Трансферный дайджест. 11-17 апреля

Сэмюэл Чуквуэзе
«Вильярреал», полузащитник, 23 года
В начале апреля Чуквуэзе стал героем матча против мадридского «Реала». «Вильярреал» одержал сенсационную победу на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:2, а нигериец оформил дубль.
В эпизоде со вторым голом Сэмюэл нанес шикарный удар из-за пределов штрафной в дальнюю «девятку».
И в «Реале», судя по всему, остались под впечатлением от игры 23-летнего вингера.
Испанские журналисты утверждают, что над приобретением Чуквуэзе задумался лично президент «Мадрида» Флорентино Перес.
Кроме того, за одним из лидеров «желтой субмарины» следят «половина клубов АПЛ».
В общем, факс «Вильярреала» явно не будет простаивать в ближайшие месяцы.
Наш прогноз: уйдет из «Вильярреала», но вряд ли в «Реал».
Фоларин Балогун
«Арсенал», нападающий, 21 год
Балогун стал одним из открытий текущего чемпионата Франции. Прошлым летом Фоларин перешел из «Арсенала» в «Реймс» на правах аренды, и очень быстро стало ясно, что парень в полном порядке.
21-летний нападающий забил 18 мячей и сделал два ассиста в 30-ти матчах Лиги 1. И теперь за ним выстроилась целая очередь европейских клубов.
Самый серьезный интерес проявляет «Лейпциг». Но у немцев при этом есть два мощных конкурента в Италии — «Интер» и «Милан». А еще о трансферере талантливого форварда раздумывает «Монако».
Очевидно, что Балогун не останется в «Реймсе». При этом «Арсенал» склоняется к тому, чтобы продать Фоларина, понимая, что ему будет сложно пробиться в основной состав. Лондонский рассчитывает получить не менее 40 миллионов евро.
Наш прогноз: вполне вероятно, что окажется в «Лейпциге».
Даити Камада
«Айнтрахт», полузащитник, 26 лет
«Айнтрахт» на прошлой неделе подтвердил, что Камада не будет продлевать контракт и уйдет бесплатно уже этим летом.
Безусловно, кому-то сильно повезет. Японец — один из тех, благодаря кому «Айнтрахт» добился исторического успеха в прошлом сезоне, став победителем Лиги Европы.
У Камада будет возможность остаться в Германии. Пишут, что им интересуется дортмундская «Боруссия». Но Даити рассчитывает переехать в Испанию. И, скорее всего, именно там он и окажется. Японец в курсе, что за ним следят два гранда — «Барселона» и мадридский «Атлетико».
Наш прогноз: перейдет в клуб из Ла Лиги.
Виктор Осимхен
«Наполи», нападающий, 24 года
Осимхен вместе с Джудом Беллингемом возглавил список самых востребованных игроков на летнем трансферном рынке.
Уже очевидно, что у «Наполи» нет шансов удержать нигерийца, которого куда только не приглашают.
При этом не так давно появилась интересная информация: Виктор готов перейти в «Баварию». Более того, этот вариант он считает для себя самым оптимальным.
Но есть проблема. «Бавария» готова заплатить за Осимхена 100 миллионов евро, тогда как «Наполи» хочет хотя бы 130 миллионов.
В «Баварии» Осимхен точно не станет лишним, но, зная немцев, очевидно, что они не будуь переплачивать.
Наш прогноз: уйдет, но не в «Баварию».
Гави
«Барселона», полузащитник, 18 лет
Слухи о возможном уходе Гави из «Барсы» не вызывают ничего, кроме удивления. Но, как известно, дыма без огня не бывает.
Не так давно 18-летний футболист подписал новый контракт с «Барселоной», но клуб до сих пор не смог его зарегистрировать из-за финансовых проблем.
А с учетом того, как Ла Лига придирается к «Барсе», можно предположить, что решить эту проблему будет непросто.
И ситуацией, похоже, решил воспользоваться «Челси». Лондонский клуб готов сделать 18-летнего каталонца одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.
Испанские СМИ утверждают, что руководство «Челси» собирается провести встречу не только с агентом, но и с родителями Гави.
С одной стороны, с трудом верится в то, что Гави уйдет из «Барселоны». Но если так случится, что летом новым главным тренером «Челси» станет Луис Энрике, тогда в этой истории действительно может случиться серьезный поворот.
Как известно, Гави дебютировал в первой сборной Испании в возрасте 17 лет как раз благодаря Луису Энрике.
Наш прогноз: слухов будет много, но останется в «Барселоне».
Илкай Гюндоган
«Манчестер Сити», полузащитник, 32 года
Даже если Гави никуда не уйдет, «Барселона» все равно попытается подписать как минимум одного центрального полузащитника.
Во-первых, команду может покинуть Серджи Бускетс, которого зовут в МЛС и Саудовскую Аравию.
И вполне вероятно, что «Барса» продаст Франка Кессиэ, чтобы получить дополнительные средства для подписания Лионеля Месси.
По некоторым данным, «Барселона» уже согласовала детали соглашения с Илкаем Гюндоганом, который отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити».
Для ситуации, в которой оказалась «Барселона», это почти идеальный вариант. Один из ключевых игроков в системе Пепа Гвардиолы точно не затеряется в команде Хави.
Наш прогноз: перейдет в «Барселону».
Райан Гравенберх
«Бавария», полузащитник, 20 лет
Гравенберху, похоже, просто не суждено стать звездой «Баварии». Парень явно рассчитывал, что сходу станет основным игроком Рекордмайстера, но это не произошло.
И есть подозрение, что в Мюнхене Райану не поможет даже смена главного тренера. После назначения Томаса Тухеля он провел на поле в общей сложности лишь 27 минут.
И все это на фоне усилившихся слухов о возможном переходе в «Ливерпуль».
Известно, что английский клуб до недавнего времени надеялся приобрести Джуда Беллингема, но в итоге оказался не готов к борьбе за одного из самых талантливых игроков нового поколения.
В итоге «Ливерпуль» переключил внимание на Гравенберха. Юрген Клопп считает, что 20-летний хавбек сможет усилить среднюю линию.
И Гравенберх явно не такой дорогой, как Беллингем. Поговаривают, «Бавария» будет очень рада, если ей заплатят 25 миллионов фунтов. Для «Ливерпуля» это вообще не проблема.
Наш прогноз: точно уйдет из «Баварии».
Садио Мане
«Бавария», нападающий, 31 год
Карьера Мане в «Баварии» завершена. Сразу после матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Садио ударил по лицу Лероя Сане — это был ответ на оскорбительные высказывания одноклубника во время игры на «Этихаде».
Реакция клуба была молниеносной. Сенегальца отстранили от участия в матче с «Хоффенхаймом», а в прессе тут же появилась информация о желании «Баварии» расторгнуть контракт с экс-игроком «Ливерпуля».
К воскресенью ситуация немного успокоилась. Тухель заявил, что Мане будет в заявке на ответный матч с «Ман Сити». Но поток слухов уже не остановить. Например, Флориан Плеттенберг пишет, что 31-летний форвард не входит в планы Тухеля. Соответственно, «Бавария» намерена избавиться от Мане.
«Из-за его разочаровывающей игры в клубе ходит шутка, что "Бавария" подписала брата-близнеца Мане, а не того, что играл в Ливерпуле», — поделился информацией Плеттенберг.
И уже начались разговоры о том, что Мане может вернуться в «Ливерпуль». Сложно сказать, будет ли от этого польза, но в «Баварии» ему точно нечего делать.
Наш прогноз: в «Баварии» не останется.
Лионель Месси
«Пари Сен-Жермен», нападающий, 36 лет
В Испании вовсю пишут о том, что Месси согласился вернуться в «Барселону». Более того, президент каталонского клуба Жоан Лапорта, смотревший недавний матч с «Хетафе» на трибуне вместе с болельщиками, четко ответил «да», когда его спросили о возможном возвращении легенды.
Похоже, в этом вопросе деньги интересуют Месси в последнюю очередь. Он хочет играть за любимую команду.
Но против этого — Ла Лига и ее президент Хавьер Тебас. С одной стороны, он понимает, что возвращение Месси поднимет уровень интереса к лиге во всем мире, но при этом никак не может смириться с тем, что «Барса» — один из инициаторов создания европейской Суперлиги. Для Тебаса каталонцы самый настоящий враг.
В общем, остался последний шаг — создать условия, при которых у Ла Лиги не будет шансов отказать «Барселоне» в регистрации контракта Месси.
А в остальном уже все решено. Если верить СМИ, Лео постоянно общается с Хави, который уверен, что сумеет найти аргентинцу оптимальную позицию в своей тактической расстановке.
Наш прогноз: вернется в «Барсу».