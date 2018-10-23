ЛЧ. ЦСКА в гостях у «Ромы», «МЮ» примет «Ювентус», «Шахтер» против «МанСити»
Обзор матчей третьего тура группового этапа самого престижного клубного турнира Европы
Во вторник, 23 октября, в Европе пройдет первая порция матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
«АЕК Афины» — «Бавария»
23 октября, 19:55 мск
«Янг Бойз» — «Валенсия»
23 октября, 19:55 мск
«Аякс» — «Бенфика»
23 октября, 22:00 мск
«Хоффенхайм» — «Лион»
23 октября, 22:00 мск
«Шахтёр» Д — «Манчестер Сити»
23 октября, 22:00 мск
«Рома» — ЦСКА
23 октября, 22:00 мск
«Реал Мадрид» — «Виктория Пльзень»
23 октября, 22:00 мск
«Манчестер Юнайтед» — «Ювентус»
23 октября, 22:00 мск
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