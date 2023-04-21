ЛЧ. «Реал» и «Ман Сити» не испытали проблем, конец надежд «Наполи» на золотой дубль

18 и 19 апреля в Лиге чемпионов прошли ответные матчи 1/4 финала. И если с одной полуфинальной парой все было ясно заранее, то встречи в Неаполе и Милане сохраняли интригу до последних минут.

«Челси» — «Реал» 0:2 (общ. 0:4)

После двух мячей, пропущенных на «Сантьяго Бернабеу», терять «Челси» было уже нечего и Лэмпард принялся экспериментировать, выдвинув Н’Голо Канте и Конора Галлахера на позиции оттянутых нападающих под Каем Хаверцем на острие. Эксперимент отчасти удался.

В начале матча лондонцы довольно бодро атаковали, но проблемы «синих» с завершением моментов никуда не делись — отсутствие забивного нападающего по-прежнему главная проблем «Челси». Два самых острых момента хозяев в первом тайме создали опорник Канте и защитник Марк Кукурелья, но первый промахнулся, а второго умело обезвредил Тибо Куртуа.

Зато у «Реала» проблем с атакой не было даже с учетом того, что Карим Бензема проводил не лучший матч. Зато Винисиус Жуниор был, как обычно, неудержим. И, хотя бразилец не забил сам, он организовал после перерыва оба гола, забитых его соотечественником Родриго.

«Реал» сталкивался с соперниками из АПЛ в каждом из последних пяти розыгрышей плей-офф Лиги чемпионов, включая финал прошлого сезона, и выиграла семь из этих девяти игр. Мадридцы уже выбили «Челси» и «Ливерпуль» из ЛЧ этого года, забив при этом 10 голов и пропустив лишь дважды. Впереди «Ман Сити».

Герой матча: Родриго был героем прошлогоднего противостояния с «Челси» в Лиге чемпионов, забив гол, который перевел противостояние в экстра-таймы. В этом розыгрыше его голы были и не столь драматичны, зато сняли все сомнения о возможном исходе противостояния.

До первого гола «Реала» матч на «Стэмфорд Бридж» мог качнуться в любую сторону, но бразилец умело использовал единственную настоящую контратаку «Мадрида» в игре. А спустя двадцать минут он сделал все, чтобы красивый слаломный проход Феде Вальверде не пропал даром.

Неудачник матча: Н'Голо Канте. Выбор может показаться странным, учитывая, что француз был привычно хорош в обоих матчах с «Реалом», но результативность никогда не была его сильной стороной, и это проявилось в худшее для «Челси» время.

Выступая в качестве одного из самых атакующих полузащитников инновационной схемы Лэмпарда, Канте дважды оказывался в отличной позиции в штрафной площади, чтобы обеспечить «синим» преимущество в матче, и оба раза ему не удалось забить. В первом тайме он вообще не попал в створ, а после перерыва Эдер Милитао случайно заблокировал его удар.

«Наполи» — «Милан» 1:1 (общ. 1:2)

Даже несмотря на минимальное поражение в первом тайме, шансы на исторический выход в полуфинал Лиги чемпионов были в руках «Наполи» — лидер атак Виктор Осимхен вернулся в строй, а команда Лучана Спаллетти могла рассчитывать на поддержку трибун арены «Диего Армандо Марадона».

И тем не менее, до перерыва был «Милан», который мог открыть счет уже в середине первого тайма, когда Рафаэл Леау заработал пенальти для Оливье Жиру.

Кипер «Наполи» Алекс Мерет угадал направление удара француза, но перед перерывом этот дуэт все же переиграл стража ворот. Леау совершил слаломный проход со своей половины и выкатил в чужой штрафной мяч на Жиру, который замкнул.

Во второй половине игры «Наполи» прибавил, Хвича Кварацхелия имел два опасных момента в начале тайма, а в концовке мог переломить ход матча, но реализовал пенальти. Гол Осимхена в компенсированное время лишь подсластил горькую пилюлю для хозяев.

Герой матча: Рафаэль Леау. Все взоры были прикованы к фланговой игре Кварацхелии, но именно форвард «Милана» сыграл решающую роль благодаря своим мощным атакам по левому флангу.

Леау заработал пенальти и сделал голевую передачу после прохода в стиле Марадоны (и это — на стадионе имени великого аргентинца). «Наполи» не справлялся с португальцем и «Милан» воспользовался этим.

Неудачник матча: Хвича Кварацхелия несколько сдал в последние недели. В матче с «Миланом» он много владел мячом, но не мог показать ни взрывной скорости, ни той голевой угрозы, какая была в нем в начале сезона.

В 35 играх во всех турнирах за «Наполи» грузинский хавбек забил 14 голов и сделал 16 результативных передач, что является статистикой топового уровня. Но после того, как Меньян отразил его пенальти на 81-й минуте, это была уже шестая игра подряд, в которой Хвича не смог забить или создать гол.

«Бавария» — «Манчестер Сити» 1:1 (общ. 1:4)

После комфортного преимущества в три мяча, добытого в первом матче, «Ман Сити» решил поиграть вторым номером на «Альянц Арене», отдав инициативу «Баварии», которой нужно было совершать подвиг перед родными трибунами.

И нельзя сказать, что моментов у немцев не было, но и Лерой Сане, и Кингсли Коман с Эриком-Максимом Шупо-Мотингом не сумели воплотить их в голы до перерыва. Впрочем, и «Сити» не сумел увеличить отрыв в первом тайме, после того как Дайо Упамекано сыграл рукой в своей штрафной, и судья назначил пенальти.

Эрлинг Холанн вышел к «точке», но зарядил над перекладиной, сильно взбодрив трибуны мюнхенской арены и «Баварию». Вот только и сам норвежец как следует завелся после этой неудачи, и во втором тайме разогнал атаку с Кевином де Брейне, обыграл Упамекано и послал мяч в верхний угол ворот.

После этого все надежды для «Баварии» умерли, а гол Йозуа Киммиха, реализовавшего пенальти в концовке, по крайней мере, помог им не проиграть второй раз.

Герой матча: Эрлинг Холанн. Ужасное исполнение пенальти норвежцем показало, что он тоже человек, пусть даже это был его первый промах с «точки» за 16 матчей в клубном футболе. Но его реакция на промах показала, почему он является главным фактором, благодаря которому «Сити» может выиграть турнир в этом сезоне.

Холанн зацепился за передачу Кевина Де Брейне и пробил Янна Зоммера, забив 15 голов в последних семи матчах. Весь последний месяц с небольшим он забива в среднем более двух голов за игру.

Неудачник матча: Дайо Упамекано показал еще более катастрофическую игру во втором матче, чем в первом. Защитнику сборной Франции повезло, что из-за офсайда его не удалили после того, как он сбил Холанна недалеко от штрафной площади.

Хотя «Баварии», вероятно, было бы лучше вдесятером, учитывая, что Упамекано затем привез пенальти, необъяснимо вытянув одну из рук, которую он изначально так осторожно держал за спиной. Затем, в довершение ко всему, он подарил «Сити» еще один гол в этом матче, когда он поскользнулся, преследуя Холанна.

«Интер» — «Бенфика» 3:3 (общ. 5:3)

Миланский клуб нестабильно играет в Серии А, но в Лиге чемпионов демонстрирует себя во всей красе. Тем не менее, вряд ли кто-то ожидал голевого изобилия в этом противостоянии, ведь в 1/8 финала «Интер» прошел «Порту», забив всего один гол.

Но уже в первом матче в Лиссабоне итальянцы забили два безответных мячах, а встреча на «Сан-Сиро» превратилась в настоящую перестрелку. Уже на старте поединка Николо Барелла увеличил преимущество идеальным обводящим ударом в дальний верхний угол ворот.

Затем Лаутаро Мартинес мог убить это противостояние окончательно, но его гол не засчитали, а вместо «Бенфика» восстановила равенство — Фредрик Эурснес удачно пробил головой после подачи Рафы Силва с правого края.

В середине второго тайма Маринес все же забил свой гол, а вышедший на замену Хоакин Корреа окончательно убил интригу. При этом «Бенфике» удалось уйти от поражения на «Сан-Сиро» благодаря голам Антониу Силвы и Петара Мусы в концовке.

Герой матча: Лаутаро Мартинес, который провел отличный матч, постоянно совершая опасные рывки. Сделал ключевой пас в эпизоде с первым голом, забил сам, прервав свою десятиматчевую голевую засуху, и в целом уверенно действовал на мяче.

Неудачник матча: Скорее неудачник всего противостояния — «Бенфика». Нельзя сказать, что португальский клуб уступал своему сопернику, но «Интер» был расчётливее и эффективнее в завершении. Кто знает, как сложилось бы противостояние, будь лиссабонцы чуточку изобретательнее и удачливее в домашнем матче?

Что дальше?

Полуфинальные пары: «Милан» — «Интер» и «Реал» — «Манчестер Сити». Первые матчи пройдут 9 и 10 мая, ответные — 16 и 17 мая.

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 10 июня на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле.

Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат.