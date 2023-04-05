Лето рокировок. Топ-клубы готовятся к борьбе за вакантных тренеров

Найти правильную метафору для рынка тренерских трансферов (Есть такой термин? Теперь есть!) — не так просто, как вы думаете.

Большинство людей назовут это каруселью, и да, в этом есть определенная логика. Тренерская работа может быть ухабистой поездкой. Некоторые паттерны цикличны, даже постоянно повторяются. Те, кто управляет механизмом, часто почти не интересуются здоровьем и безопасностью тех, кто едет.

С другой стороны, это больше похоже на игру «музыкальные стулья», как своим беспощадным характером, так и своим тревожным непостоянством. Люди все время освобождают свои места, но их все равно не хватает. Часто кажется, что успех гораздо больше зависит от удачи, чем от здравого смысла.

И то, и другое достаточно солидные метафоры. Но когда события выходят на новый уровень, как это произойдет этим летом, нужно искать новые образы. Падающие костяшки домино, каждое решение рушит еще как минимум одно другое. Пищевая цепочка, в которой каждый берет пример с главного хищника. Три крысы дерутся из-за одного куска сыра.

Это перебор? Да, но тогда ближайшие несколько месяцев и будут таким перебором. У «Челси» нет тренера. У «Тоттенхэма» нет тренера. К тому времени, когда это будет опубликовано, у «Пари Сен-Жермен» вполне может не остаться тренера. «Реал Мадрид», похоже, сменит тренера; то же самое можно сказать и о «Атлетико Мадрид» и трех или четырех крупных итальянских клубах.

Карло Анчелотти и Диего Симеоне globallookpress.com

В то же время список элитных специалистов, которые доступны (или будут таковыми), примерно такой же огромный, как Моби Дик. Юлиан Нагельсман, Маурисио Почеттино, Антонио Конте, Карло Анчелотти, Зинедин Зидан, Диего Симеоне, Массимилиано Аллегри, Жозе Моуринью, Тите, Луис Энрике… и это еще до того, как вы перейдете к тренерам эконом-класса вроде Роберто Де Дзерби, Рубена Аморима, Марсело Гальярдо, Рауля и Сержиу Консейсау.

Так что да, этим летом будет больше движущихся деталей, чем в музее часов. К счастью, The Atletic поможет разобраться в этом. Вот примерное состояние дел перед началом сезона переходов…

«Реал Мадрид»

Контракт Карло Анчелотти рассчитан до 2024 года, и он хочет остаться в клубе. Но он лучше, чем кто-либо, знает, что тренеры «Реала» живут или умирают в зависимости от их ежегодного урожая трофеев, и, учитывая состояние чемпионской гонки в Ла Лиге — не столько гонки, сколько медленного победного круга «Барселоны», — многое будет зависеть от того, как «Реал Мадрид» проявит себя в Лиге чемпионов.

Если они добьются успеха в четвертьфинале, чтобы снова выиграть турнир, не исключено, что Анчелотти может продлить свою текущую сделку. Если они этого не сделают, а президент клуба Флорентино Перес вытащит свою гильотину, это может открыть путь для того, чтобы Анчелотти стал менеджером сборной.

Бразилия положила на него глаз в течение некоторого времени и уже прощупывала своих мадридских ветеранов Роналдо и Кака. Прямого контакта пока не было, но Эднальдо Родригес, президент бразильской федерации, находится в Европе в апреле и, как ожидается, посетит испанскую столицу в ближайшие пару недель.

Говорят, что бразильские игроки «Реала» заинтересованы в этой идее. То же самое относится и к самому Анчелотти: ранее он указывал, что, скорее всего, завершит карьеру после этого цикла на «Бернабеу», но перспектива вести Бразилию в новую, высокоинтеллектуальную эру — и стать их первым иностранным тренером с 1940-х годов — выглядит очень привлекательной. Его непринужденный подход, казалось бы, хорошо подходит для ритмов международной игры.

Нет единого мнения о том, к кому может обратиться «Реал», если они расстанутся с Анчелотти, но прошлые поиски предполагают, что Маурисио Почеттино будет сильным кандидатом.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

«Мадрид» уже дважды пытался заманить Почеттино на «Бернабеу». Они хотели его в 2018 году, после первого периода пребывания Зинедина Зидана у власти, но он только что подписал новый контракт с «Тоттенхэмом», который, по понятным причинам, был против. Они попытались снова три года спустя, но получили отказ от «Пари Сен-Жермен», его тогдашних работодателей. В третий раз повезет?

Считается, что Почеттино заинтересован, но возникают два вопроса. Сыграет ли против него его неудача в борьбе с карнавалом эго, также известном как «ПСЖ»? И если сыграет, не выберет ли «Реал Мадрид» сейчас альтернативу, которой не было у них два года назад?

Юлиана Нагельсмана предлагали в качестве кандидата на эту работу в некоторых кругах, но, на первый взгляд, он не слишком подходит. Нагельсман никогда не работал за пределами своей родной Германии. Он может быть требовательным, напористым и догматичным — полная противоположность Анчелотти.

