Ты волшебник, Гарри. «Шпоры» обыграли «Ман Сити» и обострили интригу в АПЛ

Ход матча

4’ 0:1 Деян Кулушевски. Убежал в контратаку Сон Хын Мин после паса от Кейна, ворвался в штрафную «Сити», но не стал бить, а отдал поперек на Кулушевски, который забивал уже в пустые ворота.

14’ Прорвался по правому флангу Эмерсон и подал на дальнюю штангу ворот «Сити», где пробил с лету Сессеньон, но точности ему явно не хватило.

21’ С левого фланга Канселу покатил в центр штрафной «шпор» на Гюндогана, который убрал на замахе защитника и пробил в дальний угол. Штанга спасла гостей от пропущенного гола.

31’ Гюндоган пробил пяткой из центра штрафной «Тоттенхэма» после передачи Силвы — Льорис легко справился.

33’ 1:1 Илкай Гюндоган. С левого фланга навесил на ближнюю штангу Стерлинг, пробил в касание Де Брёйне, но точно в голкипера, от которого мяч отскочил на Гюндогана. Илкаю оставалось отправить мяч уже в пустые ворота, что удалось без особых проблем.

42’ Мощный удар Стерлинга со средней дистанции отправил Эмерсона в нокдаун — прямо в голову бразильцу попадает мяч.

HALF-TIME Man City 1-1 Spurs

An exciting half ends level, after Dejan Kulusevski's early opener and Ilkay Gundogan's opportunistic equaliser #MCITOT pic.twitter.com/suFX2EZTOQ — Premier League (@premierleague) February 19, 2022

54’ Сон прорвался к штрафной «Сити» после передачи Бентанкура и нанес резкий удар в дальний угол со средней дистанции — Эдерсон ловит мяч в прыжке.

59’ 1:2 Гарри Кейн. Отличную контратаку провели лондонцы. Убежал по флангу Сон Хын Мин, дождался подключения партнеров и вырезал идеальный пас в штрафную на Кейна, который выскочил из-за спин защитников и с лету вколотил снаряд в сетку.

We're back underway for the second half!

Come on lads! 👏

🔵 1-1 ⚪️ (46’) — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 19, 2022

63’ Сон обработал мяч перед штрафной «Сити» и выполнил отличную разрезающую передачу на Кейна, выводя его один на один — но Эдерсон вышел победителем из этой дуэли, отбив удар Гарри в правый нижний угол.

67’ С фланга Кансеу покатил на линию штрафной гостей, где Гюндоган красивым обводящим ударом закрутил в дальнюю девятку, но в красивейшем прыжке спас свою команду Льорис.

75’ Сместился с правого фланга в центр Кулушевски и пробил по воротам «Сити». После серии рикошетов мяч прилетел к Кейну, который с разворота пробил низом точно в ближний угол, без шансов для голкипера, но гол был отмене из-за офсайда после просмотра повтора.

90’ Пенальти! Силва пробил под штангу ворот «Тоттенхэма» после навеса Де Брёйне, а мяч попал в руку Ромеро. После просмотра ВАР, арбитр указал на «точку».

90+1’ 2:2 Рияд Марез (П). Идеально исполнил Марез одиннадцатиметровый удар, отправив мощным ударом сферу точно под перекладину, без шансов для Льориса.

90+5’ 2:3 Гарри Кейн. Догнал мяч у лицевой линии Кулушевски, сместился в штрафную и подал на дальнюю штангу, где выиграл верх Кейн в борьбе с Лапортом и головой вколотил снаряд точно в дальнюю девятку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Тоттенхэм 2:3 Голы: 0:1 Деян Кулушевски (4'), 1:1 Илкай Гюндоган (33'), 1:2 Гарри Кейн (59'), 2:2 Рияд Марез (пенальти) (90 + 2'), 2:3 Гарри Кейн (90 + 5') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Кевин Де Брёйне, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган, Филип Фоден, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг (Рияд Марез, 68') Тоттенхэм: Гарри Кейн, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 80'), Деян Кулушевски, Райан Сесеньон (Давинсон Санчес, 90'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Родриго Бентанкур, Emerson Royal (Мэтт Доэрти, 83'), Бен Дэвис, Эрик Дайер, Кристиан Ромеро, Уго Льорис Предупреждения: Пьер-Эмиль Хёйбьерг (64'), Кристиан Ромеро (76'), Уго Льорис (80')

The story of a thrilling night at Etihad Stadium, as told by @Oracle 🔥#MCITOT pic.twitter.com/69iqUpeSe1 — Premier League (@premierleague) February 19, 2022

Турнирная таблица

«Тоттенхэм» набрал 39 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

«Сити» с 63 очками остался лидером чемпионата, однако к нему вплотную может подобраться «Ливерпуль», отстающий на шесть очков и имеющий одну игру в запасе.

