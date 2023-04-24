Трансферный дайджест. 18-24 апреля

Юнус Муса

«Валенсия», нападающий, 20 лет

Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса в летнее трансферное является приоритетным вариантом сразу для нескольких топ-клубов и за него может развернуться борьба.

90 min информирует, что интерес к 20-летнему американскому футболисту проявляют английские «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».

Сообщается, что эти команды намерены в самое ближайшее время вступить в переговоры о возможном трансфере игрока.

Все прогнозы на футбол

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбек в 22 миллиона евро. К слову, он является воспитанником лондонского «Арсенала».

В текущем сезоне Юнус Муса провел 27 матчей в чемпионате Испании, в которых отметился двумя результативными передачами.

Наш прогноз: Муса перейдет в команду выше уровнем.

Вильфрид Заа

«Кристал Пэлас», полузащитник, 30 лет

Полузащитник «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа летом с большой долей вероятности сменит клубную прописку.

По информации The Guardian, на 30-летнего ивуарийского и английского футболиста большой спрос. В его услугах заинтересованы «Арсенал», «Бавария», «Челси», «ПСЖ», «Рома» и «Марсель».

Вилфрид Заа globallookpress.com

По окончании сезона у Заа истекает контракт с «Кристал Пэлас» и он станет свободным агентом.

Таким образом, футболист сможет абсолютно бесплатно перейти в новую команду. При этом, он сам будет ее выбирать и рассматривать различные варианты.

В текущем сезоне Заа провел 24 матча в английской Премьер-лиге, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

Наш прогноз: Заа точно покинет «Кристал Пэлас» и пойдет на повышение.

Эмерик Ляпорт

«Манчестер Сити», защитник, 28 лет

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт намерен покинуть английскую команду во время летнего трансферного окна.

28-летний испанский оборонец намерен пойти на такой шаг ради перехода в «Барселону». Футболист даже готов пойти на снижение зарплаты.

Эмерик Ляпорт globallookpress.com

Сообщается, что игрок недоволен своим нынешним положение в клубе из Манчестера, а после того, как у него появился вариант с переходом в стан каталонцев, то он принял окончательное для себя решение.

Ляпорт, который защищает цвета «Манчестер Сити» с 2019 года, в текущем сезоне принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.

Наш прогноз: Ляпорт покинет «Манчестер Сити» и перейдет в «Барселону».

Кайл Уокер

«Манчестер Сити», защитник, 32 года

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может сменить команду уже во время летнего трансферного окна.

У 32-летнего английского футболиста по окончании сезона завершится действующий контракт с «горожанами» и стороны пока не ведут переговоры относительно его продления.

Кайл Уокер globallookpress.com

Так как оборонец может получить статус свободного агента и перейти в новую команду бесплатно, на него положил глаз «Милан». Итальянская команда намерена в ближайшее время начать переговоры с самим игроком.

Ранее также была информация об интересе к Уокеру со стороны «Астон Виллы».

В текущем сезоне англичанин провел 27 матчей за команду во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.

Наш прогноз: Уокер покинет «Манчестер Сити», но где окажется, сказать сложно.

Виктор Осимхен

«Наполи», нападающий, 24 года

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен во время летнего трансферного окна будет нарасхват. В услугах игрока сборной Нигерии заинтересован целый ряд топ-команд.

Gazzetta dello Sport проинформировал читателей, что претендентом на нападающего стал «Манчестер Юнайтед», который намерен усилить атакующую линию.

Виктор Осимхен globallookpress.com

Также интерес к футболисту проявляет «Челси», который никак не может выйти из кризиса и ищет пути решения проблем.

Ранее была информация, что Осимхен может стать игроком «ПСЖ» и парижане рассматривают нигерийца в качестве возможной замены для Лионеля Месси или Неймара.

В тоже время президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уже заявил, что намерен выручить за трансфер Виктора не менее 150 миллионов евро.

Наш прогноз: Осимхен будет продан за большие деньги.

Габри Вейга

«Сельта», полузащитник, 20 лет

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга близок к тому, чтобы пойти на ключевой шаг в своей карьере.

20-летний испанский футболист может перебраться в мадридский «Реал» уже этим летом. По информации Defensa Central, мадридцы уже достигли договоренности о переходе 20-летнего испанца в летнее трансферное окно.

Габри Вейга globallookpress.com

Сообщается, что «сливочные» заплатят за трансфер игрока около 40 миллионов евро. Также футболист должен остаться в в «Сельте» на правах аренды на весь следующий сезон.

Все прогнозы на футбол

В нынешнем сезоне Вейга провел 28 матчей за «Сельту» в испанской Примере, в которых отметился 9-ю голами.

Наш прогноз: Вейга перейдет в «Реал»