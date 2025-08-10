Ринат Билялетдинов: У нас работают никому не известные иностранцы, показывающие красивые презентации

Бывший главный тренер «Рубина» и молодёжной команды «Локомотива» Ринат Билялетдинов в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ, рассказал, что думает о прекращении существования «Химок» и назвал лучшие трансферы топ-клубов РПЛ.

«Справедливо по спортивному принципу, что "Оренбург" вернулся в РПЛ»

— Одна из важных тем прошедшего межсезонья — исключение «Торпедо» из РПЛ, об этом ещё долго будут говорить. Что думаете по этому поводу?

— Для меня лично это неприятно. «Торпедо» завоевало путёвку в РПЛ по спортивному принципу, но вдруг выявились нарушения. Раз такие решения были приняты, в том числе по исключению клуба из Премьер-лиги, то, думаю, доказательства были у компетентных органов. В таких случаях «автозаводцев» нужно исключать, когда владельца арестовывают, появляются доказательства о подкупе судей. Это не красит ни клуб, ни РФС.

— Но тот же Юрий Сёмин сказал, что против исключения «Торпедо» из РПЛ, надо наказывать определённых людей, а не футболистов. Игроки между собой же не договаривались.

— Здесь я с Юрием Палычем полностью согласен. Но такого, наверное, в регламенте нет, чтобы игроков можно было отделить от клуба. Да, с человеческой точки зрения футболисты оказались ни при чём, они не знали, что у них за спиной такие вещи делаются. А если знали, то, наверное, только единицы, исходя из логики действий. В таком случае игроки такую же ответственность несут, что и руководители. А если вообще без футболистов, то, конечно, напрашивается вопрос: они при чём тут? Вроде как делалось всё для их блага, но никто их об этом не спросил.

— Есть информация, что бывший генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов в беседе с силовыми структурами Российской Федерации назвал фамилии 12 судей, которые получили от него взятку для влияния на результаты матчей команды.

— Это только одна команда проводит 34 тура. А ещё есть 17 команд, и возникает вопрос: а может быть ещё кто-то? При этом ты можешь думать, что твои подозрения правильные. Но есть такое понятие, как «презумпция невиновности», поэтому свои обвинения надо доказывать. Подозреваемый имеет право защищаться.

— Когда вы смотрите матчи Первой лиги, часто ли вам закрадывается мысль, что матч мог быть договорным, или наш футбол гораздо чище, чем кажется?

— Когда начинаю смотреть матчи, таких мыслей нет вообще. По ходу просмотра я могу увидеть ошибки, не свойственные конкретному игроку допустим уровня ФНЛ. Да, футболист может признаться, что так у него получилось из-за неумения. На глобус ведь можно всё что угодно натянуть. При предвзятом желании можно найти ошибку, где её нет, или найти ошибку, которую он раньше не допускал, и будет похоже, что игрок совершил её специально. Но это надо будет доказать. Во время тренерской карьеры я всегда верил своим игрокам. Но когда проходят годы, и мне открывают глаза….

Но опять же это всё косвенно: ты же не присутствовал при заключении какой-то сделки, рукопожатии. При этом ты недоволен действиями футболиста, который три дня назад в Лиге Европы играл на высоком уровне, а через три дня в чемпионате России выступает уже на другом гораздо более низком уровне. При этом травм в игре на тренировках не было, восстановительные мероприятия привели в полном объёме. Ты ходишь и думаешь, что же случилось? Мало ли что-то дома происходит или какая-то внутренняя болезнь нарастает. В итоге начинаешь игрока оправдывать, думать, что сейчас он разбегается после перерыва. Может, я наивный человек в этом вопросе, который воспитывался ещё в советское время и считает, что футболист всегда должен относится к делу профессионально.

Что такое умышленно проиграть — для меня этот вопрос в детско-юношеском, молодёжном и взрослом футболе не стоял никогда. Только потом ближе к 25 годам я столкнулся с этими негативными проявлениями. Но доказать это не представлялось возможным. Разговоры были. В кулуарах говорили во время моей карьеры, что одного игрока заподозрили в паре-тройке нечестных игр. В итоге его просто руководство убрало из команды, и всё. Этим такие моменты и ограничивались. Подозрение бросает тень на человека. Я это не делаю, потому что, на мой взгляд, пусть лучше виновный окажется ненаказанным, чем наказанным будет невиновный.

