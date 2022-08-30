ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    На флажке. Девять игроков, которые могут сменить клуб в последние дни лета

    Рассказываем, за какими игроками стоит следить в последние дни трансферного окна

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Челси Тоттенхэм Ньюкасл Эвертон Лестер Сити Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Милан Серия A Футбол Италии Боруссия Д Бундеслига Футбол Германии Реал Мадрид ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Арсенал Аякс
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуНа флажке. Девять игроков, которые могут сменить клуб в последние дни лета Марко АсенсиоТрансферный дайджест. 23-29 августа «Арсенал» — «Фулхэм». Матч 4-го тура чемпионата Англии АПЛ: Итоги 4-го тура
  • 00:59
    • Гол Гризманна принес «Атлетико» выездную победу над «Валенсией»
  • 00:54
    • СМИ: Кокорин близок к переходу в кипрский «Арис»
  • 00:48
    • Источник: ПСЖ договорился о трансфере Фабиана Руиса
  • 22:48
    • Источник: Дзагоев близок к переходу в «Рубин»
  • 21:33
    • «Вест Хэм» купил Пакета у «Лиона» за рекордную сумму
  • 21:25
    • Медведев обыграл американца Козлова на старте US Open-2022
  • 21:12
    • Источник: Юран может возглавить «Химки», которые покинул 3 недели назад
    Все новости спорта
    Криштиану Роналду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду
    До конца трансферного окна остались считанные дни, так за какими игроками стоит следить? Вот некоторые звезды, которые, по мнению ESPN, попадут в заголовки спортивных СМИ до того, как наступит крайний срок 1 сентября.

    Криштиану Роналду

    Нападающий, «Манчестер Юнайтед»

    После того, как Роналду по сути потерял место в основном составе в победном матче с «Ливерпулем», его будущее будет оставаться предметом дискуссий до тех пор, пока он так или иначе не прояснит ситуацию.

    37-летний игрок хочет покинуть «Юнайтед», чтобы играть в Лиге чемпионов, но у него мало времени и вариантов.

  • Трансферный дайджест. 23-29 августа
  • Променяет ли Асенсио «Реал» на АПЛ, отдаст ли «Челси» огромную сумму за Леау, определится ли Артур с клубом и другие трансферные слухи недели
  • Вчера

    • Источники сообщили ESPN, что Роналду останется в «Юнайтед», но есть опасения, что его негативный настрой повлияет на раздевалку, и все может измениться по мере приближения крайнего срока.

    Пьер-Эмерик Обамеянг

    Нападающий, «Барселона»

    Пьер-Эмерик Обамеянг

    Обамеянг присоединился к «Барселоне» только в феврале, после того как его контракт с «Арсеналом» был расторгнут.

    Теперь «Барса» хочет продать его примерно за 25 миллионов евро, чтобы они могли зарегистрировать своего новоприбывшего Жюля Кунде за 55 миллионов евро в рамках потолка зарплат Ла Лиги.

  • Бесполезная легенда. Почему Роналду больше не нужен топ-клубам
  • Похоже, Криштиану Роналду придется задержаться в «МЮ» еще на сезон
  • 22/07/2022

    • «Челси» лидирует в борьбе за игрока и уже некоторое время проявляет интерес, но, хотя Обамеянг, как сообщается, очень хочет снова воссоединиться с бывшим тренером дортмундской «Боруссии» Томасом Тухелем, габонцу уже 33 года, поэтому «синие» побоятся тратить слишком много, чтобы подписать его.

    Френки де Йонг

    Центральный полузащитник, «Барселона»

    Френки де Йонг

    Этим летом де Йонг доминировал в заголовках, но с тех пор трансферная сага стала совсем некрасивой. Полузащитник уже сократил свою зарплату в октябре 2020 года, но источники сообщили ESPN, что «Барселона» хочет, чтобы он сделал это снова (ссылаясь на нарушения в его текущем контракте).

    «Барса» согласовала сделку с «Манчестер Юнайтед» на 85 миллионов евро, но, как сообщается, Де Йонг хочет играть в Лиге чемпионов, и теперь «Бавария» и «Челси» поглядывают на него.

  • «Барселона» или «МЮ». Дилемма Френки де Йонга
  • Любимый клуб де Йонга хочет, чтобы он ушел. Клуб, куда он не хочет уходить, надеется выстроить вокруг него новую команду
  • 19/07/2022

    • Игроку по-прежнему причитается 20 миллионов евро зарплаты, поэтому договоренности об его уходе достичь непросто, и вполне вероятно, что он может остаться, если «Барса» сможет избавиться от других игроков, чтобы решить их проблемы с зарплатной ведомостью.

    Против чего, кстати, главный тренер Хави совсем не возражает.

    Уэсли Фофана

    Центральный защитник, «Лестер»

    Уэсли Фофана

    Фофана был исключен из состава «Лестера» в матче против «Саутгемптона» после пропуска тренировки, а босс «лисов» Брендан Роджерс сказал, что 21-летний защитник «не совсем о том думает, чтобы играть в данный момент».

    Сообщается, что «Челси» сделал три трансферных предложения на сумму до 70 миллионов фунтов стерлингов, но «Лестер» хочет как минимум 80 миллионов фунтов стерлингов и не хочет его отпускать.

  • Пальцем в небо. Почему топ-трансферы так часто оказываются провальными?
  • Разбираемся, почему так много дорогостоящих трансферов в футболе проваливаются
  • 27/07/2022

    • При таких деньгах кажется, что либо Фофана перейдет в «Челси» (рекордный трансфер для защитника), либо ему придется остаться на месте как минимум еще на полгода.

    Сержиньо Дест

    Крайний защитник, «Барселона»

    Сержиньо Дест

    «Он знает, какова ситуация». Слова Хави на недавней пресс-конференции были довольно безжалостными, и они предполагают, что у Деста нет будущего на «Камп Ноу».

    Источники сообщили ESPN, что «Барса» хочет продать его, но существовавший ранее интерес «Челси», «Атлетико» и мюнхенской «Баварии» к игроку уже пошел на убыль.

  • Каталонский бардак. Готова ли «Барса» к Левандовскому?
  • Польский форвард может вернуть каталонскому клубу лидерство, но готова ли «Барса» к его требованиям?
  • 28/07/2022

    • «Манчестер Юнайтед» все еще остается вариантом для защитника сборной США, но время уходит, и Дест может присоединиться к дортмундской «Боруссии» в рамках сделки по обмену защитника Томаса Менье, чтобы убедиться, что получит игровую практику перед чемпионатом мира.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Юри Тилеманс

    Центральный полузащитник, «Лестер»

    Юри Тилеманс

    С контрактом, который истекает в 2023 году, Тилеманс может оказаться в центре событий, когда трансферное окно закроется.

    «Лестер» не захочет терять 25-летнего полузащитника, который показал себя на высоте с момента прибытия в Премьер-лигу в 2019 году, но но у них может не остаться выбора.

  • Роналду, Кейн и другие самые некрасивые трансферные саги АПЛ
  • Трансферные истории с неприятным осадком
  • 07/08/2022

    • «Ливерпуль» и «Арсенал» были связаны слухами с игроком сборной Бельгии, и вполне вероятно, что сумма трансфера может быть снижена до 30 миллионов фунтов стерлингов.

    Энтони Гордон

    Атакующий полузащитник, «Эвертон»

    Энтони Гордон

    Гордон высоко ценится, и в прошлом за ним следили «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед», но «Челси», похоже, больше всего заинтересован в приобретении вингера молодежной сборной Англии.

    Источники сообщили ESPN, что они уже сделали два предложения на сумму до 45 миллионов фунтов стерлингов, хотя, как сообщается, «Эвертон» настаивает на сумме, превышающей 50 миллионов фунтов стерлингов.

  • От Роналду до де Йонга. Еще 20 возможных переходов, которые взорвут трансферный рынок
  • Заключительная часть трансферной кампании подарит как минимум несколько сюрпризов
  • 16/08/2022

    • Уже потеряв Ришарлисона, перешедшего в «Тоттенхэм» за 60 миллионов фунтов стерлингов ранее, «Эвертон» может обнаружить, что теперь у них есть очень много денег и совсем нет времени, чтобы их потратить.

    Хаким Зиеш

    Полузащитник, «Челси»

    Хаким Зиеш

    Будущее Зиеша вполне может зависеть от того, сделает ли «Манчестер Юнайтед» более высокое предложение, чем их отвергнутая попытка подписать Антони из «Аякса» за 80 миллионов евро.

    Если «Юнайтед» получит Антони, то «Аякс» будет стремиться вернуть Зиеша в клуб, который он покинул в 2020 году за 44 миллиона евро.

  • Увели из-под носа. Восемь дерзких трансферов в истории «Челси»
  • Нашумевший переезд на «Стэмфорд Бридж» Джанлуки Виалли, Мо Салаха, Виллиана и не только
  • 01/08/2022

    • Сейчас за 29-летнего игрока не придется платить такие деньги, но уход вингера со «Стэмфорд Бридж» оставит пустоту, которую, возможно, придется заполнить Гордону или кому-то еще.

    Рафаэль Леао

    Нападающий, «Милан»

    Рафаэль Леао

    Португальский нападающий забил 14 голов и сделал 12 передач в 42 играх на пути к титулу чемпиона Италии в прошлом сезоне, и теперь он прочно закрепился на радарах лучших клубов Европы.

    Леао всего 23 года и его потенциал очень высок, так что неудивительно, что «Реал» и «ПСЖ» проявляют реальный интерес к его подписанию.

  • Антони, Гакпо или Пулишич. Кем «Манчестер Юнайтед» заменить Роналду
  • Эрик тен Хаг по-прежнему нуждается в новых игроках
  • 24/08/2022

    • «Челси» нарисовался последним, с предложением в размере 95 миллионов евро, но этот переход может зависеть от других их трансферов этого лета.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.77
  • Экспресс дня 30 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Интер — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сассуоло — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Торпедо — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Пари НН — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры