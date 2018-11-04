Эффект Эмери. «Арсенал» добыл ничью в матче с «Ливерпулем»

Итак, что же потеряли «канониры»? Апатию, однозначно. Чувство вялости на поле тоже исчезло., патрулирующий линию своей технической зоны словно сверхответственный родитель, совсем не похож на, привыкшего безыдейно смотреть на поле, засунув руки в карманы.

Мы все осознавали, как плохо шли дела у Венгера еще задолго до его отставки в конце прошлого сезона. Но только сейчас, когда тучи разошлись и солнце засияло, мы начинаем понимать, в каком же мраке находились. «Арсенал» снова почувствовал себя конкурентным клубом, и теперь осталось лишь догадаться, почему руководству потребовалось так много времени для внесения отчаянно необходимых перемен.

Справедливая ничья

Субботней ничьи с «Ливерпулем» пока недостаточно для того, чтобы сравнивать нынешнюю команду с тем грозным «Арсеналом», построенным Венгером в конце 90-х. Сложно сказать, готовы ли «канониры» бросить вызов фаворитам АПЛ, но они явно продемонстрировали признаки того, что их ждет светлое будущее.

Когда Джеймс Милнер по истечении часа игры сделал счет 1:0 в пользу своей команды, забив во многом случайный гол, ведь ему повезло с отскоком от Роба Холдинга, для нового «Арсенала» Унаи Эмери начался настоящий тест — на поле и вне его. Давайте не забывать, что на старте сезона «канониры» проиграли «Манчестер Сити» и «Челси», после чего провели 13 матчей без поражений, почувствовав уверенность в собственных силах.

Во время этой великолепной серии в соперниках у «Арсенала» не было прямых конкурентов. Вот почему тест в игре с «Ливерпулем» оказался так важен: лондонцам нужно было доказать, что они поднялись на новый уровень с момента двух поражений кряду на старте сезона.

Гол Милнера мог все вернуть вспять, ведь Венгер тоже побеждал середняков, но проигрывал фаворитам. Из-за этого болельщики часто отворачивались от футболистов, но в этот раз они продолжали верить, нагнетая атмосферу на трибунах, благодаря чему их любимцы смогли вернуться в игру.

Когда дело дошло до 83-й минуты, Александру Ляказетту все же удалось закрутить мяч в сетку. Момент был характерен коллективными усилиями: футболисты «Арсенала» включили весь свой драйв около чужой штрафной, а болельщики продолжали подгонять команду вперед. «Канониры» заслуженно сравняли счет.

После матча Эмери заявил, что набранного очка недостаточно, но при этом признал, что его подопечные добились прогресса.

«Если смотреть на результат, то одного набранного очка нам недостаточно. Хотя нужно признать, что нам противостоял сильный соперник. Будем продолжать работать и совершенствоваться. Мы приближаемся к своей лучшей форме, и это радует, но нужно стремиться к большему», — сказал испанец.

Новый подход к игрокам

Так как же Эмери удалось так быстро избавить «Арсенал» от недомогания, ставшего характерным в последних сезонах? Команда осталась практической той же, разве что пришли вратарь Бернд Лено и полузащитник Лукас Торрейра.

У Лено в игре с «Арсеналом» не все получалось, но немец выглядит улучшенной версией стареющего и подверженного ошибкам Петра Чеха. В то же время Торрейра стал чрезвычайно важным приобретением. Уругваец играет на позиции опорника. Именно такого игрока не хватало «Арсеналу» несколько лет. Он добавил лондонцам цепкости, видения поля, энергии и умного футбола.

Однако перерождение «Арсенала» не ограничивается трансфером 22-летнего игрока из «Сампдории». Ставка Эмери на увеличенные нагрузки и на скорость работы начинает приносить плоды. Те, кто в прошлом сезоне не мог набрать форму, начинают показывать неплохую игру.

Шкодран Мустафи отлично сыграл против Роберто Фирмино, Гранит Джака отметился высоким уровнем дисциплины, это же касается и Эктора Бельерина.

Месут Озил и Генрих Мхитарян, разочаровавшие в прошлом сезоне, продолжат играть с переменным успехом, но, по крайней мере, теперь у них заметна нацеленность на чужие ворота. Все это заслуга одного человека — Эмери.

Хорошие тренеры делают все, чтобы их футболисты становились лучше, вдохновляя их работать с большей интенсивностью. Самый большой комплимент для Эмери заключается в том, то он заставил прогрессировать даже тех игроков, которых Венгер успел записать в «бездельники».

Новая эпоха Эмери началась недавно, «Арсенал» провел всего 16 игр. Однако вокруг «Эмирейтс» снова появляется атмосфера позитива, а это определенно успех. 0