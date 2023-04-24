ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 18-24 апреля

    Муса и Заа — на повышение, дорогой Осимхен, Ляпорт и Уокер на выход

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Трансферы Примера (Ла Лига) Футбол Испании Валенсия АПЛ Футбол Англии Арсенал Челси Ливерпуль Кристал Пэлас Бундеслига Футбол Германии Бавария Серия A Футбол Италии Рома Лига 1 Футбол Франции Марсель Манчестер Сити Барселона Астон Вилла Милан Наполи Манчестер Юнайтед ПСЖ
    Вся лентаСамое главное
    Кайл УокерТрансферный дайджест. 18-24 апреля Френки де ЙонгДе Йонг, Мак Аллистер, Райс и еще топ-5 идеальных партнеров для Каземиро в «МЮ» Сергей ПавловичОчередной нокаут от Павловича, быстрое поражение Тавареса. Обзор карда UFC Vegas 72
  • 21:16
    • Дубль Соболева помог «Спартаку» победить «Краснодар» в матче РПЛ
  • 18:10
    • «Спартак» — «Краснодар»: стартовые составы команд
    Все новости спорта
    Кайл Уокер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кайл Уокер
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Юнус Муса

    «Валенсия», нападающий, 20 лет

    Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса в летнее трансферное является приоритетным вариантом сразу для нескольких топ-клубов и за него может развернуться борьба.

    90 min информирует, что интерес к 20-летнему американскому футболисту проявляют английские «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».

  • Пока не элита. Почему Хави еще не является топовым тренером
  • Наставник «Барселоны» почти выиграл Ла Лигу, но пока не является тренером высшего класса
  • Вчера

    • Сообщается, что эти команды намерены в самое ближайшее время вступить в переговоры о возможном трансфере игрока.

    Все прогнозы на футбол

    Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбек в 22 миллиона евро. К слову, он является воспитанником лондонского «Арсенала».

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В текущем сезоне Юнус Муса провел 27 матчей в чемпионате Испании, в которых отметился двумя результативными передачами.

    Наш прогноз: Муса перейдет в команду выше уровнем.

    Вильфрид Заа

    «Кристал Пэлас», полузащитник, 30 лет

    Полузащитник «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа летом с большой долей вероятности сменит клубную прописку.

    По информации The Guardian, на 30-летнего ивуарийского и английского футболиста большой спрос. В его услугах заинтересованы «Арсенал», «Бавария», «Челси», «ПСЖ», «Рома» и «Марсель».

    Вилфрид Заа
    globallookpress.com

    По окончании сезона у Заа истекает контракт с «Кристал Пэлас» и он станет свободным агентом.

    Таким образом, футболист сможет абсолютно бесплатно перейти в новую команду. При этом, он сам будет ее выбирать и рассматривать различные варианты.

  • Верните скучный «Арсенал». Хаотичные «канониры» теряют очки из-за глупых ошибок
  • Команда Артеты накануне матча с «Манчестер Сити» потеряла свое спокойствие и точность игры
  • 22/04/2023

    • В текущем сезоне Заа провел 24 матча в английской Премьер-лиге, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

    Наш прогноз: Заа точно покинет «Кристал Пэлас» и пойдет на повышение.

    Эмерик Ляпорт

    «Манчестер Сити», защитник, 28 лет

    Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт намерен покинуть английскую команду во время летнего трансферного окна.

    28-летний испанский оборонец намерен пойти на такой шаг ради перехода в «Барселону». Футболист даже готов пойти на снижение зарплаты.

    Эмерик Ляпорт
    globallookpress.com

    Сообщается, что игрок недоволен своим нынешним положение в клубе из Манчестера, а после того, как у него появился вариант с переходом в стан каталонцев, то он принял окончательное для себя решение.

  • Тень былого Роналду. Звездный вингер не оправдывает саудовских вложений
  • Токсичный португалец проваливает свой первый сезон на Ближнем Востоке
  • Вчера

    • Ляпорт, который защищает цвета «Манчестер Сити» с 2019 года, в текущем сезоне принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.

    Наш прогноз: Ляпорт покинет «Манчестер Сити» и перейдет в «Барселону».

    Кайл Уокер

    «Манчестер Сити», защитник, 32 года

    Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может сменить команду уже во время летнего трансферного окна.

    У 32-летнего английского футболиста по окончании сезона завершится действующий контракт с «горожанами» и стороны пока не ведут переговоры относительно его продления.

    Кайл Уокер
    globallookpress.com

    Так как оборонец может получить статус свободного агента и перейти в новую команду бесплатно, на него положил глаз «Милан». Итальянская команда намерена в ближайшее время начать переговоры с самим игроком.

    Ранее также была информация об интересе к Уокеру со стороны «Астон Виллы».

  • Де Йонг, Мак Аллистер, Райс и еще топ-5 идеальных партнеров для Каземиро в «МЮ»
  • Этим летом «Манчестер Юнайтед» нужно срочно найти еще одного классного игрока в центр полузащиты
  • Сегодня

    • В текущем сезоне англичанин провел 27 матчей за команду во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.

    Наш прогноз: Уокер покинет «Манчестер Сити», но где окажется, сказать сложно.

    Виктор Осимхен

    «Наполи», нападающий, 24 года

    Форвард «Наполи» Виктор Осимхен во время летнего трансферного окна будет нарасхват. В услугах игрока сборной Нигерии заинтересован целый ряд топ-команд.

    Gazzetta dello Sport проинформировал читателей, что претендентом на нападающего стал «Манчестер Юнайтед», который намерен усилить атакующую линию.

    Виктор Осимхен
    globallookpress.com

    Также интерес к футболисту проявляет «Челси», который никак не может выйти из кризиса и ищет пути решения проблем.

    Ранее была информация, что Осимхен может стать игроком «ПСЖ» и парижане рассматривают нигерийца в качестве возможной замены для Лионеля Месси или Неймара.

  • Ментальные монстры. «Брайтон» был лучше, но «МЮ» выстоял и вышел в финал Кубка Англии
  • Реакция спортивных СМИ на выход манкунианцев в финал Кубка Англии
  • Сегодня

    • В тоже время президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уже заявил, что намерен выручить за трансфер Виктора не менее 150 миллионов евро.

    Наш прогноз: Осимхен будет продан за большие деньги.

    Габри Вейга

    «Сельта», полузащитник, 20 лет

    Полузащитник «Сельты» Габри Вейга близок к тому, чтобы пойти на ключевой шаг в своей карьере.

    20-летний испанский футболист может перебраться в мадридский «Реал» уже этим летом. По информации Defensa Central, мадридцы уже достигли договоренности о переходе 20-летнего испанца в летнее трансферное окно.

    Габри Вейга
    globallookpress.com

    Сообщается, что «сливочные» заплатят за трансфер игрока около 40 миллионов евро. Также футболист должен остаться в в «Сельте» на правах аренды на весь следующий сезон.

    Все прогнозы на футбол

    В нынешнем сезоне Вейга провел 28 матчей за «Сельту» в испанской Примере, в которых отметился 9-ю голами.

    Наш прогноз: Вейга перейдет в «Реал»

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.51
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Жирона — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бостон — Атланта
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  5.06
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры