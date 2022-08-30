На флажке. Девять игроков, которые могут сменить клуб в последние дни лета

Криштиану Роналду

Нападающий, «Манчестер Юнайтед»

После того, как Роналду по сути потерял место в основном составе в победном матче с «Ливерпулем», его будущее будет оставаться предметом дискуссий до тех пор, пока он так или иначе не прояснит ситуацию.

37-летний игрок хочет покинуть «Юнайтед», чтобы играть в Лиге чемпионов, но у него мало времени и вариантов.

Источники сообщили ESPN, что Роналду останется в «Юнайтед», но есть опасения, что его негативный настрой повлияет на раздевалку, и все может измениться по мере приближения крайнего срока.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Нападающий, «Барселона»

Обамеянг присоединился к «Барселоне» только в феврале, после того как его контракт с «Арсеналом» был расторгнут.

Теперь «Барса» хочет продать его примерно за 25 миллионов евро, чтобы они могли зарегистрировать своего новоприбывшего Жюля Кунде за 55 миллионов евро в рамках потолка зарплат Ла Лиги.

«Челси» лидирует в борьбе за игрока и уже некоторое время проявляет интерес, но, хотя Обамеянг, как сообщается, очень хочет снова воссоединиться с бывшим тренером дортмундской «Боруссии» Томасом Тухелем, габонцу уже 33 года, поэтому «синие» побоятся тратить слишком много, чтобы подписать его.

Френки де Йонг

Центральный полузащитник, «Барселона»

Френки де Йонг globallookpress.com

Этим летом де Йонг доминировал в заголовках, но с тех пор трансферная сага стала совсем некрасивой. Полузащитник уже сократил свою зарплату в октябре 2020 года, но источники сообщили ESPN, что «Барселона» хочет, чтобы он сделал это снова (ссылаясь на нарушения в его текущем контракте).

«Барса» согласовала сделку с «Манчестер Юнайтед» на 85 миллионов евро, но, как сообщается, Де Йонг хочет играть в Лиге чемпионов, и теперь «Бавария» и «Челси» поглядывают на него.

Игроку по-прежнему причитается 20 миллионов евро зарплаты, поэтому договоренности об его уходе достичь непросто, и вполне вероятно, что он может остаться, если «Барса» сможет избавиться от других игроков, чтобы решить их проблемы с зарплатной ведомостью.

Против чего, кстати, главный тренер Хави совсем не возражает.

Уэсли Фофана

Центральный защитник, «Лестер»

Уэсли Фофана globallookpress.com

Фофана был исключен из состава «Лестера» в матче против «Саутгемптона» после пропуска тренировки, а босс «лисов» Брендан Роджерс сказал, что 21-летний защитник «не совсем о том думает, чтобы играть в данный момент».

Сообщается, что «Челси» сделал три трансферных предложения на сумму до 70 миллионов фунтов стерлингов, но «Лестер» хочет как минимум 80 миллионов фунтов стерлингов и не хочет его отпускать.

При таких деньгах кажется, что либо Фофана перейдет в «Челси» (рекордный трансфер для защитника), либо ему придется остаться на месте как минимум еще на полгода.

Сержиньо Дест

Крайний защитник, «Барселона»

Сержиньо Дест globallookpress.com

«Он знает, какова ситуация». Слова Хави на недавней пресс-конференции были довольно безжалостными, и они предполагают, что у Деста нет будущего на «Камп Ноу».

Источники сообщили ESPN, что «Барса» хочет продать его, но существовавший ранее интерес «Челси», «Атлетико» и мюнхенской «Баварии» к игроку уже пошел на убыль.

«Манчестер Юнайтед» все еще остается вариантом для защитника сборной США, но время уходит, и Дест может присоединиться к дортмундской «Боруссии» в рамках сделки по обмену защитника Томаса Менье, чтобы убедиться, что получит игровую практику перед чемпионатом мира.

Юри Тилеманс

Центральный полузащитник, «Лестер»

Юри Тилеманс globallookpress.com

С контрактом, который истекает в 2023 году, Тилеманс может оказаться в центре событий, когда трансферное окно закроется.

«Лестер» не захочет терять 25-летнего полузащитника, который показал себя на высоте с момента прибытия в Премьер-лигу в 2019 году, но но у них может не остаться выбора.

«Ливерпуль» и «Арсенал» были связаны слухами с игроком сборной Бельгии, и вполне вероятно, что сумма трансфера может быть снижена до 30 миллионов фунтов стерлингов.

Энтони Гордон

Атакующий полузащитник, «Эвертон»

Энтони Гордон globallookpress.com

Гордон высоко ценится, и в прошлом за ним следили «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед», но «Челси», похоже, больше всего заинтересован в приобретении вингера молодежной сборной Англии.

Источники сообщили ESPN, что они уже сделали два предложения на сумму до 45 миллионов фунтов стерлингов, хотя, как сообщается, «Эвертон» настаивает на сумме, превышающей 50 миллионов фунтов стерлингов.

Уже потеряв Ришарлисона, перешедшего в «Тоттенхэм» за 60 миллионов фунтов стерлингов ранее, «Эвертон» может обнаружить, что теперь у них есть очень много денег и совсем нет времени, чтобы их потратить.

Хаким Зиеш

Полузащитник, «Челси»

Хаким Зиеш globallookpress.com

Будущее Зиеша вполне может зависеть от того, сделает ли «Манчестер Юнайтед» более высокое предложение, чем их отвергнутая попытка подписать Антони из «Аякса» за 80 миллионов евро.

Если «Юнайтед» получит Антони, то «Аякс» будет стремиться вернуть Зиеша в клуб, который он покинул в 2020 году за 44 миллиона евро.

Сейчас за 29-летнего игрока не придется платить такие деньги, но уход вингера со «Стэмфорд Бридж» оставит пустоту, которую, возможно, придется заполнить Гордону или кому-то еще.

Рафаэль Леао

Нападающий, «Милан»

Рафаэль Леао globallookpress.com

Португальский нападающий забил 14 голов и сделал 12 передач в 42 играх на пути к титулу чемпиона Италии в прошлом сезоне, и теперь он прочно закрепился на радарах лучших клубов Европы.

Леао всего 23 года и его потенциал очень высок, так что неудивительно, что «Реал» и «ПСЖ» проявляют реальный интерес к его подписанию.

«Челси» нарисовался последним, с предложением в размере 95 миллионов евро, но этот переход может зависеть от других их трансферов этого лета.