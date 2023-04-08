Тренер новый, а «Челси» все тот же. «Вулверхэмптон» испортил возвращение Лэмпарду

Лондонский «Челси» в гостях проиграл «Вулверхэмптону» (0:1) в выездном матче 30‑го тура АПЛ. Мяч на 31‑й минуте забил Матеус Нунес. Для «синих» это был первый матч после возвращения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера. Безвыигрышная серия «Челси» в АПЛ составляет четыре игры. Команда с 39 очками занимает 11‑е место в турнирной таблице чемпионата, «Вулверхэмптон» (31) идет 12‑м.

«Челси» — середняк без голов и ударов

Автор The Telegraph Сэм Дин выносит «синим» неутешительный диагноз, основанный на их игре и результатах.

«Столько всего изменилось в "Челси" за два года после увольнения Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера, и в команде, и в клубе в целом, но одно остается неизменным: тогда они играли как команда-середняк АПЛ, и они сейчас играют как середняк АПЛ.

Когда Лэмпард в последний раз стоял на бровке, руководя "своим клубом", как он описал "Челси" по возвращении на этой неделе, они были девятыми в таблице Премьер-лиги. После его первой игры, и с всего восемью матчами, оставшимися в этом сезоне, они в настоящее время занимают 11-е место.

Это поражение от "волков", ведущих борьбу за выживание, несомненно, открыло Лэмпарду глаза на масштабы его задачи на следующие несколько месяцев. Он попробовал в этом матче две совершенно разные линии атаки, начав с трех нападающих и заменив каждого из них во втором тайме, но ни разу его команда не выглядела особенно доминирующей или опасной.

Задолго до финального свистка и спустя много времени после того, как Матеус Нунес забил один из лучших голов в сезоне, стало ясно, что это будет еще одна игра без голов, забитых "Челси". Их нулевая серия теперь достигла трех полных матчей, и, пожалуй, самая убийственная статистика из всех: в 30 матчах чемпионата в этом сезоне они забили всего 29 раз. В последний раз они забили так мало голов на этом этапе кампании в 1924 году.

Кай Хаверц, Жоау Феликс, Рахим Стерлинг, Кристиан Пулишич, Михаил Мудрик и Пьер-Эмерик Обамеянг — все они участвовали в этой поездке в Вулверхэмптон. На двоих они нанесли всего один удар в створ. Количество нападающих не вызывает сомнений, чего нельзя сказать о качестве.

А теперь действительно плохие новости: следующим соперником "Челси" станет "Реал Мадрид". У Лэмпарда пока что было всего две тренировки, и у него будет еще только пара, прежде чем его игроки выйдут на "Сантьяго Бернабеу" в четвертьфинале Лиги чемпионов в среду».

Возвращение Лэмпарда не оживило «Челси»

Автор The Guardian Уилл Анвин считает, что приглашение Лэмпарда на пост временного не тренера не встряхнуло команду, на что наделось руководство клуба.

«Внезапность назначения Лэмпарда привела к тому, что Хулен Лопетеги приветствовал уже покинувшего поста "Бруно Сальтора и его сотрудников" в предматчевых программках "Вулверхэмптона". Новый "и.о." также поставил в состав Кепу Аррисабалагу, вратаря, которого Лэмпард заменил Эдуаром Менди в свой первый период в качестве тренера, но отказался от трех центральных защитников, выбрав вместо этого схему с четырьмя защитниками.

Одно из критических замечаний в адрес команд, которыми до сих пор управлял Лэмпард, заключается в том, что защита была дезорганизована и проходима, а это означает, что возможность возобновить отношения с "Челси" в матче против команды с самым низким показателем результативности в лиге казалась идеальной. Любители сказочных историй среди выездных болельщиков были бы взволнованы, увидев в стартовом составе Диего Косту, но учитывая, что он не забил голов в 18 матчах за "волков", его угроза сильно снизилась с тех пор, как он покинул "Стэмфорд Бридж".

Не было никаких очевидных ранних признаков того, что возвращение тренера придало импульс команде; "Челси" не предлагал никакой дополнительной энергетики или угрозы, не создавая никаких шансов на гол первом тайме, вместо этого "синие" выглядели как неуверенная команда без особых идей. Хотя "Челси" контролировал владение мячом, "волки" не выглядели обеспокоенными и опасно действовали на контратаках.

Даже на пике, игра показывала накал, как у встречи между двумя командами из середины таблицы в конце сезона. Учитывая, что это был единственный шанс для игроков "Челси" проявить себя перед матчем с "Реалом", это была паршивая попытка.