Календарь и таблица АПЛ

В следующем матче «Манчестер Сити» в рамках 27 тура АПЛ отправится 26 февраля в гости к «Эвертону», а «Тоттенхэм» 23 февраля сыграет в перенесенном матче с «Бернли».

A massive day for Liverpool in the #PL title race 💥 pic.twitter.com/YwMSI2C0jF — Premier League (@premierleague) February 19, 2022

Прямая речь

Пеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»

— Ну, это был хороший матч. Мы атаковали с разных направлений, особенно по левому флангу. Было тяжело, поскольку они защищаются очень узко. В «Тоттенхэме» умелые футболисты. Они доставляют мяч до Гарри Кейна и очень здорово действуют в атаке. В первом тайме они забили гол, и больше моментов не было. В начале второго им удается одна атака, и Гарри Кейн забивает.

Мы старались забивать, но в добавленное время пропустили гол. Очень сложно играть, когда они так глубоко обороняются. У нас были возможности забить, но, увы, нам это не удалось. У них отличная реализация. У них есть Кейн, Сон и Кулусевски. С их навесами мы не справились. Нам не нужно было проигрывать для того, чтобы понять, насколько тяжело выиграть АПЛ. Впереди еще много матчей

PEP 💬 Every goal is different. It was difficult to defend the second one especially when they come from five or ten yards behind. Third one was to the back post and we lost the game. pic.twitter.com/LKCzyJE15Y — Manchester City (@ManCity) February 19, 2022

Антонио Конте, главный тренер «Тоттенхэма»

— Безусловно, игра была полна эмоций. Это был яркий матч. Мы хорошо провели его и следовали своему плану. «Манчестер Сити» владел мячом 65-70 минут от общего времени игры, поэтому мы должны были хорошо сыграть тактически. Но даже защищаясь мы в первую очередь должны думать об атаке.

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Мы создавали моменты и забили классные голы в ворота фантастической команды. Эта победа добавит нам уверенности. Было непросто играть с «Ман Сити» после трех поражений кряду. Но это процесс, мы работаем над тем, чтобы прибавить. Я больше всего ненавижу проигрывать. Очень важно было так отреагировать.

Гарри Кейн, безусловно, очень важный для нас игрок. Сегодня наши нападающие сыграли очень хорошо. Харри хорошо держал мяч. Тем не менее одной победы недостаточно. Не забывайте, что до этого у нас было три поражения подряд. Но победа над «Ман Сити» — это здорово.

Гарри Кейн, нападающий «Тоттенхэма»

— Сумасшедшая игра. Мы очень долго и усердно работали. Мы вели 2:1 на протяжении долгого времени, и пенальти в наши ворота разбил сердца. Но нельзя не похвалить парней за то, что создали еще один момент в концовке. Для меня главным было прервать серию из трех поражений, нам нужно было найти способ вернуться на тропу к успеху. Добиться такого результата — особенное событие. Парни отдали все силы. Ну и, конечно, приятно было забить.

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У нас для самих себя установлена высокая планка, мы сейчас в том положении, когда можно побороться за топ-4. Футбол — это про умение переворачивать ситуацию. Сегодняшний матч доказал, что мы боремся до конца. Надеюсь, мы сможем воспользоваться этим импульсом. Нам, видимо, нужно научиться стабильности. Чтобы попадать в топ-4, нужно играть стабильно.

Record, equalled. 🔥

Harry Kane and Heung-Min Son level the all-time record for Premier League goal combinations! 👏 pic.twitter.com/SHIj8ubniV — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 19, 2022

Илкай Гюндоган, полузащитник «Манчестер Сити»

— Мы подумали, что спасли игру. Если оценивать ее целиком, то мы заслужили победу. Но футбол порой безумен, сегодня мы допускали глупые ошибки. Мы отдавали им мяч, они пользовались шансами для контратак, и в итоге мы уступили. Они также были беспощадны при завершении атак. Мне не показалось, что мы провели плохой матч. Они оборонялись так глубоко, особенно в конце первого тайма, что нам было непросто.

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Порой нужно из таких матчей выносить урок. Для нас это тревожный звонок. Впереди еще много работы. Не сказать, что мы не привыкли к подобным ситуациям. Мы знаем по последним сезонам, что «Ливерпуль» всегда претендует на титул. Он всегда около вершины. Мы знаем, что они приложат все необходимые усилия для того, чтобы усложнить нам жизнь. Но хорошая новость заключается в том, что их по-прежнему ожидает поездка к нам в гости.