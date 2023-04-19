Эксперимент Лэмпарда провалился. «Реал» наказал «Челси» за расточительность

Мадридский «Реал» на выезде победил лондонский «Челси» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Дубль оформил Родриго, который отличился на 58‑й и 80‑й минутах. В первом матче «Реал» обыграл «синих» со счетом 2:0. Таким образом, мадридский клуб вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем в паре «Манчестер Сити» — «Бавария» (первый матч — 3:0).

Голливудского хэппи-энда для «Челси» не вышло

Автор The Telegraph Мэтт Лоу подводит итоги сезона «Челси», который по сути подошел к концу после вылета из еврокубков.

«Это не было выступлением, которое могло бы смутить Тодда Боэли, но результат положил конец всякой надежде на голливудскую концовку его первого сезона в качестве совладельца "Челси", и означал, что американский миллиардер больше не может рассчитывать на матчи Лиги чемпионов на "Стэмфорд Бридж" в следующем сезоне.

Боли наблюдал из своей ложи, как "Челси" снова упустил множество хороших моментов, а затем пропустил два гола во втором тайме, забитые форвардом "Реала" Родриго, которые в значительной степени завершили сезон "синих" и обеспечили хозяевам место в полуфинале.

По крайней мере, "Челси" вышел из этого соревнования с некоторым достоинством, но, находясь в нижней половине таблицы Премьер-лиги, клуб теперь может рассчитывать на борьбу за финиш в верхней половине и не более того в оставшихся играх.

Боэли и его совладелец Бехдад Эгбали по совету спортивных директоров Пола Уинстенли и Лоуренса Стюарта заменили Грэма Поттера на Фрэнка Лэмпарда, чтобы попытаться спасти сезон "Челси", но это было его четвертое поражение подряд в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Лэмпард, конечно, не может взять на себя вину за то, как развалился сезон "Челси", а давление на Боэли и Эгбали, которым нужно не ошибиться с назначением следующего постоянного главного тренера клуба, теперь еще больше.

Владельцы и спортивные директора также должны серьезно подумать о том, каких игроков из раздутого состава "Челси" они попытаются продать, поскольку клуб должен продавать игроков как можно быстрее, чтобы помочь сбалансировать бухгалтерские книги без ожидаемого дохода от Лиги чемпионов в следующем сезоне.

То, как опустел "Стэмфорд Бридж" после того, как Родриго забил второй гол "Реала" за 10 минут до конца, должно послужить предупреждением о том, что болельщики "Челси" будут голосовать ногами, если ситуация быстро не улучшится».

В команде Лэмпарда не нашлось Лэмпарда

Автор Daily Mail Оливер Холт вспоминает, как в прежние годы лондонский клуб умел перевернуть даже неудачно складывающиеся еврокубковые противостояния.

«Большие надежды возлагались на прецедент ответной победы "Челси" над "Наполи" в 1/8 финала в 2012 году, когда они отыграли отставание после 1:3 в первом матче и выиграли 4:1. Но та команда "Челси" была выкована из стали и до краев укомплектована лидерами. В той команде были Дидье Дрогба, Джон Терри, Петр Чех, Эшли Коул, Майкл Эссьен и, конечно же, Лэмпард.

Это была совсем другая команда по сравнению с командой талантливых, но незрелых игроков, которая была так поспешно и бессистемно собрана Боэли и которая так мучительно испытывала проблемы с тем, чтобы найти какую-либо химию, в то время как обрушивалась в нижнюю половину таблицы Премьер-лигу, без всякой надежды попасть в четверку лучших.

Та команда "Челси", которая обыграла "Наполи", начала невероятный путь к финалу, обыграв "Барселону" в эпическом полуфинале, прежде чем обыграть "Баварию" на их собственном стадионе и впервые выиграть соревнование. Мысль о том, что команда, которой сейчас руководит Лэмпард, может сделать то же самое, всегда казалась безнадежно чрезмерно оптимистичной.

Выбор состава Лэмпардом отражал реальность ситуации. Ему мешало отсутствие Бена Чилуэлла, удаленного с поля в первом матче. И он знал, что если "Челси" бросится в бой с командой, которая может похвастаться такой же техничной и быстрой атакой, как у "Реала", "Челси" проиграет, и противостояние закончится, не успев начаться.

Так что, к некоторому ужасу болельщиков "Челси", Лэмпард выбрал консервативный вариант. Он оставил Рахима Стерлинга и Жоау Феликса на скамейке запасных и выбрал состав с Каем Хаверцем в качестве точки опоры для атаки. Игроки в стартовом составе за весь сезон забили всего 17 мячей».

В первом тайме «Челси» был лучше

Автор The Guardian Дэвид Хитнер отмечает, что лондонский клуб мог сократить отставание, если бы реализовал свои моменты в первом тайме.

«У команды Лэмпарда был фактор шока — Н’Голо Канте и Конор Галлахер были оттянутыми нападающими в схеме 3-4-2-1 — и казалось, что "Реал" с самого начала не знал, что с этим делать. Когда Лука Модрич попытался быстро сменить игру, он нашел только Галлахера. Что он там делал?

Когда игра стабилизировалась, стало ясно, чего хочет Лэмпард — агрессивного прессинга со стороны четверки полузащиты, особенно крайних защитников, Риса Джеймса и Кукурельи, а также дополнительной пары игроков перед ними. Да и от Кая Хаверца, на острие формации.

Поначалу у Лэмпарда дело пошло и трибуны, которая отчаянно хотели что-то поддерживать, нашли свой голос. И не только за счет оскорблений в адрес их бывшего вратаря Тибо Куртуа. Их особенно не порадовало то, что Куртуа поцеловал эмблему клуба на футболке после свистка на перерыв.

Лэмпард отдал бы что угодно за гол в первом тайме, но ему пришлось пройти через всевозможные стадии агонии, когда его команда упустила два стопроцентных момента. , первый, когда Хаверц поборолся с Давидом Алабой на 10-й минуте, и мяч отскочил к Канте, хорошо расположившимся справа в штрафной, в десяти ярдах от ворот. Канте пробил слету — мимо створа.

Второй момент был в добавленное время и был вызван забегом Матео Ковачича. Хаверц отпасовал на Джеймса, и его низкий кросс был нацелен на Кукурелью на краю штрафной площади. Куртуа выскочил вперед в мгновение ока, сокращая расстояние, чтобы ворота выглядели маленькими. Кукурелья пробил прямо в него.

Было ощущение, что "Мадрид" никак не мог придти в себя перед перерывом, за исключением нескольких вспышек на контратаках. Родриго и Модрич были близки и на 41-й минуте у них появился хороший шанс: Модрич прострелил, а Винисиус Жуниор перед Уэсли Фофана каким-то образом не смог замкнуть».

«Челси» не смог остановить Винисиуса Жуниора

Корреспондент The Athletic Лайам Твоми отдает должное бразильскому нападающему «Реала», которого хозяева так и не сумели сдержать.

«Стартовая стратегия "Челси" в отношении Винисиуса лучше всего отражена в эпизоде на 14-й минуте, когда бразилец попытался совершить фирменный резкий забег по полю с левого фланга, но Рис Джеймс остановил его. И Уэсли Фофана. И Энцо Фернандес. Все одновременно.

Схема "Челси" 3-4-2-1 часто позволяла им удвоить или даже утроить команду, опекающую Винисиуса, который чаще, чем кто-либо другой, дает искру "Реалу" в атакующей трети поля. Некоторое время это работало довольно хорошо, и Джеймс даже неоднократно заставлял своего бразильского друга вернуться, чтобы помочь Эдуардо Камавинга.

Но у этой команды "Реала" есть привычка подбирать клуючи к игре своих соперников, и когда они использовали океан пространства позади Марка Кукурельи с Родриго на 58-й минуте, Винисиус неизбежно прибыл в штрафную площадь с противоположного фланга в идеальное время для передачи мяча своему соотечественнику, забившему первый гол вечера.

Только вмешательство Трево Чалоба в последний момент помешало ему самому усугубить страдания "Челси" после ухода Карима Бензема, а затем он накрыл стол для Феде Вальверде, чтобы тот протанцевал сквозь защиту "Челси" и подготовил Родриго для еще одного подключения.

Может быть, и не существует работающего плана, чтобы остановить Винисиуса».

Куртуа смеялся последним

Автор ESPN Джеймс Олли вспоминает сложные отношения голкипера «Реала» со своим бывшим клубом и фиксирует безукоризненную игру бельгийца.

«Тибо Куртуа числился в составе "Челси" семь лет, но в этих краях его не любят.

