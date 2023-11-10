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    Лига чемпионов. Безумие в Копенгагене, героический «Шахтер» и интрига в «группе смерти»

    Вспоминаем яркие моменты прошедшего тура и рассматриваем самые животрепещущие вопросы

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    У «МЮ» серьезные проблемы
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    У «МЮ» серьезные проблемы
    После четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023/24 несколько клубов забронировали себе место в 1/8 финала: «Бавария», миланский «Интер», «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Реал Мадрид» и «Реал Сосьедад».
    «Манчестер Юнайтед» поставил перед собой непростую задачу после того, как поражение от «Копенгагена» оставило их на дне группы А, «Барселона» потерпела свое собственное шокирующее поражение, в то время как в группе F все еще могут выйти в плей-офф все четыре команды.

    Вспоминаем некоторые яркие моменты прошедшего тура и рассматриваем самые животрепещущие вопросы.

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    Как «МЮ» может спасти положение?

    Как бы странно это ни звучало после поражения со счетом 3:4, но игра «Манчестер Юнайтед» против «Копенгагена» в среду, 8 ноября, стала одной из лучших игр «красных дьяволов» в сезоне.

    Специалист по Лиге чемпионов Расмус Хёйлунд забил два гола с близкого расстояния и был близок к тому, чтобы оформить хет-трик. Вероятно, они бы выиграли, если бы не красная карточка Маркуса Рашфорда в конце первого тайма. «Юнайтед», игнорируя самые элементарные принципы игрового менеджмента, умудрился дважды пропустить перед перерывом.

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    • Однако даже тогда была причина для надежды, на второй тайм «МЮ» вышел очень мотивированным и сумел вновь повести. Однако в концовке встречи серия индивидуальных ошибок (задумчивый Далот и непонятно что делавший Варан) привела к двум пропущенным мячам и поражению.

    Это не первый раз когда глупые индивидуальные ошибки стоят «МЮ» очков. Можно вспомнить ужасный пас Андре Онана в матче с «Галатасараем», который привел к красной карточке Каземиро или ненужный пас назад Аарона Ван-Биссаки. Да и тот факт, что «Юнайтед» пропустил по одному пенальти в каждой из первых четырех игр турнира, говорит сам за себя.

    Все начинается с большей организованности и лучшей защиты. Каждый раз, когда «Копенгаген» — команда, которая не смогла забить в восьми из последних 10 матчей против английских команд — оказывал какое-либо давление, защита «Юнайтед» рассыпалась.

    «Копенгаген» — «МЮ»

    Манкунианцы пропустили 11 голов в четырех матчах — только «Селтик» и «Антверпен» (две команды, которые также находятся в нижней части таблиц своих групп) пропустили больше на групповом этапе — и это слишком много для любой команды, стремящейся выйти в плей-офф.

    «Бавария» должна посетить «Олд Траффорд» в шестом туре и, учитывая что немцы уже забронировали себе место в плей-офф, в двух последних турах мы скорее увидим Франса Кретцига и Александара Павловича, чем Гарри Кейна и Йозуа Киммиха.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Но это на руку не только «МЮ», но и «Копенгагену», так что «Юнайтед» в 5-м туре просто необходимо обыграть «Галатасарай» в Турции, если они хотят избежать досадного раннего вылета. Правда, сложно отогнать мысль, что такими темпами «Юнайтед» и Тен Хаг могут даже не попасть в Лигу Европы.

    Героический «Шахтер» и незабивной Левандовский

    Донецский «Шахтер», по независящим от себя причинам, уже не тот что прежде — нет былой россыпи молодых бразильских звезд, они проводят домашние матчи Лиги чемпионов в немецком Гамбурге, а так как «горняки» не могут летать напрямую, им приходится сначала ехать на автобусе до аэропорта в Польше.

    Но навязанная украинскому клубу кочевая жизнь не подорвало дух его игроков. «Шахтер» забил два гола и одержал победу над «Антверпеном» во втором туре, а во вторник сотворил еще одно мини-чудо, победив приехавшую в гости «Барселону».

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    • Единственный гол в игре — удар головой Даниила Сикана, завершивший ловкую комбинацию — был отличным моментом, но именно индивидуальность игры команды надолго останется в памяти. «Барселона» старалась как могла, но редко выглядела доминирующей, несмотря на серьезное превосходство над соперником в ресурсах.

    «Игроки не прекращали бороться», — сказал тренер Марино Пушич. «Вот что я хотел увидеть: смелость». «Горняки» показали, что у них ее в достатке.

    Если, как и ожидается, они обыграют уже выбывший «Антверпен» в пятом туре, украинцы поедут в гости к «Порту», зная, что еще одна победа гарантирует им место в 1/8 финала, независимо от других результатов в группе.

    «Шахтер» — «Барселона»

    Если же говорить о каталонцах, то за 90 минут матча в Гамбурге они нанесли только один удар в створ соперника (против 4 у соперника). И тут уместно посмотреть на Роберта Левандовского, который забил 33 гола за «Барселону» в прошлом сезоне и 50 в предыдущем сезоне за «Баварию».

    35-летний поляк не забивает уже в шести матчах, что стало для него худшей голевой засухой за более чем десятилетие. Да, нужно оговориться, что в в 6 матчах он лишь 4 раза выходил в старте, в одном был заменен уже через полчаса, а в последних двух играл после травмы, но все же.

    Поимо начавшего сказываться возраста и травм, Левандовскому не помогает то, что «Барса» не создает большого количества моментов, в том числе и для него, у форварда не бывает шанса отличиться. В матче с «Шахтером» у него было всего два удара и ни одного в створ.

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    • Во время субботнего визита «Барсы» в гости к «Реал Сосьедаду» он не сделал ни одного удара, проведя на поле чуть меньше часа. У него был один удар мимо ворот во время выхода на замену в Эль-Класико, и ни одного удара до того, как он получил травму в матче с «Порту».

    Хави должен найти способ вернуть более креативный подход в игру своей команды, чтобы помочь своему основному нападающему. Возвращение Педри — отличная новость в этом плане.

    Группа смерти

    Группа F в кои-то веки оказалась достойной громкого титула «группы смерти» — за два тура до конца группового этапа все четыре команды в ней разделяет всего три очка и любая из команд может выйти в плей-офф турнира.

    В первую очередь это связано с тем, все коллективы собранные в квартете — совершенно нестабильные и непредсказуемые. Возьмем к примеру «Милан» — «россонери» должны были обыграть и «Ньюкасл» и «Боруссию» (суммарный xG: 3,02 против 1,19), но не воспользовались своим шансом, и перед отчетным туром набрали лишь два очка в трех матчах при нуле забитых голов.

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  • Вчера

    • После уверенной домашней победы со счетом 3:0 над итальянским клубом, набитый звездами ПСЖ должен был добиться успеха и на «Сан -Сиро», но неожиданно проиграл «россонери » битву в полузащите и получил гол от 37-летнего ветерана Оливье Жиру.

    «Ньюкасл» одержал впечатляющую победу над «Пари Сен-Жермен» на «Сент-Джеймс Парк», но Эдди Хау столкнулся с растущим списком травм у своих игроков, и после двух поражений от «Боруссии Дортмунд» англичанам придется очень трудно.

    Пока фаворитом на выход в 1/8 финала все еще выглядит ПСЖ, которому предстоит принять «Ньюкасл» на своем поле, где они уже выиграли два предыдущих матча в группе, а в последнем туре парижане отправятся в Дортмунд.

    В этом сезоне у команды Луиса Энрике были взлеты и падения, но они по-прежнему обладают набором невероятных талантов, а Энрике — исключительный, хотя зачастую и довольно догматичный тренер.

    «Милан» — ПСЖ

    Лидирующая пока «Боруссия» Дортмунд заслуживает того, чтобы присоединиться к французам в 1/8 финала после двух впечатляющих побед подряд над «Ньюкаслом», но в следующем матче немцам понадобится хороший результат в Милане.

    Вот только «россонери» дома очки дарить не будут, а к шестому туру «Ньюкасл», с которым предстоит играть итальянцам, уже может быть выбыть из борьбы. Так что борьба будет идти ни ни жизнь, а на смерть.

    Приятные сюрпризы группового этапа

    Помимо донецкого «Шахтера», о котором отдельно говорилось выше, еще несколько команд приятно удивляют в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

    «РБ Лейпциг». Немцы за одно лето потеряли четырех очень важных игроков, таких как Йошко Гвардиол, Доминик Собослаи, Кристофер Нкунку и Конрад Лаймер, но при этом остались очень конкурентоспособными как в Бундеслиге, так и в Лиге чемпионов.

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    • Марко Розе и клуб проделали потрясающую работу, заменив ушедших звезд на Хави Симонса, Лоиса Опенду, Кастелло Лукебу и Кристофа Баумгартнера, и выступают очень хорошо. Они были в нескольких минутах от ничьей с «Манчестер Сити», а в Бундеслиге сыграли вничью с «Баварией».У «Лейпцига» был план, и сейчас они пожинают плоды успехов.

    Дортмундская «Боруссия» также продолжает терять ключевых игроков, таких как Джуд Беллингем, Эрлинг Холанн, Мануэль Аканджи и Джейдон Санчо, но после четырех игр в группе F с «Пари Сен-Жермен», «Миланом» и «Ньюкаслом» они занимают первое место с семью очками.

    Они не только сохраняют отличный шанс выйти в плей-офф в пятый раз за последние шесть лет, но и должны стремиться сделать это с первого места. В последнем туре Бундеслиги они получили болезненный удар, разгромно проиграв мюнхенской «Баварию» со счетом 0:4, но в ЛЧ у них все под контролем.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» вернулся в Лигу чемпионов впервые за десятилетие и выглядит лучшей командой группового этапа, наряду с «Манчестер Сити», с той разницей, что баски делают это с гораздо меньшим бюджетом.

    В последний раз, в сезоне 2013/14, они не выиграли ни одной групповой игры. В этот раз они начали с того что упустили победу над прошлогодним финалистом «Интером», азатем на выезде обыграли «Зальцбургом» и «Бенфику».

    А в среду они забили за полчаса забили лиссабонскому клубу три мяча, еще два были отменены, а кроме того они не реализовали пенальти. Все это закончилось победой со счетом 3:1 в Сан-Себастьяне и гарантированным местом в 1/8 финала.

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    Команда Иманола Альгвасила полна доморощенных талантов и играет весело, в атакующий футбол. Брайс Мендес, Таке Кубо, Микель Оярсабаль приводят в дрожь защиту соперников, и хотя команды Ла Лиги, возможно, в некоторой степени разобрались, как играть с ними, о еврокубках этого же нельзя сказать.

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