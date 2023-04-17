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    Трансферный дайджест. 11-17 апреля

    «Реалу» нужен нигериец из «Вильярреала», Гюндоган бросит «Ман Сити» ради «Барсы», а «Бавария» решила избавиться от бунтаря Мане

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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Сэмюэл Чуквуэзе


    «Вильярреал», полузащитник, 23 года

    В начале апреля Чуквуэзе стал героем матча против мадридского «Реала». «Вильярреал» одержал сенсационную победу на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:2, а нигериец оформил дубль.

    Сэмюэл Чуквуэзе
    globallookpress.com

    В эпизоде со вторым голом Сэмюэл нанес шикарный удар из-за пределов штрафной в дальнюю «девятку».

    И в «Реале», судя по всему, остались под впечатлением от игры 23-летнего вингера.

    Испанские журналисты утверждают, что над приобретением Чуквуэзе задумался лично президент «Мадрида» Флорентино Перес.

    Кроме того, за одним из лидеров «желтой субмарины» следят «половина клубов АПЛ».

    В общем, факс «Вильярреала» явно не будет простаивать в ближайшие месяцы.

    Наш прогноз: уйдет из «Вильярреала», но вряд ли в «Реал».

    Фоларин Балогун


    «Арсенал», нападающий, 21 год

    Балогун стал одним из открытий текущего чемпионата Франции. Прошлым летом Фоларин перешел из «Арсенала» в «Реймс» на правах аренды, и очень быстро стало ясно, что парень в полном порядке.

    Фоларин Балогун
    globallookpress.com

    21-летний нападающий забил 18 мячей и сделал два ассиста в 30-ти матчах Лиги 1. И теперь за ним выстроилась целая очередь европейских клубов.

    Самый серьезный интерес проявляет «Лейпциг». Но у немцев при этом есть два мощных конкурента в Италии — «Интер» и «Милан». А еще о трансферере талантливого форварда раздумывает «Монако».

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    • Очевидно, что Балогун не останется в «Реймсе». При этом «Арсенал» склоняется к тому, чтобы продать Фоларина, понимая, что ему будет сложно пробиться в основной состав. Лондонский рассчитывает получить не менее 40 миллионов евро.

    Наш прогноз: вполне вероятно, что окажется в «Лейпциге».

    Даити Камада


    «Айнтрахт», полузащитник, 26 лет

    «Айнтрахт» на прошлой неделе подтвердил, что Камада не будет продлевать контракт и уйдет бесплатно уже этим летом.

    Даити Камада
    globallookpress.com

    Безусловно, кому-то сильно повезет. Японец — один из тех, благодаря кому «Айнтрахт» добился исторического успеха в прошлом сезоне, став победителем Лиги Европы.

    У Камада будет возможность остаться в Германии. Пишут, что им интересуется дортмундская «Боруссия». Но Даити рассчитывает переехать в Испанию. И, скорее всего, именно там он и окажется. Японец в курсе, что за ним следят два гранда — «Барселона» и мадридский «Атлетико».

    Наш прогноз: перейдет в клуб из Ла Лиги.

    Виктор Осимхен


    «Наполи», нападающий, 24 года

    Осимхен вместе с Джудом Беллингемом возглавил список самых востребованных игроков на летнем трансферном рынке.

    Виктор Осимхен
    globallookpress.com

    Уже очевидно, что у «Наполи» нет шансов удержать нигерийца, которого куда только не приглашают.

    При этом не так давно появилась интересная информация: Виктор готов перейти в «Баварию». Более того, этот вариант он считает для себя самым оптимальным.

    Но есть проблема. «Бавария» готова заплатить за Осимхена 100 миллионов евро, тогда как «Наполи» хочет хотя бы 130 миллионов.

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    • В «Баварии» Осимхен точно не станет лишним, но, зная немцев, очевидно, что они не будуь переплачивать.

    Наш прогноз: уйдет, но не в «Баварию».

    Гави


    «Барселона», полузащитник, 18 лет

    Слухи о возможном уходе Гави из «Барсы» не вызывают ничего, кроме удивления. Но, как известно, дыма без огня не бывает.

    Гави
    globallookpress.com

    Не так давно 18-летний футболист подписал новый контракт с «Барселоной», но клуб до сих пор не смог его зарегистрировать из-за финансовых проблем.

    А с учетом того, как Ла Лига придирается к «Барсе», можно предположить, что решить эту проблему будет непросто.

    И ситуацией, похоже, решил воспользоваться «Челси». Лондонский клуб готов сделать 18-летнего каталонца одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.

    Испанские СМИ утверждают, что руководство «Челси» собирается провести встречу не только с агентом, но и с родителями Гави.

    С одной стороны, с трудом верится в то, что Гави уйдет из «Барселоны». Но если так случится, что летом новым главным тренером «Челси» станет Луис Энрике, тогда в этой истории действительно может случиться серьезный поворот.

