В погоне за треблом. Холанн помог «Ман Сити» обыграть «Лестер» и повторил рекорд АПЛ

«Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Лестером» (3:1) в матче 31‑го тура АПЛ. У «горожан» дубль оформил Эрлинг Холанн, еще один гол забил Джон Стоунз. В составе «Лестера» автором гола стал Келечи Ихеаначо. «Манчестер Сити» (70 очков) приблизился к лидирующему «Арсеналу» (73), «Лестер» (25) занимает 19‑е место в турнирной таблице.

«Сити» быстро закончил борьбу в этом матче

Автор The Guardian Джейми Джексон признает, что «Манчестер Сити» владел полным преимуществом в домашнем матче с аутсайдером лиги.

«Для Дина Смита этот первый матч в должности, которую он занимает до конца сезона, с самого начала не учитывался в борьбе его команды за выживание. Ближе к концу матча после путаницы между Кэлвином Филлипсом и Эдерсоном отличился Келечи Ихеаначо, но это было только утешительный приз.

До этого Эрлинг Холанн забил дважды и довел свой счет до 32 мячейв Премьер-лиге в этом сезоне, что является лучшим результатом турнира со времен Алана Ширера, забившего 34 гола в сезоне 1994-95. Джон Стоунз тоже принял участие в стремительном старте команды в голубом.

Главное правило при игре с "Сити" на "Этихаде" — "не сдаваться раньше времени", иначе они могут порвать вас в клочья. К сожалению, "лисы" не смогли прислушаться к этим словам, поскольку сначала Стоунз, а затем и Холанн обыграли Даниэля Иверсена еще до истечения 15 минут.

В первом случае вратарь "Лестера" отразил удар Рияда Мареза на угловой, который его защита впоследствии не смогла отразить. Мяч летал по штрафной площади, Родри обыграл Джейми Варди и отбил его головой в сторону Стоунза, а центральный защитник нанес отличный удар левой ногой. "Это действительно тяжелое [начало], а потом нам пришлось еще больше страдать", — сказал Смит.

Это было на пятой минуте. Прошло еще восемь, когда Холанн обыграл Иверсена с "точки", пробив слева от вратаря. Пенальти последовал после того, как прострел Джека Грилиша попал в руку Уилфреда Ндиди в этой зоне. Даррен Ингланд сначала отверг протесты "горожан", но VAR приказал ему пройти к экрану у поля, и после проверки он изменил свое решение. Холанн сделал все остальное, забив 14-й гол в последних шести матчах, несмотря на то, что Иверсен прыгнул в правильном направлении.

В предвечернем солнечном свете казалось, что борьба уже закончилась. Однако вскоре "Лестер" пошел вперед, а Джеймс Мэддисон мощно пробил: хотя гола не было, это показало, что "Сити" следует сохранять бдительность. Или пойти в атаку и забить третий, что они и сделали.

Ндиди еще раз сыграл ключевую роль. Он проиграл борьбу Кевину Де Брёйном после того, как Кирнан Дьюсбери-Холл сделал ему пас в недодачу. "Мне нравится, что он выиграл эту дуэль", — сказал Гвардиола о бельгийце, который затем рванулся вперед и сделал точный пас на Холанна, что позволило нападающему увернуться от защитника, прежде чем мастерски переиграть Иверсена».

«Сити» слишком рано расслабился

Автор Daily Mail Роб Дрейпер не оставляет без внимания, как прибавил «Лестер» в концовке матча, но связывает это с излишней расслабленностью хозяев.

«К чести "Лестера", игра не преодолела порог 9:0, рекорд Премьер-лиги, который, по иронии судьбы, "Лестер" делит с "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед". А ведь судя по всему, все к тому шло.

Но все завершилось довольно респектабельно. Келечи Ихеаначо отправил мяч в угол, когда Эдерсон и Калвин Филлипс не смогли отразить мощный удар головой Гарри Суттара на 75-й минуте, и брови у болельщиков поползли вверх.

Когда Джеймс Мэддисон прорвался вперед на 85-й минуте при счете 3:1, а Эдерсон отбил его удар, можно было почти поверить, что камбэк начался. "Если бы Мэддисон забил, я не знаю, что бы произошло", — размышлял Гвардиола. "Футбол непредсказуем".

