Верните скучный «Арсенал». Хаотичные «канониры» теряют очки из-за глупых ошибок

Накануне ничьей «Арсенала» с «Саутгемптоном» (3:3) Микель Артета сказал: «Мы должны быть очень скучными, просто повторять необходимые действия и сосредоточиться на том, что мы должны сделать этим утром. Вот и все».

Этот настрой был связан с дискуссиями о чемпионской гонке, но можно было провести корреляции с недавними выступлениями «Арсенала». В последнее время матчи были слишком безумными, по мнению лидеров лиги, и слишком часто это происходило по их собственной вине, пишет The Athletic.

В прошлое воскресенье на лондонском стадионе Томас Парти, слишком небрежно игравший в полузащите, открыл окно возможностей для «Вест Хэма», и Деклан Райс вломился через него. А здесь, в матче против «Саутгемптона» в пятницу, недопонимание между Аароном Рамсдейлом и Парти на первых минутах означало, что «Арсеналу» снова придется столкнуться с драмой, чтобы добиться результата.

«Это было просто необъяснимо сегодня, когда на первой же минуте мы сделали то, что сделали», — сказал Артета. «Конечно, хочется разобрать игру на большое количество периодов. Особенно после 25-й минуты (»Арсенал« проигрывал 1:2) и того, что произошло в последние 30 минут второго тайма. Но придется пройти через другие, худшие моменты, и мы должны справляться с ними лучше, чем мы это сделали».

Разочарование вызывает то, что голы вызваны собственными ошибками, вредящими «канонирам». У защиты «Арсенала» были проблемы с тех пор, как Премьер-лига вернулась в конце декабря после перерыва на чемпионат мира, но пропущенные голы казались все более предотвратимыми, особенно в этих последних двух ничьих с «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном».

«Арсенал» не пострадал от мастерских тактических ходов соперника и тонких комбинаций, он либо дарил своим соперникам моментам, либо выпадал из игры в жизненно важные моменты. По сути, «канониры» перестали делать простые вещи, которые привели их на вершину таблицы в первые восемь месяцев сезона.

Основным фактором, позволившим «Арсеналу» получить контроль над матчами в сезоне 2022–2023 годов, была их способность быстро и точно перемещать мяч с минимальным количеством касаний.

Это произошло после того, как Артета потребовал 300 000 пасов после с трудом вырванной победы над «Уотфордом» (3:2) в марте прошлого сезона, и хорошо сработало, лишив игроков и болельщиков соперника энергии. Такой подход удерживал «Брентфорд» на расстоянии вытянутой руки, когда они проиграли дома со счетом 0:3 в сентябре, позволил «Арсеналу» доминировать над «Челси» на «Стэмфорд Бридж» два месяца спустя, несмотря на окончательный счет 1:0, и совсем недавно помог подавить любую потенциальную неприятность в гостях у «Фулхэма» в марте.

В этих играх со стороны «Арсенала» царило спокойствие. Домашняя игра с занимающим последнее место «Саутгемптоном» казалась возможностью восстановить спокойствие перед главным испытанием сезона — матчем на выезде с «Манчестер Сити» в среду, но она была упущена.

Ожидалось, что игроки буду выглядеть уверенными и иметь представление о том, что они будут делать с мячом до того, как он окажется у них в ногах. Вместо этого «Арсенал» оказался в ситуации, когда они сначала играли в мяч, а только потом думали и оглядывались, и в результате ошибка Рамсдейла привела к тому, что «Саутгемптон» открыл игру всего на 28-й секунде матча.

Второй гол гостей спустя 13 минут, сделавший счет 0:2, был забит после того, как небрежный пас Парти вынудил Мартина Эдегора среагировать, сделав передачу вслепую через центральный круг. Третий гол, сделавший счет 1:3, пришел после того, как Парти принял такое же наивное решение, как и при его его встрече с Райсом в воскресенье, не обратив внимания на опасность и подарив сопернику угловой, с которого забил «Саутгемптон».

Эта дорого обошедшаяся им нерешительность была подытожена игрой Фабио Виейры.

Несмотря на то, что он оказывался на хороших позициях, ему не хватало авторитета, чтобы взять инициативу на себя и использовать свои моменты, как это делают Габриэль Мартинелли и Букайо Сака. Лишние касания в моментах, когда он должен был сразу пробить, и отказ от удара, который он должен был сделать, были моментами, которые продемонстрировали эту неуверенность, которую «Арсенал» не может позволить себе в Манчестере в среду.

Однако каким-то образом «Арсенал» все же взял очко в этом хаосе. Так же, как и в их поздних камбэках против «Манчестер Юнайтед» и «Борнмута», поздний навал заставлял верить, что по крайней мере будет один хороший один шанс, чтобы забить четвертый гол.

«Эмирейтс» был таким же шумным, как и весь сезон с того момента, как команды впервые вышли из туннеля. Толпа поддерживала эту громкость на протяжении всего матча и постоянно аплодировала игрокам за пределами поля.

Было очевидно, что эти игроки не готовы сдаваться, но два выступления на этой неделе не предполагают, что они внезапно захватят контроль над матчем на выезде с «Манчестер Сити». Тем не менее, «Арсенал» еще раз показал, насколько позиция «никогда не сдавайся» может помочь в том, чтобы не упустить свое лидерство в таблице прямо сейчас.

Отрыв теперь составляет пять очков, а «Сити» — без матчей чемпионата в эти выходные, поскольку они играют в полуфинале Кубка Англии — имеют две встречи в запасе. С приближением этого матча в середине недели на «Этихаде» судьба обоих клубов все еще находится в их собственных руках.

«Конечно, матч с "Саутгемптоном" был тяжелым ударом, но нужно оставит его позади», — сказал Артета. «Нужно отключиться сегодня вечером, переварить и начать думать: Как лучше всего победить соперника в Манчестере».

«Надеюсь, этот камбэк даст нам больше веры, потому что в конце концов, когда вы можете сделать то, что сделали мои игроки в сложной ситуации, несмотря ни на что, нужно верить в себя».

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Предупредительные выстрелы по «Арсеналу» были сделаны в двух матчах подряд. Излишняя небрежность и неспособность поддерживать стандарты игры, существовавшие ранее в этом сезоне, дорого им обойдутся, если они сыграют так же против «Сити».

«Арсеналу» нужно восстановить свое спокойствие и точность и, да, снова стать немного скучнее. Если не сделать это, то может снова понадобиться принять хаос и веру в себя, которые принесли им второе место в Премьер-лиге в этом сезоне по количеству очков в матчах, которые они проигрывали по ходу встречи (16 после 20 у «Кристал Пэлас»).