч не простил ему публичной дерзости (Сергею не понравилось, что в товарищеском матче он вышел не на своей позиции) и перестал ставить в состав после неудачной игры с "Зенитом" (2:5).

На "Открытии" Паршивлюк отметился желтой карточкой и неточным ударом слета в конце первого тайма. Всего на его счету четыре удара — больше, чем у любого другого футболиста, за исключением Ханни. После матча Сергей подошел к спартаковской трибуне (все-таки 10 лет в команде, в 21 год он был ее капитаном), послушал, как болельщики скандируют его имя и даже подарил свою ростовскую футболку.

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Гулиев — наверное, самый прогрессирующий игрок в этом списке экс-спартаковцев. А, возможно, и во всей лиге. Болельщики "Ростова" признали его лучшим в августе, но в "Спартаке" этот "живчик" шанса не получил. Москвичи отдали его, сохранив право обратного выкупа. Гулиев об этом знает, но не уверен, что такое реально. В матче со бывшей (и будущей?) командой Аяз запомнился, в первую очередь, жестком фолом на Романе Зобнине, за который его освистали трибуны».

До замен у «Ростова» мало что получалось

Обозреватель Rusfootball.info Александр Симбирский нахваливает прозорливость и тренерские решения Валерия Карпина, принесшие победу.

«Если не вникать в тактические нюансы, то происходящее на поле до гола Зуева напоминало пытку или медленное убийство ложкой (все помнят это легендарное видео, наверное) — страшное уныние. Виной всему колоссальный процент брака со стороны как "Спартака" так и "Ростова".

В матче было много борьбы, и лишь слаломные проходы Зинедина Зобнина делали матчу хоть какое-то качество картинки. Самое главное, с чем не справился "Ростов" — это со структурой билд-апа "Спартака", где главная роль была у центральных защитников (вчера нечто подобное соорудил Сарри в матче с "Ливерпулем"), а Фернандо был выдвинут намного выше своей привычной позиции.

Валера все разрулил красиво. Убрал Ионова, который бегал вхолостую и выпустил на свежачка Александра Зуева — это понятно. Но ключевым был выход Кьяртанссона — Шомуродов в определенный момент перестал давать движение, а исландец сходу выдал приличный объем работы в прессинге. Более того, именно Кьяртанссон отдал мяч на Калачева, который нашел своим пасом Зуева в моменте с голом.

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Резюме: у Карпина был запасной план, которым удалось воспользоваться после продолжительного периода вязкого и насыщенного борьбой футбола + "Ростов" действительно очень хорош в финальной оборонительной фазе. "Спартак" испытывает лютый дефицит идей в атаке — попытка создать давление возле чужих ворот с помощью прорывов Зобнина и кривых навесов Комбарова провалилась. А стандарты сегодня не спасли».

Выжженая земля

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер выносит «Спартаку» Массимо Карреры неутешительный диагноз и не ждет улучшений.

«Даже хуже, чем с "Ахматом". Даже хуже, чем с "Рапидом". Ноль идей. Ноль осмысленных действий. Ноль моментов. Могло быть 0:0, но Боккетти выдернулся в центре поля на Зуева, не успел, пошла атака 3 в 1 и получилось 0:1. Но разницы нет, потому что и в одном, и в другом случае у "Спартака" вообще нет игры. Я грешил на схему, но сегодня 4-3-3 поменяли, а игры все нет.

Промеса продали? А "Краснодар" Смолова не продал? Но "быки" после этого начали все выигрывать и по три за игру клепать. Потому что у них при Мусаеве (не при Шалимове) выстроена игра в атаке, а уход Смолова сделал ее менее предсказуемой — никогда не знаешь, на кого последует пас. У "Спартака" же впереди все строилось на индивидуальном мастерстве игроков во главе с Квинси. Продали его — и никто не понимает, что делать. И вот результат — ноль голов с игры после девяти туров. Видимо, и в этом, и в семи голах за девять матчей (один Чалов столько же забил) и в сегодняшней абсолютной пустоте тоже Глушаков виноват.

Игры в атаке нет — так хоть попробуйте простейшую вещь. В прошлом сезоне сколько хороших матчей сыграли с Зе Луишем и Луизом Адриану одновременно! Не идет игра в пас — ставьте двух форвардов, Ханни под ними, грузите на нападающих (сегодня вот весь матч только тем и занимались, что грузили, — но на кого и зачем?). Зе сбросит, Ханни отдаст, Луиз убежит. Ну делайте хоть что-то! Ни-че-го. Пустота. Выжженная земля».

Каррера на выход?

Автор «Чемпионата» Дмитрий Егоров уже готовится к тренерской отставке в «Спартаке» по итогам следующего матча, отмечая, что она выйдет символичной.

«Игры у "Спартака" нет. Результата тоже. Лидер Промес — в "Севилье". Капитан Глушаков — в дубле. Форвард — на угловом флажке. Владелец Федун занимается реформами российского футбола. Тренер… А кто сейчас тренер?

Тот, что Каррера, — у выхода. За полтора года у него накопился новый багаж: проигранные Лига Европы, чемпионат России, Кубок, Лига чемпионов, слабые приобретения, отсутствие голов, отстранения за лайки и тот сор в избе, который уже не может помещаться перед дверью и прёт наружу.