Были требования назначить пенальти в ворота хозяев за потенциальную игру рукой Серхио Гомеса. Рефери Даррен Ингланд отклонил их но внезапно на скамейке запасных "Сити" стало немного нервно.

На 90-й минуте Мэддисон обыграл Ихеаначо и переправил мяч в штангу. То, что казалось разгромом, вдруг показалось достойным первым выступлением под руководством Смита.

"Наш план на игру состоял в том, чтобы оставаться в игре", — сказал Смит. Таким образом, это был план игры, который не выдержал контакта с реальностью. И все же Смит не ошибся, когда добавил: "У нас были проблемы, которые нужно было решить, и я думаю, что мы решили некоторые из них".

"Я достаточно достаточно от игроков и после изменений, которые мы сделали во втором тайме, чтобы понять — у них есть характер, и моя работа состоит в том, чтобы выжать из них максимум. В нашей раздевалке есть хорошие игроки, и в последние 25 минут они также показали характер. Я видел вялость на прошлой неделе против 'Борнмута', но не сегодня".

Проблема "Сити" в том, что они были слишком хороши и слишком быстро добились успеха, и поэтому в значительной степени расслабились к перерыву».

Холанн продолжает бить рекорды

Автор The Telegraph Майк Маграт воздает заслуженные похвалы нападающему «Манчестер Сити» и размышляет о чемпионской гонке.

«Мерой безжалостной эффективности Эрлинга Холанна перед воротами является не то, что рекорды бьются, а то, что они устанавливаются и обновляются так рано по ходу сезона. Нападающий "Манчестер Сити" забил свой 32-й гол в Премьер-лиге в этом сезоне, сравнявшись с результатом Мохамеда Салаха, и мы еще едва дотянули до Пасхи.

Холанн забил пенальти и деликатно сыграл в завершении, чтобы достичь наивысшего результата в кампании из 38 игр, и вскоре он превзойдет рекорды Алана Ширера и Эндрю Коула, установленные, когда у них было больше матчей, чтобы достичь 34 голов. Поскольку до конца сезона осталось шесть недель, это будет лишь вопросом времени.

Для "Сити" и Пепа Гвардиолы более широкая картина заключается в том, что голы Холанна заставляют их дышать в затылок лидеру лиги "Арсеналу". Они не могли бы и мечтать о лучшей неделе, думая о том, как противостояние в Лиге чемпионов с мюнхенской "Баварией" повлияет на борьбу в АПЛ. Они прошли мимо "Лестера" на всех парах после того, как Джон Стоунз вывел их вперед.

Среднее количество забиваемых голов Холанна говорит о том, что он может дойти до 60 мячей во всех турнирах в этом сезоне, и только травма будет его самым большим противником. Или, его будут рано менять, как это сделал Гвардиола в перерыве. Но голы мало что значат без медали победителя Премьер-лиги, а его форма означает, что у них есть импульс, который проверит "Арсенал" на прочность.

Он и Джейми Варди немного посмеялись и пошутили на поле после того, как Холанн забил свой второй гол. Варди не мог не восхищаться лучшим центрфорвардом в Премьер-лиге, но у нападающего "Лестера" есть то, чего хочет Холанн, — медаль чемпиона.

Именно на "Этихаде" "Лестер" классно обыграл "Сити" в 2016 году и оставил свой след в чемпионской гонке на пути к невероятному триумфу. Спустя семь лет этот результат показал, что их статус в Премьер-лиге находится под серьезной угрозой.

Во главе с Дином Смитом, проводящим первую игру, им не удавалось огорчить "Сити", пока Келечи Ихеаначо не отыграл один мяч на позднем этапе. К этому времени "Сити" отдыхал перед поездкой в Мюнхен через три дня».

Гонка за треблом продолжается

Корреспондент ESPN Роб Доусон считает, что победа над «Лестером» окончательно сделала реальной борьбу «Сити» за три престижных трофея в этом сезоне.

«Холанн сделал шесть хет-триков в этом сезоне, но еще шесть раз был заменен после того, как забил дважды. Семь, если учесть решение Гвардиолы заменить его на 63-й минуте после того, как он забил пять голов в ворота "РБ Лейпциг", что равняется рекорду для одной игры Лиги чемпионов.

