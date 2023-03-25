Идеальная замена. «Бавария» не ошиблась, сменив Нагельсмана на Тухеля

Восемнадцать месяцев назад Юлиан Нагельсман был представлен в качестве главного тренера мюнхенской «Баварии», что вызвало восхищение как футбольных хипстеров, так и болельщиков «Баварии».

Это был молодой тактик, со стильной стрижкой и в модных куртках, теперь управляющий самым большим клубом Германии.

Вечером в четверг,23 марта, «Бавария» уволила его, решив привлечь лучшего тренера на рынке Томаса Тухеля.

Баварцы давно положили глаз на бывшего босса «Челси» и «ПСЖ». Когда Нагельсман потерял популярность, а Тухель остался без работы, «Бавария» сделала свой ход, быстро договорившись о долгосрочной сделке с немцем.

И это был лучший ход, который они могли сделать.

Вопрос не столько в том, в чем именно потерпел неудачу Нагельсман, сколько в том, где добьется успеха Тухель.

Оливер Кан, Томас Тухель и Засан Салихамиджич globallookpress.com

Нагельсман — потрясающий тренер. Он докажет свое величие. В конце концов, ему все еще всего 35. Он добился успеха еще до того, как приехал в Мюнхен, и покидает клуб с титулом Бундеслиги в активе.

Однако в лице Тухеля у «Баварии» теперь есть взрослый, уже элитный тренер, который может не только перевернуть не слишком удачный сезон Бундеслиги, но и принести европейскую славу.

Вызывает уважение

Нагельсман был уволен поспешно, прямо в начале международного перерыва.

Хотя на «Альянц Арене» уже некоторое время царила напряжённость, его увольнения не ожидалось. Действительно, Нагельсман был в отпуске, катаясь на лыжах, всего за 24 часа до появления новостей. Он узнал о своем увольнении только из СМИ, что очевидно было некрасиво со стороны «Баварии».

Однако были и явные тревожные сигналы. Нагельсман потерял уважение некоторых авторитетных игроков. Существовало мнение, что он слишком спешил критиковать свою команду после поражений и не хотел брать на себя свою долю вины.

Его отношения с правлением клуба стали непростыми. А еще он поссорился с самым важным игроком «Баварии» Мануэлем Нойером.

Вратарь сборной Германии пережил несколько бурных месяцев, сначала сломав ногу во время катания на лыжах, а затем увидев, как его хороший друг и давний тренер Тони Тапалович был уволен клубом.

После всего этого он дал взрывоопасное интервью The Athletic, поступок, который, как сообщается, вызвал гнев Нагельсмана и совета директоров.

Томас Тухель globallookpress.com

Тренер также изо всех сил пытался заглушить шум, вызванный его непоследовательным использованием Жоау Канселу. Прибытие защитника в январе из «Манчестер Сити» было расценено как важное приобретение для команды, которой требовалось усиление.

Но португалец использовался редко и оказался скорее отвлекающим фактором вне поля, чем полезным на поле.

К счастью, «Бавария» привлекла специалиста, который умеет исправлять нанесенный ущерб.

Тухель за свою карьеру не избежал драм в раздевалке. Но он был в раздевалках больших клубов, где были игроки с большим эго.

Это тренер, который возглавлял «ПСЖ» с Килианом Мбаппе и Неймаром. Он находился под светом софитов будучи боссом Челси. Он даже принял на себя незавидную задачу быть преемником Юргена Клоппа в Дортмунде.

Это не просто работа по стабилизации. Но Тухель сумеет успокоить отношения с игроками; он не боится вызовов.

Тактическая убежденность

Мы, возможно, так никогда и не узнаем, что именно происходило за кулисами «Баварии», как в зале заседаний, так и в раздевалке, но проблемы на поле были ясны всем.

«Бавария» была безумно непоследовательной в Бундеслиге: от разгрома соперника по чемпионской гонке «Унион Берлин» до безвольного поражения от «Байера» со счетом 1:2. Так мало очков на этом этапе сезона у них не было с сезона 2011/12 — в последний раз, когда им не удалось завоевать титул.

Совет директоров чувствовал, что игроки собираются только для больших игр, что, очевидно, было ужасным отображением силы мотивации Нагельсмана.

