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    ЛЧ. «Локомотив» принимает «Порту», ПСВ и «Тоттенхэм» сыграли вничью

    Обзор матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов

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    В среду, 24 октября, в Лиге чемпионов пройдет вторая порция матчей третьего тура группового этапа.
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    «Брюгге» — «Монако» 1:1

    «Брюгге» разошелся миром с «Монако» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Встреча группы А прошла в Бельгии и завершилась со счетом 1:1.

    Счет на 32-й минуте открыли «монегаски». Александр Головин приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки и отдал классную передачу низом в чужую штрафную на Муссу Силла, после чего тот умело пробил мимо голкипера в дальний угол ворот.

    Отыгрались хозяева на 39-й минуте. Прошла подача с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где бразильский нападающий Уэсли выиграл верховое единоборство у Глика и ударом головой отправил мяч точно в угол ворот «Монако».

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  • Обзор матчей третьего тура группового этапа самого престижного клубного турнира Европы
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    • Добавим, что Головин провел на поле все 90 минут, отыграв без замен.

    Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур
    «Брюгге» — «Монако» — 1:1 (1:1)
    Голы: 0:1 — 31 Силла, 1:1 — 39 Уэсли«Брюгге»: Летица, Пулен, Денсвил, Мехеле, Вормер, Влитинк (Мата, 83), Ванакен, Накамба, Бонавентуре (Диатта, 90), Уэсли, Резаеи (Опенда, 79)«Монако»: Бадиашиле, Раджи, Сидибе (Хенрихс, 64), Глик, Жемерсон, Шадли, Аит-Беннассер, Головин, Тилеманс, Силла, Йоветич (Диоп, 12; Ахолу, 73)Предупреждения: Сидибе (44), Жемерсон (57), Накамба (64), Уэсли (85), Бонавентуре (89), Тилеманс (90+2)

    Обе команды набрали по дебютному очку в групповом этапе. Они встретятся вновь в Монако через две недели.

    «Боруссия» — «Атлетико»

    ПСВ — «Тоттенхэм» 2:2

    «Тоттенхэм» сыграл вничью с ПСВ в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Встреча группы B, которая прошла в Эйндховене, завершилась со счетом 2:2.

    Чемпионы Нидерландов открыли счет на 30-й минуте, когда Ирвинг Лосано вышел на свидание с вратарем, убежав от защитника, после чего перекинул мяч через Уго Льориса.

    «Шпоры» отыгрались спустя девять минут. Кристиан Эриксен сделал пас на правый край штрафной на Кирана Триппьера, тот прострелил на Лукаса Моуру, бразилец пробил в касание, мяч задел игрока ПСВ и влетел в сетку.

    На 54-й минуте лондонцы получили минимальный перевес. Гарри Кейн точно пробил головой, замкнув на дальней штанге навес от Эриксена.

    «Тоттенхэм» доигрывал встречу вдесятером. На 79-й минуте прямую красную карточку получил Уго Льорис за фол на Лосано.

    Хозяева воспользовались численным преимуществом за три минуты до конца игрового времени. Пабло Росарио нанес удар с линии штрафной, мяч прилетел к Люку де Йонгу, который удачно подставил ногу и поразил ворота Михела Ворма.

    Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур
    ПСВ — «Тоттенхэм» — 2:2 (1:1)
    Голы: 1:0 — 29 Лосано, 1:1 — 39 Лукас Моура, 1:2 — 54 Кейн, 2:2 — 87 де ЙонгПСВ: Зут, Швааб, Тасенде, Думфрис, Виргевер, Росарио, Хендрикс, Перейро (Гакпо, 83), Лосано, Мален, де Йонг«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Триппьер, Санчес, Лукас Моура (Ламела, 64), Дайер, Дембеле (Уинкс, 74), Эриксен, Сон Хын Мин (Ворм, 81), КейнПредупреждения: Дембеле (20), Тасенде (59), Думфрис (90+1), Росарио (90+5)Удаление: Льорис (79)

    Команды набрали по одному баллу в трех матчах. В следующем туре они сыграют в столице Англии.

    «Барселона» — «Интер»

    «Ливерпуль» — «Црвена Звезда»

    «Пари Сен-Жермен» — «Наполи»

    «Локомотив» — «Порту»

    «Галатасарай» — «Шальке»

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