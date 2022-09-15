Шоу Холанна продолжается. Акробатический гол норвежца нокаутировал «Боруссию»

«Манчестер Сити» добился волевой победы над «Боруссией» из Дортмунда (2:1) в матче 2‑го тура группового этапа Лиги чемпионов. В составе победителей отличились Джон Стоунз и бывший нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн. У «Боруссии» забил Джуд Беллингем. «Ман Сити» набрал 6 очков вышел в единоличные лидеры группы.

Кунг-фу от Холанна

Автор The Telegraph Джейсон Барт отдает должное главному герою матча, вырвавшему победу для своей команды на последних минутах.

«Какой финал. Не только два поздних гола за три минуты, которые "Манчестер Сити" забил, чтобы перевернуть этот матч в Лиге чемпионов, но и непревзойденная, жестокая красота удара, который принес победу.

Конечно, он был нанесен Эрлинга Холанном, который был так эффективно скован своим бывшим клубом, до тех пор, пока Жоао Канселу не выполнил подачу внешней стороной правой бутсы, и Холанн взлетел, как будто в приеме боевых искусств, сочетающем элегантность и неудержимую силу, чтобы вбить мяч в сетку.

Это был гол, напоминающий о лучших годах Златана Ибрагимовича, и у Холанна определенно есть этот стиль и чванство. Мы стали свидетелями еще одного эпизода шоу Холанна, в котором он унизил свою бывшую команду, "Боруссию Дортмунд", но до его вмешательства главным героем был парень, который заменил его в качестве новейшей молодой звезды в европейском футболе.

Джуд Беллингем уже довольно известен, и "Дортмунд" сделает все возможное, чтобы удержать его после этого сезона. 19-летний игрок вывел их вперед в счете, но даже когда время истекало, не проходило ощущение, что Холанн не позволит украсть всеобщее внимание.

Теперь у норвежца 13 голов в восьми матчах, но эта победа досталась "Сити" не без доли удачи, поскольку "горожане", и особенно Джек Грилиш, были не в форме, и действительно ожили, только когда на поле вышли Фил Фоден и Бернарду Силва. Волнение Хосепа Гвардиолы улеглось только когда после финального свистка он получил предупреждение за протест от рефери Даниэле Орсато».

«Боруссия» задушила «Сити» в первом тайме

Автор The Guardian Энди Хантер отдает должное гостям, которые умело сковали грозного соперника в первом тайме, хотя и сами не создали ничего опасного.

«Дортмундцы оказались куда более неудобным соперником для чемпионов Премьер-лиги, по сравнению с легкой прогулкой в Севилье, где они победили 4:0 на прошлой неделе. Они также были испытанием терпения для Холанна и тех, кто ожидал продолжения результативного старта голевой машины в цветах "Сити".

Центральный нападающий был одним из трех бывших игроков "Боруссии" в стартовом составе "Сити" вместе с капитаном Илкаем Гюндоганом и Мануэлем Аканджи. Четвертый, Серхио Гомес, был на скамейке запасных.

Холанн несколько раз успешно вступал в отбор, имел небольшую стычку без мяча с бывшим полузащитником "Ливерпуля" Эмре Джаном и освежился водой из бутылки вратаря гостей Александра Мейера, ожидая подачи углового в первом тайме. Но он так и не увидел намека на гол Дортмунда в скучный первый тайм матча.

Нападающий был не одинок в этом отношении. Команда Эдина Терзича комфортно задушила "Сити" в первом тайме, их тройка полузащиты помогла сформировать компактную единицу, которая давала Рияду Марезу и Джеку Грилишу получать мяч на флангах, в то время как они закрывали бреши в центре.

Когда опасность действительно возникала, опытный дуэт центральных защитников Матс Хуммельс и Никлас Зюле были начеку. Зюле помешал Холанну воспользоваться своим первым намеком на момент, когда он головой прервал прострел Мареза как раз в тот момент, когда бывший форвард "Дортмунда" выпрыгивал, чтобы замкнуть. Только на 41-й минуте Кевин де Брюйне нашел возможность запустить Холанна за линию немецкой защиты, но и это открытие было перекрыто перехватом Хуммельса.

До перерыва "Сити" почти ничего не создал, а Гвардиола был разочарован тем, что, что его игроки часто не могли помешать "Боруссии" разыгрывать атаки из глубины. Грилиш был еще одним источником раздражения. Игрок стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов регулярно оказывался в свободном пространстве слева, но редко брал верх над Томасом Менье на правом фланге защиты или обыгрывал защитников гостей очевидным кроссом».

Беллингем — луч света в темном царстве

Автор Daily Mail Джек Гоган выделяет английского полузащитника «Боруссии», который открыл счет в матче.

«Дортмундская "Боруссия" время от времени осложняла жизнь "Сити", хотя и не создавала себе серьезных моментов. Удар Салиха Озджана с 20 ярдов был самым близким к успеху до перерыва — Эдерсон забрал мяч без проблем — а дальше все было у руках Джуда Беллингема.

Не у всех на этих берегах есть привилегия регулярно наблюдать за Беллингемом, даже если Бундеслигу часто показывают на наших телевизионных экранах. Юноша источает класс, умен не по годам и снова был лучом света в темном царстве — как он был им, когда "Дортмунд" вышел в четвертьфинале против "Сити" в 2021 году.

Беллингем создал тот шанс для Озджана, но были и другие случаи, когда "Дортмунд" попадал под давление, а он умело перехватывал инициативу и заставлял их двигаться в противоположном направлении. Кому-то повезет с этим игроком, когда для него неизбежно придет время попробовать себя в Премьер-лиге.

Но затем ситуация изменилась. Стоунз взял на себя ответственность, как это сделал Винсент Компани почти с того же места несколько лет назад, и сравнял счет за 10 минут до конца.

На этом "Сити" не закончил, но для "Боруссии" все было кончено. Жоао Канселу угрожал слева, и его хитрый кросс попал в зону, в которой мог атаковал Холанн. Вы знаете остальное».

Медленный старт Грилиша продолжается второй год

Автор ESPN Роб Доусон присоединяется к критикам ирландского полузащитника, который провел матч с «Боруссией» довольно посредственно.

«После года пребывания в "Манчестер Сити" этот сезон должен был стать годом, когда Джек Грилиш покажет, почему клуб так стремился потратить 100 миллионов фунтов стерлингов, чтобы переманить его из "Астон Виллы", но его кампания стартовала медленно.

Конечно, тут виновата и травма, из-за которой он пропустил игры против "Ньюкасл Юнайтед", "Кристал Пэлас" и "Ноттингем Форест", но получив место в стартовом составе против "Боруссии", он изо всех сил пытался воспользоваться своим шансом.

Он был не единственным, кто провел первый тайм ниже своих возможностей, так как "Манчестер Сити" не смог создать значимый момент в течение первых 45 минут, но когда пришло время для Пепа Гвардиолы внести изменения, Грилиш был одним из трех игроков, отправившихся на скамейку, вместе с Риядом Марезом и Илкаем Гюндоганом.

Одной из причин, по которой "Сити" был готов отпустить Рахима Стерлинга летом, была вера в то, что в этом сезоне Грилиш начнет показывать ту форму, которую он демонстрировал в "Вилле". Сейчас только сентябрь, и впереди еще долгий путь, но Грилиш, наверное, рассчитывал на большее от своих первых нескольких игр нового сезона».

Победители дня: Холанн, Стоунз и Беллингем

Автор Goal Джонанат Смит привычно выбирает главных победителей и неудачников прошедшего матча.

«Эрлинг Холанн: Запоминающаяся игра по многим причинам, но, возможно, не совсем обычная по меркам норвежца. У него был только один шанс, и он блестяще воспользовался им, и празднование гола было радостным, хотя и немного приглушенным. Очевидно, что это был особый случай для нападающего, который провел такое фантастическое время в Германии, и он был рад увидеть так много знакомых лиц. Каждый член тренерского штаба "Боруссии" получил рукопожатие, и он надеется, что его возвращение на "Сигнал Идуна Парк" будет таким же особенным.

Джон Стоунз: Был ли это его "момент Винсента Компани"? Вышло не так драматично, как молниеносный удар капитана "Сити" в матче с "Лестером", который помог завоевать титул в 2019 году, но защитник был столь же внезапен, когда он нанес свой яростный удар с края штрафной площади, который отправил "Сити" обратно на путь к будущей победе. Стоунз уже не раз вносил свое имя в протоколы, но обычно он забивает со стандартных положений, поэтому его блестящий гол будет особенно важным для него.

Джон Стоунз globallookpress.com

Джуд Беллингем: Его мастерство не является секретом в Англии, но всегда полезно напомнить об этом, выступая против одной из сильных команд Премьер-лиги. Всего за два месяца до чемпионата мира болельщики сборной Англии смогут увидеть еще одно зрелое выступление 19-летнего футболиста. Гол Беллингема продемонстрировал своего рода инстинкт, похожий на тот, что есть у Холанна, когда он почти незаметно ворвался в штрафную. Было несколько быстрых забегов, чтобы ослабить давление, но он был так же уверен, подстраховывая свою защиту.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Менталитет победителя: "Сити" продолжает отставать в счете и продолжает находить способ добиться победы. Камбэки уже в этом сезоне против "Ньюкасла" и "Кристал Пэлас" спасли четыре очка в Премьер-лиге, и теперь этот поворот почти обеспечил им выход в плей-офф Лиги чемпионов. Конечно, Пеп Гвардиола предпочел бы, чтобы они хорошо играли с самого начала, но, по крайней мере, может быть впечатлен способностью его команды дать отпор».