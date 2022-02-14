Трансферый дайджест. 8-14 февраля

Мемфис Депай
«Барселона», нападающий, 28 лет
Слухи о том, что Мемфис Депай может покинуть «Барселону», стали усиливаться на фоне желания «каталонцев» подписать форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанна.
Сейчас можно видеть, что игрок практически не выходит на поле, а после прихода Адамы Траоре, Феррана Торреса и Пьера-Эмерика Обамеянга, Хави на него скорее всего не рассчитывает.
Так вот издание Sport.es недавно написало, что руководство «блауграна» рассматривает возможности продать 28-летнего голландца вместе с другими игроками, продажа которых должна освободить место для будущих трансферов клуба.
В частности Депая хотят продать для прихода Эрлинга Холанна, так как «Барса» всерьез настроена побороться за норвежца.
И вот Calciomercato уже сообщило, что «Барселона» и «Наполи» начали переговоры по возможному трансферу Депая этим летом. Там Лоренцо Инсинье уходит в МЛС и ему нужна замена. При этом «неаполитанцы» не слишком уверенны в целесообразности этого предприятия из-за высокой зарплаты голландца.
Наш прогноз: Депай уйдет летом, но вариант определится позже.
Александер Исак
«Реал Сосьедад», нападающий, 22 года
Судя по всему началась гонка за форвардом «Реал Сосьедада» Александера Исака. Форварда интересует сразу 4 топ-клуба Европы. Одним из них является «Барселона». По данным Sport.es, «Барса» считает 22-летнего шведа заменой Эрлингу Холанну, если «каталонцы» не смогут подписать норвежца этим летом.
Также игроком интересуются в Англии. Там в списке интересующихся «Ман Юнайтед», «Челси» и «Арсенал». Так пишут в Mirror.
Казалось бы, контракт шведа с клубом до 2026 года мог бы стать своего рода гарантией того, что он останется в Сан-Себастьяне. Однако в этом договоре есть опция отступных в размере 88 млн евро.
Наш прогноз: «Реал Сосьедад» не удержит игрока летом.
Эрлинг Холанн
«Боруссия» Дортмунд, нападающий, 21 год
Норвежец явно не досидит свой контракт в «Боруссии». В гонку за игрока включается все больше топ-клубов — МЮ, ПСЖ, «Реал», «Барселона».
Скорее всего, Холанн покинет клуб несмотря на просьбу «Реала» остаться в Дортмунде. Ruhr Nachrichten сообщает, что Флорентино Перес попросил норвежца подождать еще сезон, пока «Реал» оформит переход Килиана Мбаппе.
В свою очередь ПСЖ настроен на покупку Холанна в случае ухода своей семерки. Так написали в L’Équipe. Согласно информации источника, за него «парижане» намерены заплатить 75 млн евро без учета бонусов.
Все же «Барселона» чаще фигурировала в новостях с тегом «Холанн». «Каталонцев» уже называют одним из главных претендентов на форварда. А добавляет этому правдоподобности тот факт, что руководство «шмелей» готовит сделку по нападающему «Зальцбурга» Кариму Адейеми. По крайней мере об этом уже написал инсайдер Фабрицио Романо.
Наш прогноз: На фоне остальных, у «Барсы» назревает очень интересный проект, а в связи с тем, что Хави в ней надолго, Холанн, возможно, захочет присоединится именно к «каталонцам».
Жюль Кунде
«Севилья», защитник, 23 года
Основными претендентами на этого французского защитника являются «Челси» и «Барселона». «Челси» уже предпринимал попытки купить игрока прошлым летом, но они не увенчались успехом.
По информации Фабрицио Романо, «аристократы» вновь постараются подписать Кунде. Хотя в прошлый раз «синих» отпугнула сумма в 70 млн евро. Сейчас цена футболиста на Transfermarkt отличается не сильно и составляет 60 млн.
Ранее в Diario Sport сообщили, что Хави намерен купить новых защитников, чтобы перестроить оборону команды. Жюль Кунде входит в число кандидатов на усиление. На фоне слухов о возможном уходе Клемана Ленгле, Самюэля Умтити и Оскара Мингесы сделка кажется вполне вероятной.
Наш прогноз: Больше кажется, что перейдет в «Барселону», но все будет зависеть от итогов сезона «Севильи».