В мюнхенской «Баварии», которая уволила его в прошлом месяце, он, казалось, испытывал проблемы со стилем жизни в аквариуме с золотыми рыбками и под постоянным огнем критики, характерным для большого клуба. Несмотря на все его тактическое мышление, эти факторы риска трудно игнорировать.

Более реальный вариант — Рауль. Он знает свой старый клуб вдоль и поперек, имеет огромный авторитет среди фанатов, со времен, когда играл там, и получил положительные отзывы о своей работе с «Кастильей», мадридской командой B. Учитывая, как хорошо Зидан выступил после того, как в 2016 году его повысили до основного состава — всего три еврокубка подряд, ничего особенного — будет заманчиво повторить попытку. Авторы заголовков Marca тоже будут обеспечены работой на годы.

Однако также стоит помнить, что недавние управленческие назначения в «Реале» (включая Хулена Лопетеги и возвращение Зидана и Анчелотти) были очень неожиданными, удивляя СМИ и болельщиков. Так что не исключайте крученый мяч в форме Натана Джонса.

Просто шутка. Или нет?

«Челси»

Когда в сентябре они уволили победителя Лиги чемпионов 2020–2021 годов Томаса Тухеля, чтобы назначить Грэма Поттера, новые владельцы «Челси» Тодд Боэли и консорциум Clearlake Capital ожидали, что в течение многих лет и не придется даже думать об очередной смене тренера.

Чтобы увести Поттера и его тренерский штаб у «Брайтон энд Хоув Альбион», потребовалось заплатить 21,5 миллиона фунтов стерлингов, но «Челси» считал, что они нашли идеального архитектора для долгосрочного проекта на «Стэмфорд Бридж». И вот как все обернулось.

Это не означает, что в воскресном решении не было определенной логики. Дело было не только в том, что результаты были плохими; дело в том, что не было никаких реальных признаков того, что при Поттере дела идут в правильном направлении, что команда выходит из бурлящего хаоса зимнего трансферного окна «Челси».

В то время как «Челси» заявляет, что не будет спешить с назначением замены Поттеру — они говорят, что они еще не начинали переговоры с кем-либо и что их поиск будет очень дотошным — есть также шанс, что если они начнут действовать сейчас, это даст им фору над, скажем, «Реалом» и ПСЖ, которые, вероятно, будут интересоваться одной и той же горсткой кандидатов.

Тодд Боэли globallookpress.com

«Челси» поговорил с Почеттино, прежде чем нанять Поттера. Они также внимательно присматривались к тренеру лиссабонского «Спортинга» Рубену Амориму, который, как ожидается, снова будет востребован этим летом. Сменщик Поттера на стадионе «Амекс» Роберто Де Дзерби в настоящее время не вариант, что, возможно, хорошо, учитывая, что «Брайтон» наверняка заблокировал номер Боэли.

На данный момент Нагельсманн, похоже, по многим параметрам устраивает «Челси». Он амбициозен и отчаянно пытается проявить себя после того, что произошло в «Баварии». Это, несомненно, понравилось бы Боэли, также как и, можно предположить, его имидж звезды.

«Тоттенхэм»

Спустя два года после 72-дневных поисков преемника Жозе Моуринью, «шпоры» снова оказались в том же положении — исполняющий обязанности тренер временно возглавил команду, пока они пытаются найти кого-то, кто будет выполнять эту работу на постоянной основе.

Они полны решимости избежать повторения того сценария, при котором их поиск так затянулся, что они упустили кандидатов из своего шорт-листа, прежде чем назначить Нуну Эшпириту Санту.

Но ситуация с Фабио Паратичи сильно усложнила ситуацию. В обычных обстоятельствах спортивный директор «Тоттенхэма» возглавил бы поиск своего нового главного тренера, но в настоящее время он находится в отпуске после того, как на прошлой неделе ФИФА распространила 30-месячную дисквалификацию, выданную итальянской футбольной ассоциацией, на весь мир.

Апелляция Паратича будет рассмотрена 19 апреля; пока все висит в воздухе. Совершенно понятно, что время для всего этого едва ли могло быть выбрано хуже, особенно с учетом того, что «Челси» сейчас ловит рыбку в тех же водах.

У Нагельсмана много поклонников в северном Лондоне, и он был в центре внимания «шпор» как в 2019 году, когда уволили Почеттино, так и в 2021 году. Сейчас его снова рассматривают, хотя вопрос о том, насколько высоко в его списке желаний будет работа в «Тоттенхэме», остается открытым. Возможно, он видит себя участвующим в борьбе за победу в Лиге чемпионов, а не в борьбе за участие в ней.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Среди других рассматриваемых кандидатов — Де Дзерби и чемпион Шотландии Ангелос Постекоглу из «Селтика». Паратичи также считается поклонником Аморима, Сержиу Консейсау из «Порту» и бывшего тренера сборной Испании Луиса Энрике, который недавно выразил желание однажды стать тренером в Премьер-лиге, хотя, возможно, не раньше, чем этим летом.

