Георгий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон

Корреспондент LiveSport.ru Сергей Тисленко побеседовал с известным спортивным комментатором и телеведущим Георгием Черданцевым. В первой из двух частей эксклюзивного интервью обсудили старт нового сезона РПЛ и проблемы российского футбола в условиях изоляции.

«Заболотный работает как чёрт»

— В марте вы говорили: «Это лучший "Спартак" за последние много лет». Сейчас, пусть и на коротком отрезке, мы видим, что дела идут не совсем здорово.

— Ну, «Спартак»… Понимаешь, проблема людей, которые работают в индустрии спортивной журналистики, комментаторов и всех, кто освещает футбол, заключается в том, что мы вынуждены давать оценки и делиться эмоциями после каждого матча — это часть нашей работы... По-хорошему, конечно, любой человек, который разбирается в футболе, скажет, что сейчас, когда сыграно в Чемпионате России два тура, делать прогнозы и рассуждать о том, кто как выступил, как минимум непрофессионально. Любой здравомыслящий человек к таким раскладам и мыслям отнесется как минимум скептически. Но зрителям и читателям хочется поделиться, сравнить свои ощущения, размышления с ощущениями человека, который много лет комментирует футбол или тренирует. Просто сравнить — «Он так думает, а я так». То есть это делается просто для того, чтобы было обсуждение. Не для того, чтобы выиграть чемпионат среди прогнозистов.

Поэтому на тот момент, когда я это говорил, это было сказано сразу после победного матча. Я даже содержание матча уже не помню, хоть убей. Через нас столько футбола проходит, что март 2025-го для меня как будто был 10 лет назад. Поэтому, да, на тот момент действительно «Спартак» выглядел еще неплохо, еще не подрастеряв то, что они набрали в ноябре прошлого года. Но... Я не знаю, что происходит с командой. Для того, чтобы это понимать, нужно находиться внутри. Я работал на игре с «Балтикой», и, честно говоря, работа Станковича меня разочаровала. Я вообще не очень люблю критиковать тренеров, потому что я сам никогда тренером не был. И, конечно, не знаю каких-то нюансов и специфики профессии. Но в силу того, что я 30 лет в индустрии и со многими тренерами знаком, да и за счет количества часов просмотра и общения, тоже какой-то определенный опыт в этом плане накопился, что-то да понимаю. Однако, я все равно стараюсь быть максимально сдержанным в оценке именно тренерской работы.

Но! То, что было с Балтикой, на мой взгляд, тотальная тренерская недоработка во всем. И управление игрой, и замены, и в целом, то, что происходит внутри команды — это все-таки в конечном счете от тренера зависит. Поэтому вопросы есть, но это не значит, что через месяц «Спартак» не выйдет и не выиграет пять матчей подряд. Игроки у них хорошие. Это же вопрос везения — с Махачкалой всё понятно, у них там свои определенные проблемы, но с «Балтикой», когда ты удаление получаешь в самом начале матча, тоже непросто среагировать. Хотя, в общем, знаете, играя на своем поле, можно и вдесятером играть в футбол, особенно против команды, которая только что из первого дивизиона поднялась.

— Стоит ли критиковать Заболотного за такое удаление?

— Я 30 лет в профессии, за это время я переобщался с футболистами и тренерами самого разного уровня и возраста, от дворового футбола до суперзвезд мировой величины. Поэтому я понимаю, что у молодых коллег всегда есть такой слегка провокационный посыл — сам таким был. Но меня очень быстро поставили на место. Надо отдать должное моим руководителям на тот момент, которые меня учили профессии. В первую очередь это Алексей Иванович Бурков, наш директор. Это человек, который вместе с Анной Владимировной Дмитриевой создавал спортивное телевидение в России. Это первый генеральный директор спортивной редакции «НТВ-Плюс». Он олимпийский чемпион, на секундочку, по водному поло. Анна Владимировна — выдающаяся спортсменка, теннисистка.

Они учили нас с уважением относиться к профессии спортсмена. Это очень тяжелая профессия. Профессия футболиста, понимаешь, как бы... Ну, иди попробуй, грубо говоря. Я еще раз повторяю, я был таким, мне немножко повезло в том плане, что я попал в журналистику в 25 лет, уже пожив, так сказать, повидав мир. Поэтому у меня очень быстро выработалось вот это правило — по максимуму с уважением относиться к профессии спортсмена. Стать Антоном Заболотным непросто! Блин, пройдитесь по улице, посмотрите. Все дети играют в футбол. В Премьер-лиге 16 команд. В заявке с учётом молодёжной команды 50 человек. Это сколько?

