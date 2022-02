Трансферный дайджест. 1-7 февраля

Слухи о возвращении старика Диего Косты в Европу плодятся каждую неделю. В январе его сватали и в «Арсенал», и в «Салернитану», и в «Валенсию», и в «Хетафе». Теперь появились слухи о его возможном переходе в РПЛ.

Конкретно, якобы, в его трансфере были заинтересованы «Краснодар» и «Зенит». Правда на корню эту информацию опроверг гендир «мешков» Александр Медведев, который назвал информацию об интересе клуба к форварду «фейком».

В «Краснодаре» тоже быстро дали понять, что в облаках летать не стоит. Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин назвал информацию обычным фейком.

При этом есть еще один вариант. Он появился в Турции. По данным инсайдера Николо Скиры, Коста может продолжить карьеру в «Фенербахче».

#DiegoCosta has been offered to #Fenerbahce: the striker asks a 18-months contract. #transfers