Неудержимые. Холанн — лекарство от неудач «Ман Сити» в Лиге чемпионов?

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Автором первого мяча на 57‑й минуте встречи стал нападающий Эрлинг Холанн. Также в первом тайме форвард не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. В составе «Баварии» на 83‑й минуте отличился капитан команды Джошуа Киммих, который забил с одиннадцатиметровой отметки. «Ман Сити» в первой встрече победил со счетом 3:0 и по сумме двух матчей вышел в полуфинал, где сыграет с испанским «Реалом».

«Ман Сити» пережил испытание «Альянц Ареной»

Автор Daily Mail Оливер Холт считает, что команда Пепа Гвардиолы сделала очередной уверенный шаг на пути к историческому достижению.

«Именно на этом этапе сезона 24 года назад начала закрепляться мысль о том, что "Манчестер Юнайтед" может выиграть беспрецедентный требл в Лиге чемпионов, Премьер-лиге и Кубке Англии. Та же аура, то же чувство судьбы витает вокруг "Манчестер Сити" сейчас, когда они неумолимо устремляются вперед к полуфиналам, финалам и ключевым противостояниям.

Да, "Сити" выиграл в три мяча в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", но то, как они выстояли в вихре страстей, бушевавших на великолепной "Альянц Арене", и сохранили свое лидерство, выбив победителя с общим счетом 4:1, показало, что ни представляют собой еще один пример характера и таланта.

Точно так же, как "Юнайтед" столкнулся с мощью "Ювентуса" Зинедина Зидана в полуфинале турнира в 1999 году, "Сити" столкнется с самым суровым испытанием в своем историческом походе, когда они сразятся с "Реалом" в полуфинале в мае. То, как они смотрели на "Баварию", и на пыл ее болельщиков в среду вечером сослужит им хорошую службу в этом испытании.

"Бавария" и их болельщики буквально вгрызлись в них, а тренер мюнхенцев Томас Тухель был настолько поглощен страстями вечера, что получил красную карточку за свои выходки на боковой линии. "Сити" были просто слишком хорош и слишком силен, чтобы уступить.

Эрлинг Холанн воплощал силу их характера. Он не забил пенальти в первом тайме, но в ответ вывел "Сити" вперед в начале второго тайма. Это был его 48-й гол в весьма примечательном личном сезоне. "Сити" пропустил поздний пенальти, который реализовал Йозуа Киммих, но к тому времени противостояние себя исчерпало.

Они перенесли это испытание шумом, и теперь они сыграют с "Шеффилд Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии на "Уэмбли" в субботу, а затем в следующую среду на "Этихаде" состоится поединок с лидером Премьер-лиги "Арсеналом".».

Холанн ошибается, но сам исправляет ошибки

Автор The Telegraph Джейсон Барт воспевает нападающего «Манчестер Сити», который не дал своей команде проиграть и который продолжает забивать и бить рекорды.

«Наконец Эрлинг Холанн доказал, что он человек, но ненадолго, поскольку "Манчестер Сити" сделал еще один шаг к бессмертию.

Разящий Викинг, норвежский феномен не реализовал спорный пенальти — один из двух, назначенных в эту огненную ночь, — но его железная вера в себя такова, что он забил драгоценный гол, который положил конец любым слабым надеждам мюнхенской "Баварии" на перелом хода этого четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов.

Таким образом, "Сити" снова встретится с действующим обладателем трофея "Реалом" в полуфинале, как они это сделали, проиграв так травматично и так ошеломляюще в прошлом году. Но на этот раз все уже ощущается по-другому. Совсем иначе.

Эта разница — Холанн. Он вселяет в "Сити" эту веру, и он продемонстрировал ее снова, когда яростно забил свой 48-й гол в этом замечательном сезоне, после ошибки с пенальти в первом тайме.

Яд и раздражение были в яростном ударе и в неистовых празднования Холанна, выглядевшего так, будто он был зол и вынужден загладить свою вину. Он даже бежал более агрессивно, выцеливая свой гол, чтобы заставить замолчать ранее злорадствовавших болельщиков "Баварии".

В то время как некоторые игроки сдуваются после неудачи с таким жизненно важным пенальти, это только сделало Холанна более решительным. Он был совершенно неумолим и насытился бы только видом мяча, попадающего в сетку.

Сотрите первый абзац. Может быть, Холанн и в самом деле не человек, потому что в нем не проявляется никакой слабости. Невзгоды — это просто топливо. Ракетное топливо. У него такой склад ума, драйв и сосредоточенность. Он может промахнуться один раз, но не дважды.

Гол 22-летнего футболиста означает, что он забил 12 голов в Лиге чемпионов в этом сезоне — ни один игрок не забил больше за английский клуб, он сравнялся с рекордом, установленным Руудом Ван Нистелроем из "Манчестер Юнайтед", и на его счету невероятные 35 голов в 27 играх турнира».