— К вам по ходу карьеры никогда не подходили с «грязными» предложениями, надеюсь?

— Были случаи — подходили. Но если команда внутренне здоровая, то уже после одного раза к футболистам не рискнут подходить. Если у команды что-то не то, то проходимцы могли начать крутиться вокруг команды: стучатся то в дверь, то в окно, чтобы подмять спортивный принцип.

«Оренбург» globallookpress.com

— После исключения «Торпедо» из РПЛ вместо «автозаводцев» в лигу включили «Оренбург», который вылетел. Справедливо ли это?

— Сейчас, наверное, «Факел» жалеет, что оказался на последнем месте. Долгое время же «Оренбург» находился на последнем месте, но в итоге выдал ударную весну. А «Факел», насколько помню, только один гол забил после рестарта прошлого сезона. Воронеж тоже по-своему жаль, потому что это очень футбольный регион, и команда была едина с болельщиками. Но «Факел» будет в числе кандидатов на возвращение в РПЛ.

Что касается «Оренбурга», то справедливо по спортивному принципу, что именно этот клуб вернулся в РПЛ. Единственное — я в какой-то степени сочувствую «Уралу». У них могли быть какие-то пожелания немного по-другому устроить это дело. Но регламент не поменяешь: «Оренбург» был всё-таки участником РПЛ, а «Урал» — Первой лиги. Екатеринбургская команда может апеллировать тем, что если вылетаешь, то вылетай. Но можно ещё вспомнить историю, что в своё время нынешний чемпион «Краснодар» попал в Премьер-лигу аж с пятого места. Такого в регламенте точно не было. Но возникала определённая ситуация в тот момент, когда было принято такое решение, которое изучили и объяснили.

Сейчас уже кажется, что всё было правильно сделано, так как в итоге родился будущий чемпион. Но если бы подобные аргументы были бы сейчас, то «Уралу» могло бы светить место в РПЛ. А по-хорошему напрашивалось быстрое решение: раз «Химкам» не дали лицензию для участия в РПЛ, то чемпионат уже к тому времени должен был подвинуться на одну позицию. Оставалось бы 15 команд, «Оренбург» автоматически попадал бы в стыковые матчи, а «Пари НН» в них бы не играл, так как поднялся и ушёл бы из зоны стыков. Наиболее справедливым было бы проведение стыкового матча между «Оренбургом» и «Уралом». В этом бы и заключался спортивный принцип. Хотя я, возможно, и не прав, так как не учёл какие-то спорные моменты.

Календарь и таблица РПЛ

— Другое дело, что пункт регламента с аргументами по включению «Оренбурга» в РПЛ внедрили в июле, ещё до исключения «Торпедо» из РПЛ.

— Переписывание или дописывание определённого положения в регламенте могло быть вызвано ситуацией с «Торпедо». А происходящее с московским клубом всё равно бы всплыло. Регламентом не была предусмотрена ситуация снятия команды не по ходу чемпионата, а ещё до его начала. Думаю, сейчас появится дополнение к регламенту.

Может быть надо сделать какой-то финансовый фонд, куда каждая команда будет вносить средства при заявке на чемпионат. Если взнос не понадобился, то всё переходит на следующий сезон. Если вдруг нужен будет, то с этим взносом команда заканчивает чемпионат. Это как страховочный депозит при поступлении в медицинское платное заведение. С вас снимают определённую сумму, и вы ходите на процедуры. Если не ходили на них, вам возвращают эти деньги. И так же команды РПЛ могут забирать свои средства из финансового фонда после окончания чемпионата, если они не понадобились, или же оставлять их на будущий сезон. Так в РФС могут застраховать любую лигу.

«Футболисты молодёжной команды "Химок" по ночам собирали мебель в IKEA»

— В это межсезонье вокруг российского футбола было очень много негатива: от прекращения существования «Химок» до исключения «Торпедо» из РПЛ. Что вас особенно задело?

— Конечно, «Химки», я в этом клубе работал уже не один год (последняя должность — советник генерального директора «Химок» по спортивным вопросам — прим.ред.). Я, как и игроки всегда надеялся, что ситуация выправится. Да, она прилично зашаталась, казалось бы, после определённых декабрьских событий. Потом мы думали, что всё наладится, в клубе называли даты выплат: после 15 января, к концу января, 15 февраля…. И были видеоконференции, и ходили в администрацию Московской области, и РПЛ взяло клуб под внешнее управление. Не знаю, какие причины мешали погасить задолженности. Но обещания так и остались обещаниями. Уже команды нет, а людям, оставшимся без работы, в том числе и мне, просто дали гарантийные письма по поводу завершения трудового соглашения, где также отражены финансовые задолженности. Уже пошёл второй месяц после закрытия клуба.

— Вам как и футболистам не выплатили долги?

— Нет, не выплатили, особых привилегий у меня не было: наравне со всеми. К сожалению, приходится констатировать, что ситуация по сравнению с декабрём к концу сезона только ухудшилась, потому что долги только накапливались.

— Когда вам, как человеку изнутри, стало понятно, что, скорее всего, этот клуб не пройдёт лицензирования РФС и даже прекратит существование?

— Я покажусь наивным, но мне казалось, что мы всё-таки прорвёмся. Я верил в искренность руководства, что оно действительно хочет вытащить клуб, а финансирование наладится. Но когда ты понимаешь, что ты тут работаешь и не получаешь денег, а мог бы где-то ещё работать и получать зарплату, то испытываешь психологический и материальный дискомфорт. А здесь большущая дыра. Сейчас я тоже рассчитываю на чудо. Но понимаю реальным умом, что это вряд ли произойдёт. Будет высшая справедливость, если власти вмешаются и позволят рассчитаться с людьми, которые помимо их воли остались без зарплаты.

— Да, футболисты себе работу всегда найдут. В том числе игроки «Химок», которые достойно выступили в минувшем сезоне. Некоторые уже нашли.

— Не каждый. Есть расхожее мнение, что у футболистов проблем нет, он может получить зарплату, а потом полгода на накопленное жить и без зарплаты сидеть. На данный момент может быть, да. Но все забывают одну вещь, когда рассуждают о том, почему футболисты получают такие деньги. Это профессиональный спорт. Человек, который захочет занимать первые места на профессиональном уровне, должен работать каждый день и даже по несколько раз в день периодами. А на футбол ходят болельщики, это зрелище. Нам же не приносит удовольствие смотреть, как мужики на пиво играют и через раз по мячу попадают? Кроме азарта, криков, ажиотажа там с профессиональной точки зрения смотреть не на что.

А профессиональный футбол — это зрелище, но это требует тяжёлого труда. И люди забывают, что человеческий организм изнашивается. Много болячек всплывает — сколько только моих знакомых футболистов уже поменяли тазобедренный сустав. У меня тоже 19 лет игрового стажа, и всё потом вылезает, потому что идёт противоестественная борьба. В человеке заложено, что он может ходить, бегать, а виды спорта — уже человеческая выдумка, которая доставляет удовольствие зрителям. Человек, который профессионально этим занимается, получает завышенную, как кажется, зарплату. Но за 10-15 лет в спорте он должен столько же себе обеспечить после завершения карьеры.

А контракты игроков — их договорённости с клубами. Им обещают зарплату — и они работают. А когда человек заработал, а ему денег не дают…Вот это состояние униженности постоянно преследует людей в любом возрасте и любой специальности. Вот массажист или врач, которые работали в футбольном клубе, в эти полгода что сачковали, дурака валяли?

— Вот я об этом же. Больше даже говорил не о футболистах, а других сотрудниках «Химок».

— Когда я тренировал молодёжную команду «Химок», у меня были футболисты, которые по ночам собирали мебель в IKEA, ещё до всех событий, один игрок работал курьером. Разносил заказы и приезжал на тренировку. Другой футболист зарабатывал в «МакДональдсе».

— Им мало платили, и поэтому приходилось подрабатывать вместо того, чтобы сфокусироваться на тренировках?

