Де Йонг, Мак Аллистер, Райс и еще топ-5 идеальных партнеров для Каземиро в «МЮ»

Каземиро наконец-то вернулся в состав «Манчестер Юнайтед» после дисквалификации в английской Премьер-лиге. И уже сейчас очевидно, что бразильцу очень не хватает достойного партнера в центре полузащиты.

Подписав прошлым летом Каземиро, «МЮ» решил одну из главных давних проблем.Команда нуждалась в полузащитнике мирового уровня, особенно на фоне постоянных ошибок Скотта Мактоминея и Фреда.

Каземиро стал для «МЮ» глотком свежего воздуха. И сейчас «красные дьяволы» наверняка рады, что дисквалификация бразильского опорника наконец-то позади. С ним и без него ситуация в центре поля заметно отличается.

Но при этом у «МЮ» по-прежнему немало проблем в средней линии. Летом Эрику тен Хагу предстоит найти игрока, который будет набираться опыта рядом с Каземиро, а потом станет новым лидером команды.

Каземиро globallookpress.com

Подписание Кристиана Эриксена нельзя назвать провальным, но ему тоже 31 год, и уже сейчас очевидно, что он не в состоянии пройти всю дистанцию без сбоев.

Что касается Мактоминея и Фред, то с ними «МЮ» вряд ли сможет бороться за чемпионский титул в АПЛ. Это вряд ли возможно, если шотландец и бразилец будут игроками основного состава.

Марсель Забитцер, которого «МЮ» взял в аренду у «Баварии», тоже приближается к 30 годам. Это явно не вариант для долгосрочной перспективы.

GOAL составил список полузащитников, которые способны усилить полузащиту «МЮ».

Алексис Мак Аллистер: сила и чутье

Алексис Мак Аллистер globallookpress.com

Мак Аллистер стал одним из главных героев шикарного сезона «Брайтона». И нет никаких сомнений, что он станет идеальным приобретением для «Юнайтед».

Аргентинец хорош как в отборе мяча, так и в развитии атак. А еще он будет полезен при выполнении штрафных и угловых ударов — «МЮ» в текущем сезоне очень редко забивает после стандартных положений.

Также стоит отметить физическую форму и выносливость Алексиса, который способен идеально балансировать свои оборонительные и атакующие обязанности.

Поговаривают, что «МЮ» действительно присматривается к Мак Аллистеру, который после победы на чемпионате мира и классного сезона в «Брайтоне» намерен перебраться в клуб, который соответствует его амбициям.

Френки де Йонг: главная трансферная цель тен Хага

Френки де Йонг globallookpress.com

Прошлым летом «МЮ» до последнего пытался подписать де Йонга, который под руководством Эрика тен Хага в «Аяксе» превратился в одного из самых привлекательных полузащитников мира.

Тен Хаг понимает, что креативные способности Френки будут иметь ключевое значение для того, чтобы он мог играть в свой футбол. И перед началом сезона «МЮ» даже согласовал с «Барселоной» сумму трансфера. Каталонцы стремились отбить хотя часть средств, потраченных на новых игроков.

Но клубу не удалось убедить футболиста сменить солнечную Барселону на дождливый северо-запад Англии.

Спустя гол нидерландец стал еще более важным игроком в системе Хави. Более того, в прошлом месяце он подтвердил свое желание остаться в столице Каталонии.

При этом финансовое положение «Барсы» по-прежнему остается ужасным. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уже несколько раз заявлял о том, что каталонский клуб не сможет покупать игроков до тех пор, пока не увеличит доходную часть.

Кто знает, возможно, «МЮ» сделает предложение, от которого не сможет отказаться ни «МЮ», ни де Йонг.

Деклан Райс: ключ к владению мячом

Деклан Райс globallookpress.com

Полузащитник сборной Англии в прошлом году остался верен «Вест Хэму», несмотря на интерес со стороны больших клубов, но его время в команде подходит к концу.

Если верить СМИ, главным претендентом на Деклана остается «Арсенал», но при этом все понимают, что «МЮ» при желании сможет перебить предложение «канониров».

Райс — один из лучших опорных полузащитников, и он вполне может стать лидером полузащиты «МЮ» в следующие пять лет.

Тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» чаще владел мячом, и Райс, безусловно, может помочь в этом благодаря своим способностям.

Мойсес Кайседо: топ-полузащитник следующего десятилетия

Мойсес Кайседо globallookpress.com

Эквадорец, которому всего лишь 21 год, потенциально может стать ключевым полузащитником «МЮ» в течение следующего десятилетия.

Несмотря на возраст, Кайседо стал для «Брайтона» настолько важным игроком, чтобы клуб в итоге отклонил январское предложение «Арсенала», который был готов заплатить 60 миллионов фунтов.

Правда, по своим игровым характеристикам Мойсес полностью напоминает Каземиро. Поэтому есть мнение, что «МЮ» надо искать более атакующего игрока.

С другой стороны, надо понимать, трансферная стоимость Кайседо будет только расти, а его приобретение этим летом гарантирует, что «МЮ» будет в надежных руках, когда карьера Каземиро пойдет на спад.

Райан Гравенберх: бывший протеже тен Хага ищет новую команду

Райан Гравенберх globallookpress.com

Как и де Йонг, Райан тоже является воспитанником «Аякса» и попал в первую команду в 16-летнем возрасте.

Гравенберх был ключевым игроком «Аякса» в двух последних чемпионских сезонах, забив в общей сложности пять мячей и сделав десять результативных передач.

Прошлым летом «Бавария» выкупила Гравенберха за 19 миллионов евро. К сожалению, этот трансфер стал настоящим провалом. Райан появился в стартовом составе лишь в одном матче Бундеслиги.

В финансовом плане Гравенберх был бы очень доступным вариантом для «МЮ». И все знают, что тен Хаг любит подписывать игроков, с которыми он знаком лично.

Юри Тилеманс: один из лучших свободных агентов

Юри Тилеманс globallookpress.com

Бельгиец отказался продлевать контракт и через несколько месяцев сможет спокойно перейти в любой друг клуб на правах свободного агента.

В каждом из двух предыдущих сезонов Юри забил по десять мячей. В текущем ему не удалось проявить себя, прежде всего, из-за травм.

Тилеманс давно не скрывает, что хотел бы играть за команду из топ-4. С учетом того, что ему 25 лет, трансфер Юри действительно можно считать хорошим вариантом для долгосрочной перспективы.

Если за Райса и Джуда Беллингема придется заплатить огромные деньги, то Тилеманс может прийти абсолютно бесплатно. Главное, порадовать игрока заманчивым предложением.

Рубен Невеш: мастер длинных передач и дальних ударов

Рубен Невеш globallookpress.com

Капитан «Вулверхэмптона» уже некоторое время находится в поле зрения «МЮ». Как и Тилеменс, он тоже вскоре станет свободным агентом.

Полузащитник сборной Португалии обладает превосходной способностью выполнять длинные передачи и пробивать с дальней дистанции. За последние три сезона Рубен забил 15 мячей в АПЛ.

Но здесь надо понимать, что Невешу не всегда хватает скорости, и это может стать проблемой.

Джуд Беллингем: слишком дорого даже для «МЮ»

Джуд Беллингем globallookpress.com

Беллингем — это мечта. И не только для «МЮ», как известно. Прямо сейчас его можно назвать самым востребованным полузащитником мира благодаря своим атакующим и оборонительным качествам.

Но реальность такова, что Джуд слишком дорог для «МЮ». Семья Глейзеров не желает платить 120 миллионов фунтов за одного игрока. Особенно после того, как долг клуба вырос до 535 миллионов фунтов.

Тем не менее, по-прежнему существует вероятность, что «МЮ» все-таки купит Беллингема.

Но произойдет это, скорее всего, только в том случае, если владельцем клуба станет катарский шейх Аль Тани.

Катарский миллиардер уже не первый месяц пытается приобрести «МЮ», обещая при этом погасить все долги клуба и провести мощную трансферную кампанию.

Победа над мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» в борьбе за Беллингема стала бы серьезным и важным шагом для любого нового владельца.

Но с учетом того, что процесс поглощения затягивается, переход Беллингема в «МЮ» выглядит несбыточной мечтой.