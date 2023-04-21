Самоликвидация. Ошибки Де Хеа и Магуайра оставили «МЮ» без Лиги Европы

Испанская «Севилья» разгромила английский «Манчестер Юнайтед» (3:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы. В составе победителей дубль оформил Юссеф Эн‑Несири (8‑я и 81‑я минуты), еще один мяч забил Луак Баде (47). Первая игра между командами, которая 13 апреля состоялась в Англии, завершилась со счетом 2:2. Таким образом, «Севилья» по сумме двух встреч вышла в полуфинал.

Провал на «Рамон Санчес Писхуан»

Автор The Telegraph Майк Маграт считает, что стабильность игры «МЮ» в текущем сезоне была иллюзией.

«Эрик Тен Хаг, возможно, думал, что сезон его команды не мог стать хуже, чем поражение от "Брентфорда" или семи голов от "Ливерпуля", но катастрофу на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" можно поставить в один ряд с худшими днями "МЮ" при голландце.

Ужасные ошибки Давида Де Хеа и Гарри Магуайра будут во главе списка, но они рассказывают лишь часть истории этой капитуляции. Многие другие также были виноваты в этот печальный для "Манчестер Юнайтед" вечер, а Тен Хаг указал на отсутствие характера у своей команды.

Напуганные враждебностью трибун на этом знаменитом старом стадионе, они застыли в панике. Противостояние, контроль над которым они утратили в последние минуты первого матча, было вырвано у них из рук стремительной белой молнией. На протяжении всего ответного матча этого четвертьфинала Лиги Европы мужчины играли против мальчиков.

Позорное поражение усугубляется тем, как далеко "Юнайтед" продвинулся под руководством Тен Хага с начала сезона. Он возродил их, и, учитывая некоторые из побед, которые они одержали, ожидалось, что они должны одолеть "Севилью", чтобы о них говорили как о претендентах на титул.

Но эти игроки "Юнайтед" умеют показывать провальную игру именно тогда, когда кажется, что они сумели все изменить и избежать неприятностей. Оправившись от разгрома "Брентфорда", они пропустили шесть голов от "Манчестер Сити". Поднявшись по таблице в зону Лиги чемпионов, они проигрывают "Ливерпулю" со счетом 0:7.

Это поражение от "Севильи" было таким же ужасным потому, что "Юнайтед" потерпел его от команды, которая не застрахована от вылета из Ла Лиги, несмотря на опытных игроков и статус рекордных шестикратных победителей турнира».

«МЮ» сам навлек на себя беду

Автор Daily Mail Крис Уиллер считает, что манкунианцы упустили победу в четвертьфинальном противостоянии с «Севильей» еще в концовке первого матча.

«Полчища болельщиков "Севильи" в белых рубашках, заполнившие лихорадочно шумящий "Эстадио Рамон Санчес-Писхуан" вчера вечером, осыпали поле рулонами туалетной бумаги. Может быть, они знали, что дальше предстоит "Манчестер Юнайтед".

С чего начать этот безнадежный вылет в четвертьфинале Лиги Европы? С матча на "Олд Траффорд" на прошлой неделе? В этом есть смысл.

Празднование "Севильи" продолжалось долгим приятным вечером в Андалусии, но правда в том, что сумбурный вылет "Юнайтед" из еврокубков начался дождливой ночью в Манчестере и двумя поздними автоголами Тайрелла Маласии и Гарри Магуайра. Это подарило "Севилье" новую надежду, и нужно признать, что команда Хосе Луиса Мендилибара и их великолепные болельщики максимально использовали это.

Или начнем с первого из двух комичных голов, подаренных Юссефу Эн-Несири за семь минут матча в Севилье? Возможно. С этого момента "Юнайтед" зашатался и так и не смог восстановить равновесие. Магуайр, которому не повезло попасть в собственные ворота на "Олд Траффорд", сравняв счет, снова оказался в центре внимания из-за его роли в первом матче Эн-Несири, но Де Хеа также должен взять на себя часть вины. Нет никаких сомнений в том, что вратарь "Юнайтед" был затем персонально виноват во втором голе марокканца — и третьем голе "Севильи" — на 80-й минуте, но команда Эрика тен Хага к тому времени была уже хорошо потрепана.

Нужно отдать должное "Севилье". В настоящее время это 13-я лучшая команда в Ла Лиге, это был третий раз, когда они выбили "Юнайтед" из Европы за последние пять лет. Nunca ter rindas — никогда не сдавайся — было написано на двух огромных баннерах, которые разворачивались, когда команды выходили из туннеля, и никогда еще оно не казалось более подходящим, чем в случае с "Севильей" и Лигой Европы.

Шестикратные победители заслуженно выходят в полуфинал против "Ювентуса". Но трудно уйти от того факта, что "Юнайтед" навлек это на себя. Начав с полного контроля над противостоянием, они в итоге финишировали вторыми».

Это турнир «Севильи»

Автор The Guardian Сид Лоу ищет сверхъестественные силы, которые помогали испанскому клубу в этом противостоянии.

«История повторилась: если первый этап был трагедией, то второй — фарсом. Вместе они положили конец надеждам "Манчестер Юнайтед" на еврокубковый трофей. Оставалось девять минут бурной, шумной ночи в Севилье, когда Давид де Хеа, далеко от своей штрафной, споткнулся и упал, оставив мяч у ног Юссефа Эн-Несири, а гол и судьбу своей команды — во власти соперника. С 30 ярдов марокканец забил гол и завершил этот четвертьфинал, забив третий для себя и пятый для "Севильи" гол за два матча.

"Манчестер Юнайтед" сам забил за них два гола в свои ворота в первом матче, и они "помогли" с остальными в Севилье, чтобы вылететь со счетом 2:5 по сумме двух матчей. Они подарили мяч сопернику в случае с первым и третьим голами, оба из которых забил Эн-Несири; а между ними был удар Лоика Баде, когда мяч с его плеча медленно и легко перескочил над вратарем и внутрь ворот. По итогам этой ночи — фактически двух ночей — которые были экстраординарным актом самоуничтожения со стороны "Юнайтед", именно "Севилья" будет в полуфинале, от радости по поводу чего этот стадион просто подпрыгивал.

"Юнайтед" не предложил ничего, что указывало бы на то, что они могут продолжать борьбу. Крупное поражение и все их ошибки не могли скрыть того, что они были побеждены гораздо лучшей командой, которая провела большую часть этого сезона, борясь за выживание.

Хотя Де Хеа и Гарри Магуайр косячили как обычно, виновными в вылете были все, и Эрик тен Хаг признал, что им не хватало бойцовского характера, назвав этот дефицит "неприемлемым".

Однако он может все еще размышлять о первом матче, где его команда не воспользовалась моментом, который бы закончил все досрочно; Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан выпали из игры из-за травм; и два причудливых автогола Тайрелла Маласия и Магуайра на 84-й и 92-й минутах сделали этот исход возможным.

Возможно, это было даже неизбежно, ведь получилось почти так же абсурдно, как на "Олд Траффорд". Характер первого матча вызывал фатализм, ощущение, что раз уж "Севилья" выжила, то должна действовать какая-то более глубокая сила, зов судьбы. "Господь и господин", — гласил баннер на фоне грома трибун севильцев, напоминая, что это их турнир».

Магуайр дает веские основания избавиться от себя

Корреспондент ESPN Роб Доусон считает, что провал в противостоянии с «Севильей» может поставить точку в истории пребывания защитника в стане «МЮ».

«Наиболее пессимистично настроенные болельщики "Юнайтед" предсказывали тяжелый конец сезона, когда Мартинес и Варан вылетят из-за травм, и Магуайр не сделал ничего, чтобы успокоить их.

Его ранняя ошибка была комичной: сначала он попросил мяч у Де Хеа, а затем попытался сделать первый пас, по-видимому, очень мало понимая, что происходит вокруг него.

Магуайр остался скрести в затылке, когда мяч перехватил Эрик Ламела, и он ничего не мог сделать, когда Эн-Несири нанес удар в нижний угол.

