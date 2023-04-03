Трансферный дайджест. 28 марта — 3 апреля

Конор Галлахер

«Челси», полузащитник, 23 года

Хавбек «Челси» Конор Галлахер близок к тому, чтобы сменить клубную прописку, но остаться в английской Премьер-лиги.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». По информации Independent, игрока хочет видеть в рядах мерсисайдской команды лично наставник Юрген Клопп. Данный трансфер может произойти уже во время летнего трансферного окна.

Конор Галлахер globallookpress.com

Сообщается, что «Челси» готов отпустить футболиста в летнее трансферное окно, поскольку это поможет клубу в финансовом плане.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Галлахер провел 25 матчей, в которых отметился одним голом и одним результативным пасом.

Наш прогноз: Галлахер перейдет в «Ливерпуль».

Йеспер Линдстрем

«Айнтрахт», полузащитник, 23 года

Хавбек «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем в летнее трансферное окно может пойти на повышение и перебраться в английскую Премьер-лигу.

23-летний игрок сборной Дании попал в сферу интересов «Арсенала» и «Ливерпуля». Журналист Флориан Плеттенберг информирует, что оба клуба уже связались с «Айнтрахтом» на предмет возможного перехода.

Йеспер Линдстрем globallookpress.com

Сообщается, что трансфер полузащитника может обойтись в 35-50 миллионов евро. Его вероятность оценивается, как высокая.

В текущем сезоне Йеспер Линдстрем провел 31 матч за клуб во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: Линдстрем будет продан в АПЛ.

Нелсон Семеду

«Вулверхэмптон», защитник, 29 лет

Защитник «Вулверхэмптона» Нелсон Семеду может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Todofichajes сообщает о том, что португальский футболист попал в сферу интересов «Ромы». Бывший игрок «Барселоны» не против перебраться в команду Жозу Моуринью.

Нелсон Семеду globallookpress.com

Сообщается, что стороны могут начать переговоры относительно трансфера в самое ближайшее время. Другие детали возможного перехода пока остаются неизвестными.

В текущем сезоне Нелсон Семеду сыграл за английский клуб 32 матча и отдал две результативные передачи.

Наш прогноз: Семеду перейдет в «Рому».

Орельен Чуамени

«Реал», полузащитник, 23 года

Французский хавбек «Реала» Орельен Чуамени попал в сферу интересов «Ливерпуля».

El Nacional информирует, что мерсисайдский клуб намерен заполучить 23-летнего футболиста во время летнего трансферного окна. Английский топ-клуб готов выложить за полузащитника 70 миллионов евро. Именно такая сумма может устроить мадридцев.

Орельен Чуамени

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп уже отметил, что клуб будет много тратить этим летом, а трансфер Чуамени является одним из приоритетных.

В сезоне-2022/23 Чуамени провел за «Реал» 32 матча и сделал 3 результативные передачи.

Наш прогноз: «Ливерпулю» будет сложно подписать Чуамени, но он попробует это сделать.

Софьян Амрабат

«Фиорентина», полузащитник, 26 лет

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат имеет интерес от испанских топ-клубов.

26-летний футболист сборной Марокко хотел бы перебраться в «Барселону», однако самую большую заинтересованность в нем проявляет «Атлетико», информирует Footmercato.

Софьян Амрабат globallookpress.com

В январе каталонцы хотели взять в аренду Амрабата с опцией выкупа, но «фиалки» ответили отказом. Помимо этого, в услугах игрока был заинтересован «ПСЖ».

Сообщается, что в ближайшее время потенциальные покупатели Софьяна будут делать официальные предложения «Фиорентине» о его трансфере. Его стоимость составляет около 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Фиорентину» 37 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Амрабат окажется в одном клубов чемпионата Испании.