    Как известно, Гави дебютировал в первой сборной Испании в возрасте 17 лет как раз благодаря Луису Энрике.

    Наш прогноз: слухов будет много, но останется в «Барселоне».

    Илкай Гюндоган


    «Манчестер Сити», полузащитник, 32 года

    Даже если Гави никуда не уйдет, «Барселона» все равно попытается подписать как минимум одного центрального полузащитника.

    Илкай Гюндоган
    globallookpress.com

    Во-первых, команду может покинуть Серджи Бускетс, которого зовут в МЛС и Саудовскую Аравию.

    И вполне вероятно, что «Барса» продаст Франка Кессиэ, чтобы получить дополнительные средства для подписания Лионеля Месси.

    По некоторым данным, «Барселона» уже согласовала детали соглашения с Илкаем Гюндоганом, который отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити».

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    • Для ситуации, в которой оказалась «Барселона», это почти идеальный вариант. Один из ключевых игроков в системе Пепа Гвардиолы точно не затеряется в команде Хави.

    Наш прогноз: перейдет в «Барселону».

    Райан Гравенберх


    «Бавария», полузащитник, 20 лет

    Гравенберху, похоже, просто не суждено стать звездой «Баварии». Парень явно рассчитывал, что сходу станет основным игроком Рекордмайстера, но это не произошло.

    Райан Гравенберх
    globallookpress.com

    И есть подозрение, что в Мюнхене Райану не поможет даже смена главного тренера. После назначения Томаса Тухеля он провел на поле в общей сложности лишь 27 минут.

    И все это на фоне усилившихся слухов о возможном переходе в «Ливерпуль».

    Известно, что английский клуб до недавнего времени надеялся приобрести Джуда Беллингема, но в итоге оказался не готов к борьбе за одного из самых талантливых игроков нового поколения.

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    • В итоге «Ливерпуль» переключил внимание на Гравенберха. Юрген Клопп считает, что 20-летний хавбек сможет усилить среднюю линию.

    И Гравенберх явно не такой дорогой, как Беллингем. Поговаривают, «Бавария» будет очень рада, если ей заплатят 25 миллионов фунтов. Для «Ливерпуля» это вообще не проблема.

    Наш прогноз: точно уйдет из «Баварии».

    Садио Мане


    «Бавария», нападающий, 31 год

    Карьера Мане в «Баварии» завершена. Сразу после матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Садио ударил по лицу Лероя Сане — это был ответ на оскорбительные высказывания одноклубника во время игры на «Этихаде».

    Садио Мане
    globallookpress.com

    Реакция клуба была молниеносной. Сенегальца отстранили от участия в матче с «Хоффенхаймом», а в прессе тут же появилась информация о желании «Баварии» расторгнуть контракт с экс-игроком «Ливерпуля».

    К воскресенью ситуация немного успокоилась. Тухель заявил, что Мане будет в заявке на ответный матч с «Ман Сити». Но поток слухов уже не остановить. Например, Флориан Плеттенберг пишет, что 31-летний форвард не входит в планы Тухеля. Соответственно, «Бавария» намерена избавиться от Мане.

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    • «Из-за его разочаровывающей игры в клубе ходит шутка, что "Бавария" подписала брата-близнеца Мане, а не того, что играл в Ливерпуле», — поделился информацией Плеттенберг.

    И уже начались разговоры о том, что Мане может вернуться в «Ливерпуль». Сложно сказать, будет ли от этого польза, но в «Баварии» ему точно нечего делать.

    Наш прогноз: в «Баварии» не останется.

    Лионель Месси


    «Пари Сен-Жермен», нападающий, 36 лет

    В Испании вовсю пишут о том, что Месси согласился вернуться в «Барселону». Более того, президент каталонского клуба Жоан Лапорта, смотревший недавний матч с «Хетафе» на трибуне вместе с болельщиками, четко ответил «да», когда его спросили о возможном возвращении легенды.

    Лионель Месси
    globallookpress.com

    Похоже, в этом вопросе деньги интересуют Месси в последнюю очередь. Он хочет играть за любимую команду.

    Но против этого — Ла Лига и ее президент Хавьер Тебас. С одной стороны, он понимает, что возвращение Месси поднимет уровень интереса к лиге во всем мире, но при этом никак не может смириться с тем, что «Барса» — один из инициаторов создания европейской Суперлиги. Для Тебаса каталонцы самый настоящий враг.

    В общем, остался последний шаг — создать условия, при которых у Ла Лиги не будет шансов отказать «Барселоне» в регистрации контракта Месси.

    А в остальном уже все решено. Если верить СМИ, Лео постоянно общается с Хави, который уверен, что сумеет найти аргентинцу оптимальную позицию в своей тактической расстановке.

    Наш прогноз: вернется в «Барсу».

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