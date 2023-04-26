Беллингем, Рейна, Ройс и еще 10 игроков, которые могут покинуть «Боруссию» этим летом

Несмотря на большие расходы, дортмундская «Боруссия» рискует завершить сезон без трофеев, что, в свою очередь, может обернуться серьезными изменениями в составе.

В начале года «Боруссия» не смогла пройти в Лиге чемпионов хромой на обе ноги «Челcи», а чуть позже проиграла «Лейпцигу» и вылетела из Кубка Германии. Кроме того, было неприятное поражение от «Баварии» в рамках Бундеслиги.

У «Дортмунда» осталась лишь одна возможность спасти сезон — для этого нужно выиграть чемпионат Германии. Такого шанса, как в этом году, в ближайшем будущем может и не быть.

Прошлым летом «Боруссия» потратила на новых игроков 100 миллионов евро, а также подписала Никласа Зюле, покинувшего «Баварию» на правах свободного агента.

Несмотря на это, «Боруссия» по-прежнему не лучшим образом проводит большие матчи. Проблемы никуда не делись.

И все это указывает на то, что летом в команде снова могут произойти изменения.

GOAL составил список футболистов, которые могут покинуть «Дортмунд» вскоре после завершения сезона.

Лука Унбехаун

За семь лет в Дортмунде Лука так и не смог закрепиться в первой команде.

Когда-то его называли идеальным запасным вратарем, но с недавних пор он потерял место даже в основном составе резервной команды «Боруссии», которая выступает в третьем по силе дивизионе Германии.

Контракт Унбехауна рассчитан до конца сезона, и нет никаких сомнений, что ему придется искать новую команду.

Матс Хуммельс

Матс Хуммельс globallookpress.com

Хуммельс по-прежнему остается классным игроком, но ему уже 34 года. Основными центральными защитниками в «Боруссии» с недавних пор стали Зюле и Нико Шлоттербек.

Хотя Матса пока нельзя назвать второстепенным — все-таки он провел 24 матча.

Очевидно, что для подписания нового контракта ему придется согласиться на сокращение зарплаты и новую роль в команде. Стороны ведут переговоры, которые продвигаются не так быстро, как хотелось бы.

Вполне вероятно, что Хуммельс и вовсе покинет Германию. Ранее уже сообщалось, что им интересуются клубы из МЛС.

В случае ухода Хуммельса «Боруссии» придется срочно искать игрока в центр обороны. В распоряжении Эдина Терзича, помимо Зюле и Шлоттербека, останется лишь один центральный защитник — 19-летний Сумайла Кулибали.

Тома Менье

Менье всегда был слегка неуклюжим. И сейчас уже очевидно, что его дортмундский этап карьеры получился скомканным. В том числе из-за травм. В этом году бельгиец сыграл всего 19 минут.

Тома Менье globallookpress.com

Несложно догадаться, что «Боруссия» не станет удерживать Менье, контракт которого рассчитан до лета следующего года. В этом нет никакого смысла. У «Дортмунда» есть сразу два игрока, который могут закрыть позицию правого защитника, — Мариус Вольф и Юлиан Рюэрсон.

Летом «Боруссия» попытается продать Менье и получить хотя бы небольшую сумму. Желающие приобрести опытного защитника, скорее всего, найдутся.

Феликс Пасслак

Пасслак находится на контракте в «Боруссии» с 2012 года, но долгое время ему приходилось доказывать свою состоятельность в других клубах.

В текущем сезоне Феликс провел за первую команду всего лишь четыре матча.

Поговаривают, у него уже есть предложение от «Кельна», который, правда, не так давно получил запрет на трансферы.

Но есть еще один вариант. К слову, довольно неожиданный. Пасслака готов подписать «Копенгаген». В любом случае, сейчас уже нет сомнений, что летом 24-летний футболист покинет «Боруссию».

Матеу Морей

Матеу Морей globallookpress.com

Матеу можно назвать воплощением невезения. Бывший защитник «Барселоны» перенес три операции на колене, после чего так и не смог набрать оптимальную форму.

Но молодого испанца пока рано списывать со счетов. Несмотря на то, что в этом году он провел всего лишь один матч.

Летом «Боруссии» предстоит принять сложное решение. В таланте Морея нет никаких сомнений, но готовы ли в клубе ждать, пока он наберет свою лучшую форму после почти двухлетнего перерыва?

Контракт Матеу с «Дортмундом» рассчитан до лета 2024 года, но вряд ли кто-то сильно удивится, если в ближайшие месяцы игроку придется уйти в другой клуб.

Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру globallookpress.com

В конце прошлого года все указывало на то, что дортмундский этап карьеры португальца подходит к концу.

Но смена тактики может изменить планы игрока и клуба. Геррейру играет важную роль в системе Терзича, став лидером Бундеслиги по результативным передачам.

Проблема в том, что Рафаэл довольно часто ошибается в обороне. Порой его можно даже назвать обузой.

И именно по этой причине руководство «Боруссии» не спешит подписывать с ним новый контракт. Впрочем, игрок тоже не спешит с решением.