— Им платили копейки в молодёжной команде. С одной стороны, правильно, зарекомендуй себя, прояви себя в основной команде — будешь получать больше. Можно сказать о зарплатах советского времени. Моя первая запись в трудовой книжке: «Футболист 3-й категории спортивного клуба ЦСКА» с окладом в 60 рублей. Я ходил радостный и довольный, потому что у меня ещё повышенная стипендия была в институте. Я получал более 100 рублей в 1976 году.

«Химки» globallookpress.com

— 100 рублей не так плохо для того времени.

— Конечно, даже хорошо. 100 рублей для 18-летнего парня было очень-очень прилично. Потом мне повысили зарплату в клубе до 80 рублей, я выиграл чемпионат СССР среди дублирующих составов. И я стал получать более 120 рублей вместе со стипендией. Всё было великолепно. Знал, сколько получали игроки основного состава ЦСКА — 250 рублей. Там понимали ценность игрока основы армейцев, поэтому так просто туда было не попасть. Но есть с чем сравнивать. Известная история, когда Численко привёл Факкетти в однокомнатную квартиру, тот подумал, что это какая-то квартира для тайных встреч. У них там дома с видом на море, а тут однокомнатная квартира.

Сейчас жизнь в лучшую сторону изменилась. Но те, кто обеспечивают зрелище в театре, кино, цирке или том же футболе, других видах спорта — их труды, повторюсь, должны быть хорошо оплачены. Иначе это не спорт, а плевок в лицо государства. А в «Химках» — когда футбольный клуб работал, а потом всех работников послали и сказали, что вы нам теперь не нужны, это ненормально. Держите исполните листы и утритесь ими. Лежат эти листы, и что? Может кто-то уже в суд подал, и что с этим судебным иском сделают?

— Если клуб обанкротился, то что тут уже сделаешь…

— Люди ходят с гарантийными письмами, где клуб гарантирует оплатить долги. Ну и что? Это не красит наш футбол.

«Почему бы Кержакову в "Пари НН" не вернуться»

— У вас сейчас есть предложения от клубов РПЛ, Первой, Второй лиг?

— Просто разговоры могут вестись, но на них лучше не вестись, потому что ценится только конкретное предложение. У нас сейчас, чтобы получить предложение в профессиональный клуб, что-то должно произойти неимоверное. Ты должен быть в системе. У нас футбольный рынок определённо поделён, поэтому появляются люди из ниоткуда, их называют ноунеймами — вплоть до пятой лиги. Есть ребята, которые поиграли в Высшей лиге, сборной, имеют соответствующую тренерскую лицензию, и годами сидят в ожидании предложения. В итоге зарабатывают самым разным на жизнь: кто-то тренирует детей, кто-то школы открывает, кто-то в бизнес или недвижимость ушёл, кто-то и таксистом может подзаработать. А могли бы работать в профессиональном футболе. Но они не работают.

Посмотрите, кто у нас появляется? За какие заслуги появляется тренер в том же «Оренбурге»? За то, что был помощником в «Спартаке»? За какие заслуги появился в стане-красно-белых? Почему он остался, когда команда вылетела из РПЛ, а того же Федотова или Евдокимова, успешного работавших в «Оренбурге», не пригласили обратно? Что он такого сверхъестественного как Слишкович совершил в клубе, что его оставляют работать? Вот Шварц, Йоканович, Личка появились в «Динамо». Почему Силкин, Кобелев, Хохлов, Колыванов, Новиков, Кирьяков не появляются? Почему им не дать второй шанс? Это динамовцы, игравшие на высшем уровне. А Станкович — в «Спартаке»? В «Спартаке» среди иностранцев были и Абаскаль, и Каррера, и Руи Витория, и другие. Очень удачный год получился только у Карреры. А где бывшие спартаковцы? Василий Кульков из жизни ушёл, так и не дали потренировать, Илья Цымбаларь толком не потренировал, ушёл из жизни — ему не дали возможности. А некоторые получают шанс сходу.

Я же проходил по всем ступеням: от наборных годов в «Спартаке-2» и дальше. Сейчас же люди за счёт других возможностей перепрыгивают ступени не по спортивному принципу, и мы преподносим всё так, что он — наше всё, гений. У него ноутбук под мышкой, и он сыпет умными фразами. Но суть остаётся одна — можешь ты чему-то научить или нет, или только языком чесать умеешь. Ты можешь пять часов провозиться с тремя пацанами на футбольном поле, чтобы потом они научились делать то, что ты сам умеешь, или лучше, чем ты? Это могут показать и научить только люди, который прошли футбольный путь на высшем уровне. Мы все восхищаемся испанскими, голландскими и другими европейскими школами. В тех же испанских школах работают люди высших футбольных достижений, и уровень зарплат там соответствующий, поэтому туда и идут работать.

У нас же молятся на иностранных тренеров. В «Спартаке» прыгал Тедеско, говорили, что он — наше всё. Да, Каррера стал чемпионом, но в итоге что-то надолго не задержался. Абаскаль, Руи Витория бегали… По мне вместо всех них лучше бы бегали Мостовой, Титов, Аленичев и другие. На них бы с удовольствием посмотрел бы, как они будут работать. Но почему-то у нас всплывает непонятный мне принцип: у нас работают никому не известные тренеры, который показывают красивые презентации. Мы уши развесели для лапши, а они по мячу ударить не могут, не знают, с какой стороны подскочить, чтобы сделать обводящий удар, не знают, что такое исполнять передачу по падающей траектории. Зато терминами высокий прессинг или низкий блок, ложная девятка или ложная десятка, инвертированнный вингер владеют очень хорошо. Я одного попросил, говорю: «Я тупой студент, объясни мне разницу между ложной девяткой и настоящей девяткой, ложной двойкой и пятёркой, нарисуй мне схему». Человек не знал, что мне нарисовать.

Помимо ситуации с тренерами мы покупаем за невероятные деньги иностранцев средней руки. Они — не дураки, взвинтили цену, но футболист не настолько хорош, не соответствует этим деньгам. Мы всё равно на это идём, потому что даже таких своих не хватает.

— Есть теория, почему российских тренеров мало в клубах. Наши специалисты в основном люди принципиальные: Сёмин, Газзаев, Романцев и другие. А с иностранцами удобнее работать, в том числе и по трансферам. Тут нет доказательств, это просто теория.

— Вполне рабочая теория, достаточно устойчивая. Но кто же это признает? Просто обвинят в клевете и будут размахивать руками, отстаивать своё честное имя. Что такое пятилетний контракт в нынешних условиях — максимум два года человек отработает, а потом ему светит компенсация за три года. Несколько лет назад один клуб гордо сообщал, что подписали на пять лет перспективного испанского тренера под Лигу чемпионов, выхватив его из лап топ-команд. Через год его уже не было. А что с компенсацией? Уж больно сладкие контракты у иностранцев.

Люди у нас годами не имеют второй попытки работы в клубах РПЛ с учётом накопленного опыта, в том числе и возможных ошибок. А некоторые иностранцы по 7-8 клубов меняют. Тот же Божович, который и «Локо», и «Динамо», и «Москву», и «Амкар», и «Ростов», и другие команды тренировал. А назовите мне хоть одного нашего тренера, который семь клубов поменял? Наверное, рекордсмен Черчесов — достаточно времени работал с «Ахматом», «Спартаком», «Динамо». С остальными российскими тренерами то же самое. Иностранцы меняют команды как перчатки и долго без работы не сидят. Почему? Почему Аленичев столько лет не тренирует? А где Колыванов? Он юношеский Евро выигрывал. А после «Уфы» где был?

Александр Кержаков globallookpress.com

— Толком нигде. Мелькнул только во Второй лиге — в «Текстильщике».

— Дальше, а почему никому неизвестный специалист возглавил «Пари НН». За какие заслуги? Я такого тренера не знал. Дайте нашему тренерскому цеху теоретический материал, чему мы должны поучиться у этих иностранных специалистов. Что такого умеют они, чего не умеем мы, чему мы у них должны поучиться? Чего не хватает нашим специалистам, чтобы возглавить «Пари НН», «Оренбург» и клубы Первой лиги? Вот Александр Кержаков тренировал клуб из Нижнего Новгорода — и хорошо получалось. Почему ему бы туда не вернутся? Он вроде на восьмом месте закончил. Появляются люди, в приглашении которых я не вижу логики, только может быть….

