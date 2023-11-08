Незаменимая звезда. «Реал» должен научиться побеждать, не полагаясь на Беллингема

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал лидером команды с момента прибытия на «Бернабеу», но когда он отсутствует, «Лос-Бланкос» выглядят потерянными в атаке.

В американском спорте это называется «управление нагрузкой». Раз в несколько дней команда НБА дает отдых своему звездному игроку. За «Милуоки Бакс» Яннис Антекокунбо иногда наблюдает со скамейки запасных. В «Голден Стэйт Уорриорз» Стеф Карри пропускает поединки, несмотря на то, что он полностью здоров. Кавай Леонард, Кевин Дюрант, Леброн Джеймс и, в свои последние дни в качестве игрока НБА, Коби Брайант — все они играли в таком режиме. И хотя это может вызвать гнев фанатов и средств массовой информации, в ближайшее время ситуация не изменится.

Это то, что футболу еще предстоит по-настоящему осознать, но это не значит, что игроки не отдыхают. Звезды охотно пропускают кубковые матчи, особенно против команд из низших дивизионов. Фактически, для лучших команд Европы это обычная практика — иметь резервный состав на случай, когда их звездные игроки не нужны.

Но как насчет тех игр чемпионата против менее сильных соперников, когда включение в состав суперзвезды может стать фактором, обозначающим грань между победой и поражением? Как, например, «Арсенал» решает, когда ставить в стартовый состав или сажать на лавку Букайо Сака? Когда «Барселона» сможет попросить полностью готового Педри взять выходной?

Итак, мы подошли к вопросу Джуда Беллингема. Звезда мадридского «Реала» в этом сезоне отыграл за «Лос Бланкос» почти каждую минуту и провел на поле более часа, несмотря на частичный вывих плеча, в матче с «Райо Вальекано» в воскресенье, 5 ноября.

Английский полузащитник заработал репутацию человека, умеющего играть, несмотря на боль, и именно это снискало ему любовь болельщиков как клуба, так и национальной сборной. Но в какой момент его личный энтузиазм становится опасностью для здоровья для него и причиной долгосрочного успеха для команды?

В случае с «Реалом» эта ситуация заслуживает тщательного рассмотрения. Ничья 0:0 с «Райо» показала, что, как минимум, им нужен полностью готовый Беллингем. Но тем временем им придется придумать, как забивать голы без него — или рискнуть, что их звездный игрок выдохнется, прежде чем дело дойдет до еще более важных матчей.

Насколько сильно «Реалу» нужен Беллингем?

В мировом футболе очень мало клубов, которые полагаются на своего звездного игрока больше, чем «Реал» на Беллингема. Статистика сама по себе рисует картину, в равной степени обнадеживающую и мрачную.

Он забил 13 из 28 голов «Лос-Бланкос» и отдал результативную передачу еще в случае с четырьмя. Он забил принесшие победы голы в матчах против берлинского «Униона», «Сельты», «Хетафе», «Атлетика», «Барселоны» и «Браги».

Насколько именно «имеет значение» гол — понятие совершенно относительное, но это не тот игрок, который просто отгружает третий или четвертый мяч во время разгромной победы.

Джуд Беллингем globallookpress.com

В случае с другими игроками результативность мадридцев хромала. Винисиус Жуниор, от которого некоторые ждали, что он возьмет на себя атакующее бремя, которое «Мадрид» потерял с уходом Карима Бензема, забил три гола и сделал две результативные передачи — вдвое сократив свою результативность по сравнению с тем же этапом прошлого сезона. Родриго оказался еще менее эффективным, приняв участие всего в трех голах — резкое снижение результативности по сравнению с 10, которые он записал на свой счет к первой неделе ноября 2022 года.

Но не только два бразильца не впечатляют. Хоселу забил два решающих гола в своих первых шести играх и в остальном выглядел стабильным игроком, но с начала октября он забил только один гол. Федерико Вальверде также виновен: на его счету всего один гол после 12 матчей в лиге, несмотря на то, что в прошлом сезоне он забил семь голов в Ла Лиге.

«Мадрид» под руководством Карло Анчелотти никогда не отличался результативностью: в среднем за игру в каждом из первых двух сезонов он забивал около двух голов за игру. И в этом году они достигли примерно той же отметки. Но вместо того, чтобы голы приходили со всех сторон, теперь атаку возглавляет Беллингем, занявший роль форварда, хотя и продвинутый, полузащитник. Это не модель игры, которая обещает стабильность.

