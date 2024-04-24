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    «Колорадо» сможет добыть победу во второй игре серии?

    «Виннипег» — «Колорадо». Ставка (к. 2.51), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 24 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Колорадо»
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    «Колорадо»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 24 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Виннипег» — «Колорадо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Виннипег»

    Турнирное положение: Перед стартом плей-офф уверенности в успешном старте «Виннипега» практически не было, однако такого спектакля, как в первой игре против «Колорадо», не ожидал никто.

    Последние матчи: Второе место в западной конференции канадская команда заслужила по делу, но в плей-офф будет совсем иной хоккей, тем более с таким соперником, как «Колорадо».

    Травмированные игроки: За канадский клуб по-прежнему не может играть Бэррон, который находится в лазарете с травмой верхней части тела.

    Общий тонус клуба: Серия против недавнего обладателя Кубка Стэнли ожидается крайне упорной с равными шансами на проход по дистанции дальше.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Показатели «Колорадо» по завершившемуся регулярному чемпионату довольно противоречивые, но запас прочности у «лавин» достаточно серьезный.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Было несколько отрезков даже в текущем календарном году, когда «Эвеланш» проигрывали всем, кому только можно, но в целом по дистанции им удавалось сохранять довольно приличный уровень.

    Травмированные игроки: В отличие от своего соперника у коллектива из Денвера куда больше проблем с травмированными игроками. Не могут принимать участие в матчах Ландескуг, О’Коннор и Друэн.

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    Общий тонус клуба: Серия против «Виннипега» не будет проходной, и канадский клуб явно рассчитывать не останавливаться в первом раунде матчей на выбывание.

    Статистика для ставок

    • В трех последних поединках между этими клубами не забрасывалось меньше семи шайб

    • «Виннипег» не проигрывает девять матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.52, на ничью — 4.53, на гостей — 2.51.

    Прогноз: Гости постараются сделать все возможное, чтобы не ехать в Колорадо со счетом 0:2 в серии.

    Альтернативный прогноз: Когда-то серия результативных матчей друг с другом должна была закончиться.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.51.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.82.

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    Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Колорадо» с коэффициентом 2.51. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» сможет добыть победу во второй игре серии?
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