Трансферный дайджест. 1-7 февраля

Диего Коста

без клуба, нападающий, 33 года

Слухи о возвращении старика Диего Косты в Европу плодятся каждую неделю. В январе его сватали и в «Арсенал», и в «Салернитану», и в «Валенсию», и в «Хетафе». Теперь появились слухи о его возможном переходе в РПЛ.

Конкретно, якобы, в его трансфере были заинтересованы «Краснодар» и «Зенит». Правда на корню эту информацию опроверг гендир «мешков» Александр Медведев, который назвал информацию об интересе клуба к форварду «фейком».

В «Краснодаре» тоже быстро дали понять, что в облаках летать не стоит. Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин назвал информацию обычным фейком.

При этом есть еще один вариант. Он появился в Турции. По данным инсайдера Николо Скиры, Коста может продолжить карьеру в «Фенербахче».

Наш прогноз: Перейдет в «Фенербахче», для таких возрастных игроков, как Коста, Турция является отличным вариантом.

Томас Мюллер

«Бавария», нападающий, 32 года

«Бавария» уже потеряла центрбека Никласа Зюле, который отказался продлевать контракт. Теперь стало известно, что по той же причине клуб может покинуть форвард Томас Мюллер.

Правда в этот раз тормозит процесс само руководство, которое пока не спешит начинать переговоры. «Никто из клуба не обращался ко мне. Посмотрим, что случится в будущем», — цитирует Мюллера Ran.de со ссылкой на Bild.

Томас Мюллер globallookpress

Контракт Мюллера с мюнхенцами рассчитан еще на один сезон. При этом к нему уже проявляют интерес некоторые клубы АПЛ. Журналист Bild Кристиан Фальк в своем Twitter написал о том, что за игроком следят «Эвертон» и «Ньюкасл».

«Сороки» якобы даже связались с «Баварией», чтобы узнать общее положение дел. Мюллер пока не настроен говорить о будущем.

Как бы там ни было, Мюллера еще рано списывать со счетов. Игрок голоден к победам и титулам.

Наш прогноз: Точно не перейдет в «Эвертон» или «Ньюкасл»

Усман Дембеле

«Барселона», нападающий, 24 года

В конце январского трансферного окна RMC Sport сообщил, что Дембеле проведет остаток сезона в «Барселоне» и никуда не уйдет. С 1 февраля поползли слухи о возможном разрыве контракта с игроком. К примеру, об этом написали в Mundo Deportivo.

Усман Дембеле globallookpress

Также была информация о том, что француз якобы отверг новый контракт с окладом в 14 млн евро за сезон. Президент «Барсы» Жоан Лапорта сватал игрока в «Челси». Тренер «Челси» Томас Тухель слухи опроверг. «Я никак не контактировал с Усманом Дембеле. Зимнее трансферное окно выдалось удачным для нас. Я доволен, оно было спокойным. Быть спокойным — лучшее чувство», — сказал Тухель.

Ближе к концу прошлой недели стали происходить интересные вещи. Хави и Лапорта долго спорили между собой и в итоге пришли к общему выводу — Дембеле стоит подпустить к составу. Наставник «каталонцев» даже включил форварда в заявку на матч с «Атлетико» (4:2).

«Дембеле — игрок клуба и большой профессионал. Его самоотдача не подвергается сомнению. Не сомневаюсь, что в те моменты, когда мы будем в нём нуждаться, Дембеле поможет нам», — приводит слова Хави Sport.es.

«Я хотел бы попросить людей перестать свистеть в адрес Дембеле. Вот и всё. Сегодня в его адрес свистели, и с этого момента я прошу вас о поддержке», — цитирует Хави Marca.

Если Хави стал так заступаться за француза, то, скорее всего, на него все еще есть некие планы. Но здесь дополнительную пищу для размышлений подкинули ребята из Diario Sport. По их информации, «Ювентус» готов платить Усману 10 млн евро чистыми. Также с игроком связывался «Ман Юнайтед». Но если Дембеле отказался от 14 млн «Барсы», то вряд ли его устроят 10 млн от «Юве»

Наш прогноз: Хави пришел делать революцию, поэтому рассчитываем на мировую между игроком и клубом.

Рональд Араухо

«Барселона», защитник, 22 года

Центрбек Араухо стал интересен двум большим клубам АПЛ. В списке указаны «Челси» и «Ман Юнайтед». «Аристократы» видят в игроке потенциальную замену Антонио Рюдигеру, с которым сейчас у клуба трудности в переговорах по продлению контракта.

Рональд Араухо globallookpress

Marca на днях писала, что у МЮ тоже конкретный интерес к футболисту. Правда «манкунианцев» всегда интересует все, что не так лежит. Так что...

Недавно Diario Sport написал, что Хави намерен подписать еще одного защитника. В частности, речь шла о центрбеке «Севильи» Жюле Кунде. Однако даже на фоне этих слухов Араухо четко дал понять агентам, что не намерен покидать «Барселону».

Вряд ли Хави хочет подписать Кунде на замену Араухо. Все-таки Пике уже возрастной, а уругваец регулярно входит в состав «каталонцев».

Наш прогноз: Останется в «Барселоне»

Деклан Райс

«Вест Хэм», полузащитник, 23 года

В последнее время шумиха вокруг Райса набрала оборотов и теперь «молотобойцам» уже действительно не до смеха. Футболист стал одним из лидеров команды.

В The Telegraph сообщили, что хавбек попал в сферу интересов МЮ, «Челси» и «Ман Сити».

Деклан Райс globallookpress

«Вест Хэм» выставил на игрока отпугивающий ценник в размере 100 млн фунтов, но остановит ли это богатых хозяев топов? Тем более что прошлым летом сам Райс вроде бы дважды отказал клубу в переподписании контракта.

Конкретно об интересе МЮ сообщали в ESPN. Там писали, что Райс находится в списке клуба из 15 футболистов и пока что 100 млн фунтов «манкунианцев» не пугают.

Наш прогноз: Покинет «Вест Хэм» этим летом