Уплывающий титул. «Арсенал» сделал подарок «Ман Сити», снова упустив преимущество в два мяча

«Арсенал» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2) в выездном матче 31‑го тура АПЛ. В составе гостей голы забили Габриэл Жезус и Мартин Эдегор, у «Вест Хэма» отличились Мохамед Бенрахма и Джаррод Боуэн. Хавбек «Арсенала» Букайо Сака не смог реализовать пенальти во втором тайме. «Арсенал» лидирует в таблице АПЛ с 74 очками, отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» по итогам тура сократился до четырех баллов. «Вест Хэм» (31) занимает 15‑е место.

День, когда все пошло под откос

Автор The Guardian Дэвид Хитнер считает, что потеря очков в матче с «Вест Хэмом» может стоить команде Микеля Артеты чемпионского титула.

«Если ожидание "Арсеналом" чемпионского титула в Премьер-лиге продлится и после окончания этого сезона, этот день войдет в историю как день, когда все покатилось под откос. После ничьей 2:2 в прошлое воскресенье с "Ливерпулем" Микель Артета и его тренеры были довольны этим очком, даже если они признавали, что матч-менеджмент должен быть улучшен. Было не так много "а что, если?" — хоть они и вели 2:0.

Здесь было совсем другое ощущение. Это была игра, которую "Арсенал" держал в своих руках, сначала после того, как они вырвались вперед со счетом 2:0. В тот момент игрокам "Вест Хэма" было не продохнуть, превосходство "Арсенала" было почти мучительным.

Затем, при счете 2:1 в начале второго тайма, "Арсенал" сделал это снова, когда Букайо Сака пошел пробивать пенальти. Лучший игрок клуба ни разу не промазал с "точки" после своего печально известного провала за сборную Англии в финальной серии пенальти Евро-2020 против Италии, но самообладание подвело его, и его удар прошел мимо правой штанги Лукаша Фабиански.

И как же "Вест Хэм" заставил его и "Арсенал" заплатить за это. Команда Дэвида Мойеса, для которой очки и общая результативность были очень важны в битве за выживание, перевернула игру с ног на голову, когда Саид Бенрахма забил с пенальти на 33-й минуте, сделав счет 2:1.

После этого "Арсенал" потерял свою игру — контроль был потерян, креативность отсутствовала. Трудно припомнить, чтобы они играли так вяло в течение целых 60 минут или около того, и "Вест Хэм" полностью заслужил ничью, а их трио полузащиты из Деклана Райса, Томаса Соучека и Лукаса Пакеты было выдающимся.

Удар с лету Джаррода Боуэна обеспечил им очко, и они могли заработать и все три в концовке, но Майкл Антонио, который был хорош на острие атаки, отправил мяч головой в перекладину».

Неожиданный результат для обеих команд

Автор The Telegraph Джейсон Барт впечатлен тем, как перевернулась игра в ключевые две минуты второго тайма.

«К 10-й минуте игры, когда он забил дважды, казалось, что итогом этого ключевого матча стало то, что тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес был на грани увольнения. Он вполне мог не продержаться и до конца дня, в то время как единственной заботой "Арсенала" в то время было то, насколько они могут сократить преимущество "Манчестер Сити" по разнице мячей.

Вместо этого Мойес, безусловно, спас себя, по крайней мере, на данный момент, и, хотя "Арсенал" увеличил свое преимущество над "Сити" до четырех очков, они сыграли на игру больше, а спустя полторы недели, в среду им нужно ехать на стадион "Этихад", и этот результат, несомненно, значительно сместит импульс для них. Все закрутилось в двух драматических минутах, когда Букайо Сака не реализовал пенальти, первый раз после неудачной для него серии ударов в финале Евро-2020 за сборную Англии, что восстановило бы преимущество "Арсенала" в два гола и закрепило бы их победу.

Вместо этого, вскоре после этого, именно выдающийся Джаррод Боуэн забил гол, чтобы сравнять счет для "Вест Хэма", и после этого, что особенно тревожно для "Арсенала", более вероятным казалось, что снова забьют хозяева, а не гости. Все — титульная гонка, будущее Мойеса — казалось, изменилось за эти две минуты.

"Вест Хэм", откровенно говоря, был плох и неорганизован в первые минуты, а у Мойеса не было никаких идей, пока Деклан Райс не возглавил камбэк, выиграв ключевое единоборство у Томаса Парти, замешкавшегося на мяче, и помог заработать пенальти, который дал им плацдарм, чтобы дать отпор. "Арсенал" обвинял Райса в игре рукой, но решение осталось в силе.

"Вест Хэм" находится всего в четырех очках от зоны вылета и занимает 15-е место, но это было очко и, в конечном счете, результат, которого они не ожидали. Да и "Арсенал" тоже».

