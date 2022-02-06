«Барселона» в больших долгах: новых спонсоров недостаточно

«Барселона» накопила большие долги, но и сумела подписать выгодные спонсорские контракты. Разбираемся, справится ли клуб со своим финансовым кризисом.

«Барселона» может продать права на название «Камп Ноу»

Жоан Лапорта и его совет директоров продолжают решать проблемы «Барселоны» на нескольких направлениях. Некоторые из них носят спортивный характер, как вопрос Усмана Дембеле, другие — институциональный — например, судебный процесс, возбужденный против ее экс-президента Жозепа Бартомеу. И в основе их экономическая проблема, которая может привести даже к необходимости чуть ли не заложить стадион команды «Камп Ноу».

Правление каталонцев приступило к поиску новых спонсоров, чтобы облегчить тяжелое финансовое положение, в котором находится клуб. Чтобы они помогли погасить долг в около 1,4 млн евро. И одним из выбранных вариантов — компания Spotify, с которой «блауграна» близка к заключению выгодного соглашения.

Похоже, что значительно сократить эти долги возможно только в случае передачи названия арены тому, кто предложит самую высокую цену на десятилетия. Этот новый договор предполагает частичное спасение нынешней ситуации «Барселоны».

Но реальность показывает, что этого не только недостаточно, чтобы запустить проект, призванный исправить ее финансовое положение, но он даже не возвращает каталонцев к тому качеству актива и привлекательного продукта, который был до пандемии. Данное соглашение не приводит к сведению бюджетного баланса.

Соглашение со Spotify принесет клубу 60 млн евро

«Барселона» твердо намерена уже в ближайшее время объявить о заключении контракта с музыкальной компанией, чье имя появится на футболках команды. Количество пользователей Spotify составляет более 380 млн, из которых более 170 млн считаются платными подписчиками.

Предполагается, что соглашение будет действовать в течение следующих четырех лет. Если стороны будут довольны, то его можно будет легко расширить. Это среднесрочные отношения, с которыми каталонцы хотят продвигаться к своему экономическому восстановлению.

Для «Барселоны» это идеальный партнер для модернизации клуба, поскольку услугой этой компании пользуются преимущественно люди с возрастом чуть ниже среднего, что обеспечивает «блауграна» весьма продуктивный метод обращения к молодой аудитории. Наконец, это всемирно известный и узнаваемый бренд.

Каталонцы уже несколько месяцев ведут непростые переговоры напрямую с генеральным директором Spotify Даниэлем Эком, который также является большим любителем футбола и спорта. И соглашение, достигнутое с этим шведским бизнесменом, будет приносить около 60 млн евро за сезон.

Новые контракты не разрешат финансовые проблемы клуба

Несмотря на то, что это соглашение должно внушать оптимизм «Барселоне», реальность такова, что этого недостаточно, ведь достаточно сравнить нынешнее положение клуба с ситуацией до пандемии. Каталонское юрлицо было создано как продукт с более высокой рыночной стоимостью, когда не было известно о его большом долге, и когда бизнес не пострадал от кризиса, вызванного коронавирусом.

Титульные спонсоры принесли «блауграна» около 80 млн евро за сезон. Таким образом, договор со Spotify принесет меньше денег — приблизительно на 20 млн в год — как в то самое время, когда это наиболее необходимо. Причем, эта высокая цифра была получена благодаря соглашениям сразу с двумя спонсорами.

Первое было подписано с компанией Rakuten, которая сообщала о 60 млн в год. И второе — с брендом Beko, которое позволило заработать еще около 20 млн евро — значительно меньшая сумма, потому что реклама занимала намного меньше места, располагаясь на рукаве.

Однако во время пандемии эти цифры резко упали. Rakuten сократил свои вливания примерно до 35 млн евро, а Beko уменьшил свои платежи вдвое — до 10 млн, после того, как исчез с игровой футболки и присутствовал только на тренировочной форме.

Таким образом, эти 80 млн сократились примерно до 45, почти вдвое. Теперь, после этого маневра совета директоров Жоана Лапорты, тот не только не сможет изменить курс, взятый до пандемии, но и доходы «блауграна» будут падать из года в год, поэтому нужно будет продолжать искать другие способы спонсорства, чтобы перестроиться и найти столь же мощный тандем, как Rakuten и Beko.

В дополнение к последствиям пандемии и потере рыночной стоимости клуба из-за его текущей финансовой и институциональной ситуации, «Барселоне» дорого обошлась потеря Лионеля Месси. Аргентинец был не только самым большим спортивным, но и экономическим активом команды. Без своей легендарной «десятки» никто не хочет платить каталонцам так же, как прежде.

«Барселона» рискует надолго потерять права на название «Камп Ноу»

Клуб надеется обнародовать новое соглашение в ближайшие дни. Тем не менее, еще предстоит понять, что может произойти с названием «Камп Ноу», и будет ли в нем слово «Spotify», о чем стороны пока не договорились.

Сложная ситуация, в которой оказалась «Барселона», также ставит под угрозу маркетинг прав собственности, которыми владеют фанаты-члены «блауграна», что может стать беспрецедентной вехой в истории клуба. Это решение является не только экономическим вопросом, но и может вызвать много критики со стороны болельщиков.

По данным медиа, одобрение этого соглашения идет рука об руку с финансовой операцией, на которую каталонцы решились, чтобы попытаться выйти из нынешнего кризиса — знаменитой сделкой с банком Goldman Sachs на сумму 1,5 млн евро, рассчитанной на 30 лет. Именно эта банковская и инвестиционная группа укрепила связи между «Барселоной» и различными международными инвесторами, которые могут сыграть фундаментальную роль для клуба.

В случае продвижения данного соглашения, которое могло быть осуществлено как со Spotify, так и с другими заинтересованными компаниями, возникает новый вопрос — продолжительность периода передачи этих прав на название стадиона.

«Блауграна» могла бы сделать ставку на соглашение «всего» на 15 лет, учитывая, что за это время она сможет улучшить свое экономическое и спортивное положение. И для того, чтобы не продолжать сотрудничество со спонсорами такого типа, и для того, чтобы договориться о продлении или втором соглашении с другой компанией, клуб отказывается от долгосрочных отношений.

С другой стороны, с точки зрения инвесторов, дело обстоит совершенно иначе. То, что на сегодня достигнуто соглашение с такой проблемной организацией, как «Барселона», вынуждает их заключить долгосрочный контракт, чтобы их условия не менялись. А значит возможная передача прав собственности на название «Камп Ноу» будет рассчитана на 30 лет, равно как и договор о скоординированном финансировании с Goldman Sachs.

Нынешних спонсоров мало для выхода «Барселоны» из кризиса

Пока каталонцы пытаются найти решения на рынке, Goldman Sachs стал одним из ее главных союзников. Эта банковская группа заинтересована в том, чтобы они улучшили свое положение, чтобы в сотрудничестве с ними у нее не возникло проблем. По этой причине к ним проявили интерес сразу несколько международных партнеров и инвесторов.

Это также одна из причин, почему клуб надеется закрыть соглашение со Spotify как можно скорее, чтобы занять более сильную позицию. Кроме того, это также станет более привлекательным продуктом на уровне бизнеса. В медиа сообщается, что некоторые из этих новых спонсоров находятся в Майами.

В последние дни туда приезжал влиятельный человек в совете директоров «Барселоны» Ферран Ревертер. Генеральный директор клуба продолжает вести переговоры о его экономическом будущем и надеется, что после этого соглашения он сможет получить более выгодные условия от этих возможных финансовых партнеров. «Блауграна» все еще ищет варианты выхода из кризиса, но на данный момент они кажутся недостаточными.