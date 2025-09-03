Купи-продай. Стоит ли «Зениту» отпускать Жерсона в Саудовскую Аравию?

По информации СМИ, новичок «Зенита» Жерсон является трансферной целью саудовского «Аль-Насра». Вспомним, как петербуржцы подписали игрока сборной Бразилии, что он показал на поле в первых матчах за сине-бело-голубых и предположим, что его ожидает в ближайшем будущем.

«Зенит» действовал настойчиво и быстро

Да простят нас Луис Энирке и Жедсон Фернандеш, но главным трансфером РПЛ в 2025 году, по крайней мере на бумаге, является покупка «Зенитом» Жерсона у «Фламенго». Петербургский клуб привез в чемпионат России действующего игрока сборной Бразилии в самом расцвете сил (в 28 лет) с опытом успешного выступления в «Роме» и «Марселе».

Сине-бело-голубым удалось договорится с полузащитником о заключении контракта на срок до конца сезона-2029/30 лишь со второй попытки. Впервые о заинтересованности «Зенита» в услугах бразильского хавбека стало известно в феврале нынешнего года. Но на тот момент и «Фламенго», и Жерсон имели обоюдное желание продолжить сотрудничество, как минимум, до Клубного чемпионата мира, запланированного на июнь-июль. Это желание в итоге вылилось в продление контракта на три года: с 2027 до 2030 г.

«Зенит», чей запрос на подписание футболиста для игры в центре поля остался невыполненным, в следующее трансферное окно вновь обратился к варианту с трансфером бразильца. С «Фламенго» проблем не было: получив 20 млн евро после продажи Клаудиньо катарскому «Аль-Садду», петербургский клуб выразил готовность сразу заплатить всю сумму отступных (25 млн евро) и подождать игрока, пока он выступит на КЧМ за команду из Рио-де-Жанейро.

Жерсона в предложении «Зенита» естественно привлёк многомиллионный оклад. Но будучи игроком национальной команды, хавбек остается озабоченным своим попаданием на чемпионат мира 2026 г. Поэтому переход в «Зенит» Жерсон дважды обсуждал с Карло Анчелотти. Наставник сборной Бразилии убедил футболиста, что само по себе выступление в РПЛ не будет причиной для отказа от будущих вызовов, и пообещал смотреть и анализировать матчи чемпионата России.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Буквально за считанные дни до окончательного закрытия сделки Жерсон готов был отказаться от перехода в «Зенит» в пользу саудовского «Аль-Насра». Личную заинтересованность в трансфере бразильца проявлял тренер ближневосточного клуба Жорже Жезуш. «Аль-Наср», по данным журналиста Жулио Нето, собирался в 1,5 раза перебить будущую зарплату хавбека в «Зените»: 8,5 млн евро в год против 6 млн.

Впрочем, официального предложения игроку саудиты так и не сделали, поскольку чуть ранее все три стороны («Фламенго», «Зенит» и Жерсон) достигли договоренности. В результате, по информации Globo, хавбек остался разочарованным тем, что не перешел в команду, за которую выступает Криштиану Роналду.

Тем не менее, футболист прилетел в Санкт-Петербург 12 июля, успешно прошёл медосмотр и на следующий день заключил с «Зенитом» 5-летний контракт.

Ваши ожидания — ваши проблемы

Ожидания от приезда Жерсона в чемпионат России были высокими. Популярным было мнение, что бразильский хавбек станет суперзвездой РПЛ, некоторые даже считали, что это новый Малком, который будет разрывать оборону соперников. Такие предположения были не безосновательными. Всё-таки Жерсон зарекомендовал себя как универсальный, техничный, креативный, физически мощный игрок, что он лишний раз подтвердил на матчах КЧМ.

Жерсон globallookpress.com

И его первая же игра в России позволила думать о том, какой мастер приехал в нашу лигу. «Зенит» после первого тайма с минимальным счётом проигрывал «Ростову». Но выход Жерсона в перерыве перевернул ход игры: полузащитник заметно быстрее остальных принимал решения и точно выполнял передачи вперёд. В итоге сине-бело-голубые смогли одержать победу (2:1).

