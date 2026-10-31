31 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 15:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 7.00.
«Челси»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 5-м месте турнирной таблицы Премьер-лиги.
При этом «Челси» лишь на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов. Команда забила 17 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в Кубке лиги уступив «Ливерпулю» в серии пенальти.
До того «Челси» потерпел поражение от «Тоттенхэма» — 0:2, а вот чуть раньше переиграл «Эвертон» — 2:0. «Аристократы» дома уступили в одном поединке в рамках АПЛ из четырех.
Состояние команды: «Челси» достаточно силен, однако стабильности в игре и результатах команды не сыщешь днем с огнем.
При этом «Челси» в пяти последних очных поединках с манкунианцами добыл две победы при двух поражениях. В прошлом же чемпионате лондонцы дважды уступили «красным дьяволам». К тому же в клубный лазарет угодил ведущий форвард «аристократов» Жоао Педро.
И уж точно «аристократы» постараются запрыгнуть в первую четверку. Да и как не воспользоваться очевидным кризисом жанра, который накрыл оппонента?!
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» проводит неудачный отрезок. Команда на текущий момент находится на 16-м месте турнирной таблицы.
При этом «Манчестер Юнайтед» всего на один пункт опережает зону вылета. Команда забила 10 мячей при тринадцати пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда по всем статьям уступила «Борнмуту» — 0:3.
До того «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов был бит «Комо» — 1:4, а вот чуть раньше расписал мировую с «Лидсом» — 1:1. «Красные дьяволы» не побеждают уже полтора месяца.
Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» падает все ниже и ниже, к тому же на волоске от увольнения находится Майкл Каррик.
При этом «Манчестер Юнайтед» имеет довольно крепкий по именам состав, вот только единого ансамбля нет даже в первом приближении. Плюс не блистает Бруну Фернандеш, являющийся системообразующим игроком команды. Зато «Челси» манкунианцы не проигрывают уже полтора года.
Разумеется, «красные дьяволы» постараются вернуться к победам. Пока в активе команды всего одна виктория в АПЛ. Самое время выбираться из кризиса!
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.80. Ничья — в 3.75, выигрыш «Манчестер Юнайтед» — в 4.10.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.57, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.38.
Прогноз: Манкунианцы будут биться за Каррика, тогда как «аристократы» имеют проблемы с надежностью тылов.
Ставка: Фора «Манчестер Юнайтед» -1.5 за 7.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 8.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Манчестер Юнайтед» одолел лондонцев в двух последних очных поединках
- «Аристократы» в среднем пропускают 2 мяча за матч
- «Челси» в трех последних домашних поединках добыл всего одну победу
- «Красные дьяволы» в четырех гостевых матчах потерпели одно поражение
- «Манчестер Юнайтед» в среднем забивает больше одного мяча за матч
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