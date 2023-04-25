Топ-10 самых позорных поражений в истории АПЛ

В одном из самых известных матчей АПЛ «МЮ» выиграл у «Арсенала» со счетом 8:2

«Тоттенхэм» в минувшее воскресенье был капитально уничтожен на поле «Ньюкасла». Но можно ли назвать это поражение самым позорным в истории АПЛ?

СМИ окрестили встречу «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» битвой за место в топ-4 — все-таки перед матчем команды находились на расстоянии всего лишь трех очков.

Но в итоге игра превратилась в избиение. «Ньюкасл» забил «шпорам» пять мячей уже к 21-й минуте. Быстрее «пятерку» отгружал только «Манчестер Сити».

Но «Тоттенхэм» все-таки не первая команда, проигравшая столь унизительным образом. И уж точно не последняя.

GOAL вспомнил самые шокирующие результаты в эпоху английской Премьер-лиги.

«Мидлсбро» — «Манчестер Сити» 8:1

«Ман Сити» конкретно развалился на «Риверсайде», позволив «Мидлсбро» одержать самую крупную победу в рамках высшего дивизиона.

Свен-Еран Эрикссон globallookpress.com

Главным неудачником стал защитник «Сити» Ричард Данн, получивший красную карточку за фол против Тункая. Помимо этого, «Мидлсбро» заработал пенальти, который реализовал Стюарт Даунинг.

До перерыва еще один гол забил Афонсу Алвеш, который в итоге оформил хет-трик.

Второй тайм стал для «Ман Сити» самым настоящим провалом. В течение 32 минут после перерыва «Мидлсбро» забил шесть мячей.

Перед матчем в «Ман Сити» не скрывали своих еврокубковых амбиций. Это была последняя игра сезона, вскоре после которого клуб уволил Свена-Ерана Эрикссона с поста главного тренера.

«Сток Сити» — «Ливерпуль» 6:1

Последний матч Стивена Джеррарда за «Ливерпуль» получился абсолютным кошмаром. «Красные» потерпели сокрушительное поражение на поле «Сток Сити».

«Ливерпуль» в последнем матче Стивена Джеррарда проиграл «Сток Сити» со счетом 1:6 globallookpress.com

Джеррарду даже удалось забить, но это было слабым утешением в тот день, поскольку его команда была просто уничтожена.

В середине первого тайма «Сток» в течение восьми минут забил три мяча, после чего «Ливерпуль» так и не смог прийти в себя.

Примечательно, что ворота «Ливерпуля» поразили в том числе Чарли Адами и Питер Крауч, ранее игравшие за «мерсисайдцев».

После финального свистка Джеррарда максимально быстро покинул поле, понимая, что после такого шоу ему лучше спрятаться от камер.

«Манчестер Сити» — «Челси» 6:0

В 2019 году «Челси» под руководством Маурицио Сарри совершил один из самых печальных визитов на «Этихад», где в тот день бушевал Серхио Агуэро.

«Ман Сити» в начале 2019 года разбил «Челси» на «Этихаде» globallookpress.com

Всего лишь через 25 минут после стартового свистка «Сити» забил четыре мяча. И в тот момент стало ясно, что «Челси» вряд ли удастся избежать позорного поражения.

Рахим Стерлинг, Кевин Де Брюйне и Агуэро просто разрывали оборону лондонской команды. Но больше всех резвился именно аргентинец, оформивший в том матче свой 15-й хет-трик в составе «Сити».

«Челси» ужасно играл в обороне вплоть до финального свистка. В каком-то смысле «синим» тогда «повезло», что они пропустили всего лишь шесть мячей.

«Челси» — «Арсенал» 7:0

Арсен Венгер был полон надежд красиво отпраздновать свой тысячный матч на посту главного тренера «Арсенала», но у футболистов на этот счет были совершенно другие мысли.

«Арсенал» проиграл «Челси» в 1000-матче под руководством Арсена Венгера globallookpress.com

Всего лишь через семь минут после стартового свистка счет был 2:0 в пользу «Челси» — отличились Самуэль Это'О и Андре Шюррле . Последние надежды на спасение рухнули после ошибочного удаления Кирана Гиббса. После этого «синие» просто добивали «канониров».

Это был первый случай в истории, когда «Челси» обыграл «Арсенал» со столь крупным счетом. Интересно, что поучаствовать в разгроме успел даже Мохамед Салах, который позже станет легендой «Ливерпуля».

«Ньюкасл» — «Тоттенхэм» 6:1

«Тоттенхэм» вышел на поле «Сент-Джеймс Парк» с обновленной защитой и очень быстро убедился, что она вообще не работает в таком виде.

Гарри Кейн снова забил, но «Тоттенхэм» все равно проиграл globallookpress.com

«Ньюкасл» трижды огорчил гостей из Лондона в первые десять минут благодаря классным действиям Джейкоба Мерфи и Жоэлинтона.

Вскоре Джо Уиллок выполнил шикарный пас внешней стороной стопы на Александра Исака, который спокойно убежал от защитников и оформил дубль. «Шпоры» капитулировали, хотя к тому моменту игра продолжалась лишь 21 минуту.

Вскоре после перерыва Гарри Кейн отыграл один мяч. Но точку в этом матче поставил «Ньюкасл». Шестой гол в ворота «Тоттенхэма» забил Каллум Уилсон.

На следующий день после матча руководство «Тоттенхэма» отправило в отставку Кристиана Стеллини, который после увольнения Антонио Конте был назначен временным тренером.

«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» 4:0

Если Эрик тен Хаг изначально не осознавал масштаба проблем, с которыми ему придется столкнуться в «Манчестер Юнайтед», после матча с «Брентфордом» не осталось и капли иллюзий. «Красные дьяволы» были разбиты на поле середняка АПЛ.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

«Брентфорду» хватило 35 минут, чтобы показать настоящую силу «МЮ» в тот момент. Тен Хаг был шокирован увиденным.

В том матче ужасно сыграл даже Кристиан Эриксен, выступавший за «Брентфорд» во второй половине прошлого сезона.

«Брентфорд» добился исторического результата, разгромив «МЮ» на своем поле. Тен Хаг был настолько зол, что на ближайшей тренировке заставил футболистов пробежать 14 километров.

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 1:6

У «Манчестер Юнайтед» под руководством Алекса Фергюсона было не так уж и много сокрушительных поражений, но встречу с «Ман Сити» в 2011 году болельщики будут еще долго вспоминать.

Поражение от «Ман Сити» со счетом 1:6 — один из худших матчей «МЮ» при Алексе Фергюсоне globallookpress.com

Это был первый случай с 1930 года, когда «МЮ» пропустил на своем поле шесть мячей. Команда Роберто Манчини слишком легко проходила оборону «красных дьяволов».

Первый гол в том матче забил Марио Балотелли. В начале второго тайма в составе «МЮ» был удален защитник Джонни Эванс. Вскоре после этого снова отличился скандальный итальянец. Добивали соседей Серхио Агуэро, Давид Силва и Эдин Джеко.

Неудивительно, что фанаты «МЮ» начали покидать «Олд Траффорд» задолго до финального свистка.

«Саутгемптон» — «Лестер» 0:9

Поклонникам «Саутгемптона» до сих пор снятся кошмары после домашнего матча с «Лестером» в 2019 году.

«Лисы» просто разорвали «святых», которые после столь болезненного поражения свалились в зону вылета.

Ключевым моментом стал не быстрый пропущенный гол, а удаление Райана Бертрана, получившего прямую красную карточку после грубой игры против Айозе Переса.

В итоге Перес и Джейми Варди уничтожили оборону соперника, забив по три мяча. Авторами остальных результативных ударов стали Бен Чилуэлл, Юри Тилеманс и Джеймс Мэддисон.

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 7:0

Нет никаких сомнений в том, что первый сезон в «МЮ» получился незабываемым для Эрика тен Хага. «Красные дьяволы» выиграли Кубок английской лиги, но порой нидерландец наблюдал за абсолютно шокирующей игрой своей команды.

Яркая победа над «МЮ» — один из лучших моментов сезона для «Ливерпуля» globallookpress.com

Один из таких матчей «МЮ» провел на «Энфилде», позволив Мохамеду Салаху стать лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ.

Коди Гакпо открыл счет незадолго до перерыва. А во втором тайме «МЮ» просто развалился, пропустив еще шесть мячей.

Дарвин Нуньес и Салах забили по два гола, а добил «МЮ» Роберто Фирмино, ставший автором седьмого мяча на последних минутах.

Без сомнений, это был один из худших матчей в истории «МЮ». Любое поражение от «Ливерпуля» это почти всегда катастрофа для «Юнайтед», но этот результат стал самым настоящим унижением легендарного клуба.

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 8:2

В 2011 году «Арсенал» катастрофически плохо сыграл на «Олд Траффорд», потерпев худшее поражение с 1896 года.

Уэйн Руни стал одним из героев исторической победы «МЮ» над «Арсеналом» globallookpress.com

В том матче «Арсенал» по разными причинам не мог рассчитывать на некоторых ключевых игроков, но это все равно нельзя считать оправданием.

Сначала «канониры» пропустили, а потом упустили шанс сравнять счет — Робин ван Перси не реализовал пенальти. Удар нидерландца отразил Давид Де Хеа.

Настоящим героем стал Уэйн Руни, оформивший хет-трик. Еще два мяча забил Эшли Янг.

«Арсенал» завершал игру вдесятером. Незадолго до финального свистка с поля был удален Карл Дженкинсон.