— 800.

— Вот. Тебе надо попасть в эти 800 из миллионов. И при этом далеко не каждый год идет обновление. Карьера длится в среднем 15 лет. То есть тебе, попав в команду, надо еще дождаться, когда кто-то уйдет на пенсию или быть условным Батраковым, а таких единицы, понимаешь? То есть оказаться там — это очень-очень сложно, это огромный труд и к этому надо относиться как ни крути с уважением. Случайные люди, особенно в наше время, туда не попадают, они отсеиваются. Понятно, что кого-то может папа за ручку привести. Но если у тебя нет таланта, способности, если ты не работаешь как черт…

Антон Заболотный globallookpress.com

А Антон работает как черт! Он сам прекрасно понимает, что суперталантом не одарен, но берет за счет трудолюбия и характера. Я считаю, что это заслуживает уважения, как минимум. И поэтому никогда, еще когда он играл в других командах, я никогда себе не позволял ёрничать, подкалывать его и так далее, потому что это неуважение к тяжелой профессии футболиста. Нужен он «Спартаку» или не нужен — это уже вопрос очень сложный. По мне — нужен. Я был на сборах в Абу-Даби, и, естественно, мы там все много общались за пределами поля, в падел играли и прочее.

Помощник Станковича — Сакич, как и я, свободно говорит по-итальянски. Плюс у них второй тренер тоже итальянец. И мы болтали вне эфирного времени, как раз когда они Шамара отдали. Я говорю: «А вы как собираетесь без центрального нападающего играть? Габаритный нападающий нужен в любой команде». Они мне сказали, что всё нормально, и они справятся. В итоге взяли Антона. С точки зрения здравого смысла такой боец, как Заболотный, да ещё и с российским паспортом, по идее, нужен. Ругать его за то, что он так сыграл? Он всегда так играет! Всегда идет в борьбу на грани, потому что он атлетичный, но, к сожалению, не пластичный, хотя и может кульбиты делать. Но он такой, какой он есть. Поэтому это нарушение от переизбытка эмоций и критиковать его за это немножко странно.

— Даже Талалаев на послематчевой сказал, что он на игру вышел «самый заряженный» и эта заряженность сыграла против него. Есть еще один вопрос касаемо «Спартака». По слухам, они готовы сделать Жедсона Фернандеша самым высокооплачиваемым игроком. Оправданный ли это шаг?

— Опять же, я считаю не совсем корректным подобные вещи комментировать, не находясь внутри клуба. Но, опять же, за счет опыта в профессии я знаю массу примеров, когда это вносит неправильную обстановку в коллектив. Потому что есть люди, которые собрались, тренируются, выполняют какие-то задачи, а потом приходит кто-то, и почему-то ему сразу насыпают больше всех. У всех вопросы: «А почему? А что он такого сделал? Ну, ты сначала там покажи что-нибудь, а потом... ».

Я вообще считаю, что система оплаты в футболе неправильная изначально. Конечно, понятно, почему так получилось — потому что это агентский бизнес, причем не только в России, но и во всем мире. Это колоссальные деньги и это мы все прекрасно понимаем. Но по-хорошему, конечно, зарабатывать нужно за результат. То есть ты имеешь какой-то базовый контракт. Выиграл — получил. Не выиграл — ничего не получил. Но это невозможно, понятно, что никакой игрок на таких условиях не подпишется никогда. К сожалению, клубы оказываются заложниками всей вот этой неправильной абсолютно системы. Она неправильная, она очень пагубная, вредит и портит футбол. Тот футбол, который я смотрю с 1977 года, почти 50 лет! Поэтому я много чего повидал, даже застал настоящий футбол. А сейчас это сильно коммерческая история, у которой есть свои правила и свои нюансы, под которые надо подстраиваться.

Георгий Черданцев и Сергей Семак globallookpress.com

Возможно, эта ситуация может внести в раздевалку ненужные эмоции, ведь кто-то попросту может завидовать. Он, конечно, не скажет об этом в интервью, но сядет и скажет: «Какого хрена? Мне тоже давайте, насыпайте». Либо уже постфактум футболисты и их агенты придут, в очередь встанут и начнут требовать повышения. А гарантии никто не даёт! Нет гарантии, что за эти условные 30 миллионов евро в год ты подпишешь топ-игрока и он 100% даст результат. Потому что футбол — сложная командная игра. Один человек не решает ничего, практически невозможно найти подобный пример.

Вообще, все, что происходит с трансферами в «Спартаке», для меня кажется странным. Потому что еще с прошлого года все эксперты, которые приходили ко мне на программу, говорят одно и то же — нужен центр обороны! Центр обороны у «Спартака» очень слабый, он не соответствует чемпионским амбициям. У них центрального защитника играет центральный полузащитник, это ненормально, какой бы Литвинов не был талантливый. И Бабич — далеко не Видич, потому что если бы он был Видичем, он бы не в «Спартаке» играл, а в чемпионате Италии, например, или где-нибудь еще.

Может быть, они знают то, чего мы не знаем. Может, кто-то уходит, идут ведь разговоры про Барко. Но в тот состав, который есть сейчас, приходит человек с самой высокой зарплатой — по идее, он должен выходить и с первого же матча показывать, что он на голову сильнее всех. Это конкурентный спорт, в котором ты приходишь и даешь результат здесь и сейчас, а не завтра и послезавтра. Тем более в команде, от которой ждут только побед.

«Мне приятно, что в чемпионат России приезжает тренер из Швейцарии»

— Окей. А в целом по лиге, какие-то открытия или важные заметки для себя Вы уже сделали после первых двух туров?

— Надеюсь, что в этом сезоне не будет слабых команд. Особенность нашего чемпионата в том, что у нас практически нет паузы между сезонами. То есть, по сути, сейчас идет продолжение сезона, который только что закончился — два месяца это не срок, за который можно кардинально что-то поменять. Поэтому кто на что реально способен мы увидим в октябре, когда все укомплектуются, когда закроется трансферное окно, что, конечно, очень плохо для чемпионата России. Когда у тебя только к 10-му туру вырисовывается состав — это ненормально. Поменять эту систему невозможно, потому что она такая, какая есть. Не будут же делать трансферное окно короче, чем в Европе. Оно должно как-то синхронизироваться. Хотя, может быть на вход его можно было бы сузить. Впрочем, это сложный вопрос.

На данный момент я хочу сказать, что не жду каких-то кардинальных изменений от команд даже при смене тренера. Карпин — в «Динамо», Челестини в «ЦСКА» — да, интересно, но ожидать глобальных перемен, что одни «полетят», а другие «посыпятся», не стоит. Первые два тура вряд ли дадут какую-либо информацию, да и в целом, с трудом можно вспомнить сезоны, когда вдруг кто-то из фаворитов начинал сыпаться долго и упорно. Также очень интересно было посмотреть на команды, которые поднялись. И те, которые поднялись не по спортивному принципу. «Балтика» понравилась очень в первых двух турах. Видно, что это хорошо подготовленная команда с хорошим тренером. Вдобавок они здорово укомплектовались, в отличие от своего возвращения двухгодичной давности. Да и некоторые ребята пока что там сырые, не наигранные, форму не набрали. Когда наберут, мне кажется, что «Балтика» только прибавлять будет.

«Сочи» — вообще не понятно. Хотя по игре, например, с «Локомотивом» они мне понравились. Первые 80 минут смотрелись не хуже, но у них какие-то, видимо, внутренние истории которые мы не до конца можем понимать. Выступление Морено было фееричным — посмотрим, как команда на это отреагирует. В общем, кто бы что ни говорил, у нас конкурентный чемпионат. Есть несколько команд, от которых можно ждать хороший сезон. И, в принципе, пока ощущения такие, что борьба за чемпионство должна быть не менее увлекательной и интересной, чем в прошлом году.

— Раз про «Локомотив» речь зашла, есть у них шансы на трофей?

— Я думаю, что шансы были бы, если бы мы играли, как в Аргентине, Апертуру и Клаусуру, что, наверное, нужно сделать. Потому что, учитывая наши реалии, надо хотя бы подумать над тем, чтобы кардинально поменять формат чемпионата. Потому что так или иначе у нас получается два разных чемпионата. То есть тот, который идет с июля по декабрь — это один чемпионат по смыслу, а тот, что начинается в марте — совершенно отличается. Другое дело, что ты не поделишь их поровну. Но и в Аргентине, насколько я понимаю, был подобный формат.

Учитывая наш климат и наши реалии, действительно стоит подумать над таким форматом чемпионата. Команды к весне меняются кардинальным образом и входят в абсолютно новый чемпионат, в новый сезон, в новый календарный год, но с очками и турнирной таблицей, которые были сформированы 3 месяца назад. Это, конечно, случай уникальный для мирового футбола, и его очень сложно анализировать, делать какие-то прогнозы, выводы и так далее. На долгой дистанции невозможно конкурировать с командами, у которых действительно крутые легионеры, как в том же «Зените» или «Краснодаре». Объективно, в долгую это очень тяжело. На короткой дистанции — да, что как раз и было с «Локо» в прошлом сезоне. Лето и осень они очень здорово отыграли и смотрелись ничем не хуже остальных.

Это я к чему — шансы у них есть только при том условии, что по каким-то причинам все остальные конкуренты все вместе вдруг проведут худший сезон за последние 10 лет. Но провалиться могут одна-две команды, а не 5-6.

— Какие-то трансферы на текущий момент можете выделить?

— Да. мне приятно, что в чемпионат России в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, приезжает тренер из Швейцарии. Мне кажется, это круто, это пример для других и тренеров, и футболистов, что можно спокойно совершенно ехать работать в Россию и не обращать внимания на всякий бред. Человек должен заниматься своей работой там, где он считает нужным, где ему интереснее и по его мнению перспективнее. Поэтому с этой точки зрения появление Челестини в качестве главного тренера хорошей команды в России — хороший знак. Как и переход в Краснодар француза Перрена.

— А Жерсон, например?

— Жерсон — крутой трансфер с точки зрения того, что к нам приехал игрок национальной сборной Бразилии. Не какой-то там поигравший за молодежную команду пару матчей, а прямо игрок сборной Бразилии. Это круто, но на Жерсона надо еще посмотреть, мне кажется, он немножко ошалел от такой жесткой игры со стороны казанцев. Но у нас такой чемпионат, в котором нельзя играть на чистых мячах. Вот Вендел, например, научился играть в жесткий контактный футбол. И свои лучшие сезоны он провел, умея вести борьбу за мяч, играя без пространства, под прессингом. Поэтому Вендел очень крутой футболист. Реально очень крутой. Но Вендел приехал из чемпионата Португалии, где по ногам лупят ого-го, а готов ли Жерсон к такому футболу? Я не знаю, надо посмотреть. Но у меня сложилось впечатление, что он расстроился из-за того, что пару раз ему по ногам врезали. Он в какой-то момент даже, я помню, к скамейке повернулся, как будто спрашивал: «Ребята, вы меня куда позвали? »

У нас надо бороться, отвоевывать пространство, бегать и много работать на футбольном поле. И, кстати, пример Пьянича очень в этом смысле показательный! Потому что Пьянич несколько месяцев осознавал, что он приехал в очень серьезный конкурентный чемпионат — чемпионат, в котором даже такой крутой игрок, как Пьянич не может исключительно на мастерстве, на видении поля и на технике играть. И Пьянич, собственно, во второй части сезона помог ЦСКА взять Кубок, потому что он пересмотрел свое отношение, видимо, к себе и к чемпионату, в который он попал, и начал играть по-настоящему.

— Саусь станет открытием сезона?

— Ну, по первым двум матчам очень хорош. Во-первых, скорость. Это один из ключевых показателей в футболе, особенно в современном. Прекрасное ускорение, прекрасная работа с мячом. То есть в момент, когда он принял мяч на скорости, убежал от Скопинцева и отдал зрячую передачу, это была игра зрелого игрока. Поэтому если он будет дальше прибавлять, тренироваться и прогрессировать, у него есть все шансы провести хороший сезон. Но нужно будет еще посмотреть, насколько он психологически готов к тому, чтобы быть одним из лидеров в 21 год при том, что в «Балтике» много иностранцев — например, игрок сборной Боснии — Чивич, который сыграл порядка 30 матчей за них.

«Главная проблема российского футбола — это детский тренер»

— Как по Вашему мнению изменился российский футбол за время Вашего комментирования?

— Он изменился в значительно лучшую сторону. Во-первых, потому что я в нем работаю и не буду плохо говорить о своей индустрии. Приукрашивать я тоже не буду, но надо все-таки стараться на положительные моменты тоже обращать внимание, а не только злорадствовать, мол, там плохо, здесь плохо.

