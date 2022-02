На перспективу. 11 скрытых вундеркиндов Football Manager 2022

Ознакомьтесь с командой талантливых игроков. В игре они доступны по разумной цене, но за некоторых придется побороться. Подробнее о списке в нашей статье.

Одна из самых лучших вещей в— это возможность находить и развивать так называемых вундеркиндов.

FM22 в этом смысле ничем не отличается от других версий игры. В течение нескольких сезонов недорогой талантливый игрок, которого можно найти в менее известной лиге, способен принести огромную пользу вашей команде. При этом ждать значительного прогресса можно еще до того, как ему исполнится 20 лет.

Часто бывает так, что игроки выбирают определенный набор футболистов в игре и постоянно используют их в новой карьере или версии FM. Это так называемые любимчики.

Однако иногда стоит отойти от уже знакомого и совершить более глубокий поиск игроков в базе данных. Это позволит найти скрытых вундеркиндов за очень низкую цену, которые в будущем выведут команду на качественно новый уровень.

Редакция Planet Football нашла для вас интересных скрытых вундеркиндов, которых можно подписать в FM22.

Все игроки из разных лиг и стоимость их тоже разная. О некоторых из них вы с большой долей вероятности о них никогда не слышали.

Итак, давайте ознакомимся с командой вундеркиндов. Для ее создания была выбрана схема 4-3-3. Так что можно будет подобрать игрока на любую позицию. Забегая наперед — не все представители списка бразильцы.

Голкипер: Ром-Джейден Овусу-Одуро

Помимо необычного имени, Овусу-Одуро обладает огромной перспективой.

17-летний парень играет в молодежной команде АЗ и уже сейчас имеет рост почти в 190 см, что идеально подходит для его позиции в воротах.

В FM у него потрясающая статистика. В столь раннем возрасте голкиперу дали 15 баллов за умение играть руками и рефлексы.

В реальной жизни он является основным вратарем АЗ U18 и входит в состав символической команды Юношеской лиги УЕФА, на счету которого семь клиншитов в этой кампании.

Вратарь уже заключил профессиональный контракт с клубом. Его потенциал действительно велик.

Правый защитник: Матеузиньо

Если вы и знаете кого-либо из игроков в этом списке, то, скорее всего, это Матеузиньо.

Он хорошо известен в первую очередь тем, кто интересуется бразильским футболом. 21-летний Матеузиньо уже довольно часто выступает в стартовом составе «Фламенго».

Он является чемпионом Бразилии, и, несомненно, скоро переедет в Европу.

Как и следовало ожидать от бразильского правого защитника, футболист обладает впечатляющим атакующим чутьем, а в самой игре имеет рейтинг 14 за свои передачи и пасы.

HITS THE POST AND GOES IN! 👌 Excellent shot from Matheuzinho to score the first goal of the match!

🟩🟩 @chapecoensereal 0-1 @flamengo 🟥⬛#CHAxFLA pic.twitter.com/V3W25fe1Wr — Brasileirão Play English (@BrasileiraoP_EN) November 8, 2021

Он был бы отличным вариантом для команды из середины турнирной таблицы Премьер-лиги.

Центрбек: Ронни Эдвардс

18-летний Эдвардс играет в «Питерборо» из Чемпионшипа и уже выступает за первую команду.

Президент клуба в шутку называл его «новым стадионом», так как верил, что потенциальная продажа игрока поможет профинансировать запланированный переезд клуба на новый стадион.

Созидательный защитник Эдвардс имеет 14 баллов за пас и 17 баллов за самообладание. Это делает его отличным вариантом для использования даже в полузащите.

Серьезный талант, за которым стоит наблюдать.

Центрбек: Ренан

Выиграть два титула Копа Либертадорес — редкий подвиг. Выиграть два кубка в 19 лет — немыслимо, но Ренан сделал это со своим клубом «Палмейрас».

Подросток — развивающийся талант и постоянный игрок основного состава двукратных чемпионов Южной Америки.

В FM22 он имеет хорошие статистические показатели: 15 за умение отбирать мяч, 11 — за пас, 13 — за опеку и 14 — за настойчивость. Игрок станет важной частью любой обороны.

Левый защитник: Хулиан Ауде

Переместимся из Бразилии в Аргентину. Ауде — интересный вариант на позиции левого защитника.

Хулиан постепенно становится основным игроком «Лануса» в аргентинской лиге. В свои 17 лет он показывает впечатляющий прогресс.

Рано или поздно вы услышите его имя в Европе, но в FM22 можно опередить весь континент.

#CopaMaradonaEnTNTsports | ¡IMPRESIONANTE SALVADA! Julián Aude metió una patada voladora espectacular para evitar el empate de Aldosivi.

