«Виннипег»
Турнирное положение: Перед стартом плей-офф уверенности в успешном старте «Виннипега» практически не было, однако такого спектакля, как в первой игре против «Колорадо», не ожидал никто.
Последние матчи: Второе место в западной конференции канадская команда заслужила по делу, но в плей-офф будет совсем иной хоккей, тем более с таким соперником, как «Колорадо».
Травмированные игроки: За канадский клуб по-прежнему не может играть Бэррон, который находится в лазарете с травмой верхней части тела.
Общий тонус клуба: Серия против недавнего обладателя Кубка Стэнли ожидается крайне упорной с равными шансами на проход по дистанции дальше.
«Колорадо»
Турнирное положение: Показатели «Колорадо» по завершившемуся регулярному чемпионату довольно противоречивые, но запас прочности у «лавин» достаточно серьезный.
Последние матчи: Было несколько отрезков даже в текущем календарном году, когда «Эвеланш» проигрывали всем, кому только можно, но в целом по дистанции им удавалось сохранять довольно приличный уровень.
Травмированные игроки: В отличие от своего соперника у коллектива из Денвера куда больше проблем с травмированными игроками. Не могут принимать участие в матчах Ландескуг, О’Коннор и Друэн.
Общий тонус клуба: Серия против «Виннипега» не будет проходной, и канадский клуб явно рассчитывать не останавливаться в первом раунде матчей на выбывание.
Статистика для ставок
- В трех последних поединках между этими клубами не забрасывалось меньше семи шайб
- «Виннипег» не проигрывает девять матчей подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.52, на ничью — 4.53, на гостей — 2.51.
Прогноз: Гости постараются сделать все возможное, чтобы не ехать в Колорадо со счетом 0:2 в серии.
- 1.84Рейнджерс — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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- 1.98Флорида — Тампа-Бэй: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Альтернативный прогноз: Когда-то серия результативных матчей друг с другом должна была закончиться.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.51.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.82.