В нашей стране игровой и тренерский опыт и знания не учитываются, а только растворяются. Дали один шанс — потом выкинули. А большинство и шансов не имеют. Давайте приведём пример из зарубежного опыта. Итальянец Раньери стал чемпионом Англии с заурядной командой — «Лестер», потом его сняли, но поработал в ранге чемпиона несколько месяцев. Дальше в 73 года же смог провести рекордную серию в «Роме» и вывести её в еврокубки. Он — большой тренер. А Гасперини почти его ровесник создал великолепную команду «Аталанта» и сейчас возглавил «Рому». Я отталкиваюсь от своего юношеского опыта: прекрасно помню, чему меня учили в ЦСКА: Альберт Шестернёв, Валентин Бубукин, Владимир Федотов, как ни странно Анатолий Тарасов, Сергей Сальников в юношеской сборной СССР, а позднее Александр Севидов в «Локомотиве».

«Самошникова ни в коем случае нельзя отпускать. У него есть скорость»

— К другой теме. Что думаете о трансферах «Локомотива»?

— Зная сильные стороны Руденко, Бакаева и Комличенко, по осени несомненно помогут. Но какой будет рисунок игры при них — вопрос. Вот в «Химках» Заболотный продавливал, раздвигал пространство, старался сохранять мячи, Руденко шёл на убегание, благо, что скорость у него есть. Но вопрос, на какой позиции этот футболист будет играть? Надо найти совместимость на футбольном поле. Бакаев то же самое. Пиняев у «Локо» играет с одной стороны, был Севикян, но что-то игрок не заиграл. Резкий, с дриблингом парень. Думал тогда: «Ой, какая хорошая находка». Но эмоции закончились, тот его уровень оказался пиковым, а не стабильным. По Бакаеву — ему нужно расширить функционал, он не принадлежит к той группе футболистов, которые одинаково хорошо играют впереди и сзади. При схеме 3-5-2, где он должен будет закрывать один всю бровку, ему будет сложно: он может не успевать в оборону. Значит, система должна быть такая, что у Зелимхана всегда за спиной должен быть игрок: Сильянов или кто-то другой.

Что касается трансфера Комличенко, то с Воробьёвым командная игра не всегда получалась. Лёгкая августовская игра «Локо» в прошлом сезоне была в первую очередь обеспечена молодыми полузащитниками. Взлетел Батраков, другие футболисты заиграли, казалось тогда, что команду не остановить. Если новые игроки впишутся в коллектив, смогут проявлять свои сильные качества, то эти трансферы будут оправданными. Плюс Воробьёв в таком состоянии, после трансфера Комличенко, тоже постоянно будет доказывать, что он тоже игрок основного состава.

— Комличенко сильнее Воробьёва как форвард?

— Комличенко в отдельных компонентах более качественный нападающий, особенно если говорить об игре в штрафной. Он умеет и головой сыграть, и задержать мяч в ногах, и подставиться под пенальти. Уже многие говорили, сколько можно было «Ростову» давать пенальти в том сезоне? А когда начинаешь смотреть VAR, понимаешь, что Комличенко вовремя подставил ногу. Одна из спортивных хитростей — заставить соперника ошибиться и заработать пенальти. Николай это умеет.

— А на что может рассчитывать «Локомотив» в таком составе?

— Cмотря в каком состоянии будет сам «Локомотив» и другие команды. Если у других будет так же, в том числе по подбору футболистов, то чем «Динамо», например, будет сильнее «Локомотива»? В товарищеском матче бело-голубые обыграли «железнодорожников» — 5:1. Но о таких играх можно просто прочитать и забыть. А ЦСКА за счёт чего будет звездить? Пока ничего особенного. Ушли от ромба, поменяли схему. Когда я слышу такое, сразу звук на минимум ставлю. У армейцев на футбольном поле вижу четырёх защитников, двух опорников с меняющимися функциями, двух форвардов, один из них в оттяжке. Не знаю, раскроется ли Шуманский, будет интересно посмотреть.

— Самошников может перейти в «Спартак», но Галактионов против его ухода.

— Правильно думает. Его категорически нельзя отпускать. У него есть скорость. Но сейчас ещё быстрее парень появился: из ЦСКА Кирилл Глебов — давно ждал, когда такой появится. У него большая эффективность действий на скорости. У Самошникова тоже это есть — таких игроков надо беречь. Но надо не забывать о том, что если игроку предлагают контракт с повышенным финансовым содержанием, и он уходит, то осуждать его за это нельзя. А выкручивать руки своему родному клубу тоже не надо. В этом плане «Локо» — тоже пример. Вспомните конфликт в «Зените», когда Халк получал в несколько раз больше, чем другие футболисты, воспитанники клуба? Какая трещина возникла сразу в коллективе. «Локомотив» идёт правильным путём, никому не готов платить сумасшедшие деньги. Не нравится предложение — иди в другое место. Это ценят футболисты в клубе. Но если игрок уже решил уйти, то сразу уменьшится потенциал, ибо будет думать о конртакте с другим клубом.

— Оставить Галактионова — правильное решение?

— Придраться к такому решение можно было бы. И обставить это всё с помощью прессы так, что все бы кивали головами, что решение правильное. Нельзя получать от Самары 1:5, повторять одни и те же ошибки после перерывов на матчи сборной. Проигрывали «Химкам», например. Четыре раза проигрывали после сборов национальной команды. Это означает, что тренерский штаб не может этот пробел ликвидировать. Основание это для увольнения? Основание. Провалы по ходу игр, как в матче с «Краснодаром» — тоже основание. За столько лет уже можно было бы наиграть состав.

Но есть и положительные моменты. Молодёжь стрельнула, заиграла. Был кусок хорошей игры, результат. Да, ошибки есть, но тренерский штаб находится в поиске. Если удастся избежать прошлогоднего негатива в этом сезоне, то можно рассчитывать на более высокие места. И нужно понимать, что уровень игроков определяет уровень команды. Все тактические схемы давно известны, и базовые перемещения каждый умеет делать. Другое дело, как ты быстро перестраиваешься, и какое исполнение. Важно, какого уровня игроков ты принял. Если через год футболисты и команда прибавили, то это означает, что тренер работал на подъём. Только надо ставить реальные планы. Но есть те, кто ставит нереальные планы. Работал как-то с одним руководителем. Он объявил: «Нужно добиться 10 побед в 10 матчах». На вопрос: «Хоть одна команда в мире это сделала? ». Ответил мне: «Да какая разница. Мы ставим задачу, и всё». Это было моё не самое удачное взаимодействие, тогда был главным тренером. Даже «Барселона» 10 матчей подряд не может выиграть.

Поэтому уже большой плюс, что игроки при Галактионове прибавляли, молодые футболисты прогрессировали. Но если «Локомотив» и дальше будет без чемпионских претензий, то тогда надо будет искать нового тренера и игроков под борьбу за первое место. Но сейчас правильно, что сохранили этого тренера.

Михаил Галактионов globallookpress.com

— Галактионов не достиг своего потолка в «Локомотиве»?

— Считаю, что нет. Надо дать ещё один шанс. Надо посмотреть, продолжит ли прибавлять молодёжь. Конечно, сложно ждать рывка прошлого сезона. Вопрос — в удерживании уровня футболистов не ниже борьбы за третье место. Сложно воспитать игрока, чтобы получалось удерживать уровень. Мастерство тренера заключается в том, чтобы молодые игроки не уходили с вершины, поиске и появлении новых игроков, совершенствовании упражнений для закрепления игрового рисунка.

— Какие топ-3 трансфера выделите?

— Топ трансфер — переход Жерсона в «Зенит». Надо посмотреть, что будет. Но игрок сборной, чемпион страны, голы забивает. Серьёзный игрок, как питерцы сумели его уговорить — даже не знаю. Наверное, Клаудиньо или Халк помог. Жерсон — важный связующий игрок, который быстро принимает решение, поднимает скорость командной мысли, умеет вскрывать оборону.

Писали ещё по поводу возможного ухода Барко из «Спартака». Если он уйдёт, то такая дырища будет в организации атаки у красно-белых. Не знаю, как они смогут это восполнить — у них резко упадёт качество атакующих действий. Сразу сдуется и закиснет Угальде — их можно будет парой продавать. Без Барко — «Спартак» и до третьего места не доберётся. А заменить Барко быстро невозможно. Что касается других трансферов, то ещё раз можем выделить переход Комличенко.