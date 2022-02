Ты волшебник, Гарри. «Шпоры» обыграли «Ман Сити» и обострили интригу в АПЛ

4’ 0:1 Деян Кулушевски. Убежал в контратаку Сон Хын Мин после паса от Кейна, ворвался в штрафную «Сити», но не стал бить, а отдал поперек на Кулушевски, который забивал уже в пустые ворота.

14’ Прорвался по правому флангу Эмерсон и подал на дальнюю штангу ворот «Сити», где пробил с лету Сессеньон, но точности ему явно не хватило.

21’ С левого фланга Канселу покатил в центр штрафной «шпор» на Гюндогана, который убрал на замахе защитника и пробил в дальний угол. Штанга спасла гостей от пропущенного гола.

31’ Гюндоган пробил пяткой из центра штрафной «Тоттенхэма» после передачи Силвы — Льорис легко справился.

33’ 1:1 Илкай Гюндоган. С левого фланга навесил на ближнюю штангу Стерлинг, пробил в касание Де Брёйне, но точно в голкипера, от которого мяч отскочил на Гюндогана. Илкаю оставалось отправить мяч уже в пустые ворота, что удалось без особых проблем.

42’ Мощный удар Стерлинга со средней дистанции отправил Эмерсона в нокдаун — прямо в голову бразильцу попадает мяч.

54’ Сон прорвался к штрафной «Сити» после передачи Бентанкура и нанес резкий удар в дальний угол со средней дистанции — Эдерсон ловит мяч в прыжке.

59’ 1:2 Гарри Кейн. Отличную контратаку провели лондонцы. Убежал по флангу Сон Хын Мин, дождался подключения партнеров и вырезал идеальный пас в штрафную на Кейна, который выскочил из-за спин защитников и с лету вколотил снаряд в сетку.

63’ Сон обработал мяч перед штрафной «Сити» и выполнил отличную разрезающую передачу на Кейна, выводя его один на один — но Эдерсон вышел победителем из этой дуэли, отбив удар Гарри в правый нижний угол.

67’ С фланга Кансеу покатил на линию штрафной гостей, где Гюндоган красивым обводящим ударом закрутил в дальнюю девятку, но в красивейшем прыжке спас свою команду Льорис.

75’ Сместился с правого фланга в центр Кулушевски и пробил по воротам «Сити». После серии рикошетов мяч прилетел к Кейну, который с разворота пробил низом точно в ближний угол, без шансов для голкипера, но гол был отмене из-за офсайда после просмотра повтора.

90’ Пенальти! Силва пробил под штангу ворот «Тоттенхэма» после навеса Де Брёйне, а мяч попал в руку Ромеро. После просмотра ВАР, арбитр указал на «точку».

90+1’ 2:2 Рияд Марез (П). Идеально исполнил Марез одиннадцатиметровый удар, отправив мощным ударом сферу точно под перекладину, без шансов для Льориса.

90+5’ 2:3 Гарри Кейн. Догнал мяч у лицевой линии Кулушевски, сместился в штрафную и подал на дальнюю штангу, где выиграл верх Кейн в борьбе с Лапортом и головой вколотил снаряд точно в дальнюю девятку.

«Тоттенхэм» набрал 39 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

«Сити» с 63 очками остался лидером чемпионата, однако к нему вплотную может подобраться «Ливерпуль», отстающий на шесть очков и имеющий одну игру в запасе.

Календарь и таблица АПЛ

В следующем матче «Манчестер Сити» в рамках 27 тура АПЛ отправится 26 февраля в гости к «Эвертону», а «Тоттенхэм» 23 февраля сыграет в перенесенном матче с «Бернли».

Пеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»

— Ну, это был хороший матч. Мы атаковали с разных направлений, особенно по левому флангу. Было тяжело, поскольку они защищаются очень узко. В «Тоттенхэме» умелые футболисты. Они доставляют мяч до Гарри Кейна и очень здорово действуют в атаке. В первом тайме они забили гол, и больше моментов не было. В начале второго им удается одна атака, и Гарри Кейн забивает.

Мы старались забивать, но в добавленное время пропустили гол. Очень сложно играть, когда они так глубоко обороняются. У нас были возможности забить, но, увы, нам это не удалось. У них отличная реализация. У них есть Кейн, Сон и Кулусевски. С их навесами мы не справились. Нам не нужно было проигрывать для того, чтобы понять, насколько тяжело выиграть АПЛ. Впереди еще много матчей

PEP 💬 Every goal is different. It was difficult to defend the second one especially when they come from five or ten yards behind. Third one was to the back post and we lost the game. pic.twitter.com/LKCzyJE15Y