К слову, летом к «Дортмунду» присоединится алжирский защитник Рами Бенсебайни. Поэтому потеря Геррейру точно не станет критичной.

Нико Шульц

Покупка Шульца стала одним из худших решений «Боруссии» за последнее время.

Трансфер немца обошелся клубу в 25 миллионов евро, но он так и не заиграл, проведя за четыре года всего 40 матчей.

«Дортмунд» уже пытался избавиться от Нико, чтобы освободить место в платежной ведомости, но пока безуспешно.

Этим летом у «Боруссии» будет последний шанс продать Шульца хотя бы за небольшие деньги. Поговаривают, что к 30-летнему футболисту присматриваются «Аталанта» и «Лацио».

Махмуд Дауд

Дауд — единственный в этом списке, кто точно точно покинет Дортмунд этим летом.

В начале сезона Махмуд был игроком основного состава, но из-за неприятной травмы плеча ему пришлось пропустить шесть месяцев. Это стало поворотным моментом.

У Дауда вряд ли будут проблемы с поиском новой команды. На такого свободного агента всегда будет спрос. Более того, пишут, что за 27-летним футболистом внимательно следят «Арсенал», «Наполи» и «Милан».

Джуд Беллингем

А это самая интересная история.

Беллингем стал одним из самых востребованных игроков на трансферном рынке. Известно, что основными претендентами на подписание англичанина являются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Джуд Беллингем globallookpress.com

«Ливерпуль» до недавнего времени тоже фигурировал в списке желающих приобрести талантливого хавбека, но в итоге отказался от этой идеи, дав понять, что не сможет заплатить «Боруссии» больше 100 миллионов евро.

По некоторым данным, «Реал» тоже смущают финансовые аппетиты «Дортмунда». В такой ситуации главными конкурентами «Ман Сити» могут стать «Челси» и «Пари Сен-Жермен».

При этом нельзя исключать, что Джуд подпишет новый контракт с «Боруссией». Хотя бы для того, чтобы улучшить финансовые условия и добавить пункт об отступных. Так или иначе, а в ближайшие месяцы разговоры о будущем Беллингема станут главной темой в европейском футболе.

Марко Ройс

А здесь все предельно ясно. Ройс не срывает, что хочет остаться, и «Боруссия», похоже, уже предложила ему продлить контракт на один год с существенным сокращением зарплаты (в два раза).

Марко Ройс globallookpress.com

Известно, что стороны продолжают вести переговоры. И вполне вероятно, что они все-таки ударят по рукам и продолжат сотрудничество.

Впрочем, некоторые считают, что ему лучше покинуть клуб своего детства. Например, такого мнению придерживается Лотар Матеус.

«Ройса постоянно беспокоят травмы. Если вы больше не доверяете ему на сто процентов, в таком случае следует найти правильное решение», — считает легендарный немецкий футболист.

Даже если Ройс подпишет новый контракт, все равно очевидно, что его дни в Дортмунде сочтены.

Джованни Рейна

Рейна — большой талант, чей сезон был омрачен скандальной ситуацией в сборной США.

Джованни Рейна globallookpress.com

В Дортмунде у него тоже не все гладко. В начале сезона американец был травмирован, а позже появлялся на поле, в основном, после выхода на замену. И несмотря на то, что ему удалось забить несколько важных голов, 20-летний футболист пока так и не убедил Терзича в том, что достоин быть игроком основного состава.

В январе Рейна несколько раз начинал с первых минут, но вскоре снова оказался на скамейке запасных. Терзич до сих пор не объяснял, почему по-прежнему не доверяет одаренному хавбеку.

В общем, трансфер может стать полезным и для игрока, и для клуба. «Боруссия» получит приличную сумму, а Рейна — шанс доказать, что он способен играть на высоком уровне.

Дониэлл Мален

Трансфер Малена до определенного момента считался провалом. В 2021 году «Боруссия» заплатила за него 30 миллионов евро.

Дониэлл Мален globallookpress.com

Но в последнее время Мален, в основном, радует болельщиков и тренерский штаб, в том числе своими голами, а не только полезными действиями. И сейчас уже не так часто можно услышать, что клубу надо поскорее избавиться от нидерландца.

Другой вопрос, сможет ли он регулярно играть на таком уровне. Подобные вспышки случались и ранее, но за ними, как правило, следовала блеклая серия матчей.

Скорее всего, этим летом фамилия Малена тоже будет мелькать в трансферных сводках.

Антони Модест

«Боруссия» купила Модеста прошлым летом в экстренном порядке, когда стало известно о серьезном заболевании Себастьяна Аллера.

И поначалу казалось, что это еще не самый худший вариант для «Дортмунда» — все-таки сезоном ранее Антони забил 20 мячей.

Но в итоге Модест разочаровал. Можно вспомнить лишь несколько ярких моментов с его участием. Например, гол в ворота «Баварии» в первом круге. И это, по сути, всё.

Двух мнений здесь не может быть — в «Боруссии» больше не рассчитывают на 35-летнего француза.