Устроенная им забастовка с целью форсировать переход в "Реал Мадрид" и использование различных интервью, чтобы попытаться уговорить Эдена Азара сделать такой же шаг, сделали его крайне непопулярным человеком в западном Лондоне и принесли ему прозвище "Змея" от болельщиков "Челси", возмущенных его двуличным поведением.

У одного болельщика в Мэтью Хардинг-Энд стюард конфисковал желтую резиновую змею после попытки бросить ее в направлении Куртуа в первом тайме.

Напротив, Антонио Рюдигер, впервые вернувшийся на "Стэмфорд Бридж" после его бесплатного перехода в "Реал" прошлым летом, был встречен уважительно, если не считать нескольких одиноких болельщиков за воротами, которые он защищал во втором тайме.

Несмотря на это, Куртуа смеялся последним, сделав отличный сейв после удара Марка Кукурельи в первом тайме, отбив попытку Энцо Фернандеса во втором и сохранив "сухими" ссвои ворота, что помогло "Реалу" с комфортом выйти в полуфинал».

Победитель: Родриго

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и форвард «Реала» попал в первую категорию.

«В прошлом году бразильский нападающий был героем противостояния с "Челси" в Лиге чемпионов, выйдя со скамейки запасных, чтобы забить поздний гол на "Сантьяго Бернабеу", что перевело противостояние в дополнительное время.

И хотя его голы здесь были не столь драматичны, они были столь же важны. В первом тайме Родриго метнулся по правому флангу, умело используя единственную настоящую контратаку "Мадрида" в игре.

Он отпасовал мяч, но в итоге тот снова оказался у него на ногах в шести ярдах от ворот — шанс, который он просто не мог упустить, прежде чем отпраздновать фирменным "Сиууу" Роналду на глазах у хмурых болельщиков "Челси".

Он снова был в игре 20 минут спустя, просто введя мяч после того, как Федерико Вальверде подготовил ему момент своим прекрасным слаломным проходом через четырех защитников "Челси".

Во вторник Карим Бензема был не в лучшей форме, а "Реал Мадрид" нуждался в новом герое, чтобы продолжить свои подвиги в Лиге чемпионов. Родриго был этим человеком».

«Челси» нужно найти свою новую идентичность

Автор Daily Mail Иэн Лэдимэн размышляет о проблемах лондонского клуба под новым руководством.

«Это поражение в значительной степени знаменует собой конец великого эксперимента Лэмпарда. Вернувшись, чтобы попытаться навести порядок в раздевалке "Челси" и добыть какие-то результаты, специалист бесславно завершил эту миссию. Четыре игры, четыре поражения и один гол. В Европе не ожидалось чуда, и в Премьер-лиге также нет никаких надежд на него.

Тем не менее, "Челси" — это клуб, жаждущий чего-то, что когда-то представляли Лэмпард и ему подобные. Во втором тайме Лэмпард сделал тройную замену: на поле сразу вышли Рахим Стерлинг, Жоау Феликс и Михаил Мудрик. Эти трое игроков стоят около 150 миллионов фунтов стерлингов в сумме. Но когда "Реал" забил свой второй гол за десять минут до конца, стало ясно, как никогда, что только деньги не спасут этот клуб и эту команду. Нет, сейчас "Челси" отчаянно нужны личности.

Нам сказали, что они создают новый клуб, когда совладелец Тодд Боэли расхваливал свою собственную долгосрочную стратегию найма Грэма Поттера в сентябре прошлого года. Он сказал, что все нацелено на будущее, но это продолжалось только до тех пор, пока он не почувствовал, что настоящее стало слишком неприятным. Так все закончилось для Поттера, и Лэмпард во второй раз стал тренером. Внезапно "Челси" стал клубом, для которого выбранный путь движения вперед заключался в том, чтобы оглядываться назад.

И все это приводит "Челси" сюда, а еще точнее — в никуда. Команда, в которую пришел Лэмпард, сильно отличалась от той, которую он покинул, когда был уволен в январе 2021 года. Действительно, в составе, которую он выбрал на матч с "Реалом", было всего четыре игрока, которые вышли в составе "Челси" на матч первого тура с "Эвертоном", которым он тогда руководил. Есть ли в этом какой-то смысл? Конечно не, так что представьте, каково это быть на самом деле в этом футбольном клубе прямо сейчас.

"Челси" потратил деньги, но это им не помогло. Во всяком случае, еще нет. Что им действительно нужно сейчас, так это понимание того, кем они являются и, что более важно, кем они действительно хотят быть».