Однако больше всего «Баварии» не хватало тактической убежденности. Игра команды была нестабильной, потому что Нагельсман никогда не мог остановиться на одной схеме. У него были принципы, но никогда не было последовательности.

Какое-то время он стремился загрузить центр поля и сыграть через Роберта Левандовского. Затем, когда противники адаптировались, он перетасовал схемы. После ухода поляка Нагельсман внес еще больше изменений, прося свою команду играть широко и, в результате, она перестала создавать моменты.

Тухель, по крайней мере, будет придерживаться своих тактических сильных сторон. Немец развивался с годами, адаптируясь от гегенпрессингового идеализма своих лет в Дортмунде к более прагматичной схеме 3-4-3 в «Челси».

Томас Тухель и Юлиан Нагельсман globallookpress.com

Но куда бы ни пришел тренер, у него будет четкая система. По словам Флориана Плеттенберга, именно предложение Тухеля о четком, заманчивом проекте убедило «Баварию» сделать внезапную тренерскую рокировку.

И это тоже понятно. «Бавария» переживает не лучшие времена в этом сезоне. Отставая в Бундеслиге и встречаясь с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов через три недели, не осталось времени на то, чтобы возиться с настройкой или сомневаться.

У Тухеля будут свои идеи, и он будет жить согласно этим идеям. Это принесло результаты в прошлом.

Худший кошмар Пепа?

Тренеры «Баварии» прокляты грузом ожиданий; таков побочный продукт пребывания в огромном топ-клубе.

Баварцам не нужно каждый год выигрывать Лигу чемпионов, как это требуют от ПСЖ, но от них все равно ждут больших успехов.

И в больших играх, таких как их четвертьфинальный поединок с «Ман Сити», они должны быть конкурентоспособны.

Так что имеет смысл то, что «Бавария» выбрала нового тренера, которого Гвардиола боится больше всего. Он признал это по-своему, с фирменным страхом, смешанным с лестью.

«Он такой креативный», — сказал Гвардиола в 2022 году. — «Один из немногих специалистов, у которых я постоянно учусь, чтобы стать лучшим тренером».

«[Он] превосходен во всех отношениях. Он мне нравился с тех пор, как он был в "Майнце". Мне нравится наблюдать за его командами, за тем, как он играет, и за его подходом. Он делает мировой футбол лучше».

Пеп Гвардиола и Томас Тухель globallookpress.com

Тухель добился значительных успехов в игре против Гвардиолы, когда работал в «Челси», обыграв «Сити» три раза подряд, в том числе в финале Лиги чемпионов 2021 года.

Тренеров нанимают не под конкретные игры, по крайней мере, так быть не должно. Но это удачное совпадение, что Тухель был привлечен менее чем за месяц до того, как «Бавария» сыграет с «Сити» в своем крупнейшем европейском матче сезона.

Краткосрочный и долгосрочный успех

«Баварии» не обязательно было увольнять Нагельсмана — по крайней мере, не в середине сезона. Но, возможно, кульминация всей этой напряженности наступила в идеальное для баварцев время.

Теперь, в решающий момент сезона, они могут получить тренера, которого желали годами, опережая таких конкурентов, как «Реал Мадрид», «ПСЖ» и «Тоттенхэм».

«Боруссия» Дортмунд, которая в настоящее время на одно очко опережает «Баварию» в Бундеслиге, будет следующим соперником.

Томас Тухель globallookpress.com

Проигрыш поставил бы под угрозу 10-летнюю серию побед мюнхенцев в национальном чемпионате. Победа восстановит столь необходимый контроль.

И все это очень не по-Баварски. Прошло много времени с тех пор, как появилось прозвище «ФК Голливуд».

Действительно, они не расставались с тренером так быстро со времен Карло Анчелотти в сентябре 2017 года — и даже это прошло по-дружески.

В то время у них не было идеальной замены, и они были вынуждены обратиться к надежной паре рук в лице Юппа Хайнкеса.

Однако на этот раз «Бавария» нашла лучшего тренера, нужного человека в нужное время.

И их краткосрочное и долгосрочное будущее должно благодаря этому стать лучше.