Выступая на своей еженедельной пресс-конференции в пятницу, Гвардиола сказал, что сотрудники клуба следят за Холанном "24 часа в сутки", чтобы убедиться, что он остается в форме для гонки, которая еще может закончиться тремя трофеями, и не извинился за то, что хотел дать ему как как можно больше отдыхать.

Если это означает, что он будет играть только в первом тайме против "Лестера", пусть будет так. Дело в том, что Гвардиола не хочет, чтобы кампания 2022–2023 годов запомнилась голами Холанда; он хочет, чтобы этот год был известен как год требла "Сити".

Победа в Премьер-лиге, Лиге чемпионов и Кубке Англии будет соответствовать подвигу, достигнутому "Манчестер Юнайтед" лишь однажды в 1999 году. Спустя почти 25 лет болельщики "Юнайтед" до сих пор просто называют "99" лучшим сезоном в своей жизни, и, возможно, еще через четверть десятилетия болельщики "Сити" по-прежнему будут с энтузиазмом говорить о "23".

Гвардиола не хочет говорить об этом, но после победы над "Лестером" со счетом 3:1 и отставания на три очка от "Арсенала", который посетит "Этихад" 26 апреля, чемпионская гонка в их руках. Во вторник они обыграли одного из фаворитов Лиги чемпионов, мюнхенскую "Баварию", со счетом 3:0. В следующие выходные у них будет полуфинал Кубка Англии против команды Чемпиошипа "Шеффилд Юнайтед".

В этом сезоне были неудачи, но "Сити" — команда, находящаяся в нужной форме в нужное время: победа над "Лестером" стала их 10-й подряд во всех турнирах. Вы понимаете, что дела идут хорошо, когда Джон Стоунз забивает с 20 ярдов левой ногой. Хочет ли Гвардиола признать это, но борьба за требл началась.

В прошлом Гвардиола говорил, что выиграть Премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии в одном сезоне "невозможно", и никто не думал, что когда-либо появится нападающий, который приблизится к показателям, достигнутым Дином почти 100 лет назад. Может быть, Холанн и близко не забьет 63 гола, а Сити все еще может закончить сезон ни с чем, но, по крайней мере, на данный момент все кажется возможным».

Победитель и неудачник: Пеп Гвардиола

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и тренер «Манчестер Сити» попал сразу в обе категории.

«В пятницу тренер предупредил свою команду, что, если им не удастся обыграть "Лестер", они вылетят из чемпионской гонки.

Это звучало драматично, но это был эффективный способ гарантировать, что его команда останется в напряжении. Они были безжалостны в первом тайме, забив три гола до перерыва, прежде чем неизбежно успокоились во втором тайме.

Гвардиола в полной мере воспользовался преимуществом, сделав пять замен к 74-й минуте, обеспечив свою команду ротацией перед ответным матчем с "Баварией". И ему удалось оставить своих игроков счастливыми.

Немногие игроки в той форме, в которой был Холанн, были бы рады, если бы их сняли с поля в перерыве (Лионель Месси ненавидел преждевременную замену в "Барселоне"), но не многие тренеры пользуются таким уважением, как Гвардиола.

В его седьмом сезоне за "Сити" его трофейный голод все еще не утолен, и он стремится к тому, что может стать пятым чемпионским титулом, а также продвигается в Лиге чемпионов и Кубке Англии. Он играет в своей собственной лиге.

Но нет, это не опечатка — Гвардиола и победитель и неудачник. Возможно, он добился еще одной (относительно) комфортной победы, в то же время держа своих игроков отдохнувшими и освеженными, но он лишил болельщиков "Сити" и всех, кто смотрел по телевизору, еще одного гола Холанна.

Это не единственный раз, когда он снял нападающего, когда тот был в убийственном настроении. Мы уже давно знаем, что защитники и вратари не ровня Холанну. Ведь единственный человек, способный помешать норвежцу забить, — это его тренер.

На этот раз было бы приятным сюрпризом, если бы тренер дал людям то, что они хотят, а именно, чтобы Холанн продолжал забивать и забивать».