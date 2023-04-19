Фактор Холанна и еще пять причин, почему «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов

«Манчестер Сити» шикарно проводит заключительный отрезок сезона. И, похоже, все идет к тому, что чемпион Англии наконец-то станет победителем главного турнира Европы — Лиги чемпионов.

Что-то подобное говорят уже не первый год, но есть подозрение, что в текущем сезоне это просто неизбежно.

После яркой домашней победы над «Лейпцигом» в 1/8 финала банда Пепа Гвардиолы разбила на своем поле «Баварию» (3:0).

«Ман Сити» едет в Мюнхен, имея комфортное преимущество в три мяча. И самое главное, что «горожане» абсолютно не выглядят уставшими, несмотря на сумасшедший график.

Болельщикам «Сити» не надо напоминать о провалах команды в ЛЧ в предыдущие годы. Болезненных моментов действительно было немало.

Иногда главный поток критики был направлен в сторону Гвардиолы, явно перемудрившего с тактикой в матче с «Лионом» в 2020 году и в финале против «Челси» в сезоне-2020/2021.

Но сейчас Пеп явно в ударе, собрав еще одну шикарную команду, в которой начал блистать даже Джек Грилиш. А в лице Эрлинга Холанна каталонец получил супер нападающего, который, похоже, готов побить всевозможные рекорды.

GOAL пришел к выводу, что «Манчестер Сити» как никогда близок к победе в Лиге чемпионов.

Результативность Холанна в ЛЧ

Любой команде после матчей с «Ман Сити» будут сниться кошмары о том, что с ними сделал Холанн.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Только в двух последних матчах ЛЧ он забил шесть мячей, пять из которых норвежец вколотил в ворота «Лейпцига». А мог и больше, если бы Гвардиола позволил ему провести на поле все 90 минут.

В матче с «Баварией» Эрлинг отметился голом и результативной передачей, в очередной раз подтвердив свою значимость в системе Гвардиолы.

Холанн невероятно проводит решающий отрезок сезона. В шести недавних матчах ему удалось забить 14 мячей и сравняться с рекордом Мо Салаха по голам в одном сезоне АПЛ. Очевидно, что лидер атаки «Ман Сити» превзойдет достижение египтянина.

Понятно, что иногда даже таким монстрам тяжело справиться с давлением решающих матчей ЛЧ, но сейчас нет даже малейших поводов сомневаться в том, что Холанн проявит себя с лучшей стороны.

«Я горжусь тем, что играю в Лиге чемпионов. Все знают, как я люблю этот турнир», — сказал норвежский нападающий после матча с «Лейпцигом».

Гвардиола не так давно признал, что в прошлом ахиллесовой пятой «Сити» в ЛЧ были поздние пропущенные голы.

Хотя и с реализацией тоже было не все в порядке. Теперь же у них есть Холанн, который способен исправить эту проблему.

Гвардиола держит команду в правильном напряжении

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Кто еще из тренеров решился бы убрать из команды двух лучших крайних защитников по ходу сезона и заново собрать защиту таким образом, чтобы она даже не заметила их отсутствия?

Да, именно это сделал Пеп в случае с Жоау Канселу и Кайлом Уокером.

Канселу в двух предыдущих сезонах был едва ли не ключевым игроком «Сити» в защите, но тренер внезапно решил использовать на левом фланге Натана Аке.

В итоге Гвардиола отправил недовольного Канселу в «Баварию». Пока что до конца сезона, но есть подозрение, что португалец больше не вернется на «Этихад».

Кроме того, Гвардиола пришел к выводу, что Уокеру не подходит новая расстановка с тремя защитниками и двумя опорными полузащитниками. Пеп публично заявил, что звезда сборной Англии не сможет показать свою лучшую игру.

Это стало еще одним напоминанием, что Гвардиола никогда не позволяет игрокам чувствовать себя комфортно, кем бы они ни были.

Пеп также критиковал Кевин Де Брюйне и советовал Холанну больше участвовать в игре команды.

Более того, порой Гвардиола критиковал игроков даже после удачных матчей. Например, после январской победы над «Тоттенхэмом» (4:2). К слову, с тех пор «Сити» выиграл 14 из 17 матчей.

Благодаря победной серии из десяти матчей «Ман Сити» почти догнал «Арсенал» в таблице АПЛ и утвердился в статусе основного фаворита ЛЧ.

Не так давно Гвардиола предупредил команду, что в «в случае поражения все будет кончено». Он постоянно держит игроков в напряжении. И эта безжалостность может, наконец, привести их к победе в ЛЧ.

Рубен Диаш снова в шикарной форме

После матча с «Баварией» журналисты, как обычно, говорили в основном о Холанне, но ключевая роль в победе принадлежала игрокам обороны.

