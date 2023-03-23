Мохаммед Кудус — новая трансферная цель топ-клубов

Трехкратный обладатель «Золотого мяча» расхваливал не, который прошлым летом переехал на «Олд Траффорд» за 84 миллиона фунтов, а бывшего партнера бразильца по «Аяксу»

«Я считаю, что Кудус гораздо лучше. У него прекрасная техника, а самое главное — он знает, что нужно делать.

Антони, возможно, быстрее, но Кудус умнее и техничнее. Он действительно куда больше похож на современного футболиста. К тому же, он может сыграть на нескольких позициях», — отметил ван Бастен.

Только время покажет, прав ли ван Бастен. У Антони продолжается процесс адаптации в новой лиге, тогда как Кудусу только предстоит перейти на следующий уровень. Но есть ощущение, что Мохаммед вот-вот попадает в категорию звездных игроков. В данном случае это всего лишь вопрос времени.

Мохаммед Кудус globallookpress.com

Не так давно Кудус и Антони оказались в похожей ситуации. В прошлом году они обе стремились покинуть «Аякс», из-за его даже объявляли забастовку.

Антони в итоге добился своего — амстердамский клуб все-таки принял предложение «Манчестер Юнайтед». А вот Кудуса «Аякс» не отпустил, несмотря на то, что «Эвертон» готов был заплатить за ганца приличную сумму.

Тогда Кудус этого не понимал, но сейчас он наверняка даже рад, что не оказался в «Эвертоне».

Сейчас за Кудусом внимательно следят ведущие европейские клубы, которые остались под впечатлением от его игры и в «Аяксе», и в сборной.

Между двумя продуктивными периодами на клубном уровне уместился чемпионат мира в Катаре, на котором Кудус запомнился, прежде всего, дублем в ворота сборной Южной Кореи.

Скауты многих клубов хорошо знали о Кудусе уже в то время, когда он выступал за датский «Нордшелланд». Но недавний чемпионат мира и ряд классных матчей в составе «Аякса» закрепили за ним статус игрока, который уже в ближайшем будущем может стать частью элиты европейского футбола.

После ЧМ-2022 Кудус практически не сбавляет оборотов. В последних 15 матчах он забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

Мохаммед Кудус стал главной звездой сборной Ганы на ЧМ-2022 globallookpress.com

К слову, Кудус, возможно, больше всех выиграл от решения руководства «Аякса» уволить главного тренера Альфреда Схредера, у которого были специфические отношения с командой.

«Эвертон» начал следить за Мохаммедом еще с тех пор, как он играл в чемпионате Дании. В какой-то момент английский клуб настойчиво пытался выкупить ганского полузащитника, но «Аякс» справился с этим давлением. К счастью для амстердамского клуба, история с Антони не повторилась.

Кудус очень хотел перейти в «Эвертон», но вскоре после того, как Джонни Хейтинга заменил Схредера на посту главного тренера, ситуация изменилась. Под руководством нового тренера у талантливого ганца появилось больше игровой свободы, а обстановка в команде стала не такой напряженной.

Кудус всегда был универсальным игроком. Некоторые скауты, наблюдавшие за ним в период выступлений за «Нордшелланд», видели, как Мохамед играл даже на позиции опорного полузащитника.

До сих пор в этом сезоне Кудус играл в основном либо на позиции ложной девятки, либо на правом фланге.

Хотя Кудус явно предпочитает играть в центре полузащиты в качестве восьмого номера или на позиции «десятки». Ганец не скрывает, что здесь ему максимально комфортно.

Кудус занимает четвертое место в нидерландской Эредивизи по показателю ожидаемых голов. Несмотря на то, что он не является центральным нападающим, он умеет грамотно выбирать позицию для удара. Девять из 11 мячей в текущем чемпионате Мохаммед забил из пределов штрафной.

А еще у Кудуса нет проблем с дриблингом. Для этого он умело использует свой низкий центр тяжести. В этом плане он лучший игрок «Аякса».

Стоит отметить, что Кудуса пока нельзя назвать созидателем — он занимает только восьмое место в команде по показателю ожидаемых результативных передач. При этом он спокойно участвует в отборе мяча, помогая команде в обороне. И с таким набором качеств он явно не затеряется в топ-клубе.

Предстоящее лето может стать переломным моментом в карьере Кудуса. У него осталось два года по контракту с «Аяксом», и вряд ли он намерен продлевать соглашение.

Мохаммед Кудус globallookpress.com

Окружение ганского футболиста уже общалось с рядом других клубов. Среди потенциальных покупателей называют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль», у которых наверняка найдутся серьезные конкуренты.

Кудус заметно подорожал после ЧМ-2022, но этим летом у «Аякса» будет последний шанс получить за него максимальную сумму. Ожидается, что клуб из Амстердама потребует около 40 миллионов евро.

Окружение Кудуса считает, что он готов к следующему шагу. При этом они будут делать акцент на проекте, а не на конкретной лиге или команде. Когда в 2020 году Кудус выбрал «Аякс» вместо клубов из Англии и Германии, он сделал это главным образом потому, что это был лучший промежуточный шаг для его развития.

На этот раз разговоры будут сводиться к тому, в какой роли его будут использовать в новых условиях. Несмотря на свою универсальность, в долгосрочной перспективе он точно хочет играть в полузащите.

Вряд ли сейчас есть смысл говорить о том, что прошлым летом Кудус упустил возможность попасть в АПЛ.

То, что в то время казалось неудачей, на самом деле может сыграть ему на руку. После классного чемпионата мира ни у кого нет сомнений, что он способен приносить пользу на высшем уровне. У одного из самых талантливых игроков Африки большое будущее.