После блеклого сезона Магуайр — по-прежнему самый дорогой защитник в мире — выглядит лишенным всякой уверенности, и для многих болельщиков "Юнайтед" будет облегчением, что капитан их клуба дисквалифицирован на игру против "Брайтона" на "Уэмбли".

Похоже, он достиг такого этапа в своей карьере на "Олд Траффорд", когда кажется маловероятным, что можно что-то исправить.

Его тренер предпочитает других игроков на его позиции, и болельщики потеряли всякое доверие. Летом будет интерес со стороны других клубов, и, возможно, Магуайру пора двигаться дальше. Смена обстановки на клуб, где он не будет в центре внимания, вполне может пойти ему на пользу».

Санчо и Эриксен не могут заполнить пустоту в виде Фернандеша

Автор The Atletic Карл Анка вспоминает еще одну потерю «МЮ» в первом матче, которая оказала влияние на конечный результат противостояния.

«Гарри Магуайр может быть капитаном английского клуба, но Бруну Фернандеш был фактическим лидером "МЮ" и катализатором сезона 2022-23 гг. Однако, дисквалификация Фернандеша оставила Эрика тен Хага перед творческой загадкой.

В полузащите появилась тройка Каземиро и свободные "восьмерки" Кристиан Эриксенаи Марсель Забитцер, но их отчаянно не хватало: "Юнайтед" часто терял мяч, когда "Севилья" применяла контрпрессинг.

Попытки Забитцера присоединиться к Антони Марсьялю против последней линии обороны "Севильи" оставляли широко открытые пространства в полузащите, в то время как отсутствие агрессии Эриксена в борьбе за мяч означало, что полузащитники хозяев могли двигаться вперед в своем собственном темпе.

Это было слишком просто. "Юнайтед" не хватало того, как Фернандеш изводил и выматывал соперника на мяче, и остро нуждался в его креативных талантах.

Этот момент был подчеркнут тем, что они завершили первый тайм всего одним ударом в створ, поскольку Джейдон Санчо — их второстепенный плеймейкер — часто передерживал мяч при входе на заключительную треть поля

Санчо был заменен на Маркуса Рашфорда в перерыве, прежде чем травма Марсьяля побудила ввести в бой Ваута Вегхорста. Но к тому времени "Юнайтед" проигрывал матч со счетом 0:2 и вылетел.

Фернандес делает систему Тен Хаг лучше. В некоторых матчах он берет на себя роль системы. Без него "Юнайтед" выглядел потерянным».

Неудачник: Давид де Хеа

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и голкипер «МЮ» попал во вторую категорию.

«Вероятно, это было худшее выступление в его карьере в "Манчестер Юнайтед". Тен Хаг за день до этого настаивал на том, что испанец был "совершенным" вратарем, но он был катастрофой во всех аспектах, от его столь критикуемой игрой ногами до его отражения ударов.

Еще до первого гола "Севильи" его выносы ногами вызывали подозрения. Он быстро отправил мяч на трибуны, когда на него оказывали давление.

Он совершил большую ошибку при первом голе, отдав передачу Магуайру, хотя мог видеть, что защитника прессингуют Эрик Ламела и Эн-Несири.

Затем он не смог должным образом коммуницировать с Магуайром позже в первом тайме, когда промахнулся выходя на мяч, что побудило капитана призвать его действовать лучше.

В последних двух голах испанец виноват только сам. Он неправильно выбрал позицию в случае с голом Лоика Баде и не смог предотвратить полет мяча над его головой в сетку, хотя тот едва оторвался от плеч француза.

Третий гол стал идеальной иллюстрацией его проблем с игрой ногами, когда он ужасно контролировал заброс из глубины поля и отправил его прямо на благодарного Эн-Несири, которому понадобилось всего одно касание, чтобы забить.

У Де Хеа осталось всего два месяца по контракту с "Юнайтед", и, как сообщается, он отклонил их первое предложение о продлении. Это дает клубу шанс принять трудное, но необходимое решение и поблагодарить его за службу, но попрощаться с ним.

Он просто не способен играть ногами в эпоху, когда это может сделать любой уважающий себя вратарь самого высокого уровня».