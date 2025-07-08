«Флуминенсе» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция

В Нью-Джерси состоится полуфинальный матч обновлённого Клубного чемпионата мира: «Флуминенсе» — последняя надежда Южной Америки — встретится с лондонским «Челси». Победитель этой встречи отправится в финал, где его уже ждёт один из европейских грандов — «ПСЖ» или «Реал». Следить за ходом встречи можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

18:40 Похоже, что «Челси» начнет игру по схеме 4-1-2-3, согласно протоколу ФИФА. Новичок Жоао Педро будет возглавлять линию вместе с Нету и Нкунку. Палмер также будет выдвигаться вперед, когда появится возможность. Энцо Мареска начнёт с такой четвёркой защитников: Густо, Чалоба, Адарабиойо и Кукурелья.

18:30 Матеус Мартинелли и Хуан Пабло Фрейтес оба дисквалифицированы на этот матч, а Самуэль Ксавьер и Габриэль Фуэнтес начнут со скамейки запасных. Рене возвращается в состав «Флуминенсе» после дисквалификации против «Аль-Хиляля». Гуга, Тиаго Сантос и Эркулес также снова начнут с первых минут.

18:10 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Флуминенсе»: Фабио, Игнасио, Силва, Сантос, Гуга, Берналь, Эркулес, Нонато, Рене, Арьяс, Кано.

«Челси»: Санчес, Гюсто, Адарабиойо, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Палмер, Нкунку, Нету, Педро.

«Челси»

Команда Энцо Марески продолжает впечатлять. Победив в финале Лиги конференций и пробившись в Лигу чемпионов, «синие» уверенно идут и по турнирной сетке КЧМ. Лондонцы начали с поражения от «Фламенго» в группе, но затем взяли верх над «Бенфикой» (в драматичном матче с овертаймом) и «Палмейрасом» — 2:1, несмотря на гол будущего игрока «Челси» Эстевао.

Коул Палмер и автогол Вевертон решили судьбу четвертьфинала, а возвращение Моисеса Кайседо после дисквалификации добавит глубины полузащите. Правда, команда потеряет Леви Колвила и Лиама Делапа — оба заработали вторые жёлтые карточки на турнире и пропустят матч.

В атаке возможен дебют в старте Жоао Педро, который заменил Делапа против «Палмейраса» и теперь может сыграть против клуба, за который болел в детстве. Также под вопросом участие Риса Джеймса, получившего повреждение в разминке перед прошлой игрой.

Состав «Челси» постепенно обретает форму, и пусть это не самая звёздная версия команды, но нынешние «синие» — молодые, гибкие и готовы бороться до конца.

«Флуминенсе»

Южноамериканский представитель не считался фаворитом турнира, но вышел в полуфинал, обыграв сначала «Интер» в 1/8, а затем грозный «Аль-Хиляль» в четвертьфинале — 2:1. Победу принёс Эркулес, вновь забив решающий мяч со скамейки. Опытный Фабио, которому 44 года, отразил несколько ключевых ударов и вновь стал героем.

«Флу» приехал в США как обладатель Кубка Либертадорес-2023, но в родной Бразилии дела идут скромно: в 2024-м команда была в шаге от зоны вылета, а сейчас занимает шестое место. Тем не менее, непобедимая серия из 11 матчей говорит о том, что подопечные Ренато Гаушо набрали форму к турниру.

К сожалению, в матче с «Челси» «Флуминенсе» не поможет Матинелли, автор красивого гола в четвертьфинале — он дисквалифицирован. Также выбыл защитник Хуан Пабло Фрейтес. Однако в оборону вернётся Рене, а линию атаки снова поведут Джон Ариас и Герман Кано.

Отдельный интерес вызывает возвращение Тиаго Силвы: экс-капитан «Челси», носивший синюю футболку с 2020 по 2024 год, теперь играет за свой родной клуб и с травмой носа готов выйти против бывших партнёров.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.95.