Aldosivi 🆚 Lanús pic.twitter.com/lxvmwFGnMK — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 13, 2020

Если вы это сделаете, то будете вознаграждены универсальным фланговым защитником, у которого 16 баллов за умение отбирать мяч, 16 — за выносливость и 15 — за командную работу. Такие показатели сделают его универсальным фланговым игроком.

Опорный полузащитник: Вибуала Джуниор Бита

Теперь в Испанию, а точнее в страну Басков, где «Атлетик» может похвастаться одной из лучших академий в Европе.

Бита — один из последних, кто пополнил их ряды, и он является перспективным центральным полузащитником клуба.

Футболист получил 14 баллов за технику, первое касание и умение принимать решения, а также 13 за подкаты, что делает его отличным молодым опорником. Но имейте в виду, что «Атлетик» не захочет отпускать молодого таланта просто так.

Ему всего 16 лет, а его рост достигает 183 см. Ждите, что в ближайшие пару лет Бита прорвется в основную команду. Заполучить его будет очень непросто.

Центральный полузащитник: Мустафа Капы

Капы только что покинул «Лилль», в который он пришел из «Галатасарая» в 2020 году. Перешел игрок в турецкий «Адана Демирспор».

Ему есть что доказывать, так как игрок не оправдал надежд французского клуба. Однако хавбеку лишь 19 лет и он по-прежнему обладает огромным потенциалом.

В игре Капы будет оставаться во французском клубе. Это изменится после обновления версии.

Born in 2002, Mustafa Kapı is the youngest football player to play for Galatasaray. #GSlive pic.twitter.com/INy1naYtTW — Galatasaray EN (@Galatasaray) October 8, 2016

Мустафа имеет 16 баллов за нестандартные решения, что позволяет использовать его в роли плеймейкера.

Центральный полузащитник: Исак-Бергманн Йоуханнессон

Исак-Бергманн Йоуханнессон globallookpress

Исак-Бергманн Йоуханнессон сделает вашу команду еще более мультинациональной. Редко удается найти скандинавского вундеркинда, но это именно тот случай.

Он не так уж и плох. На его счету уже 10 матчей за сборную Исландии. При этом во взрослом футболе он дебютировал в 15 лет во втором дивизионе Исландии.

Молодой полузащитник перешел в «Копенгаген» в прошлом году из шведского «Норрчепинга».

Йоуханнессон играет левой и отлично дополнит тройку центральных полузащитников, встав ближе к левому флангу. Футболист обладает впечатляющей для его возраста статистикой, имея в том числе 16 пунктов за настойчивость.

Правый вингер: Ясер Асприлья

В игре интересные молодые бразильцы и аргентинцы могут оказаться довольно дорогими для команд, у которых не так много денег, как у больших клубов.

Тут на помощь приходят колумбийцы, которые часто являются более дешевой альтернативой.

Асприлья — один из таких молодых игроков... ну, был, пока «Уотфорд» не выкупил его в начале январского трансферного окна.

Он перешел из колумбийского клуба высшего дивизиона «Энвигадо» всего за 2,7 млн фунтов стерлингов и является самым молодым игроком, игравшим за сборную Колумбии.

В будущем «шершни» могут получить за него круглую сумму. Вам следует поторопиться, переманив его к себе как можно скорее.

Левый вингер: Сергей Пиняев

Шестнадцатилетний Пиняев уже играет в стартовом составе российского клуба «Крылья Советов» в РПЛ.

Ранее нападающий уже побывал на просмотре в «Манчестер Юнайтед», но подписание контракта так и не состоялось.

GOAL! Sergei Pinyaev bags his first senior goal and becomes the youngest goalscorer in FNL history at 15 years 9 months and 10 days! pic.twitter.com/9ozRt1ivOV — David Sansun (@RFN_David) August 12, 2020

Тем не менее, сейчас на счету Пиняева уже есть несколько голов и голевых передач. Он выглядит игроком серьезного уровня, а рейтинг 15 за чутье и ловкость являются основными показателями его статистики в FM22.

Центральный нападающий: Карим Конате

Талисманом, возглавляющим список этих 11 вундеркиндов, определенно является игрок, о котором вы не слышали, но вполне можете услышать о нем много интересного в будущем.

Конате играет за ивуарийскую команду «АСЕК Мимосас» и в свои 17 лет является очень интересным вариантом.

Карим Конате

Подростка называют наследником Дидье Дрогба. Форвард уже является игроком взрослой сборной Кот-д'Ивуара.

Он стал чемпионом Кот-д'Ивуара в составе АСЕК, а в Лиге чемпионов КАФ нынешнего сезона нападающий забил 3 гола в четырех матчах.

Если 15 баллов за храбрость и 14 баллов за настойчивость недостаточно, чтобы убедить вас совершить этот трансфер, то 11 пунктов за умение завершать атаки и 12 — за дриблинг должны вам помочь принять решение. Ведь это показатели 17-летнего игрока. Запомните это имя.