Голы «Арсенала» были забиты слишком легко

Автор Daily Mail Иэн Лэдимэн считает, что «канониры» слишком расслабились после успешного начала матча.

«Теперь титул принадлежит "Манчестер Сити". Это может выглядеть не так, если смотреть на таблицу, но две команды встречаются в Манчестере через десять дней, и проблема "Арсенала" в том, что их форма движется в одну сторону, а у "Сити" — в другую.

Таким образом, "Арсенал" должен быть лучше, чем сейчас. Действительно, должен быть. Сейчас предстоит проверка не только качества футбола, но и психологического состояния, и именно это "Арсенал" начинает открывать для себя.

Это не коллапс. Еще нет. Но это был плохой день просто потому, что "Вест Хэм" был командой, ожидающей поражения, и это должно было произойти.

Мы можем сколько угодно винить нереализованный пенальти Букайо Сака на 50-й минуте. На тот момент счет был 2:1 в пользу "Арсенала", и если бы Сака забил, кажется невероятным, что его команда не выиграла бы матч. Так что это был ключевой момент, и тот факт, что пенальти Сака даже не потребовал сейва, поскольку он промахнулся на полметра от штанги, несомненно, заставит его чувствовать себя ужасно.

Но не поэтому "Арсенал" не выиграл. Они не выиграли, потому что позволили "Вест Хэму" вернуться в игру, в которой те не участвовали в течение первых получаса. Первый гол "Вест Хэма" должен был доставить "Арсеналу" лишь неудобство, настолько сильным он был до сих пор. Но "Арсенал" позволил этому моменту изменить ход игры и так и не вернул его назад.

Даже после того, как "Вест Хэм" сравнял счет, у "Арсенала" оставалось полчаса и значительное количество артиллерии на скамейке запасных. Однако им так и не удалось вернуть лидерство, и последний шанс в игре выпал "Вест Хэму", когда Майкл Антонио головой отправил мяч в перекладину.

Разница между этим и ранними этапами матча была разительной. Игроки Мойеса выглядели готовыми к проигрышу с самого начала, а два гола "Арсенала" были забиты слишком легко».

Ошибка в полузащите снова дорого стоит «Арсеналу»

Автор ESPN Джеймс Олли выделяет ключевую ошибку игроков «Арсенала», позволившую хозяевам вернуться в борьбу.

«В матче против "Ливерпуля" Гранит Джака сделал ненужный подкат против Трента Александра-Арнольда, который разозлил болельщиков и пробудил "Ливерпуль" к жизни. Здесь Парти слишком просто уступил Райсу в середине поля, и этот момент не лишен более глубокого подтекста, поскольку ожидается, что "Арсенал" попытается купить Деклана этим летом.

Этот момент неожиданно позволил "Вест Хэму" переломить игру, когда Райс нашел пасом Пакету, которого Габриэль сбил в штрафной. В этом сезоне Парти постоянно играл в полузащите "Арсенала", но его потеря самообладания в полузащите отразилась на потере контроля со стороны гостей.

Календарь и таблица АПЛ

В итоге Райс зафиксировал 11 возвратов мяча — больше, чем любой другой игрок на поле, — когда "Вест Хэм" вернулся обратно в борьбу. Напротив, Эдегор, который был великолепен в течение получаса, и Джака постепенно сдали. Это область, которую "Арсеналу" придется улучшить, чтобы сохранить свой титул».

«Вест Хэм» показывает отличный характер

Автор ВВС Майкл Эммонс хвалит «молотобойцев» за проявленный характер, спасший их от его одного крупного домашнего поражения.

«Это был пятый матч "Вест Хэма" из девяти в перегруженном апрельском расписании, и тренер Дэвид Мойес сделал восемь замен в команде, которая сыграла вничью 1:1 с "Гентом" в четверг в первом матче четвертьфинала Лиги конференций Европы.

Для Мойеса остается сложной задачей сбалансировать свою основную цель: остаться в высшем дивизионе и прогрессировать в еврокубках. Но шотландец, назначивший Артету своим капитаном, когда они вместе играли в "Эвертоне", будет в ярости из-за еще одного неудачного старта в домашнем матче лиги.

В своей последней игре на лондонском стадионе они проиграли со счетом 2:0 за 13 минут на пути к своему самому крупному поражению в сезоне — разгрому от "Ньюкасла" со счетом 1:5. Домашние болельщики опасались еще одного тяжелого поражения, но "Вест Хэм" продемонстрировал отличный характер, несмотря на то, что пропустил дважды так рано.

Это 11-й сезон подряд для "Вест Хэма" в высшем дивизионе. У них есть восемь матчей, чтобы спастись, и, несмотря на это завоёванное очко, у них остаются проблемы с возможным вылетом. Удар головой Антонио на 81-й минуте чуть не принес им невероятную победу в захватывающем лондонском дерби, но мяч отскочил от перекладины».