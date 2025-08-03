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    Раков разнёс «Ростов»: «Крылья Советов» устроили разгром на выезде

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    Вадим Раков
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    Вадим Раков
    Самарцы взяли «Ростов Арену» штурмом и доказали, что их успех на старте сезона — не случайность. Дубль Ракова, гол и ассист от Витюгова, дебютный мяч Божина спустя девять лет после старта в клубе, надёжный Песьяков и тактическая зрелость всей команды Магомеда Адиева. У хозяев — очередной провал, неуверенная оборона, удаление и полная потеря контроля после перерыва.
    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Крылья Советов 1:4
    Голы: 0:1 Вадим Раков (11'), 0:2 Сергей Божин (56'), 1:2 Егор Голенков (66'), 1:3 Вадим Раков (74'), 1:4 Максим Витюгов (84') Предупреждения: Андрей Лангович (33'), Виктор Мелёхин (64')

    Уже на 11-й минуте «Крылья Советов» открыли счёт после хрестоматийной вертикальной атаки. Песьяков, словно не вратарь, а плеймейкер, запустил длинным пасом атаку от своих ворот. Печенин рванул по флангу и прострелил на Ракова, который изящно пробил в нижний угол — спокойно и точно. Этот гол стал для Вадима третьим в сезоне — он забивал во всех трёх стартовых турах и уже идёт первым в списке бомбардиров.

    Вадим Раков празднует гол
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    Ответ «Ростова» был скомканным. Мохебби часто искал нестандартные решения, но терял мяч, а фланги почти не работали. Прохин пробил издали — выше. А лучший шанс хозяева упустили на 29-й минуте, когда Голенков упал в штрафной после контакта с Рахмановичем. Арбитр сначала указывал на точку, но VAR вмешался: офсайд — и пенальти отменён.

    К перерыву «Ростов» оживился. Щетинин и Комаров в концовке тайма соорудили острую комбинацию, но Песьяков выручил. И всё же 0:1 после 45 минут — заслуженно.

    Быстрая расплата за наивность

    Во втором тайме хозяева попытались перестроиться. Заработали угловой, неплохо вошли в игру Миронов и Олейников. Но стоило «Крыльям» заработать стандарт, как разница в классе проявилась снова. Подача Ракова — и Божин головой пробивает в дальний угол. Это первый гол защитника в РПЛ за «Крылья», спустя почти девять лет после его дебюта в команде.

    Ростов — Крылья Советов
    https://t.me/fckssamara_official

    На 66-й минуте «Ростов» вернулся в игру. Миронов подал с левого фланга, Мохебби сбросил, а Голенков здорово развернулся и пробил в дальний угол. Этот гол стал знаковым сразу по нескольким причинам: 600-й мяч «Ростова» во вторых таймах в истории РПЛ и третий подряд для Голенкова в матчах с самарцами. Но радость длилась очень недолго.

    Ростов — Крылья Советов
    https://t.me/fckssamara_official

    Раков ставит точку

    Через восемь минут «Крылья» снова поймали «Ростов» на несогласованности. Витюгов протащил мяч сквозь полузащиту, Рассказов прострелил, а Раков ловко пробил в касание. Мяч прошёл между ног Ланговичу — 1:3. Для Ракова это дубль, а для хозяев — конец надежде.

    Ростов — Крылья Советов
    https://t.me/fckssamara_official

    На этом проблемы «Ростова» не закончились. Мелёхин грубо сфолил на Витюгове и получил вторую жёлтую. Удаление только ускорило окончательный разгром. Уже через несколько минут Витюгов ещё и сам отличился: самарцы разыграли вброс аута через третьего, Рассказов оформил второй ассист, и полузащитник точно пробил с центра штрафной.

    Ростов — Крылья Советов
    https://t.me/fckssamara_official

    Новый лидер и старая боль

    «Крылья Советов» временно возглавили таблицу с семью очками. Три тура — ни одного поражения, лучшая атака и абсолютная вера в проект Магомеда Адиева. Самарцы выглядят цельной командой, способной навязывать игру даже на выезде. А Вадим Раков выдаёт абсолютно уникальный старт сезона — воспитаннику «Локо» можно только пожелать не сбавлять оборотов.

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    А вот «Ростов» начал чемпионат с трёх поражений подряд. У команды Джонатана Альбы нет баланса между линиями, а нестабильность в защите делает невозможным даже ничью. Без Чистякова оборона трещит по швам, а впереди только Голенков по-настоящему тянет. 10 августа дома — матч с «Пари НН» — ещё одна попытка реабилитации.

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