Варианты Анчелотти в атаке

Изменение этой ситуации может оказаться непростой задачей. Ничья с «Райо» теоретически была идеальной игрой, чтобы разрушить сложившееся положение дел. Поскольку Беллингем не смог забить и играл с травмой, у одного из других нападающих появилась возможность выйти на поле.

Но Хоселу упустил три хороших момента; Вальверде профукал выход один на один за пять минут; и Родриго снова проявил расточительность в ключевых ситуациях. Винисиус, со своей стороны, делал много интересного с мячом, но ему никогда не предоставлялся явный шанс на гол– так хороша действовала защита «Райо» в штрафной.

Потеря Бензема, безусловно, ощущается. Хотя в прошлом сезоне французский форвард был ограничен возрастом и травмой, он все же забил 30 голов во всех турнирах и в одиночку выиграл для «Реала» множество матчей, в том числе полуфинал Кубка Испании. Независимо от того, насколько эффективен был Беллингем, ничто не заменит того влияния, которое Бензема оказал на клуб.

Однако у Анчелотти есть и другие варианты. Браиму Диасу, вернувшегося из «Милана» после двух лет в аренде, давали очень мало возможностей. И хотя он не является прирожденным бомбардиром, в Италии он показал, что определенно может забивать. Между тем, возвращение в форму «турецкого Месси» Арды Гюлера также наверняка принесет импульс. 18-летний футболист, который в своей недолгой карьере забивает в среднем 0,9 гола за 90 минут, достоин шанса.

Календарь и таблица испанской Примеры

Здесь, безусловно, будут свои вызовы, и главная цель Анчелотти, несомненно, — добиться того, чтобы его лидеры атаки начали забивать. Но есть желающие заменить их, если они и дальше будут терпеть неудачу перед чужими воротами.

Уроки чужих ошибок

Будет трудно избавиться от искушения верить в то, что Беллингем поможет «Реалу» пройти через все это. В конце концов, англичанин находится в лучшей форме и на данный момент является самым эффективным атакующим игроком в Европе. Очень немногим командам хватило бы хитрости или смелости отправить на скамейку запасных фаворита на получение «Золотого мяча» в следующем году. Но неспособность сделать это может оказаться опасной.

Множество игроков — мирового класса или нет — столкнулись с тем, что их сезоны пострадали или карьера сократилась из-за нежелания команды давать им отдых. Сака и «Арсенал», пожалуй, самый вопиющий и самый очевидный пример на данный момент. Вингер был активным игроком «канониров» в первой половине сезона 2022/23, возглавив их маловероятную борьбу за титул. Но к концу сезона он сдал, забив всего три гола в последних 10 матчах «Арсенала» — его плохая форма совпала с неудачей «канонира» на финишном отрезке чемпионской гонки.

С тех пор дела обстоят не намного лучше. Сака хоть и эффективен временами, но выглядит неоптимально. Он остается лежать после тяжелой борьбы за мяч и регулярно хромает за пределы поля в конце каждой игры. Финты и резкие смены направления — отличительные черты его эффективности в игре один на один — уже не выглядят так же энергично и не приносят такого же результата. Да, на его счету участие в 10 забитых мячах во всех соревнованиях в сезоне 2023/24, но Сака нужен отдых, а Микель Артета не дает ему выходных.

То же самое касается и Педри. Испанский юноша появился на сцене, когда его страна отчаянно нуждалась в замене Андресу Иньесте, в следующем великом маэстро полузащиты, который приведет к славе «Барселону» и «Ла Роху». В ответ на это из 17-летнего подростка выжали все соки. Педри, как известно, сыграл 73 игры в сезоне 2020/21, заработав себе награду Golden Boy, но также получив то, что уже кажется долгосрочным повреждением своих молодых ног. За последние 12 месяцев он дважды повредил одно и то же подколенное сухожилие и пропустил 27 игр из-за травм после того прорывного сезона.

Конечно, для этого есть спортивная наука. Во всех топ-клубах работают команды экспертов, которые точно определяют, сколько минут должны сыграть Беллингем, Сака, Педри или множество других многообещающих молодых игроков. Анчелотти будет знать, когда и почему его звездному игроку, вероятно, понадобится отдых. Но на самом деле для этого требуются дополнительные расчеты и прикидки, а не только цифры на планшете.

Когда Беллингему нужно отдыхать?

У Анчелотти здесь есть некоторый опыт. Вот уже 18 месяцев тренер имеет дело с стареющим Лукой Модричем. Сообщается, что в конце прошлого сезона он спрашивал Модрича, готов ли он играть каждую игру. Хорват, которому сейчас 38 лет, понимал свои пределы и в прошлом сезоне провел всего 19 матчей в Ла Лиге.

Но самое главное, он всегда был в составе на самые важные игры. Модрич показал звездную игру против «Ливерпуля» и «Челси» в Лиге чемпионов и доминировал в полузащите в полуфинале Кубка Испании против «Барсы». Даже если он не мог играть больше часа, обладатель Золотого мяча 2018 года нашел способ оставаться на поле, когда игры были наиболее важными.

Беллингем и Лука Модрич globallookpress.com

Аналогичный принцип можно — и, вероятно, следует — применить в отношении Беллингема. Совершенно очевидно, что он может отыграть больше минут, чем Модрич в прошлом сезоне. Но аналогичным образом стоит внимательно подумать о том, когда должен играть Беллингем.

Матчи Кубка Испании, скорее всего, станут поводом для отдыха. То же самое, вероятно, должно произойти и с двумя последними матчами группового этапа Лиги чемпионов, когда «Мадрид», скорее всего, уже обеспечит себе квалификацию в 1/8 финала.

Но за пределами этого ситуация становится еще мрачнее. «Райо», например, отлично стартовал в сезоне и к началу воскресной игры входил в число команд из верхней половины таблицы. Поэтому они заслуживают уважения и тактического внимания со стороны Анчелотти.

Настоящие проблемы возникают с противниками, расположенными дальше по таблице. Предстоящие поединки с «Кадисом», занимающим 16-е место, и «Гранадой», занявшей 19-е место, возможно, являются идеальными возможностями для отдыха, особенно учитывая безжалостность остального календаря вокруг них.

Это игры, которые не должны требовать вспышки гениальности от 20-летнего игрока в последнюю минуту. Тем не менее, «Мадрид» мало что показал, чтобы предположить, что они могут чувствовать себя комфортно с Беллингемом на скамейке запасных.

С Беллингемом такое не впервые

Сам Беллингем, возможно, уже знает, насколько сильно эта ситуация может повлиять на его команду. Англичанин был причиной для беспокойства болельщиков «Боруссии Дортмунд» на протяжении прошлого сезона, когда он играл большую часть второй половины кампании с жестким фиксатором вокруг левого колена. А к концу сезона и этого стало недостаточно.

Беллингем пропустил две последние игры «Боруссии» в сезоне, включая решающую игру в последний день, когда его команда сыграла вничью с «Майнцем» дома. Этот результат позволил мюнхенской «Баварии» завоевать 11-ю подряд корону Бундеслиги. Находящийся на поле Беллингем мог бы изменить этот результат.

Беллингем в «Боруссии» globallookpress.com

На самом деле существовали реальные опасения, что ущерб может оказаться долгосрочным. Беллингему пришлось покинуть сборную Англии в июне, и были сообщения о том, что летом ему понадобится операция. Вероятность серьезной травмы колена для тогдашнего 19-летнего парня, которому с 16 лет редко давали выходной, не вселяет уверенности в его долголетии как футболиста.

Возможно, пропуск одного-двух матчей будет означать лишь временный шанс избежать травм от более слабых команд, а не решение долгосрочных проблем. Но это также может привести к тому, что один или два очка будут потеряны. Результат матча с «Райо» показал, что, по крайней мере сейчас, этот «Реал» уязвим, и ему, возможно, придется столкнуться с реальностью внезапных плохих результатов. Сбалансировать это с тем, чтобы сохранить в целости ноги их лучшего игрока — непростая задача.

Но в такой насыщенный сезон, окруженный постоянным давлением напряженного футбола, каждая минута, которую Беллингем может провести за пределами поля, имеет значение.

Способность «Реала» выжить без него, а не с ним, может стать решающей гранью между успешным сезоном и разочаровывающим.