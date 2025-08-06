Виталий Дьяков: В матче с «Краснодаром» в атаке «Динамо» было полный ноль

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о матчах третьего тура РПЛ и очередных вероятных тренерских отставках в сезоне.

«Судья назначил справедливый пенальти в ворота ЦСКА»

— К одному из центральных матчей тура. Почему «Зенит» не смог победить ЦСКА (1:1)?

— У «Зенита» на сегодня как таковой командной игры нет, у питерцев много индивидуально сильных футболистов. Но в целом уже ни один год они не блещут командной игрой. А в матче с ЦСКА «Зенит» напомнил такую классическую английскую команду, которая доставляет мяч во фланг и делает одну подачу за другой. Много грузили. Такая вот игра за счёт навесов, навалов, силового футбола. Но это плодов особо не принесло. Как итог: в трёх матчах всего пять очков. Армейцы, которые не обладают составом, которой есть у «Зенита», у них много молодых пацанов, выстояли и заслуженно взяли очки. А питерцы пока находятся в поисках своей игры, за счёт индивидуального мастерства где-то с «Ростовом», «Ахматом» прошло. Но в целом «Зениту» надо что-то делать с игрой.

— А почему у «Зенита» нет командой игры?

— Этот вопрос надо Семаку задавать. Но её же нет не только сейчас, в прошлом сезоне «Зенит» не блистал, в позапрошлом, когда команда стала чемпионом, тоже всё было на тоненького. Сложно с чем-то это связать. Но на сегодня есть много индивидуально сильных дорогих игроков, но пока за счёт этого только играют. В атаке командной игры нет.

— Как вам игра новичка питерцев Жерсона в матче с ЦСКА? Из-под него забили гол.

— Это где-то стечение обстоятельств. Он только недавно перешёл, покритиковать мы всегда успеем, ему нужно дать чуть времени на адаптацию. Футболист не так давно в команде, может, форма ещё не та. Жерсону нужно притереться с теми игроками, которые есть. Но видно, что он — суперквалифицированный футболист.

— Бросалось в глаза, что в матче с ЦСКА Жерсон большинство пасов отдавал ближнему, а не на развитие атак «Зенита».

— Возможно, так выполняет требование Семака. Но он — сильный футболист, который в итоге поможет «Зениту». Плюс сейчас ещё Вендел вернулся, и мы видим, что остался системным игроком для команды, несмотря на то, что пропустил предсезонку с командой. У питерцев колоссальная конкуренция на всех позициях, кроме вратарской, есть много иностранцев. Есть два человека на позицию, и если кто-то выпадет, на замену выйдет футболист не хуже. Иметь два равноценных состава для нынешних времён…Ни у одной команды в стране такой обоймы, как у «Зенита», сейчас нет.

— В матче с ЦСКА Максим Глушенков вышел на замену только на 84-й минуте. Теперь ему уготована учесть запасного в «Зените»?

— Очевидно, что на сегодня Глушенков не в лучших кондициях, если исходить из того, каким мы его привыкли видеть, как он до этого играл за «Зенит». Возвращаясь к обойме, где-то чуть выпал — есть другие футболисты, которые выйдут и будут играть. Семак усадил его на замену, выпустил поздно — возможно, чтобы это как-то на Максима повлияло, футболист не раскисал, не обижался на тренера, чуть подсобрался и начал лучше тренироваться. И в дальнейшем это может принести плоды. Тут важно, как Глушенков на эту ситуацию отреагирует?

Взять того же Мостового: в первом туре он находился на замене, вышел здорово против «Ростова» — и забил, и прилично играл. В итоге на сегодня игрок основы в последних матчах. То же самое нужно сделать Глушенкову, чтобы вернуть себе место в основе. Не надо обижаться на Семака, расстраиваться и убиваться. Надо просто качественно тренироваться, ждать шанса, пусть это и будет выход на замену — воспользоваться им, сделать голевое действие. Семак не враг себе — он будет ставить лучших.

— Один из ключевых эпизодов матча «Зенит» — ЦСКА — назначение пенальти в ворота армейцев. Фолил ли Круговой в единоборстве с Мунтуаном?

— Абсолютно справедливый пенальти. Это было чуть глупое действие Кругового, который совершил фол по неосторожности. Мунтуан никакой опасности воротам ЦСКА не нёс: он больше стоял к ним спиной, и в лучшем случае мог прострелить. Контакт был, где-то футболист «Зенита» дорисовал, но в целом с этим пенальти спорить нет смысла.

— А чем-то ЦСКА в этом матче понравился?

— ЦСКА наиграл на очки в этом матче. Команде Челестини можно поставить за эту встречу 4+, исходя из тех возможностей, которые есть. Ничья в Питере дорого стоит. Но чтобы бороться за чемпионство, армейцам нужно усиление. Мы видим, что новый тренер поменял схему, тактику, футболисты ЦСКА много прессингуют. И когда у тебя молодые Глебов, Кисляк, центральный защитник Лукин…. Они — молодцы, играют, не боятся. И Челестини надо отдать должное, что он доверяет молодым. Мне сейчас нравится, как армейцы действуют, исходя из обоймы футболистов. Но для борьбы за высокие места, повторюсь, нужно усиление — один из ведущих защитников Роша вот ушёл. Возможно, Лукин и Абдулкадыров не вывезут весь сезон на таком уровне. Лукин здорово сыграл с «Зенитом», но, на мой взгляд, вместо Роши надо взять какого-то опытного защитника. И очевидно, что нужен какой-то нападающий ЦСКА. Тот же Шуманский всё-таки больше игрок ротации.

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— А как вам тройка Барриос — Жерсон — Вендел в матче с ЦСКА?

— Жерсон — новичок, Вендел тоже предсезонку пропустил, но играет на своём уровне. Барриос тоже планку держит. Эта троица у «Зенита» в порядке. Когда эти футболисты чуть больше сыграются вместе, игроки будут в тонусе, то, думаю, через три-четыре тура питерцы будут в полном порядке. Не только эта троица, но и команда в целом.

«В матче с краснодарцами "Динамо" выглядело в атаке удручающе»

— В другом матче «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0). Как вам эта игра?

— Не яркий матч. Сейчас бело-голубых и Карпина, наверное, много критикуют. Но прошло три тура, поэтому не надо делать преждевременных выводов. Карпин не так давно в команде, тот же Карраскаль ушёл (пока не ушёл, но в ближайшее время подпишет контракт с «Фламенго» — прим.ред.). Это большая потеря. Что касается матча, то «Краснодар» был ближе к победе, три очка заслуженные, хоть и забили в конце. А «Динамо» в атаке в этой игре было полный ноль, ничего не могли создать. Кордоба же для краснодарской команды — процентов 70 успеха. Он забил сумасшедший гол из ничего, кинули ему куда-то в район аута мяч, нападающий его догнал, обыграл, прошёл, здорово пробил. Кордоба подтверждает свой статус лучшего нападающего страны.

— Удивило, что «Краснодар» в этом матче играл слишком просто — в основном с забросами на Кордобу.

— Давайте будем честными, «Краснодар» уже не первый год отошёл от своей политики — если раньше руководство и каждые тренеры прививали эту тики-таку, то после Ивича Мусаев не стал ничего ломать, продолжил играть исключительно на результат. Да, с командами второй восьмёрки где-то феерит, играет красиво, но в таких матчах мы уже привыкли, что «Краснодар» стал более прагматичен, заточен на результат, нежели на красивую игру. Матч с «Динамо» не стал исключением, много забросов на Кордобу, который цеплял мячи. Так и гол забили: не после красивых комбинаций, а за счёт именно индивидуальных действий форварда.

— Повлияло ли итоговый результат отсутствие Бителло, Фернандеса и Осипенко? Ощущалось ли их отсутствие?

— В обороне динамовцы, наверное, справились. Один пропущенный мяч, и то в конце. Что касается Бителло, то его отсутствие ощущалось. Он — креативный футболист. Бителло и Караскалль — ведущие игроки в атаке, видно было, что отсутствие первого явно сказалось, потому «Динамо» вообще не создавало моментов. Да и особых подходов не было. Бело-голубые в атаке удручающе выглядели, даже контригра не получалась. «Динамо» нужны нестандартные игроки, в линию атаки необходим игрок на замену Карраскалю.

— Может ли «Динамо» в этом сезоне претендовать на титул?

— Ожидания большие, так как пришёл Карпин, главный тренер сборной. Все такие сразу, что бело-голубые обязаны бороться за чемпионство. Но в я это не верю. За тройку, наверное, будут бороться. Но выше — вряд ли. Думаю, что «Зенит» и «Краснодар» — два основных претендента на чемпионство, остальные пока рядом. Но прошло всего три тура, выводы делать рано, трансферное окно открыто, наверное, ещё будет усиление и у «Динамо».

Но на сегодня московский клуб — не претендент на чемпионство. Надо усилиться, чтобы составить конкуренцию «Краснодару» и «Зениту». Нужно укрепиться в первую очередь в линию атаки. Там есть травмированный Тюкавин, который, наверное, скоро появится, Сергеев. Но опять же Бителло нет — и креатив в атаке тоже отсутствует. Карраскаль ушёл — однозначного кем-то нужно его менять. Гладышев есть, но молодой, нестабильный, возможно, бремя лидера ему рановато. Нужны такие, как Бителло и Карраскаль, чтобы какая-то феерия была в атаке.

«Хлусевичу лучше из "Спартака" уйти»

— А что со «Спартаком» происходит? Очередное удаление в игре с «Акроном» (1:1).

— Возможно, футболистам импульсивность Станковича передалась. Он слишком импульсивно себя вёл. Отчасти Ловчев по поводу тупых удалений прав. Хлусевич за несколько минут получает две жёлтых, вторая вообще на ровном месте. «Спартак» набрал всего четыре очка за три матча с далеко не самыми сильными соперниками. Пять очков уже потеряно на старте. А дальше же будут соперники уровня «Краснодара», «Зенита». Что тогда будут делать? Зимние трансферы пока явно не сыграли и даже вообще себя не оправдывают — ни Гарсия, ни Солари. Потрачено 30 миллионов. Пришёл теперь Жедсон — по первой игре не стоит делать выводы.

Но «Спартаку» нужно усиление в первую очередь на фланги обороны. Мы видим у красно-белых большие проблемы с крайними защитниками. Тот же Мангаш (уходит в «Спортинг» — прим.ред.) был, но его продали. Рябчук за столько времени в «Спартаке» вроде ноль результативных действий совершил, и Дмитриев за один тайм с «Акроном» сделал больше, чем Рябчук за последний сезон. На правом фланге Денисов, Хлусевич есть. Но мы видим, что Станкович пока находится в поисках. Денисов в том году много играл, ошибался, хотя молодой и перспективный. Думаю, опыта наберётся. А Хлусевичу, думаю, лучше сменить обстановку, команду. У него при Станковиче дела не ладятся. Хотя до этого очень прилично играл.

Акрон — Спартак «Спартак»

— А как в целом вам игра «Спартака» с «Акроном»?

— Никак. До удаления у «Спартака» не было никакого преимущества. А в меньшинстве во втором тайме в большой степени оборонялись, ждали контратак. У того же Дмитриева был выход один на один. Но «Спартак» вообще не за что похвалить за все эти три тура.

— В другом матче тура неожиданный лидер «Локомотив» победил «Пари НН» (3:2). Лёгкие голы забивали команды.

— «Локомотив» первый гол привёз себе на ровном месте, нелепый мяч. Но хочется отметить тройку команды Карпукас — Баринов — Батраков. Наверное, по прошествии первых туров это лучшая тройка полузащитников во всей лиге, на сумасшедшем уровне провели старт чемпионата, в том числе и в этом матче так сыграли. Много креатива от них — большая заслуга их в таких результатах, с тем же Воробьёвым взаимодействие наладили в атаке. Бакаев возвращается к тому, что было в «Спартаке». «Локомотив» пока играет на хорошем уровне. Посмотрим, насколько этого запала хватит.

— «Локо» — единоличный лидер чемпионата с 9 очками. Это серьёзный показатель того, что команда будет бороться за чемпионство?