«Бавария» вновь открыла в себе огонь под руководством Тухеля

Автор ESPN Том Гамильтон хвалит игру «Баварии», которая сумела дать бой «Манчестер Сити», хоть этого было и недостаточно для успеха.

«Всего две победы в шести матчах с тех пор, как Тухель возглавил "Баварию", а чемпионы Бундеслиги выбыли из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала третий сезон подряд. Но, несмотря на разочарование в связи с преждевременным завершением еще одной европейской кампании, выступление на ходящей ходуном "Альянц Арене" должно стать основой для движения "Баварии" вперед.

Такие игроки, как Коман и Зане, создавали трудности для "Сити", в то время как Джамал Мусиала был постоянной угрозой. Йозуа Киммих и Леон Горецка выиграли битву в полузащите, но им просто не хватало остроты и точности в завершении в атаке.

Коман комфортно брал верх над Натаном Аке на левом фланге, снова и снова ему удавалось проскочить за заднюю линию "Сити", но у него не было возможностей превратить это в явные моменты. Эрик Шупо-Мотинг продемонстрировал достойное присутствие впереди, но Джону Стоунсу и Рубену Диашу удалось усмирить его угрозу.

Хотя "Бавария" будет разочарована общим счетом 1:4 по сумме двух матчей, в этой игре было достаточно огня, чтобы его хватило до конца сезона. Тухель, безусловно, готов к бою, учитывая его вспышки на бровке. Они сравнялись по очкам с дортмундской "Боруссией" на вершине Бундеслиги, и им нужно сохранять интенсивность на этом уровне до конца сезона, поскольку они гонятся за своим 11-м титулом чемпиона Германии подряд».

Новый подход от Пепа

Корреспондент The Athletic Марк Кэри хвалит прагматичность английского клуба и его наставника, которые берегли силы в преддверии продолжающейся борьбы в трех турнирах.

«Эта игра "Манчестер Сити" не будет шаблоном, к которому мы возвращаемся, когда запускаем видео с "типичной командой Пепа Гвардиолы", но вы можете поспорить, что Гвардиоле в конечном итоге понравится то, что он увидел от своих подопечных.

Даже против элитных команд мы так привыкли видеть, как "Манчестер Сити" доминирует над мячом, и неустанно стремятся восстановить владение, когда они его теряют. Сегодняшний вечер был другим.

Для контекста, наклон поля "Сити" — то есть доля владения мячом в игре, с учетом только касаний или передач в атакующей трети — составлял всего 42 процента, что является самым низким показателем территориального превосходства, которое они продемонстрировали в Лиге чемпионов за последние пять сезонов.

Задача была другой, ведь им нужно было защищать такой удобный счет 3:0, и Гвардиола заявил, что они будут стараться остановить контратаки "Баварии" (что они и делали с переменным успехом), но это показывает, насколько взвешенным был подход со стороны тренера.

"Сити" становится более закаленным, сообразительным и опытным в плей-офф Лиги чемпионов. Там, где раньше они могли сдуться под давлением европейских тяжеловесов, "Сити" выглядел сосредоточенным.

Это был деловой подход, поскольку они нацелены на трофеи в Премьер-лиге, Кубке Англии и — самом неуловимом из всех — трофее Лиги чемпионов».

Неудачники: Нелепые решения по игре рукой

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и спорные судейские решения попали во вторую категорию.

«Хотя "Сити" извлек выгоду из чрезвычайно сомнительной игры рукой, которую увидел VAR, в предыдущем раунде против "РБ Лейпциг", но здесь они сами стали жертвами еще одного необъяснимого назначения пенальти.

К счастью, противостояние было уже практически закончено, а это значит, что решение не будет слишком тщательно изучаться. Но оно должно бы быть, потому что Мануэль Аканджи был виновен здесь только в том, что у него было оружие.

Он пошел в борьбу, чтобы усложнить жизнь Садио Мане, как сделал бы любой защитник, придерживая сенегальца руками. Рука Аканджи была прямо над мячом, а это означало, что удар по ней был неизбежен, как только мяч взлетел в воздух от ноги Мане.

Мане, возможно, дерзко потребовал пенальти, но даже Томас Тухель не считал его оправданным, качая головой, когда пенальти в конце концов был назначен.

В Премьер-лиге судьи проявляют больше здравого смысла при игре рукой, делая поправку на случайные нарушения и учитывая близость.

Но УЕФА не проявляет гибкости, судьи свистят игру рукой всякий раз, когда мяч попадает в руку или плечо, не обращая внимания на умышленность. И это вредит игре и зрелищу».