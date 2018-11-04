«МЮ» топчется на месте, «Борнмут» готов сделать шаг вперед

«МЮ» выиграл, но не изменился

Победа «Манчестер Юнайтед» над «Борнмутом» четко продемонстрировала состояние команды Жозе Моуринью на данный момент. Манкунианцы ненадежны в обороне, в атаке зависят от результативности Антони Марсьяля, а также нуждаются во втором тайме, чтобы исправить ситуацию, в которую сами загнали себя в первой половине игры.

«МЮ» опять начал матч медленно. Они опять пропустили первыми. Марсьяль вновь забил, и они опять были лучше после перерыва.

В матче против «Ньюкасла» камбэк «Ман Юнайтед» увенчал Алексис Санчес, а теперь это был Маркус Рэшфорд. Нападающий, которому в среду исполнился 21 год, остался на скамейке запасных, даже несмотря на то, что травма на пятничной тренировке вывела из строя Ромелу Лукаку.

В начале второго тайма Рэшфорд запорол отличный момент, когда с шести метров пробил в Натана Эйка. Однако нападающий не сплоховал, когда получил похожую возможность в компенсированное время.

В случае ничьей «МЮ» завершил бы тур в середине турнирной таблице. Но теперь они могут отправляться на матч против «Ювентуса» и подходить к игре против «Манчестер Сити» на мажорной ноте.

«Борнмут» — «МЮ» twitter.com/afcbournemouth

После победы над «Эвертоном» туром ранее (2:1) Моуринью жаловался на то, что его команда испытывала трудности как с тем, чтобы остановить соперника, так и в атакующих действиях. Во время матча против «Борнмута» он вряд ли мог увидеть, что эти проблемы близки к решению.

У «Борнмута» было три отличных шанса еще до того, как Каллум Уилсон забил гол на 11-й минуте матча. И когда Марсьяль отличился в четвертом подряд матче в АПЛ, «МЮ» очень повезло, что этот мяч сравнял счет, а не стал лишь утешительным.

После перерыва гости добавили, и у Рэшфорда, а также Люка Шоу появились голевые моменты. Эшли Янг попал в перекладину со штрафного, а Андер Эррера по разу промахнулся мимо каждого из углов.

Слишком часто в этом сезоне «МЮ» делает шаг назад, когда кажется, что они готовы начать набирать обороты.

Защита «МЮ ужасна

Команда Моуринью начала прошлый сезон с восьми сухих матчей из одиннадцати. По итогам аналогичного отрезка на старте этого сезона в графе "забитые-пропущенные" у них только "+1".

В матче против "Борнмута" Крис Смоллинг и Виктор Линделеф в восьмой раз в сезоне составили пару центральных защитников. Однако их стабильная игра плечом к плечу в основе не приводит к улучшению игры.

Оба игрока испытывали серьезные проблемы во время катастрофического начала матча. "Борнмут" мог выигрывать со счетом 3:0 до того, как Уилсон на 11-й минуте наконец пробил Давида Де Хеа.

Гол «Борнмута» twitter.com/premierleague

"Мы были ужасны в обороне. Просто ужасны", — сказал Моуринью.

Возможно, в ближайшее время мы увидим, как Моуринью вносит коррективы. Маркос Рохо снова в строю после травмы, а Фил Джонс вернулся на скамейку запасных после того, как пропустил шесть матчей кряду. Эрий Байи был с командой в Борнмуте, но не попал в заявку. В преддверии матчей против "Ювентуса" и "Манчестер Сити" у Моуринью есть опции. И после действий обороны в поединке против "Борнмута" не будет сюрпризом, если мы увидим в основе кого-то другого.

Мысли о том, как Криштиану Роналду, Пауло Дибала и Серхио Агуэро атакуют Смоллинга и Линделефа могут запросто испугать 2500 фанатов "МЮ", которые собираются отправится с командой на выезд.

Джонс и Байи составляли пару защитников, которая пропустила лишь 4 гола в десяти матчах на старте прошлого сезона. На данный момент оба здоровы и готовы. Возможно, это аргумент к тому, чтобы Моуринью вернулся к этой паре защитников.

"Борнмут" может сделать еще один шаг вперед

Десять лет назад "МЮ" начинал сезон в качестве действующего чемпиона АПЛ, а также лучшей команды Европы. "Борнмут" в это же время был на дне второго дивизиона. Их прогресс за эти десять лет не может не впечатлять. И у них есть все основания для того, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее.

Команда Эдди Хоуи становится примером для команд, которые поднимаются в АПЛ из Чемпионшипа. С момента выхода в Премьер-лигу в 2015 году им удалось сохранить основную группу игроков и при этом они грамотно инвестировали в новых игроков.

Эдди Хоуи twitter.com/afcbournemouth

Этим летом, когда это было необходимо, они потратили почти 50 миллионов фунтов на трех игроков. Это немаленькая сумма для любого клуба, но "Борнмуту" это было по карману — они действовали в рамках своих средств.

"Борнмут" проводит четвертый сезон в АПЛ, и теперь укрепил свои позиции. Они завершали чемпионат на шестнадцатом, девятом и двенадцатом местах, заложив основу для шага вперед. Теперь же Моуринью называет "Борнмут" одним из претендентов на место в Лиге Европы. Если это по силам "Бернли", то и "Борнмуту" тоже.

Чем лучше становится команда — а они выглядели прекрасно в первом тайме матча против "МЮ" — тем больше внимания будет сосредоточено на Хоу. Ему только 40 лет, он самый яркий молодой английский тренер (фанаты "Борнмута" по ходу матча с "МЮ", к слову, пели "У нас есть Особенный"), и вскоре слухи о его будущем перерастут в реальные предложения. Возможно, одно из них даже поступит из "Олд Траффорд". 0