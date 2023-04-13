Падение Садио Мане: от символа «Ливерпуля» до проблемы «Баварии»

Покупка Садио Мане мюнхенской «Баварией» за 35 миллионов фунтов стерлингов изначально рассматривался как одна из выгодных сделок летнего трансферного окна 2022 года, поскольку нападающий отказался от продления контракта с «Ливерпулем», чтобы принять новый вызов на «Альянц Арене».

Мане заработал место среди элитных нападающих Европы за шесть лет своего пребывания на «Энфилде», забив 120 голов в 269 играх, став при этом победителем Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

«Бавария» надеялась, что герой «красных» поможет заполнить пустоту, оставленную Робертом Левандовским, который совершил долгожданный переход в «Барселону» вскоре после прибытия Мане в Германию. Первые знаки были положительными: в первых шести матчах новичок забил пять голов, сразу попав в стартовый состав Юлиана Нагельсмана.

Тем не менее, голы Мане быстро иссякли, и он столкнулся с большим количеством критики после неудачной игры в победном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:0). Он был заменен через 70 минут после того, как не смог сделать ни одного удара по воротам, и Нагельсман остался разочарованным.

«Я хотел бы, чтобы он больше концентрировался на определенных вещах», — сказал тренер. «Может быть, меньше искал мяч или партнеров по команде, а пытался быть немного более уверенным в себе».

Садио Мане и Лерой Зане globallookpress.com

Спустя семь месяцев Мане стал тенью того игрока, которым он был в «Ливерпуле». Сообщается, что 31-летний игрок также оказал разрушительное влияние на атмосферу в раздевалке, и, поскольку сезон «Баварии» подходит к критической завершающей фазе, его будущее в клубе поставлено под сомнение…

Проблемный характер

Нагельсман был безжалостно уволен из «Баварии» после поражения со счетом 1:2 в Бундеслиге от леверкузенского «Байера» 19 марта, что позволило «Боруссии Дортмунд» обойти их в верхней части таблицы.

В то время «Бавария» все еще боролась за требл, но мюнхенцы больше не верили в то, что Нагельсманн доведет дело до конца, и бывший босс «Челси» Томас Тухель был призван сделать это вместо него.

В последующие дни широко сообщалось, что Нагельсман потерял раздевалку, а Мане и Лерой Зане были среди тех, кто хотел, чтобы он ушел.

Согласно BILD, Мане также был вовлечен в яростную ссору с немецким тренером после победы «Баварии» над «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, жалуясь на то, что его оставили в запасе.

Под руководством Тухеля Мане начал с чистого листа, новый тренер по прибытии в Баварию поддержал его, дав шанс заставить своих критиков замолчать. «Даже в его возрасте всегда требуется время, чтобы акклиматизироваться после смены клуба», — сказал он. «Это может занять время. Нет сомнений в его уровне и в том, что это может нам принести».

Мане и Зане globallookpress.com

С тех пор «Бавария» вылетела из Кубка Германии и стоит на грани вылета из Лиги чемпионов после поражения в первом матче четвертьфинальном матче от «Манчестер Сити» со счетом 0:3. Мане не смог оказать существенного влияния на игру после того, как вышел на замену в последние 20 минут, и был замечен спорящим с Зане на последних минутах.

Широко сообщалось, что конфликт обострился в раздевалке, и Мане, как говорят, ударил Зане кулаком по лицу, прежде чем их растащили. BILD сообщает, что после драки у Зане повреждена губа, а Мане был отстранен от команды, в то время, как официальные лица «Баварии» пытались урегулировать ситуацию.

В четверг, 13 апреля, было подтверждено, что Мане будет дисквалифицирован клубом на один матч и получит штраф за свои действия, и теперь есть реальная обеспокоенность тем, что вспыльчивость Мане разрушит его карьеру в «Баварии», поскольку ему теперь предстоит как следует потрудиться, чтобы вернуть доверие товарищей по команде.

Разочарование на чемпионате мира

Невезение также сыграло свою роль в разочаровывающем первом сезоне Мане в «Баварии». Он получил травму в победном матче клуба над «Вердером» ( 6:1) 8 ноября, и впоследствии ему сделали операцию по поводу разрыва сухожилия правой малоберцовой кости.

Генеральный секретарь ФИФА и бывший сенегальский дипломат Фатьма Самура подытожила настроение всей нации после этой новости, сказав «Европе 1»: «Мы собираемся использовать знахарей. Я не знаю (эффективны ли они), но в этом случае мы все равно собираемся их использовать. Мы надеемся на чудо. Он должен быть на чемпионате мира!».

Первоначально Мане после травмы все еще был включен в окончательный состав сборной Сенегала на чемпионат мира 2022 года, но «Бавария» подтвердила , что после операции он не сможет выступить на мундиале.

«Львы Теранги» прошли через групповой этап впервые с 2002 года в отсутствие Мане, но в конечном итоге вылетели после поражения от Англии со счетом 0:3 в 1/8 финала, а вингер был вынужден наблюдать за ними, работая над своим восстановлением в «Баварии».

Садио Мане globallookpress.com

После трехмесячного перерыва Мане, наконец, вернулся в строй со скамейки запасных, приняв участие в победе над берлинским «Унионом» со счетом 3:0 в конце февраля, но ему было трудно вернуться в прежнюю форму. Бывшая звезда «Ливерпуля» вышел в стартовом составе только в двух из восьми последних игр «Баварии» во всех турнирах и на его счету всего одна результативная передача за этот период.

