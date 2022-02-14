Трансферый дайджест. 8-14 февраля

Мемфис Депай

«Барселона», нападающий, 28 лет

Мемфис Депай globallookpress.com

Слухи о том, что Мемфис Депай может покинуть «Барселону», стали усиливаться на фоне желания «каталонцев» подписать форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанна.

Сейчас можно видеть, что игрок практически не выходит на поле, а после прихода Адамы Траоре, Феррана Торреса и Пьера-Эмерика Обамеянга, Хави на него скорее всего не рассчитывает.

Так вот издание Sport.es недавно написало, что руководство «блауграна» рассматривает возможности продать 28-летнего голландца вместе с другими игроками, продажа которых должна освободить место для будущих трансферов клуба.

В частности Депая хотят продать для прихода Эрлинга Холанна, так как «Барса» всерьез настроена побороться за норвежца.

И вот Calciomercato уже сообщило, что «Барселона» и «Наполи» начали переговоры по возможному трансферу Депая этим летом. Там Лоренцо Инсинье уходит в МЛС и ему нужна замена. При этом «неаполитанцы» не слишком уверенны в целесообразности этого предприятия из-за высокой зарплаты голландца.

Наш прогноз: Депай уйдет летом, но вариант определится позже.

Александер Исак

«Реал Сосьедад», нападающий, 22 года

Александер Исак globallookpress.com

Судя по всему началась гонка за форвардом «Реал Сосьедада» Александера Исака. Форварда интересует сразу 4 топ-клуба Европы. Одним из них является «Барселона». По данным Sport.es, «Барса» считает 22-летнего шведа заменой Эрлингу Холанну, если «каталонцы» не смогут подписать норвежца этим летом.

Также игроком интересуются в Англии. Там в списке интересующихся «Ман Юнайтед», «Челси» и «Арсенал». Так пишут в Mirror.

Казалось бы, контракт шведа с клубом до 2026 года мог бы стать своего рода гарантией того, что он останется в Сан-Себастьяне. Однако в этом договоре есть опция отступных в размере 88 млн евро.

Наш прогноз: «Реал Сосьедад» не удержит игрока летом.

Эрлинг Холанн

«Боруссия» Дортмунд, нападающий, 21 год

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Норвежец явно не досидит свой контракт в «Боруссии». В гонку за игрока включается все больше топ-клубов — МЮ, ПСЖ, «Реал», «Барселона».

Скорее всего, Холанн покинет клуб несмотря на просьбу «Реала» остаться в Дортмунде. Ruhr Nachrichten сообщает, что Флорентино Перес попросил норвежца подождать еще сезон, пока «Реал» оформит переход Килиана Мбаппе.

В свою очередь ПСЖ настроен на покупку Холанна в случае ухода своей семерки. Так написали в L’Équipe. Согласно информации источника, за него «парижане» намерены заплатить 75 млн евро без учета бонусов.

Все же «Барселона» чаще фигурировала в новостях с тегом «Холанн». «Каталонцев» уже называют одним из главных претендентов на форварда. А добавляет этому правдоподобности тот факт, что руководство «шмелей» готовит сделку по нападающему «Зальцбурга» Кариму Адейеми. По крайней мере об этом уже написал инсайдер Фабрицио Романо.

Наш прогноз: На фоне остальных, у «Барсы» назревает очень интересный проект, а в связи с тем, что Хави в ней надолго, Холанн, возможно, захочет присоединится именно к «каталонцам».

Жюль Кунде

«Севилья», защитник, 23 года

Жюль Кунде globallookpress.com

Основными претендентами на этого французского защитника являются «Челси» и «Барселона». «Челси» уже предпринимал попытки купить игрока прошлым летом, но они не увенчались успехом.

По информации Фабрицио Романо, «аристократы» вновь постараются подписать Кунде. Хотя в прошлый раз «синих» отпугнула сумма в 70 млн евро. Сейчас цена футболиста на Transfermarkt отличается не сильно и составляет 60 млн.

Ранее в Diario Sport сообщили, что Хави намерен купить новых защитников, чтобы перестроить оборону команды. Жюль Кунде входит в число кандидатов на усиление. На фоне слухов о возможном уходе Клемана Ленгле, Самюэля Умтити и Оскара Мингесы сделка кажется вполне вероятной.

Наш прогноз: Больше кажется, что перейдет в «Барселону», но все будет зависеть от итогов сезона «Севильи».