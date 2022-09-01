Драма на «Энфилде». «Ливерпуль» разбил сердце «Ньюкасла», вырвав победу на 98-й минуте

В среду «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:1, забив гол на восьмой минуте добавленного времени. Мерсисайдцы уступили в первом тайме после точного удара дебютанта «Ньюкасла» Александра Исака, но после перерыва сравняли счет благодаря Роберто Фирмино. Вышедший на замену Фабиу Карвалью, которому всего 20 лет, забил гол в добавленное время и одержал две победы в двух матчах за команду Юргена Клоппа.

Испорченный праздник Исака

Автор The Telegraph Джейсон Барт считает, что «Ньюкасл» наиграл на ничью и сочувствует шведскому новичку «сорок», который не сумел принести своей команды ничью в дебютном матче.

«Если у "Ливерпуля" и была хоть одна сияющая надежда в разочаровывающем начале сезона, то это приход Фабиу Карвалью, и поэтому 20-летний игрок вписал свое имя в историю "Энфилда" своим голом на послнедних минутах, который наверняка вдохнет жизнь в кампанию мерсисайдцев.

Уже казалось, что "Ливерпуль" обречен на ничью, которая оставила бы их в тревожном отставании от "Арсенала" и "Манчестер Сити", но Карвалью, вышедший на замену, отправил мяч в сетку после последнего углового матча и неудачной попытки "Ньюкасла" вынести его из штрафной.

Это было жестоко по отношению к "Ньюкаслу", скамейка запасных которого отреагировала довольно гневно, спровоцированная дикими сценами празднования и облегчения болельщиков "Ливерпуля".

Учитывая, насколько поздним был этот гол в добавленное время, "Ливерпуль" может считать, что это была кармическая расплата за бесспорное затягивание времени "Ньюкаслом". Гол был забит на 98-й минуте.

До этого казалось, что это будет ночь Александра Исака после того, как подписанный за 60 миллионов фунтов стерлингов новичок "Ньюкасла" получил разрешение на работу за несколько часов до матча и отметил свой дебют забитым голом.

Это матч должен был стать более серьезным испытанием для мерсисайдцев, чем унижение "Борнмута" со счетом 9:0 на выходных, и так оно и оказалось. Хотя "Ливерпулю" не хватает ключевых игроков, но и "Ньюкаслу" тоже. Они были достойны ничьей, даже если и не сумели ее удержать, когда игра перевернулась с ног на голову».

10 касаний и 12 секунд

Автор The Guardian Энди Хант критикует игру команды Юргена Клоппа, но не может сдержать восхищения от забитого ей гола.

«В матче с "Ньюкаслом" "Ливерпуль" демонстрировал только проблески той формы, что уничтожила "Борнмут" на выходных. Луис Диас оставил Джамаала Ласселлеса лежать на спине, скользя в штрафную, и потребовалось жизненно важное касание Дэна Бёрна, чтобы его пас не достиг Мохамеда Салаха, притаившегося перед воротами.

Перед перерывом у Диаса был лучший шанс для хозяев поля, когда он получил превосходный пас, сделанный Роберто Фирмино из-за защиты "Ньюкасла". Первым касанием колумбийца он ушел от вратаря Ника Поупа, но, пока он пытался сохранить равновесие, его удар отправил мяч на трибуны, в то время как два защитника "Ньюкасла" располагались на линии.

Исак думал, что удвоил преимущество "Ньюкасла" в начале второго тайма. Его "второй" гол за черно-белых был бы лучше первого, если бы не был отменен. Запущенный по левому флангу Райаном Фрейзером, когда гости поймали "Ливерпуль" на контратаке, нападающий ворвался в зону, где он подрезал выпад Энди Робертсона, обманул Гомеса ложным движением и снова переиграл Алиссона сокрушительным ударом. Однако сообщение помощника судьи об офсайде было подтверждено VAR, и празднование "Ньюкасла" было прекращено.

"Энфилд" становился все более беспокойным, поскольку решительная команда Хоу с некоторым комфортом сдерживала "Ливерпуль". Хозяева не били по воротам, пока Харви Эллиотт не проверил Поупа на исходе часа. Однако это произошло в разгар быстрой и острой атаки команды Клоппа, и через несколько мгновений они сравняли счет, забив прекрасный командный гол.

Сопротивление "Ньюкасла" было сломлено 10 касаниями и 12 секундами — временем, которое потребовалось от выноса Алиссона на одном конце поля до крутого финиша Фирмино на другом. Хендерсон разрезал полузащиту гостей пасом на Эллиота, который отправил Салаха в свободное пространство против Мэтта Таргета справа. Нападающий "Ливерпуля" отдал идеальную передачу в штрафную на Фирмино, а бразилец нанес удар в дальний правый угол ворот Поупа».

Карма наказала «Ньюкасл»

Автор Daily Mail Иэн Лэдимэн отмечает, что «сороки» сами довели ситуацию до того, что арбитр добавил время сверх уже назначенного компенсированного, что в итоге привело к голу «Ливерпуля».

«Потасовка на бровке, бедлам на трибунах и что-то среднее между облегчением и экстазом в начале сезона для тех игроков в красных футболках, которые растянулись на газоне празднуя победу. Уже ясно, что это важный момент в сезоне "Ливерпуля".

Если бы не победа в этой игре, "Ливерпуль" отстал бы от "Манчестер Сити" на семь очков. А если "Манчестер Юнайтед" наберет хоть какие-то очки в матче с "Лестером", команда Юргена Клоппа оказалась бы в нижней половине таблицы Премьер-лиги. Не то, чтобы она этого не заслуживала, настолько скучным был их футбол.

Но на 98-й минуте вышедший на замену "Ливерпуль" Фабиу Карвалью забил под перекладину после борьбы в штрафной вслед за подачей углового, и хозяева одержали победу, которая еще может продвинуть их на вершину таблицы. В мгновение ока они переместились с девятой позиции на пятую и в приподнятом настроении отправятся на субботнее дерби в Мерсисайде против "Эвертона".

То, что между членами соответствующих тренерских штабов вспыхнула стычка, не было неожиданностью. Учитывая как "Ньюкасл" играли ведя в счете после дебютного гола Александра Исака в первом тайме, и то как они тянули время второго тайма, когда Роберто Фирмино сравнял счет на исходе часа игры.

Вот почему рефери Андре Марринер допустил, чтобы игра затянулась до восьмой минуты компенсированного времени, хотя было показано только пять минут. Те, кто жаловался на этот факт, явно не следили за игрой должным образом. Поскольку игроки "Ньюкасла", включая вратаря Ника Поупа, продолжали падать и оставались лежать, судья Марринер обратил внимание на это и добавил еще несколько минут. При этом Марринер подал пример другим официальным лицам матча.

Игроки "Ньюкасла" уходили с поля с видом проигравших кубковый финал. Это было понятно. Они вложили в это очень много, и лидерство, которое они удерживали в перерыве, было заслуженным. "Ливерпуль", у которого не хватало идей, не смог пробить по воротам, а "Ньюкасл" забил супергол».

Исак впечатляет дебютом в «Ньюкасле»

Автор ESPN Марк Оден впечатлен дебютом шведского новичка «Ньюкасла» Александера Исака в матче с «Ливерпулем».

«О таком старте карьеры в "Ньюкасле" можно было только мечтать — он забил гол в дебютном матче после перехода из "Реал Сосьедада" за 58 миллионов фунтов стерлингов. Если бы не жесткое решение VAR о "вне игры", которое отменило еще один гол во втором тайме, игрок сборной Швеции забил бы два мяча и, если бы не драматичная развязка в конце игры, потенциально стал бы героем матча.

Получив разрешение на работу всего за несколько часов до начала матча, Исак поздно присоединился к команде Эдди Хау на "Энфилде", но 22-летний форвард дал "Ньюкаслу" мгновенный апгрейд в атакующей трети поля. Нестабильная физическая форма Каллума Уилсона и отсутствие голов у Криса Вуда лишили "Ньюкасл" преимущества в атаке, но Исак, похоже, является решением их проблем.

Помимо замыкания результативной передачи Шона Лонгстаффа, Исак действовал в линии атаки, как традиционный центральный нападающий, и давал защитникам "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку и Джо Гомесу настоящую работенку на протяжении всей игры. Он добавил в игру "Ньюкасла" физическую форму, движение и производительность, дав "сорокам" энергичную первую линию защиты. К тому времени, когда его заменил Вуд на 64-й минуте, Исак уже выдохся, но он более чем отличился в этом матче».

Неудачники дня: Хендерсон, Фабиньо и Эдди Хау

Автор Goal Нил Джонс привычно выбирает главных победителей и неудачников прошедшего матча.

«Джордан Хендерсон: Если и есть игра, которую экс-игрок "Сандерленда" хотел бы пропустить, так это эта. Высмеиваемый болельщиками "Ньюкасла" из-за его происхождения из Уэрсайда, капитан "Ливерпуля" был далеко не лучшим во всем. Его касание, когда он прервал подачу с фланга, косвенно привело к голу гостей, и он выглядел игроком, которому не хватало уверенности на мяче.

Фабиньо: Что случилось с бразильцем? Обычно такой надежный, в данный момент он, как и многие его товарищи по команде, является тенью самого себя. Бывший игрок "Монако", ставший мишенью прессинга "Ньюкасла", был с самого начала выбит из седла и так и не восстановился. Недавно он попал в запас из-за поражения от "Манчестер Юнайтед", и ему нужно быстро и существенно улучшить свою игру, если "Ливерпуль" хочет вернуть сезон в нужное русло.

Эдди Хау: Тренер "Ньюкасла", должно быть, думал, что сумеет сохранить ничью. Должно быть, он с нетерпением ждал возможности радостно ухмыльнуться и, возможно, нескольких сравнений с Диего Симеоне в утренних газетах. "Ньюкасл" играл неплохо, особенно в первом тайме, но были моменты, когда они, казалось, стремились притвориться "Атлетико Мадрид" своим затягиванием времени и мастерством управления игрой.

Уже на третьей компенсированной минуте Ник Поуп просил помощи врачей. Он тянул, как и Джолинтон, Киран Триппьер, Мэтт Таргетт и Джамаал Ласселлес после него. "Энфилд" ненавидел это, тем более, что казалось, что "Сороки" вот-вот добьются своего, но когда Карвалью забил победный гол, это привело к взрыву на трибунах. Болельщики хозяев чувствовали, что справедливость восторжествовала».