Рубен Диаш

Защита «Сити», по сути, остановила мощное нападение мюнхенской команды, которая за весь первый тайм нанесла лишь один удар. После перерыва у Рекордмайстера создал несколько моментов, но здесь уже отлично проявил себя Эдерсон.

И Диаш в первой игре был похож на непробиваемую стену. То же самое можно сказать про Мануэля Аканджи и Аке.

Отдельного упоминания заслуживает и Джон Стоунз, отлично сыгравший вместе с Родри в опорной зоне. При этом англичанин успевал страховать партнеров на правом фланге.

При этом важно отметить, что оборона «Сити» впечатлила не только в матче с «Баварией». В этой ЛЧ у команды Гвардиолы всего лишь три пропущенных мяча в девяти матчах — это лучший показатель среди всех участников. В шести из десяти последних матчей чемпион Англии сыграл на ноль.

В прошлом году «Ман Сити» заплатил большую цену за ошибки в обороне на последних минутах, в том числе в матчах с «Реалом». Сейчас оборона лучшей команды Англии выглядит значительно лучше.

Де Брюйне тоже в полном порядке

Известно, что у бельгийца бурные отношения с Гвардиолой. Кевин, несомненно, самый талантливый игрок из тех, с кем каталонцу пришлось работать со времен Лионеля Месси в «Барселоне». Ранее в этом месяце Де Брюйне достиг отметки в 100 результативных передач в АПЛ.

Кевин Де Брюйне globallookpress.com

И все же есть ощущение, что Гвардиола очень часто недоволен им, особенно в этом сезоне.

Но это противостояние между тренером и игроком, кажется, выжимает максимум из главного созидателя в системе «Сити». В текущем сезоне Де Брюйне забил девять мячей и сделал 22 результативные передачи.

В начале года он даже потерял место в стартовом составе, но этот урок явно пошел ему на пользу.

Де Брюйне стал главным героем февральского матча с «Арсеналом», забив гол и отдав результативный пас.

В шести предыдущих матчах за «Сити» Кевин сделал шесть ассистов и забил два мяча.

Особенно впечатляющей его игра была в матчах с «Лейпцигом» и «Ливерпулем». Де Брюйне — кошмар любого соперника «Сити» и мечта для партнеров по команде. Его роль может стать ключевой в предстоящих матчах ЛЧ.

Джек Грилиш 2.0

В прошлом сезоне у Грилиша была эпизодическая роль в Лиге чемпионов. В плей-офф он ни разу не попадал в стартовый состав.

Джек Грилиш globallookpress.com

Джек запомнился лишь участием в потасовке с защитником «Атлетико» Стефаном Савичем и упущенным моментом в ответном матче с «Реалом» на «Бернабеу».

Но в этой кампании англичанин настолько хорош, что его можно назвать вторым лучшим игроком команды после Холанна.

Грилиш, пусть и не сразу, превратился в идеального игрока Гвардиолы, который успевает отрабатывать даже в защите. Самым показательным стал эпизод, когда он отобрал мяча у Мо Салаха в игре с «Ливерпулем».

Отныне Грилиш — не просто боевой пес, а один из архитекторов победной машины Гвардиолы.

«Реал» — единственный серьезный конкурент «Ман Сити»

Возможно, после жеребьевки 1/4 финала в «Манчестер Сити» думали, что им достался самый сложный соперник. Но первая игра с «Баварией» показала, что это не так. Похоже, в Мюнхене явно перемудрили с внезапным увольнением Юлиана Нагельсманна и назначением Томаса Тухеля.

«Ман Сити» снова может встретиться с «Реалом» globallookpress.com

Если в ответном матче с «Баварией» не произойдет ничего экстраординарного, единственным по-настоящему серьезным соперником «Ман Сити» будет только «Реал».

Если «Сити» обыграет команду Карло Анчелотти в полуфинале, в финале они встретятся с командой, которая будет уступать им по всем параметрам, в том числе по качеству состава. Без разницы, кто это будет — «Интер», «Бенфика» или «Милан».

Пока рано говорить о том, что «Сити» точно пройдет «Реал», который опасен в любое время и в любом месте. В этом Гвардиола успел убедиться в прошлом году. «Мадрид» совершил камбэк, на который вряд ли способна любая другая команда.

Но у «Реала» все-таки есть недостатки. Даже несуразный «Челси» умудрялся создавать моменты возле ворот «Мадрида».

В этом сезоне у «Реала» были и взлеты, и падения. Достаточно вспомнить, что «Королевский клуб» отстает от «Барселоны» в таблице Ла Лиги на 11 очков.

И если что, на этот раз «Сити» проведет ответный матч с «Реалом» на «Этихаде». Если, конечно, пройдет «Баварию» в среду вечером.