Можно, конечно, тоже махнуть рукой на человека, который на пресс-конференции назвал игру твоей команды стыдной, но Массимо по-тренерски уже обыгрывали Рахимов и Карпин, а поражение от безнадёжного "Енисея" в Красноярске — это край. Взять багаж Аленичева и сдать ему же — это так символично. Да это и есть "Спартак".

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Только увольнение тренера — с компенсацией или без — уже не поможет. Поздно. Костяк сломался. Капитан испарился. Икра новичков — имитация по цене чёрной. Болельщики уже уходят, не дожидаясь конца. Вот этот "Спартак", как ни печально осознавать, пустышка. Зобнин, может, ещё Джикия — и тьма. Такой багаж практически ничего не весит».

Хейтеров Карреры все больше

Обозреватель Sport24 Максим Алланазаров критикует болельщиков «Спартака», которые слишком быстро отвернулись от игроков и тренера.

«Стоп, Массимо! Еще вчера эта трибуна носила вас на руках и воспевала ваше имя в песнях. Получается, что болельщики делали это неискренне и отвернулись от вас при первом удобном моменте?

Похожая ситуация произошла с Глушаковым, Комбаровым, Ещенко, Ребровым, со всеми теми, кого болельщики называют ОПГ "Ромашка". Вчерашних кумиров и чемпионов растоптали цинично и хладнокровно. Сомнений в том, что это может случиться с каждым, не осталось. Болельщики предали Карреру в тот момент, когда он больше всего нуждается в поддержке.

Трудно хоть как-то защищать игру Глушакова, Комбарова или Ещенко в нынешнем сезоне. С каждым годом эти ребята не становятся моложе, падение уровня их игры было предсказуемо, но зачем при каждом случае смешивать их с дерьмом? А если "Спартак" не сможет выиграть чемпионство еще 15 лет? Кого вы будете вспоминать и ассоциировать с успехом? Многое изменилось в игре "Спартака" с уходом Глушакова?

Мы не умеем делать из наших футболистов легенд, зато замечательно вымещаем на них злость и великолепно отыскиваем крайних. Дмитрий Назаров, ваш выход!»

Болельщики осуждают «Спартак»

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что болельщики «Спартака» еще поддерживают своего тренера, но очень недовольны командой.

«Обычно даже после поражений болельщики "Спартака" провожают команду аплодисментами и ободряющей песней "Ты не один". В этот раз финальный свисток судьи Низовцева перетек в еще более пронзительный общий свист трибун. Свист, который только усилился, когда несколько футболистов подошли к фанатам поблагодарить за поддержку. Стадион — полупустой уже к 86-й минуте — был в ярости.

Резанули контрастом аплодисменты Валерию Карпину, выкрики "Молодец, Валера" и овация, устроенная бывшему защитнику "Спартака" Сергею Паршивлюку. Он подошел к тому же сектору, перелез через ограждение и бросил людям футболку. В общем, трибуны оценили самоотверженность "Ростова", победу которому принес еще один экс-спартаковец Александр Зуев. На самом деле, плохой знак. Такое одобрение чужих — крайняя форма осуждения своих.

Один из немногих, кого все еще не винят, остается главный тренер "Спартака" Массимо Каррера. Возможно, уже нет вокруг него такого единения, однако песню в свою честь он все равно получил. Как и много раз до этого».

Этот «Спартак» уже не спасти

Блогер Soccer.ru Синклейр считает, что красно-белым остается лишь снести все до основания, чтобы выстроить новую команду.

«Этот "Спартак" скучен, беззуб и безопасен для своих соперников. Сколько бы болельщики ни поддерживали Массимо Карреру у руля красно-белых, но все больше складывается ощущение, что свой креативный ресурс тренер и команда выработали. Необходимо большое обновление, перестройка.

Встряхивать тех, кто есть сейчас, бессмысленно, поскольку каких-то проблесков не видно. Самое страшное для "Спартака", что совершенно нет ясности, за счет чего команда способна стабильно, планомерно добиваться результата. Красно-белые могут поддавить, могут создать напряжение, но не покидает стойкое чувство того, что забить нынешний "Спартак" способен только какой-то случайный гол.

Не считать же серьезной ставку только на то, что получится забить со стандарта, как это подопечные Карреры делали ранее на старте сезона. Никакой системности в игре красно-белых нет, а попытки отыскать стержень в ожидании, когда раскроется Ханни, себя не оправдывают. Как не оправдывается надежда и на способности Фернандо и Зобнина тащить, не говоря уже о том, что в атаке Зе Луиш, Адриано, Самедов никак не самостоятельные единицы.

Лидера в команде нет. Она как всадник без головы, но в его комическом варианте: когда он несется куда попало, поскольку просто не может ничего видеть и ни о чем думать — головы-то нет. Каждый из потенциальных лидеров на отдельных отрезках старта сезона демонстрировал такие возможности, но снова — не на регулярной основе, не так, чтобы можно было это взять за какую-то основу, за фундамент. У "Спартака" его попросту нет». 0