Однако в дальнейших матчах бразильца мы, к сожалению, наблюдали только регресс. За полтора месяца в России Жерсон четырежды выходил в стартовом составе и покидал поле во втором тайме. Во всех этих встречах «Зенит» не смог добиться победы (с «Рубином», ЦСКА, «Спартаком» сыграл вничью и проиграл «Ахмату»). В Кубке страны хавбек участия не принимал, в игре с махачкалинским «Динамо» вышел на последние 5 минут, а матч с «Пари НН» пропустил из-за микроповреждения.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отвёл новобранцу роль правой «восьмёрки» в расстановке 4-3-3. Жерсон, в свою очередь, оказался не столь эффективным в атаке и почти не вовлеченным в оборону. Футбол, в который он играл, был похож на ветеранский — хорошо работал с мячом, но без ускорений, без рывков, без единоборств. Воротам соперников не угрожал, а в защите вальяжно встречал и зачастую упускал игроков противоположной команды.

Сам Жерсон, а вместе с ним и Семак объясняют пока не самую сильную игру бразильца, которого уже стали обвинять в том, что чуть ли не пешком ходит по полю, эффектом переутомления. Перед приходом в «Зенит» полузащитник в составе «Фламенго» и сборной Бразилии за полгода принял участие в 31 матче, а полноценного отпуска после Клубного чемпионата мира из-за подготовки к переезду он не получил.

Период на адаптацию тоже имеет место. РПЛ, в отличие от бразильской Серии А, отличается более жестким, силовым футболом, к которому нужно привыкнуть. Жерсон сейчас уверяет, что для возвращения своей лучшей формы ему требуется еще поработать и как следует восстановиться. Было бы неплохо, но «Зенит» уже потерял несколько очков, которых не вернуть.

Выбор «Зенита»: прибыль или спортивный результат?

На фоне такого выступления Жерсона в новом клубе бразильские СМИ сообщили, что он хочет покинуть «Зенит», поскольку чувствует себя изолированным в России. Ему, например, не удалось уговорить переехать в Санкт-Петербург экс-партнера по «Фламенго» защитника Уэсли, который в конечном итоге стал игроком итальянской «Ромы».

Жерсон globallookpress.com

Пару дней спустя инсайдер Фабрицио Романо написал, что «Аль-Иттихад» видит в Жерсоне свою ключевую цель на это текущее трансферное окно, а потому уже начал переговоры о переходе бразильского полузащитника. Однако через некоторое время Романо удалил свой пост. Уточненную информацию дал саудовский журналист Фарез Аль-Фази: Жерсоном интересуется не «Аль-Иттихад», а всё тот же «Аль-Наср».

На данный момент официальное предложение в «Зенит» ни от какого клуба из Саудовской Аравии пока не поступало. При этом клуб из Санкт-Петербурга будет согласен на то, чтобы расстаться с полузащитником, только за сумму не менее 50 млн евро.

В данном случае «Зенит» встает перед выбором: заработать деньги или добиться результата. Кажется, что в этом сезоне, который петербургский клуб назвал 100-м для себя, завоевание титула — это дело принципа. Поэтому логичным будет решение о том, чтобы оставить бразильца в составе.

Всё-таки текущий уровень медицинского обслуживания, основанного на применении современного оборудования, позволяет в быстрые сроки привести функциональные кондиции в норму. А предположение о том, что Жерсон будет мотивирован на протяжении всего сезона, основывается всего на одном, но весьма значимом аспекте — возможности поехать на мундиаль.

Анчелотти на сентябрьские матчи сборной Бразилии вызвал двух зенитовцев — Луиса Энрике и Дугласа Сантоса (Жерсон по состоянию здоровья сейчас не доступен). Это решение тренерского штаба бразильцев должно дать Жерсону понять: ты в поле нашего зрения, твой вызов в сборную находится в твоих руках.

Так что не верится, что хавбек по примеру Бителло из московского «Динамо» будет «выламывать руки» клубу, добиваясь от него согласия на трансфер. Скорее он станет более усердно работать на тренировках и в официальных матчах.

Бителло fcdynamo.ru

Возможные варианты продажи полузащитника «Зениту» стоит рассматривать уже после чемпионата мира. Конечно, прибыль в несколько миллионов можно получить и сейчас, но использовать ее клубу не получится: найти качественную замену до 12 сентября будет практически невозможно.

Для того, чтобы выпускать на поле сильнейший состав и эффективно использовать его возможности (в том числе Жерсона), Сергею Семаку вероятно не помешало бы подумать о тактических изменениях (например, перейти на схему 4-4-2 или использовать расстановку с тремя защитниками). Надо искать способы полного раскрытия потенциала футболистов (особенно, новичков), и пауза на игры сборных — хороший для этого период времени.