В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 24 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Виннипег» — «Колорадо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Виннипег»

Турнирное положение: Перед стартом плей-офф уверенности в успешном старте «Виннипега» практически не было, однако такого спектакля, как в первой игре против «Колорадо», не ожидал никто.

Последние матчи: Второе место в западной конференции канадская команда заслужила по делу, но в плей-офф будет совсем иной хоккей, тем более с таким соперником, как «Колорадо».

Травмированные игроки: За канадский клуб по-прежнему не может играть Бэррон, который находится в лазарете с травмой верхней части тела.

Общий тонус клуба: Серия против недавнего обладателя Кубка Стэнли ожидается крайне упорной с равными шансами на проход по дистанции дальше.

«Колорадо»

Турнирное положение: Показатели «Колорадо» по завершившемуся регулярному чемпионату довольно противоречивые, но запас прочности у «лавин» достаточно серьезный.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Было несколько отрезков даже в текущем календарном году, когда «Эвеланш» проигрывали всем, кому только можно, но в целом по дистанции им удавалось сохранять довольно приличный уровень.

Травмированные игроки: В отличие от своего соперника у коллектива из Денвера куда больше проблем с травмированными игроками. Не могут принимать участие в матчах Ландескуг, О’Коннор и Друэн.

Общий тонус клуба: Серия против «Виннипега» не будет проходной, и канадский клуб явно рассчитывать не останавливаться в первом раунде матчей на выбывание.

Статистика для ставок

В трех последних поединках между этими клубами не забрасывалось меньше семи шайб

«Виннипег» не проигрывает девять матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.52, на ничью — 4.53, на гостей — 2.51.

Прогноз: Гости постараются сделать все возможное, чтобы не ехать в Колорадо со счетом 0:2 в серии.

Альтернативный прогноз: Когда-то серия результативных матчей друг с другом должна была закончиться.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.51.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.82.