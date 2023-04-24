Ментальные монстры. «Брайтон» был лучше, но «МЮ» выстоял и вышел в финал Кубка Англии

В полуфинальном матче Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» добыл победу над «Брайтоном» в серии пенальти — 0:0 (7:6 по пенальти). В серии пенальти все решил промах Солли Марча, пробившего выше ворот. В финале Кубка Англии, который пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 3 июня, состоится дерби: «МЮ» сыграет против «Ман Сити».

Искупление Де Хеа

Автор The Telegraph Джейсон Барт отдает должное игрокам «Брайтона», которые превзошли «МЮ» по игре, но уступили по пенальти.

«Для "Брайтона" это оказалось поцелуем смерти. Для "Юнайтед" это был момент чистого игрового мастерства, который показал психологическую стойкость, которую сейчас требует от них Эрик тен Хаг.

Через три дня после вылета из Лиги Европы из-за просто отвратительной и хаотичной игры на выезде с "Севильей" они пришли в норму и вышли в первый чисто манчестерский финал Кубка Англии за 151-летнюю историю этого грандиозного турнира.

Мало того, это вполне может быть шансом "Юнайтед" лишить "Манчестер Сити" возможности повторить их невероятный требл из побед в Премьер-лиге, Лиге чемпионов и Кубке Англии, оформленный в сезоне 1998/99. Финал состоится 3 июня. Редко кого-то ждут с таким нетерпением.

Но сначала этот полуфинал, который развернулся как напряженная встреча, в которой доминировал блестящий "бокс-ту-бокс" футбол "Брайтона", который действительно должен был привести к победе их, а не "Юнайтед". То, как они играли, безусловно, заслужило это.

Если бы они только могли завершать свои моменты — и ярким примером этого была ситуация в дополнительное время, когда Алексис Макаллистер и Каору Митома безуспешно пытались закатить мяч в сетку после того, как в очередной раз разрезали "Юнайтед" своей атакой. До этого ужасное первое касание Дениза Ундава, вышедшего на замену, привело к еще одной упущенной возможности.

Им не хватало травмированного 18-летнего нападающего Эвана Фергюсона, хотя, помимо Де Хеа и Аарона Ван-Биссаки, все лучшие игроки были в сине-белых футболках. Не то чтобы это утешало, поскольку "Брайтон" все еще пытается завоевать свой первый крупный трофей.

Вместо этого "Юнайтед" сцепил зубы, и дело дошло до серии пенальти. И хотя Давид Де Хеа не взял ни один из семи пенальти "Брайтона", он полностью сыграл свою роль своим присутствием, когда Солли Марч нанес удар высоко над перекладиной.

Этот промах был частью истории искупления Де Хеа после его шоу ужасов в Испании, когда он подарил два гола в ответном четвертьфинальном матче. Также в рамках этого искупления он сделал шесть сейвов — три из них выдающимися — не давая "Брайтону" забить интенсивных 120 минут, которые предшествовали серии пенальти.»

«МЮ» все еще нацелен на кубковый дубль

Автор The Guardian Дэвид Хитнер считает, что за выход в финал манкунианцам стоит благодарить не только голкипера Давида Де Хеа, но и немалую долю удачи.

«И Виктор Линделёф должен был забивать. И он забил. По окончании 120 нервных минут и семи раундов пенальти все сошлось до противостояния центрального защитника "Манчестер Юнайтед" с вратарем "Брайтона" Робертом Санчесом.

Над этим полуфиналом нависла тень финала Кубка Англии 1983 года; это было, когда Гордону Смиту просто нужно было забить за "Брайтон" на последней минуте дополнительного времени, но он этого не сделал, что позволило "Юнайтед" не вылететь и выиграть переигровку. Теперь Линделеф, который провел отличный матч, будучи ключевой составляющей надежной защиты "Юнайтед", воспользовался случаем назначить встречу с "Манчестер Сити" в финале, направив удар в сетку ворот верхом.

"Брайтон" был просто уничтожен, особенно Солли Марч, который пробил предыдущий удар над перекладиной — единственный промах в серии пенальти, в которой Джейдон Санчо, вышедший на замену, и Маркус Рашфорд забили за "Юнайтед". Оба промазали за сборную Англии в финальном матче Евро-2020 против Италии. Каждый из них показал экстраординарное хладнокровие, замедлившись, когда они достигли "точки", прежде чем выстрелить в цел.

Марч был доведен до слез. Вингер, символ своего клуба, этого не заслужил. Не говоря уже о том, как он играл здесь или как он играл в течение лучшего сезона своей карьеры. Ни один из игроков "Брайтона" не заслужил этого после того, как они на равных сражались с "Юнайтед" на протяжении всего захватывающего 120-минутного шоу.

Им остается жалеть о промахе Дэнни Уэлбека, игравшего против своего бывшего клуба, на 57-й минуте и того, как Санчес дотронулся кончиками пальцев до мяча, после удара вышедшего на замену Марселя Забитцера в пятом раунде пенальти — он только помог мячу влететь в цель. Все это и их неспособность обыграть Давида де Хеа за 120 минут. Вратарь "Юнайтед" сделал несколько отличных сейвов — лучшим быдо спасение от удара Хулио Энсисо прямо перед моментом Уэлбека.

Марчу передал мяч для пробития пенальти другой заменивший "Юнайтед" Ваут Вегхорст, который только что забил . Признайтесь, вы думали, что он промахнется. Вегхорст поцеловал мяч, возможно, он наложил на него какое-то проклятие. Тем временем Де Хеа, казалось, врос шипами в газон. Когда Линделеф забил гол, Вегхорст в одиночку сорвался с места и упал на колени перед обезумевшими фанатами "Юнайтед" на трибунах.

Ожидание главного трофея "Брайтона" будет продолжаться, но "Юнайтед" сохранил свои надежды на домашний кубковый дубль — Кубок лиги уже в трофейном шкафу. Эрик тен Хаг был в ярости после вылета из четвертьфинала Лиги Европы от "Севильи" в прошлый четверг. Он и его команда снова в деле».

Ренессанс Ван-Биссаки продолжается

Автор Daily Mail Сами Мокбел выделяет правого защитника «МЮ», который провел отличный матч против «Брайтона».

«Противостояние защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаки против Каору Митомы стал одним из ключевых сражений на "Уэмбли". И Ван-Биссака, который был великолепен, движется к решающему для себя лету, поскольку его возрождение в "Юнайтед" продолжается.

Казалось, что правый защитник наверняка покинет "Олд Траффорд" в январе, но с тех пор он оказался важным игроком для Эрика тен Хага во второй половине сезона. И не исключено, что Ван-Биссака завершит свое возрождение в "Юнайтед" новым контрактом в конце сезона.

Его текущая сделка истекает в следующем году, но Mail Sport узнала, что потенциальное продление не сбрасывается со счетов. Если переговоры о его будущем в "Юнайтед" не приведут к положительному результату, есть большая вероятность, что 25-летний футболист уйдет перед началом следующего сезона.

Если он это сделает, то "Кристал Пэлас" встанет в очередь, чтобы вернуть его на "Селхерст-парк".

Южнолондонский клуб, продавший Вана Биссаку "Юнайтед" за 50 миллионов фунтов стерлингов в 2019 году, надеялся повторно подписать защитника в январе, но его неожиданный ренессанс привел к тому, что "Юнайтед" сорвал эти планы.

Но "Пэлас" по-прежнему заинтересован, и понятно, что у "Орлов" есть очень хорошие шансы заполучить Ван-Биссаку этим летом, если он не подпишет новый контракт».

Полузащита «Брайтона» переиграла «Манчестер Юнайтед»

Корреспондент ESPN Роб Доусон отдает должное талантливым полузащитникам «Брайтона».

«Полузащита — одна из многих линий команды "Юнайтед", которая нуждается в усилении, и Тен Хаг мог бы добиться большего, имея в своем распоряжении пару из "Брайтона" Алексиса Макаллистера и Мойзеса Кайседо, которые делали "чаек" лучшей командой на целых отрезках матча.

Пара игроков очень важна для игры, которую выстраивает тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби, и оба получили особое внимание со стороны полузащитников "Манчестер Юнайтед" Кристиана Эриксена и Бруну Фернандеша, когда "Брайтон" пытался играть от обороны. Но центральные защитники Льюис Данк и Адам Уэбстер доверились способности Макаллистера и Кайседо найти полметра пространства и перебросить мяч партнеру по команде

Снова и снова "Юнайтед" пытался заставить "Брайтон" совершать ошибки, но чаще всего Макаллистер и Кайседо помогали им преодолевать давление. Пеп Гвардиола недавно назвал выстраивание атаки "Брайтоном" "лучшим в мире", и на "Уэмбли" они оправдали ожидания.

В противоположность этому, "Юнайтед" часто стремился делать ставку на длинные забросы на Антони Марсьяля, и была причина, по которой через 25 минут "Брайтон" выполнил вдвое больше передач.

У "Брайтона" было больше моментов за 90 минут, и до серии пенальти у "чаек" было больше шансов забить, но "Брайтон", и в частности Макаллистер и Кайседо, могут гордиться своей игрой».

«Брайтон» должен забыть об этом результате и сосредоточиться на Европе

Автор The Athletic Энди Нэйлор считает, что «чайки» еще могут закончить сезон на мажорной ноте, если закрепятся в еврокубковой зоне таблицы АПЛ.

«У "Брайтона" нет времени останавливаться на горьком поражении в серии пенальти после того, как во второй раз за четыре года им не хватило одного шага до финала Кубка Англии. В среду они едут в гости к "Ноттингем Форест", чтобы впервые побороться за место в зоне еврокубков по итогам сезона.

Команде Де Дзерби, занимающей сейчас восьмое место в таблице АПЛ, предстоит сыграть девять матчей за 33 дня. Это жесткий график, как с точки зрения количества, так и качества. Оставшиеся противостояния включают матчи против четверки лучших, прежде чем они закончат сезон матчем против "Астон Виллы" (в настоящее время шестой).

Травмы накапливаются. Де Дзерби уже остался без Адама Лаллана, Тарика Лэмпти и Джереми Сармьенто, а Дэнни Уэлбек был заменен на 75-й минуте на "Уэмбли", когда ударил по блокирующей ноге Линделофа.

Главный тренер "Брайтона" может только надеяться, что бывший нападающий "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и сборной Англии быстро поправится.

Другой вариант итальянца на позицию "ложной девятки", Эван Фергюсон, пропустил матч из-за травмы лодыжки, полученной в матче с "Челси", выигранном со счетом 2:1».

Победитель: Эрик тен Хаг

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и тренер «МЮ» попал в первую категорию.

«Иностранных тренеров иногда обвиняют в неуважении к национальным кубкам. Но не Эрика тен Хага, который в свой первый сезон в английском футболе привел "Юнайтед" к двум финалам, крайне серьезно отнесясь и к Кубку лиги, и к Кубку Англии.

За очень немногими исключениями, такими как матчи с "Чарльтоном" и "Редингом", он не использовал кубки как возможность дать отдых своим лучшим игрокам, даже когда они находились на грани выгорания после участия в четырех турнирах.

Голландец наслаждается важным событием, и после тоски по большим матчам на "Уэмбли", которых не было в последние несколько лет "Юнайтед" к концу сезона трижды побывал под знаменитыми сводами.

Тен Хаг также заслуживает похвалы за то, что помог "Юнайтед" выбить "Брайтон", который был одной из историй успеха этого года, всего через несколько дней после мучительного вылета манкунианцев из Лиги Европы в Севилье.

И он сделал это благодаря прагматичному подходу, позволив "Брайтону" владеть мячом и стремясь подловить его в контратаке. Ему пришлось пожертвовать своими идеалами, но он выполнил свою работу, и "Юнайтед" возвращается на "Уэмбли".».