— Пока рано делать выводы. Но особенно показательна выездная победа над «Краснодаром». Такие победы придают уверенности, и в первом туре в конце «Сочи» дожали. Старт сезона всегда важен. И если «Локо» протянет с такими результатами, игрой ещё пять туров, то уже можно будет на что-то претендовать. Интересно будет посмотреть, сможет ли команда держать уровень на длинной дистанции.

— Главный тренер «Пари НН» Шпилевский о 2:3 с «Локо» сказал: «Такой несправедливости в каждом матче давно не испытывал. Пропущенные голы — привозы, такие ошибки видел, когда тренировал детей в Лейпциге».

— Возможно, как Шпилевский тренирует «Пари НН», так команда и играет. Слишком часто от тренера Нижнего Новгорода слышу такие высказывания. Он говорил после одной из игр примерно такое, что его команда вылетела — это состав команды Первой лиги. Какое-то такое резкое высказывание. А тут такое заявление. Ты — тренер, находишься в команде уже несколько месяцев. Конечно, все хотят видеть в команде Мбаппе, Месси. Но надо исходить из того, какие футболисты у тебя есть. Ты долгое время тренируешь. Как ты тренируешь, так команда и играет. Возможно, пройдёт несколько туров, и у «Пари НН» будет новый тренер. Пока у этой команды тренер очевидно подвис.

«Четырём тренерам в РПЛ недолго осталось сидеть на своём месте»

— А как вам «Балтика» Талалаева? В третьем туре обыграли «Оренбург» (3:2).

— Cемь очков у «Балтики». Все знают требования Талалаева, его импульсивность и где-то жёсткость. Понятно, что «Балтика» не будет бороться за выживание, а за первую восьмёрку. Идут после первых туров вверху, но не стоит ожидать, что «Балтика» будет претендентом на тройку. Сохраняли костяк команды, точечно усилились, команда хорошо готова физически, дисциплинировано играет, отсюда и такой старт.

— А со знаком минус на старте поражает «Ростов». В третьем туре разгромно уступили «Крыльям» (1:4).

— «Ростов» неплохо выглядел с «Зенитом» на выезде, более-менее с «Динамо». Но кубковая игра со «Спартаком» и матч с «Крыльями» произвели удручающее впечатление. Домашние поражения без шансов. Им нужно усиления. При этом ушли Комличенко, Осипенко, но два человека — не полкоманды. Надо исправлять ситуацию. Как по мне, тут дело в главном тренере. Видно, что пока всё плачевно. Когда команду зимой готовил Карпин, он ушёл, и «Ростов» на его багаже двигался. А сейчас Альба лично готовил команду. Он тоже один из претендентов на первые увольнения.

Что касается «Крыльев», то команду возглавляет опытный тренер Адиев, который не первый год работает с клубами РПЛ. «Крылья» пока для своего уровня идут очень прилично и радуют, особенно Раков, ушедший в аренду из большой команды в маленькую. В таких ситуациях футболисты могут начать ныть, но видим, что он — из тех, кто хочет вернуться после аренды в большую команду — будь то «Локомотив» или другой топ-клуб. Раков по первым турам очень прилично впечатляет.

Что касается самого матча, то «Крылья» свои момент реализовали, «Ростову» пришлось раскрываться, на чём самарцы подловили соперника. 1:4 дома –болезненный результаты.

— Альба и Шпилевский — главные претенденты на увольнение из клубов в РПЛ?

— В первую очередь в этот список я бы добавил Морено. «Сочи» сейчас абсолютно бесхарактерная команда. Им нужно усиление — сто процентов оно будет. И команде нужен тренер. У всех трёх названных команд ноль русских тренеров, все — иностранцы. У нас отличная школа тренеров, круто работает Академия РФС. Зачем мы смотрим куда-то далеко, когда есть свои специалисты под носом? Стоит обратить внимание на наших тренеров.

Зачем привозить иностранца, который три из трёх проигрывает? Морено вылетел. Того же Слишкович из «Оренбурга» тоже можно внести в этот список. Он вылетел с командой, но остаётся работать. Взяли два очка, но, как по мне, русского тренера в такой ситуации уже давно бы уволили. Вот этот список четырёх — думаю, этим специалистам недолго осталось на своём месте сидеть.