На 27-й минуте 10-й угловой в матче привел к первой настоящей панике у ворот "Челси", когда Марио Лемина пробил с лету с края штрафной площади, отражая вынес защитника обратно в ворота, только чтобы увидеть, как нога Уэсли Фофана отклонила его мимо створа. "Волки" регулярно зарабатывали угловые, что свидетельствовало о том давлении, которое они оказывали на оборону "Челси".

Когда в последней из серии атак Калиду Кулибали головой сбросил мяч в направлении Матеуса Нунеса, оставленного в одиночестве справа от штрафной, откуда тот пробил с лета сквозь руки Аррисабалаги, который коснулся мяча кончиками пальцев, не сумев отразить удар. Это был момент невероятного индивидуального великолепия, который позволит производителю сетки похвастаться тем, что его продукт выстоял против такой мощи. Лопетеги, зная о значимости гола в битве за вылет, был очень прозаичен. "Для меня неважно, красивый гол или нет, — сказал он, — главное что это наш гол".»

«Реалу» незачем беспокоиться по поводу «Челси»

Автор Daily Mail Роб Дрейпер считает, что нынешний «Челси» не будет соперником мадридскому клубу в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Карло Анчелотти насмешливо приподнимет бровь, прежде чем дать вполне вежливый ответ, если бы вы спросили его, насколько он обеспокоен встречей с "Челси" в среду вечером. В конце концов, Фрэнк Лэмпард и Эшли Коул, которые сейчас на скамейке запасных "Челси", были его помощниками во время его пребывания на "Стэмфорд Бридж".

Да и вообще, Карло есть Карло, вряд ли он скажет; "Честно говоря, даже 'Реал Вальядолид' устроит нам более тяжелое испытание". Тем не менее, это так.

"Вулверхэмптон" был великолепен, и тактическая схема 4-4-2 Хулена Лопетги по большей части сбивала с толку игроков Лэмпарда. Вся стартовая тройка нападающих "Челси" — Кай Хаверц, Рахим Стерлинг и Жоау Феликс — были сняты с игры до 68-й минуты, что говорит о незначительном характере их вклада.

Кулибали подарил мяч Нуньесу, и полузащитник нанес прекрасный удар с угла штрафной слету через Кепу Аррисабалагу. И не будем умалять выдающихся усилий Марио Лемины и Жоау Гомеша, но если вы не можете справиться с полузащитой "волков", то удачи вам с Тони Кроосом, Лукой Модричем и Федерико Вальверде.

Подводя итог, если не считать краткого оживления после разговора в раздевалке в перерыве между таймами, "Челси" был так же плох, как и при Грэме Поттере.

Встряски не было. Никакой реакции на легенду клуба. Никакого явного восторга по поводу возвращения знакомого лица. С другой стороны чего ждать, если только четверо из стартовых одиннадцати игроков были в команде, когда Лэмпард покинул клуб в январе 2022 года?»

Памятный день для «волков»

Автор ВВС Нил Джонстон хвалит «Вулверхэмптон» за прогресс в игре и отличное выступление оборонительной линии.

«Первым матчем Премьер-лиги Хулена Лопетеги под руководством "Вулверхэмптона" стала победа со счетом 2:1 над "Эвертоном" Лэмпарда 26 декабря. И бывший тренер "Реала" и сборной Испании в очередной раз взял верх над бывшим полузащитником сборной Англии, когда "Вулверхэмптон" в прекрасном стиле оторвался от зоны вылета на четыре очка.

Нунес попадет в заголовки газет за его отличный финиш, но вторая победа "Вулверхэмптона" в восьми играх была основана на прочном фундаменте в защите, поскольку они ограничили своих соперников всего одним попаданием в створ своих ворот.

"Этот гол — хорошая новость для команды, мы рады за Нунеса, потому что это три очка, а не только гол, и наличие еще трех очков означает, что вы проделали очень хорошую работу", — сказал Лопетеги. "Я предпочитаю выделять всю команду. Они все нужны нам для достижения нашей цели в конце сезона".

"Волки" были хорошо организованы и могли выиграть с более значительным отрывом, но Кепа отразил удар бывшего нападающего "Челси" Диего Косты, который мог сделать счет 2:0. Команду Лопетеги обвиняют в том, что в этом сезоне они слишком медленно продвигают мяч вперед и недостаточно проверяют вратарей соперника.

Но в этот раз выступление команды выглядело намного лучше, и эти три очка могут иметь большое значение для обеспечения еще одного сезона в Премьер-лиге».