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    ЛЧ. ЦСКА в гостях у «Ромы», «МЮ» примет «Ювентус», «Шахтер» против «МанСити»

    Обзор матчей третьего тура группового этапа самого престижного клубного турнира Европы

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    ЦСКА
    ЦСКА
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    Во вторник, 23 октября, в Европе пройдет первая порция матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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    «АЕК Афины» — «Бавария»

    23 октября, 19:55 мск

    «Янг Бойз» — «Валенсия»

    23 октября, 19:55 мск

    «Аякс» — «Бенфика»

    23 октября, 22:00 мск

    «Хоффенхайм» — «Лион»

    23 октября, 22:00 мск

    «Шахтёр» Д — «Манчестер Сити»

    23 октября, 22:00 мск

    «Рома» — ЦСКА

    23 октября, 22:00 мск

    «Реал Мадрид» — «Виктория Пльзень»

    23 октября, 22:00 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Ювентус»

    23 октября, 22:00 мск

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