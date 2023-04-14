ЛЧ. Ожидаемый успех «Реала», внезапные фиаско «Баварии» и «Наполи»

11 и 12 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Не обошлось без довольно неожиданных результатов и уже довольно ясно вырисовывается одна из полуфинальных пар.

«Манчестер Сити» — «Бавария» 3:0

Результат встречи двух европейских гигантов получился неожиданным еще и потому, что в начале матча ничего не предвещало разгрома «Баварии». Мюнхенцы выглядели привычно собранными и несокрушимыми, и поначалу владели инициативой.

Даже первый по-настоящему острый момент создали они (до этого Холанн бил по воротам, но слабо и прямо в Зоммера), но несостоявшийся гол Мусиалы как будто встряхнул «Сити», который тут же распрямился как пружина и открыл счет в матче благодаря шикарному удару Родри.

После пропущенного мяча «Бавария» пошла вперед и Эдерсону пришлось потрудиться, отражая удары Лероя Зане в конце первого тайме и начале второго. «Сити» выровнял игру и команды шли ноздря в ноздрю до 70-й минуты, когда хозяева забили два мяча в течение семи минут, сняв все вопросы о победителе матча, а возможно и победителе противостояния.

В Мюнхене «Бавария» постарается отыграться, но то, что «Сити» оставил свои ворота «сухими» говорит о том, что команда Гвардиолы решила свою проблему с обороной в важных еврокубковых матчах и сделала размашистый шаг в направлении третьего подряд полуфинала Лиги чемпионов.

Герой матча: Конечно же, Эрлинг Холанн, который сыграл центральную роль в обеих комбинациях, приведших к голам во втором тайме, которые похоронили надежды «Баварии». Сначала после отбора Грилиша норвежец сделал классную передачу на Бернарду Силву, поразившего цель головой, а затем сам в касание замкнул скидку Джона Стоунза.

Это был его 11-й гол в Лиге чемпионов за «Сити» всего в семи матчах. При этом, в первом тайме нападающий очень дисциплинировано выполнял игровое задание, участвуя в позиционных атаках и не тянул одеяло на себя.

Неудачник матча: Дайо Упамекано. Во втором тайме уверенность «Баварии» росла, а «Сити» чуть сбавил, но защитник сборной Франции допустил катастрофическую ошибку, которая позволила хозяевам удвоить преимущество и не дать весам качнуться в сторону мюнхенцев.

Упамекано пытался выйти из обороны, но был пойман врасплох и ограблен Джеком Грилишем, который в мгновение ока отдал мяч назад Холанну, а Бернардо кивнул головой в ответ на прострел норвежца. Против такого соперника, как «Сити», в такой ситуации такие потери концентрации непростительны.

«Бенфика» — «Интер» 0:2

Предположение о том, что «Интер» мог победить «Бенфику», никогда не было чем-то из ряда фантастики. Миланский клуб — это все же не «Брюгге», который «орлы» вынесли в 1/8 финала, да и зарплатный фонд «нерадзурри» более чем в два раза, а стоимость команды — более чем в три раза больше, чем у португальцев.

Но сложно было предположить, что «Интер» победит на «Эстадио да Луш» со счетом 2:0. Особенно, если учесть, что «Бенфика» проиграла всего дважды за весь сезон, а «Интер» не выиграл ни одной игры более чем за месяц. Да и «Порту» в предыдущем раунде они прошли забив один единственный мяч дома.

Тем не менее, миланский клуб с первых минут смотрелся привлекательнее в Лиссабоне, хотя первый опасный момент и возник у их ворот — Онана спас после удара португальца Рафы Сильвы с близкого расстояния. А после перерыва «Интер» прибавил и Николо Барелла после передачи Алессандро Бастони открыл счет первым же ударом в створ.

Счет держался минимальным лишь благодаря голкиперу Одиссеасу Влаходимосу, который спасал после ударов Мхитаряна и Думфриса, но в концовке миланцы получили право на пенальти и Ромелу Лукаку с «точки» переиграл греческого стража ворот. На «Сан Сиро» лиссабонскому клубу будет непросто.

Герой матча: Алессандро Бастони. Защитник «Интер» блестяще играл в обороне, а когда возникала необходимость, поднимался в полузащиту — успешно играл в пас и практически не терял мяч. Сделал голевую передачу, а другая его подача привела к 11-метровому.

Все прогнозы на футбол

Неудачник матча: Жоау Мариу. Бывший игрок «Локомотива» виноват в обоих пропущенных «Орлами» мяча. Сначала полузащитник опоздал в оборону и не смог заблокировать подачу Бастони в штрафную, после чего Барелла открыл счет.