Затем, конечно, есть Почеттино — «бывший», которого «Тоттенхэм» никак не может забыть. Воссоединение с аргентинцем было бы более вероятным, если бы Паратичи больше не был решающим фактором — он не хотел бы приглашать кого-то, кто будет таким вызовом его власти — но все же кажется маловероятным, не в последнюю очередь потому, что Почеттино кажется решил выжидать и смотреть на варианты, которые у него будут доступны летом.

«Интер», «Рома», «Милан», «Ювентус»

В Италии все не так прозрачно, но есть большая вероятность, что по крайней мере пара крупных клубов Серии А летом будут прочесывать тренерский рынок. Главным образом потому, что в этом сезоне «Наполи» устроил всем остальным экзистенциальный кризис, но также и потому, что Антонио Конте, после фиаско в Англии, будет страшным соперником.

В «Интере» позиция Симоне Индзаги будет пересмотрена в конце сезона. Он в полуфинале Кубка Италии и может вывести «Интер» в их первый финал Лиги чемпионов с 2010 года (в четвертьфинале у них в соперниках «Бенфика»), но их форма в Серии А была крайне нестабильной.

Конте уже был связан слухами с возвращением в свой последний клуб итальянского чемпионата, но ситуация с владельцами клуба ничем не отличается от той, от которой он ушел в 2021 году через пару недель после завоевания титула. Также рассматривается вариант с возвращением на родину Де Дзерби, после работы в Украине и в Англии, но в его контракте с «Брайтоном» есть пункт о выкупе, «Интер» сидит без денег.

В «Роме» у Жозе Моуринью остался год по контракту. Были сообщения, что он планирует уйти перед следующим сезоном, но его послания были неоднозначными: «Контракты — не самое главное», — сказал он на выходных. Клуб находится на строгой диете финансового фэйр-плей (как и «Интер»), и ему нужен футбол в Лиге чемпионов в 2023–2024 годах, чтобы иметь возможность потратить хотя бы часть того, что, по мнению Моуринью, должно быть потрачено.

Антонио Конте globallookpress.com

Есть также знаки вопроса по «Милану» и «Ювентусу». У Стефано Пиоли есть кредит доверия после того, как он привел «Милан» к титулу в сезоне 2021/22, но в этом сезоне они резко сдали. «Ювентус» может исчезнуть в юридической яме в любой момент, поэтому Массимилиано Аллегри, который, как вы помните, дважды отказывался от работы в «Реале», все еще может быть фактором на рынке.

Общее мнение таково, что Конте и Де Дерби будут играть важную роль в обсуждении любой предполагаемой вакансии. Вопрос будет в деньгах: кто может позволить себе конкурировать с зарплатами в Премьер-лиге, к которым они оба привыкли? И кто в эти стесненные в средствах времена может потратить столько, сколько потребовал бы Конте?

«Пари Сен-Жермен»

«Я по-прежнему хочу оставаться тренером», — сказал Кристоф Гальтье на прошлой неделе о своем будущем в стане чемпионов Франции и лидеров Лиги 1. «Есть много обсуждений и приготовлений связанных с тем, как мы собираемся строить нашу команду».

Тем не менее, будет совершенно удивительно, если Гальтье все еще останется тренером ПСЖ в начале следующего сезона. Результаты после чемпионата мира были ужасны — уже восемь поражений — а выступления еще хуже. Раздевалка кажется такой же гармоничной, как типичная уличная драка. Французским футбольным обозревателям понадобятся счетчики Гейгера, когда они будут изучать обломки этого сезона.

Что дальше?

Они могли бы выбрать молодого «менеджера проекта», такого как Аморим. Или Марсело Гальярдо, лучшего южноамериканского тренера. Или Нагельсмана, для большей привлекательности. Они могли бы строить планы на будущее, должным образом относиться к молодежи (не только когда случаются травмы) и пытаться сбалансировать состав. Это было бы разумно. Кроме того, судя по прошлым свидетельствам, это было бы не очень похоже на ПСЖ.

Марсело Гальярдо globallookpress.com

Они могли погнаться за опытом, как когда-то сделали с Анчелотти, и поверить, что кто-то с большим влиянием сможет привести эго их игроков в форму. Назначение Конте было бы интригующим, но его удручающий послужной список в Лиге чемпионов — тревожный сигнал. Аллегри? Луис Энрике? Зидан? Хочет ли кто-нибудь из них эту работу?

Вот вариант: Диего Симеоне. Шум, доносящийся из Испании, предполагает, что это может быть его последний сезон в «Атлетико Мадрид». Он вполне может считать, что заработал творческий отпуск, но только представьте себе культурный шок.

Скучающие суперзвезды ПСЖ, вяло ползающие против «Труа» или кого-то еще, а затем получающие в перерыве полный заряд маниакальной энергии Эль Чоло. Лионель Месси переквалифицируется в бульдога-опорника. Неймар, закатывающий длинные монологи о красоте страданий.

Было бы здорово. Может даже сработать…