Первое — это инфраструктура. Есть знаменитая фотография, где я сижу в 97-м году на стадионе «Шинника» в Ярославле. А сейчас — посмотрите на стадион Краснодара и не только. Инфраструктура развилась колоссально, причем не только в профессиональном футболе. Как вырос детско-юношеский футбол! Сколько площадок по всей стране сделано! Когда был коронавирус, я катался на машине по Краснодарскому краю, и даже в какой-то станице видел шикарные поля.

Второе — безопасность, безусловно, потому что на футбол реально стало ходить не стремно с детьми или с девушкой или с бабушкой. По-прежнему, на мой взгляд, слишком много полиции, очень много заборов, и все время такое ощущение, что ты попадаешь в какое-то пространство потенциальных проблем и беспорядков, это немножко напрягает. Сейчас, конечно, ситуация обязывает, но если отвлечься от этого — стало гораздо безопаснее и комфортнее ходить на футбол. Кейтеринг, еда, сосиски, вода — всё есть.

Георгий Черанцев на стадионе «Шинника» в 1996 году НТВ-Плюс

Качество футбола остается плюс-минус на том же уровне. Просто надо понимать, что футбол в мире тоже развивается. Лиги очень выросли, взять даже английскую — очень прибавила в конкуренции. А как растут лиги типа MLS? Чехия, например? Саудовская Аравия? Я бы сильно удивился, если бы 20 лет назад мне кто-то сказал: «Не хочешь лигу Саудовской Аравии глянуть? ». А сейчас они играют в нормальный футбол. Без борьбы, пешком, да. Но на технике они вытягивают, вполне можно смотреть. Поэтому у нас тоже футбол развивается, но он развивается параллельно с тем, как развивается другой футбол. И мы плюс-минус остаёмся на том же уровне. Сделать качественный резкий скачок сложновато.

— Но ведь академии сейчас упорно работают! Разве не замечательно, что у нас такой приток качественной молодежи? Батраков, Тюкавин, Гладышев и многие другие.

— Нет, футбол реально развивается. Просто на некоторые вещи люди не обращают внимания. Например, ЮФЛ — крутейшая тема. Через ЮФЛ проходят мальчишки, которые в жизни не смогли бы из Благовещенска, например, попасть в большой футбол. А сейчас у них такие шансы появляются. В этом плане, конечно, проделан путь колоссальный и этому можно только радоваться. А что касается конкуренции, якобы, уровень где-то упал — понятно, что все определяют люди. Уровень футболистов у нас в чемпионате неплохой. Учитывая обстоятельства, действительно неплохой. Поэтому я бы не мазал всё черной краской.

На мой взгляд — вполне интересный и конкурентный чемпионат. И самый главный показатель, по которому я об этом сужу — это приход игроков уровня Пьянича. Человек приходит и думает: «О, ну там в чемпионате России одни телеги, сейчас я пешком здесь похожу и просто на классе поиграю». Нет! В такой футбол у нас играть не прокатит. Нужно бегать, бороться, выгрызать мячи, двигаться. Он сам поиграл полгода и сказал, что у нас чемпионат на уровне португальской лиги находится, а он-то поиграл, он знает!

— Я думаю, что полностью мы оценим это, когда вернемся в Европу.

— Да, конечно. Кстати, выпивать футболисты стали значительно меньше — все ведут здоровый образ жизни. Все на спорте, все тренируются, не куролесят.

— Мне один игрок в интервью рассказывал, что буквально 10-15 лет назад у них было правило: кто не бухает — тот не играет.

— На самом деле, все стали относиться должным образом. Эта высокооплачиваемая профессия футболиста слишком дорого стоит. Мест рабочих очень мало и любой нормальный человек понимает, какова цена входного билета и сколько ты должен за это отдать. Надо быть круглым дураком, чтобы это упустить.

— В общем, российский футбол много приобрел. А что мы потеряли?

— Ответ очень простой. Самая главная проблема российского футбола — это детский тренер. А дети начинают играть во дворе, в школе. Вот это мы потеряли полностью. Это надо восстанавливать, потому что я свой первый удар по мячу нанес на школьном чемпионате района по футболу. Я не слышал такого понятия за последние десятилетия — чемпионат района по футболу. Среди общеобразовательных школ, а не среди бесчисленных академий. Это безобразие, при том, что я живу в Москве, в центре города. Здесь есть поля, у всех школ есть шикарные спортзалы. Почему в школе не играют в футбол? В чем дело? С этого все начинается. Вот это мы точно совершенно потеряли. И как это все восстанавливать — не мое дело, но то, что футбол начинается во дворе и в школе, это факт.