А в концовке Жоау Мариу, прерывая в прыжке навес Думфриса справа в штрафную, задел мяч выброшенной вверх рукой. Судья Оливер после подсказки VAR разглядел это и назначил пенальти.

«Милан» — «Наполи» 1:0

Подопечные Лучано Спаллети, которые не так давно получили от миланцев 0:4 на домашней арене в рамках Серии А, горели желанием взять реванш и сразу бросились в атаку. Хвича Кварацхеля мог открыть счет уже на первой минут, но Давиде Калабрия заблокировал удар с трех метров.

Через пару минут Андре Замбо-Ангисса дошёл до штрафной «Милана» и пробил под перекладину, но Марк Меньян смахнул мяч на угловой. Еще десять минут спустя голкипер «россонери» потащил удар Зелиньского, отправлявшего мяч под перекладину.

«Наполи» владел инициативой в первом тайме и создавал моменты, но в конце первого тайма Браим Диас начал молниеносную контратаку «Милана», которая завершилась забитым мячом Исмаэля Беннасера, который так и остался единственным в матче. Помогло хозяевам и удаление Замбо-Ангисса во втором тайме за две карточки в течение четырех минут.

Эльджиф Эльмас пробил в перекладину ворот «Наполи» во втором тайме, и капитан неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо также был близок к тому, чтобы забить гол, но команда Спаллетти не смогла сравнять счет.

Герой матча: Марк Меньян. Вратарь «Милана» сделал несколько важных сейвов, чтобы не дать «Наполи» сначала выйти вперед, а потом отыграться/

Он обеспечил «россонери» выезд в Неаполь на следующей неделе с большими надеждами на выход в полуфинал, где нас может ждать миланское дерби.

Неудачник матча: Андре-Франк Замбо-Ангисса. Полузащитник «Наполи» был хорош, пока втором тайме не был удален за две желтые карточки, дважды за четыре минуты очень грубо сыграв против Тео Эрнандеса.

Это оставило его команду вдесятером на заключительном этапе матча, и теперь он будет дисквалифицирован на ответный матч на следующей неделе, что заметно усложнит игру «Наполи».

«Реал» — «Челси» 2:0

Это было противостояние, в исходе которого мало кто сомневался, но если в случае «Ман Сити» и «Баварии» удивлял крупный счет, то здесь напротив, удивило, что «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» ограничился всего двумя мячами, оставив толику интриги перед ответным матчем.

Распечатал ворота гостей, конечно, Карим Бензема, для которого английские клубы давно стали лакомой добычей — все его последние 11 голов в Лиге чемпионов были забиты клубам АПЛ: «Челси» (пять), «Ливерпулю» (три) и «Манчестер Сити» (три). Гол создали Карвахаль, Винисиус и Кепа, который отразил удар бразильца прямо на Карима, чем тот воспользовался.

Счет мог быть крупнее, но Бен Чилуэлл во втором тайме пошел на фол последней надежды, чтобы остановить Родриго, выходившего один на один. После его удаления лондонцы собрались и простили, но всего один раз — «джокер» Марко Асенсио вторым касанием поразил ворота уже через минуту после выхода на поле.

Нельзя сказать, что у «Челси» совсем не было моментов, но вот с голами у лондонского клуба серьезная проблема и уже давно, а когда им все же удавалось довести дело до удара, Тибо Куртуа был на месте.

Герой матча: Винисиус Жуниор. Вингер «Реала» будет являться в кошмарах Уэсли Фофана, поскольку он мучил центрального защитника «Челси» в течение 90 минут, накручивая его серией ударов, финтов и остановок.

Он создал первый гол для Бензема и отдал голевую передачу на Асенсио во втором тайме. Винни очень хотел забить и сам и несомненно заслужил этот гол, но и без него выступление бразильца было блестящим.

Неудачник матча: Бен Чилуэлл. Конечно, не он виноват в прорыве обороны, приведшем к тому, что Родриго выскакивал на ворота — это Марк Кукурелья проворонил его. Но почему он решил сфолить на форварде, остается только догадываться, ведь не было никакой гарантии, что Родриго забьет.

В итоге, «Челси» остался в меньшинстве на последние полчаса, а «Реал» все равно забил второй гол. Теперь Чилуэлл пропустит матч на «Стэмфорд Бридж», а это значит, что Кукурелье, возможно, придется начинать в стартовом составе.