Сейчас Мане предстоит самое большое испытание в его карьере на сегодняшний день, и терпение «Баварии», скорее всего, иссякнет, если он не покажет свой лучший уровень в ближайшие недели.

Проблемы с позицией в центре

Мане в «Ливерпуле» в основном играл слева в составе разрушительно эффективной тройки нападающих вместе с Роберто Фирмино и Мохамедом Салахом, но Юрген Клопп также иногда использовал его в качестве центрфорварда, что давало впечатляющие результаты.

Скорость и ловкость Мане превратили его в кошмар для защитников в борьбе один на один, и он часто был чрезвычайно эффективен перед воротами из-за своей способности завершать удар любой ногой.

Нагельсманн, безусловно, чувствовал, что его таланты лучше всего подходят для роли в центральной зоне атаки, но Мане не смог поддерживать свои обнадеживающие ранние результаты в «Баварии».

Его потеря формы побудила бывшего полузащитника «Ливерпуля» и «Баварии» Дитмара Хаманна еще в сентябре задаться вопросом, встроился ли он в игру мюнхенского клуба.

«Он не интегрирован», — сказал Хаманн немецкому журналу GMX. «Лучше всего он проявляет себя, когда смещается с фланга. Мне он не кажется счастливым. Сейчас никто не говорит о Мане. Он кажется изолированным и почти не принимает участия в игре».

На вопрос, где он чувствует себя наиболее комфортно на поле, Мане в октябре сказал: «Моя позиция? Я всю жизнь играл на левом фланге. Если я нужен команде как центральный нападающий или правый нападающий, я буду там».

Садио Мане globallookpress.com

Томас Мюллер и Эрик Максим Шупо-Мотинг возглавили линию атаки, в то время как Мане был травмирован, а Серж Гнабри действовал как ложная девятка с момента прихода Тухеля на «Альянц Арену». Таким образом, маловероятно, что Мане снова вернется в центр в ближайшее время — нет худа без добра, как говорится.

По своему профилю он остается вингером — именно на этой позиции он нанес больше всего урона соперникам, играя за «Ливерпуль». Вопрос в том, сможет ли он вернуться к тем же высотам при Тухеле?

Вымотался в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» приложил весьма значительные усилия в сезоне 2022/23, участвуя во всех возможных матчах всех турниров, гоняясь за беспрецедентным «квадруплом».

Мане принял участие в 51 из 63 игр, забив 23 гола и отдав пять передач, а подопечные Юргена Клоппа в конечном итоге выиграли Кубок Англии и Кубок Лиги чемпионов после мучительного поражения в гонке за титул чемпиона Премьер-лиги и в финале Лиги чемпионов.

Немногочисленный состав «красных» был доведен до предела, и в результате в этом сезоне у них наступило серьезное похмелье. Такие игроки, как Вирджил ван Дейк, Фабиньо и даже Салах, который, к его чести, все же сумел забить более 20 голов, показали себя хуже, чем обычно, оставив «Ливерпуль» на восьмом месте в таблице Премьер-лиги.

Даже если бы Мане остался, маловероятно, что они избежали бы такого спада, так как сенегальский фронтмен сам до сих пор ощущает на себе физические последствия изматывающего сезона.

«Он машина. Но в данный момент, как и у большинства игроков "Ливерпуля", у него поршни сбоят. Я думаю, что он просто устал», — сказал Хаманн Sky Germany ранее в этом месяце.

Садио Мане globallookpress.com

Это также может объяснить, почему Мане так долго восстанавливался после операции и почему теперь он, по-видимому, более склонен к нехарактерным эмоциональным вспышкам.

Этим летом Мане нуждается в длительном перерыве, чтобы освежиться и зарядиться энергией, а также оценить, чего он хочет достичь, приближаясь к поздним этапам своей карьеры.

Что дальше?

Как сообщает Sport 1, руководство «Баварии» недовольно дебютным сезоном Мане. Они ожидали большего от игрока с таким большим опытом на высшем уровне, и его усердие на тренировках также было поставлено под сомнение.

В отчете говорится, что Мане потерял часть «взрывной скорости», которая делала его таким опасным в «Ливерпуле». Когда он на поле, ясно видно, что скорость его работы не снизилась, но его эффективность с мячом, безусловно, уменьшилась.

Он не забивал с октября, и Sky Germany сообщает, что «Бавария» рассматривает возможность летней продажи после его стычки с Зане.

Извинения могли бы успокоить клуб на данный момент, но исполнительный директор Оливер Кан не дал наиболее убедительного ответа, когда его спросили о будущем сенегальца в недавнем интервью Sky.

«Он все еще немного ищет себя», — сказал Кан. «Это игрок, который нуждается в большой поддержке. Он не привык к такой конкуренции за места, которая у нас здесь. В "Ливерпуле" такого не было. Мы надеемся, что рано или поздно он поможет нам».

Садио Мане globallookpress.com

Контракт Мане с «Баварией» действует до 2025 года, и ему может быть предоставлен еще один сезон, чтобы проявить себя.

Яркое завершение этого сезона увеличило бы его шансы, и команде Тухеля, безусловно, пригодилась бы лучшая версия Мане, чтобы обеспечить еще один титул в Бундеслиге и сократить отставание в противостоянии с «Сити» в Лиге чемпионов.

Впрочем, еще неизвестно, остался ли у него порох в пороховницах.