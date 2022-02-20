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    Дисциплина есть дисциплина. Топ-5 самых крупных штрафов игрокам

    Профессиональный контракт накладывает на игроков определенную ответственность

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    Карлос Тевес
    В этом переводе статьи от сайта Sportskeeda поговорим о таких понятиях, как дисциплина и ответственность футболиста.
    Футбол — один из самых прибыльных видов спорта в мире. Футболисты получают огромные суммы и становятся общеизвестными личностями. Деньги и успех часто идут рука об руку, но за него приходится платить. Иногда игроки слишком увлекаются славой и деньгами, а затем попадают в крайне неприятные ситуации.

    Вот почему клубы по всему миру принимают строгие меры, чтобы держать своих футболистов в узде. Среди таких мер, как дисквалификация или исключение из состава, штрафы являются ключевым инструментом, используемым руководством клуба в подобных ситуациях.

    Большие деньги чаще всего требуют огромной ответственности. В таком случае игрок, зарабатывающий миллионы по контракту, должен быть готов к большим взысканиям.

    Вашему вниманию 5 самых крупных штрафов, когда-либо получаемых футболистами.

    5. Ромелу Лукаку: £325,000 (приб. 390 тыс евро)

    Ромелу Лукаку вернулся в Премьер-лигу в начале сезона 2021/22, перейдя в «Челси» из миланского «Интера». «Синие» заплатили за бельгийского нападающего рекордную для клуба сумму в £97,5 млн.

    Ромелу Лукаку
    globallookpress.com

    В декабре Лукаку дал скандально известное интервью Sky Sports Italia, в котором выразил свое разочарование по поводу «Челси». Он заявил, что его не устраивает система, которую использует менеджер Томас Тухель. Он также упомянул о своем желании вернуться в миланский «Интер» в будущем.

    После этого высказывания в СМИ «Челси» оштрафовал Лукаку на 325 000 фунтов стерлингов. Кроме того, интервью возмутило Тухеля, и он исключил нападающего из состава команды на матч с «Ливерпулем» (2:2). Лукаку вскоре принес извинения и пообещал стать полностью преданным «Челси».

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    • После этого его вернули в состав, но результаты бельгийца на поле заметно ухудшились. Лукаку забил три гола в своих первых трех матчах за «Челси», однако с тех пор его игра была крайне слабой. В настоящее время на счету футболиста 5 голов в чемпионате Англии.

    4. Марио Балотелли: £340,000 (приб. 407 тыс евро)

    Марио Балотелли явно не новичок в конфликтах. У бывшего нападающего «Интера», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на протяжении многих лет огромные проблемы с дисциплиной, которые принесли ему плохую репутацию.

    Марио Балотелли
    globallookpress.com

    В 2012 году Балотелли был оштрафован на 340 000 фунтов стерлингов за нарушение правил дисциплины «Манчестер Сити». Клуб наказал нападающего за пропуск тренировок и вечеринку в тот же день, когда он должен был присутствовать на матче.

    Поначалу Балотелли разозлился из-за штрафа и собирался подать апелляцию в Премьер-лигу. Однако, опасаясь реакции СМИ и риска потерять место в основном составе команды, вскоре форвард передумал с этой затеей.

    Помимо дисциплинарных проблем вне поля, Балотелли был вспыльчив и на нем. На его счету довольно много карточек, вследствие чего около 20% пропущенных ним матчей припадает именно на дисквалификацию.

    В настоящее время форвард играет за команду «Адана Демирспор» в турецкой лиге. Недавно Роберто Манчини, после долгого отсутствия, включил его в состав сборной Италии.

    3. Арда Туран: £350,000 (приб. 419 тыс евро)

    Арда Туран — один из лучших игроков Турции последнего времени. Туран был на пике своей карьеры в составе «Атлетико» и помог им выиграть титул чемпиона Ла Лиги в сезоне 2013/14. Сезоном позже он был подписан «Барселоной» почти за 34 млн евро.

    Арда Туран
    globallookpress.com

    В 2018 году Туран перешел в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир», и именно здесь все пошло наперекосяк. Игрок был признан виновным в нападении на турецкую поп-звезду Беркая Сахина в октябре 2018 года. Арда якобы устроил драку с певцом, в результате которой последний был госпитализирован. Однако история на этом не закончилась. Позднее Туран прибыл в больницу, где проходил лечение Сахин, и выстрелил из пистолета в землю, угрожая артисту.

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    • Стамбульский «Башакшехир» принял строгие меры против турка и оштрафовал его на 350 000 фунтов стерлингов за этот инцидент. Он также был приговорен к условному тюремному заключению. Туран принял наказание, но не смог спасти свою репутацию, которая сильно пострадала после этого эпизода.

    2. Харри Кейн: £400,000 (приб. 479 тыс евро)

    Упоминание имени Харри Кейна в этом списке несомненно вызовет недоумение. Звездный игрок «Тоттенхэма» известен своим мастерством на поле, а вне его пределов ведет себя довольно скромно и тихо. Ввязываться в разборки — это не его дело.

    Харри Кейн
    globallookpress.com

    Тем не менее в августе 2021 года Кейн попал в заголовки газет, где был выставлен в негативном свете. Англичанин должен был вернуться к регулярным тренировкам «шпор» после достойного выступления со своей сборной на Евро. Однако форвард не явился на сборы клуба после отпуска, дав руководству понять, что хочет уйти.

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    Попытка шантажа оказалась неудачной и после этого провала Кейн был оштрафован на две недельные зарплаты, что составляет 400 000 фунтов стерлингов. Капитан сборной Англии, как сообщается, хотел выигрывать трофеи и играть за клуб, который регулярно выступает в Лиге чемпионов.

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    • «Манчестер Сити» предлагал за Кейна 100 миллионов фунтов стерлингов, но «шпоры» оценили нападающего в 150 млн. С тех пор клубу и футболисту удалось утрясти вопрос. Пока что он защищает цвета «Тоттенхэма».

    1. Карлос Тевес: £400,000 (приб. 479 тыс евро)

    Лишь немногие игроки выступали и за «Манчестер Юнайтед», и за «Манчестер Сити». Карлос Тевес — один из тех самым счастливчиков. Аргентинец выиграл два титула АПЛ с «Юнайтед» и один с «Сити».

    Карлос Тевес
    globallookpress.com

    38-летний футболист забил 73 гола за «Ман Сити» — больше, чем за любой другой клуб, за который он выступал. Однако время, проведенное аргентинцем в стане «бело-голубых», было наполнено спорами.

    В сентябре 2011 года «Сити» встречался с «Баварией» в Лиге чемпионов. «Горожане» отставали на два мяча. Роберто Манчини хотел сделать замену и выпустить Тевеса, но тот якобы отказался выходить на поле. Форвард потом заявил, что это было недоразумение, но, тем не менее ему предъявили обвинения. Манчини был в ярости от поступка своего нападающего и заявил, что Тевесу «конец».

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    Изначально аргентинец был оштрафован на сумму равной месячной зарплаты, которая позже была уменьшена вдвое и составила 400 000 фунтов стерлингов.

    Помимо печально известного инцидента в Мюнхене, Тевес также нарушал дисциплину на тренировках. Сообщается, что аргентинец потерял в общей сложности больше 10 млн евро из-за многочисленных штрафов и потерянных бонусов.

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